Театральная жизнь петербургской Коломны

Понять, что история театра - не удел кабинетных учёных, а живая материя
На прогулке по тихой Коломне мы погрузимся в атмосферу позапрошлого века и ближе познакомимся с актёрами, танцовщиками и писателями той эпохи. Я расскажу о Грибоедове, Нижинском, Павловой и других звёздах.

Поделюсь, какая трагедия произошла по вине одной блистательной балерины и о каком скандале в театральной школе судачил весь Петербург.
Театральная жизнь петербургской Коломны
Театральная жизнь петербургской Коломны
Театральная жизнь петербургской Коломны
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание водной прогулки

Театральная площадь. Мы поговорим о двух театрах, стоящих здесь сейчас, и тех, что были тут в прошлом.

Канал Грибоедова — место жительства актёров и писателей. А ещё здесь была театральная школа, с которой связано много занятных историй.

Средняя Подьяческая улица и дома, где разворачивались нешуточные драмы. Вы узнаете, как сгорели все костюмы комической актрисы Юлии Линской и где скончался самый несчастный и весьма даровитый драматург Иван Чернышев.

Торговый мост и здания, связанные с актёрами 19 века, которых знал и описывал в своих произведениях Александр Пушкин.

Улица Союза Печатников — тихая обитель множества артистов 19–20 веков. Так, здесь жили танцовщик Вацлав Нижинский и прославленные артисты Самойловы.

Английский проспект, где мы вспомним великих балерин — от Кшесинской до Павловой.

Концертный зал Мариинского театра. Когда-то на этом месте располагалась масса увеселительных заведений, в которых обожал бывать Александр Блок.

Также на нашем пути — Екатерининское собрание, улица Декабристов, бывший Литовский мост и другие локации.

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 14 лет.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Большое петербургское кольцо: водная прогулка с живой музыкой
Музыкальные теплоходы
На теплоходе
180 отзывов
2 часа 9 минут
Водная прогулка
Большое петербургское кольцо: водная прогулка с живой музыкой
Начало: Санкт Петербург, Английская наб., 28
Расписание: Ежедневно в 14.30, 17.30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
от 850 за человека
Коломна - кусочек настоящего Петербурга
Пешая
28 отзывов
2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Коломна - кусочек настоящего Петербурга
Пройти заповедными улочками нетронутого района на групповой экскурсии
Начало: У Никольского собора
Расписание: в пятницу в 10:30
15 ноя в 10:30
22 ноя в 10:30
2 500 за человека
Романтика петербургской Коломны
Пешая
58 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Романтическая прогулка по Коломне с профессиональной фотосессией
Прогулка по Коломне в Санкт-Петербурге: тихие улочки, дворики и проспекты. Узнайте о знаменитых личностях и событиях, связанных с этими местами
Начало: Театральная площадь
Сегодня в 15:00
28 окт в 10:00
от 6 000 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХорошоТам