Об экскурсии

Вам надоели скучные экскурсии и хочется посмотреть на Петербург другими глазами? Обязательно посетите уникальный авторский маршрут по альтернативной части исторического центра города — загадочный район Коломны. Лишенный метро, торговых центров и толп туристов, эта «соседка» блистательного центра хранит в себе много открытий и особую атмосферу города рубежа XIX-XX в. Вы увидите великокняжеские дворцы, дворы литературных героев, современные арт пространства, посмотрите на город с настоящей крыши и попробуете легендарные питерские пышки!