55 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы прогуляемся по тихим улочкам, дворикам и нешироким проспектам Коломны, я расскажу, какие события и персонажи связаны с этими местами.

Это индивидуальная экскурсияВы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей

Программа

Знаете ли вы, что место, где обучают будущих олимпийских чемпионов, на самом деле свадебный подарок?

А то, что у знаменитого аромата «Шанель № 5» русские корни?

Почему последний генерал-адмирал России, знаменитый бонвиван и сибарит, так никогда и не был женат?

Как ловко одурачила своего доверчивого супруга Екатерина Великая?

Как красиво и неожиданно благородно «отомстила» своему возлюбленному великая балерина Анна Павлова?

Легко ли быть музой великого поэта, когда он считается поэтом номер один в России и имя ему — Александр Блок?

Об этом и многом другом мы поговорим во время романтической прогулки по петербургской Коломне.

Фотосессия

Кроме того, у вас будет возможность оставить этот день в памяти, запечатлевшись на фото в удивительных декорациях этой местности и загадать желание на знаменитом Семимостье — там, где сбываются все самые заветные мечты.

В качестве бонуса — всем участникам экскурсии профессиональное фото от гида.