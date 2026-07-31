55 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка по тихим улочкам и дворикам Коломны в Санкт-Петербурге раскроет множество интересных фактов. Узнайте, что место, где обучают будущих олимпийских чемпионов, на самом деле свадебный подарок. Откройте русские корни знаменитого
5 причин купить эту экскурсию
- 📸 Профессиональные фото на память
- 📚 Интересные исторические факты
- 🌉 Загадка желания на Семимостье
- 🎭 Истории о знаменитых личностях
- 🏙 Прогулка по тихим улочкам и дворикам
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего насладиться романтической прогулкой по Коломне в июне, июле и августе, когда погода наиболее комфортная, а дни длинные и тёплые. В это время Санкт-Петербург особенно красив, и прогулка будет незабываемой. Май и сентябрь также подходят для посещения, хотя может быть прохладнее, но зато меньше туристов. В остальные месяцы погода может быть слишком холодной и дождливой, но для тех, кто не боится капризов природы, прогулка всё равно может стать уникальным опытом.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Семимостье
- Улочки Коломны
- Дворики Коломны
Описание экскурсии
Идём гулять по уютным дворикам и нешироким проспектам Коломны — и говорить:
- откуда у аромата «Шанель № 5» русские корни
- как ловко одурачила своего доверчивого супруга Екатерина Великая
- почему последний генерал-адмирал России никогда не был женат
- легко ли быть музой великого поэта
- как красиво и благородно отомстила возлюбленному Анна Павлова
Организационные детали
Бонус — профессиональное фото от меня. После экскурсии вышлю снимок на вашу почту.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3132 туристов
Режиссёр-сценарист, автор ряда документальных фильмов и телепрограмм, посвящённых истории Санкт-Петербурга, краевед и фотограф, гид по Санкт-Петербургу и области.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 65 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Прекрасная прогулка по Коломне! Оксана замечательный гид, абсолютно владеющая материалом, слушать было интересно и увлекательно. Получили огромное удовольствие. Узнали и о специфике зарождения района и о его жителях. Удалось по
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Прекрасная экскурсия! Отдельное спасибо гиду Оксане за глубокие знания и умение увлечь историей. Гуляли по Коломне (от Мариинки до Английского пр.), и каждый уголок оживал благодаря ее рассказам. Узнали очень
Оксана
Ответ организатора:
Екатерина, спасибо огромное! Так приятно читать тёплые слова в свой адрес! Мне в свою очередь хочется поблагодарить таких внимательных и благодарных путешественников! Буду очень рада видеть Вас и Ваших друзей снова!
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Р
Оксана Леонидовна прекрасна! Человек любит и знает город и людей, сделавших Петербург источником той энергии, за которой сюда едут и возвращаются многократно.
Спасибо Вам огромное: мы с супругой под большим впечатлением, искренне благодарны за Ваш вклад в культуру и преумножение добра и знания!
Спасибо Вам огромное: мы с супругой под большим впечатлением, искренне благодарны за Ваш вклад в культуру и преумножение добра и знания!
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Л
Сердечно благодарим Оксану за интересную экскурсию. Узнали и увидели много нового. Коломна для нас открылась с новых сторон.
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О
Если Вы хотите окунуться в прошлое, представить, где когда- то жили и творили известные государственные деятели России, великие русские писатели, поэты, композиторы и артисты. Все это можно легко устроить, с
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Т
Большое спасибо за прекрасно проведенное время на экскурсии Романтика петербургской Коломны. Были в Питере проездом и за пару часов прогулки удалось узнать много нового и интересного. Пешая экскурсия позволяет буквально
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