1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Коломне: погружение в историю Санкт-Петербурга
Откройте для себя тайны Коломны в компании опытного гида. Исторические рассказы и уникальные достопримечательности ждут вас
Начало: На улице Садовой, 62,у входа в Хард-рок кафе
9 июня в 14:00
10 июня в 18:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест «Петербург - город наводнений»
Найти места, связанные с разрушительной стихией, и услышать о них интересные факты
Начало: У метро Адмиралтейская
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Авторская экскурсия в прошлое «Культурный бомонд Петербурга»
Душевная прогулка вокруг Мариинского театра в мини-группе
Начало: Около Мариинского театра
Расписание: во вторник в 08:00, в среду, четверг и пятницу в 19:00, в субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
999₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Закулисье Мариинского театра
Узнать мифы и легенды храма искусств и забраться под его купол
Начало: на Театральной площади
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
14 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Старый Петербург: по Коломне с юга на север
Познакомиться с городом поближе на авторской экскурсии с историком, драматургом и жителем района
Начало: на площади Репина
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
от 4 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь31 мая 2024Коломна для Дарьи - это район детства, в который можно вернуться, заново погрузившись в атмосферу набережных каналов, уютных улочек, тихих
- ООксана30 мая 2024Огромное спасибо Вике за чудесную экскурсию! Было очень интересно, познавательно, вся информация адаптирована для детей, подача в игровой форме (квест).
- ИИрина28 мая 2024Совершили чудесную прогулку с Владиславом по вечернему Питеру. Хороший рассказчик и приятный спутник, он показал нам окрестности Мариинского театра, много
- ННаталья10 апреля 2024Дарья - настоящая Петербурженка! Стильная, интеллигентная, эрудированная и очень эмпатичная. Какое счастье было познакомиться с ней! Рассказ о Коломне был
- ААлена31 марта 2024Здесь были написаны шедевры: литературная экскурсия по ПетербургуСпасибо большое за экскурсию прекрасному экскурсоводу Екатерине. Дух захватывает от маршрута литературных авторов и их героев. В экскурсии было заявлено
- ККристина25 марта 2024Здесь были написаны шедевры: литературная экскурсия по ПетербургуБольшое спасибо организаторам и экскурсоводу Екатерине! Очень познавательно, интересно! Мы посмотрели на петербургские дома и улицы как на декорации и героев известных произведений нашей классики! С Екатериной было очень интересно и легко - экскурсоводу 10 баллов!
- ￼￼￼￼￼￼￼￼Ксения6 марта 2024Экскурсия понравилась, открыли для себя еще один район Петербурга. Спасибо ☺️👍🤝
- ААнастасия17 февраля 2024Очень понравилась экскурсия. Много узнали нового об истории Мариинского театра, Театральной площади. Прогулялись вокруг. Владислав - это просто живая энциклопедия Петербурга. Обо всем рассказывает очень эмоционально и интересно. Очень рекомендую его экскурсии. Не пожалеете!!!))))))))))
- ЕЕкатерина13 января 2024Отличная экскурсия, особенно для тех, кто хочет оперативный, тематический, интересный рассказ. Сложно узнать Петербург сразу, не первый раз берем экскурсии
- ММария7 ноября 2023Экскурсия понравилась, узнали много нового, ребенку было интересно, мне тоже. Лучше идти до 5 человек, тк тротуары узкие, места мало. Но она так быстро закончилась)) Слушали бы и ходили еще. Спасибо за рассказ и показ!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Мариинский театр»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Мариинский театр" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 999 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 80 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Мариинский театр», 80 ⭐ отзывов, цены от 999₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август