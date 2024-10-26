Понять, что история театра - не удел кабинетных учёных, а живая материя
На прогулке по тихой Коломне мы погрузимся в атмосферу позапрошлого века и ближе познакомимся с актёрами, танцовщиками и писателями той эпохи. Я расскажу о Грибоедове, Нижинском, Павловой и других звёздах.
Поделюсь, какая трагедия произошла по вине одной блистательной балерины и о каком скандале в театральной школе судачил весь Петербург.
Театральная площадь. Мы поговорим о двух театрах, стоящих здесь сейчас, и тех, что были тут в прошлом.
Канал Грибоедова — место жительства актёров и писателей. А ещё здесь была театральная школа, с которой связано много занятных историй.
Средняя Подьяческая улица и дома, где разворачивались нешуточные драмы. Вы узнаете, как сгорели все костюмы комической актрисы Юлии Линской и где скончался самый несчастный и весьма даровитый драматург Иван Чернышев.
Торговый мост и здания, связанные с актёрами 19 века, которых знал и описывал в своих произведениях Александр Пушкин.
Улица Союза Печатников — тихая обитель множества артистов 19–20 веков. Так, здесь жили танцовщик Вацлав Нижинский и прославленные артисты Самойловы.
Английский проспект, где мы вспомним великих балерин — от Кшесинской до Павловой.
Концертный зал Мариинского театра. Когда-то на этом месте располагалась масса увеселительных заведений, в которых обожал бывать Александр Блок.
Также на нашем пути — Екатерининское собрание, улица Декабристов, бывший Литовский мост и другие локации.
Организационные детали
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 14 лет.
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Я театровед, вожу экскурсии 13 лет. Я из тех, кто родился и вырос в Петербурге, а первые воспоминания — это решётка Летнего сада, кариатиды на доходных домах, Эрмитаж и фамилии читать дальше
известных архитекторов. Мои экскурсии всегда наполнены массой любопытных исторических фактов, смешных и грустных. Умею переносить в прошлое и дарить моим гостям возможность почувствовать себя знакомыми с актёрами и литераторами вековой давности.