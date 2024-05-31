Экскурсии в Мариинский театр

Найдено 5 экскурсий в категории «Мариинский театр» в Санкт-Петербурге, цены от 999 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Очарование старинной Коломны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
70 отзывов
Экскурсия по Коломне: погружение в историю Санкт-Петербурга
Откройте для себя тайны Коломны в компании опытного гида. Исторические рассказы и уникальные достопримечательности ждут вас
Начало: На улице Садовой, 62,у входа в Хард-рок кафе
9 июня в 14:00
10 июня в 18:00
3 500 за всё до 10 чел.
Экскурсия-квест «Петербург - город наводнений»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
7 отзывов
Экскурсия-квест «Петербург - город наводнений»
Найти места, связанные с разрушительной стихией, и услышать о них интересные факты
Начало: У метро Адмиралтейская
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
4 000 за всё до 10 чел.
Авторская экскурсия в прошлое «Культурный бомонд Петербурга»
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
Авторская экскурсия в прошлое «Культурный бомонд Петербурга»
Душевная прогулка вокруг Мариинского театра в мини-группе
Начало: Около Мариинского театра
Расписание: во вторник в 08:00, в среду, четверг и пятницу в 19:00, в субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
999 за человека
Закулисье Мариинского театра
Индивидуальная
1 час
Закулисье Мариинского театра
Узнать мифы и легенды храма искусств и забраться под его купол
Начало: на Театральной площади
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
14 000 за всё до 10 чел.
Старый Петербург: по Коломне с юга на север
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Старый Петербург: по Коломне с юга на север
Познакомиться с городом поближе на авторской экскурсии с историком, драматургом и жителем района
Начало: на площади Репина
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
от 4 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    31 мая 2024
    Очарование старинной Коломны
    Коломна для Дарьи - это район детства, в который можно вернуться, заново погрузившись в атмосферу набережных каналов, уютных улочек, тихих
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    дворов, хитро сплетенных между собой. И когда к воспоминаниям добавляешь исторические детали, биографические справки и просто приятную компанию, экскурсия становится такой же уютной и неповторимой, как сама Коломна. Спасибо!

  • О
    Оксана
    30 мая 2024
    Экскурсия-квест «Петербург - город наводнений»
    Огромное спасибо Вике за чудесную экскурсию! Было очень интересно, познавательно, вся информация адаптирована для детей, подача в игровой форме (квест).
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    У нас были 2 мальчика 8 лет, не самые образцовые слушатели, но с Викой они очень активно включились в тему, задавали вопросы, угадывали, запоминали… Просятся ещё раз в следующем году)))

  • И
    Ирина
    28 мая 2024
    Авторская экскурсия в прошлое «Культурный бомонд Петербурга»
    Совершили чудесную прогулку с Владиславом по вечернему Питеру. Хороший рассказчик и приятный спутник, он показал нам окрестности Мариинского театра, много
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    рассказал об истории места, о русских композиторах, о жизни питерской интеллигенции. Отдельная благодарность за бонус - расширенную экскурсию, а также за то, что нашел нас по пути к месту встречи - мы ошиблись со временем и практически потеряли шанс попасть на экскурсию, но Владислав нас просто спас. Очень довольны, с удовольствием рекомендуем гостям города, особенно дамам - гид исключительно галантен 😊 Ирина, Виктория (Москва)

    Совершили чудесную прогулку с Владиславом по вечернему Питеру. Хороший рассказчик и приятный спутник, он показал намСовершили чудесную прогулку с Владиславом по вечернему Питеру. Хороший рассказчик и приятный спутник, он показал намСовершили чудесную прогулку с Владиславом по вечернему Питеру. Хороший рассказчик и приятный спутник, он показал намСовершили чудесную прогулку с Владиславом по вечернему Питеру. Хороший рассказчик и приятный спутник, он показал намСовершили чудесную прогулку с Владиславом по вечернему Питеру. Хороший рассказчик и приятный спутник, он показал намСовершили чудесную прогулку с Владиславом по вечернему Питеру. Хороший рассказчик и приятный спутник, он показал нам
  • Н
    Наталья
    10 апреля 2024
    Очарование старинной Коломны
    Дарья - настоящая Петербурженка! Стильная, интеллигентная, эрудированная и очень эмпатичная. Какое счастье было познакомиться с ней! Рассказ о Коломне был
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    настолько ярким и образным, с таким количеством деталей и подробностей, с такой любовью к городу, что просто не мог оставить нас равнодушными и незаинтересованными в продолжении общения с Дарьей и ее Санкт-Петербургом! Мы с нетерпением ждем новых встреч с Дашей. Спасибо!

  • А
    Алена
    31 марта 2024
    Здесь были написаны шедевры: литературная экскурсия по Петербургу
    Спасибо большое за экскурсию прекрасному экскурсоводу Екатерине. Дух захватывает от маршрута литературных авторов и их героев. В экскурсии было заявлено
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    3 автора-Достоевский, Гоголь и Пушкин, но мы ими не ограничились, Катя нам расширила кругозор подробностями жизни и других русских писателей и деятелей. Было много загадок и вопросов "на подумать", мы потом целый день мыслями возвращались к экскурсии, вспоминали и обсуждали с дочерью. Благодарю и искренне советую!!!

  • К
    Кристина
    25 марта 2024
    Здесь были написаны шедевры: литературная экскурсия по Петербургу
    Большое спасибо организаторам и экскурсоводу Екатерине! Очень познавательно, интересно! Мы посмотрели на петербургские дома и улицы как на декорации и героев известных произведений нашей классики! С Екатериной было очень интересно и легко - экскурсоводу 10 баллов!
  • ￼￼￼￼￼￼￼Ксения
    6 марта 2024
    Очарование старинной Коломны
    Экскурсия понравилась, открыли для себя еще один район Петербурга. Спасибо ☺️👍🤝
  • А
    Анастасия
    17 февраля 2024
    Авторская экскурсия в прошлое «Культурный бомонд Петербурга»
    Очень понравилась экскурсия. Много узнали нового об истории Мариинского театра, Театральной площади. Прогулялись вокруг. Владислав - это просто живая энциклопедия Петербурга. Обо всем рассказывает очень эмоционально и интересно. Очень рекомендую его экскурсии. Не пожалеете!!!))))))))))
  • Е
    Екатерина
    13 января 2024
    Экскурсия-квест «Петербург - город наводнений»
    Отличная экскурсия, особенно для тех, кто хочет оперативный, тематический, интересный рассказ. Сложно узнать Петербург сразу, не первый раз берем экскурсии
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    в Северной столице и понимаем, что этот город полон удивительных вещей. Экскурсовод очень старалась, замерзла безумно, но провела все до конца и даже подарила на кучу сладостей для ребенка:).

  • М
    Мария
    7 ноября 2023
    Экскурсия-квест «Петербург - город наводнений»
    Экскурсия понравилась, узнали много нового, ребенку было интересно, мне тоже. Лучше идти до 5 человек, тк тротуары узкие, места мало. Но она так быстро закончилась)) Слушали бы и ходили еще. Спасибо за рассказ и показ!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Мариинский театр»

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  2. Набережная
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