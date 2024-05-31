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рассказал об истории места, о русских композиторах, о жизни питерской интеллигенции. Отдельная благодарность за бонус - расширенную экскурсию, а также за то, что нашел нас по пути к месту встречи - мы ошиблись со временем и практически потеряли шанс попасть на экскурсию, но Владислав нас просто спас. Очень довольны, с удовольствием рекомендуем гостям города, особенно дамам - гид исключительно галантен 😊 Ирина, Виктория (Москва)