Тайны петербургской Коломны: авторская экскурсия по самому колоритному району старого Петербурга

Вам надоели скучные экскурсии и хочется посмотреть на Петербург другими глазами

Вам надоели скучные экскурсии и хочется посмотреть на Петербург другими глазами? Обязательно посетите уникальный авторский маршрут по альтернативной части исторического центра города — загадочный район Коломны.

Вы увидите великокняжеские дворцы, дворы литературных героев, современные арт пространства, посмотрите на город с настоящей крыши и попробуете легендарные питерские пышки!
Тайны петербургской Коломны: авторская экскурсия по самому колоритному району старого Петербурга
Тайны петербургской Коломны: авторская экскурсия по самому колоритному району старого Петербурга
Тайны петербургской Коломны: авторская экскурсия по самому колоритному району старого Петербурга
Тайны петербургской Коломны: авторская экскурсия по самому колоритному району старого Петербурга
Тайны петербургской Коломны: авторская экскурсия по самому колоритному району старого Петербурга
Тайны петербургской Коломны: авторская экскурсия по самому колоритному району старого Петербурга

Что вы увидите 🤩

  • Исаакиевский собор
  • Мариинский дворец
  • Юсуповский дворец
  • Остров Новая Голландия
  • Мариинский театр
  • Дом старухи проценщицы
  • Николо-Богоявленский морской собор
  • Семимостье
  • Бертгольд центр и многое другое
Об экскурсии
Вам надоели скучные экскурсии и хочется посмотреть на Петербург другими глазами? Обязательно посетите уникальный авторский маршрут по альтернативной части исторического центра города — загадочный район Коломны. Лишенный метро, торговых центров и толп туристов, эта «соседка» блистательного центра хранит в себе много открытий и особую атмосферу города рубежа XIX-XX в. Вы увидите великокняжеские дворцы, дворы литературных героев, современные арт пространства, посмотрите на город с настоящей крыши и попробуете легендарные питерские пышки!

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Стандартный билет
5 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального аккредитованного экскурсовода с профильным образованием
  • Чай/ кофе с пышкой
Что не входит
  • Личные расходы экскурсантов
Где начинаем и завершаем
Начало: У входа в Исаакиевский собор (Исаакиевская пл., 4)
Завершение: Станция метро «Садовая/ Сенная/ Спасская»
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день, любое время по предварительному бронированию
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Любой день, любое время по предварительному бронированию

TakeAGuide
TakeAGuide
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