На прогулке по тихой Коломне мы погрузимся в атмосферу позапрошлого века и ближе познакомимся с актёрами, танцовщиками и писателями той эпохи. Я расскажу о Грибоедове, Нижинском, Павловой и других звёздах. Поделюсь, какая трагедия произошла по вине одной блистательной балерины и о каком скандале в театральной школе судачил весь Петербург.

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Ваш гид в Санкт-Петербурге

Ирина Ваш гид в Санкт-Петербурге

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание водной прогулки

Театральная площадь. Мы поговорим о двух театрах, стоящих здесь сейчас, и тех, что были тут в прошлом.

Канал Грибоедова — место жительства актёров и писателей. А ещё здесь была театральная школа, с которой связано много занятных историй.

Средняя Подьяческая улица и дома, где разворачивались нешуточные драмы. Вы узнаете, как сгорели все костюмы комической актрисы Юлии Линской и где скончался самый несчастный и весьма даровитый драматург Иван Чернышев.

Торговый мост и здания, связанные с актёрами 19 века, которых знал и описывал в своих произведениях Александр Пушкин.

Улица Союза Печатников — тихая обитель множества артистов 19–20 веков. Так, здесь жили танцовщик Вацлав Нижинский и прославленные артисты Самойловы.

Английский проспект, где мы вспомним великих балерин — от Кшесинской до Павловой.

Концертный зал Мариинского театра. Когда-то на этом месте располагалась масса увеселительных заведений, в которых обожал бывать Александр Блок.

Также на нашем пути — Екатерининское собрание, улица Декабристов, бывший Литовский мост и другие локации.

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 14 лет.