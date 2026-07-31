55 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка по тихим улочкам и дворикам Коломны в Санкт-Петербурге раскроет множество интересных фактов. Узнайте, что место, где обучают будущих олимпийских чемпионов, на самом деле свадебный подарок. Откройте русские корни знаменитого

аромата «Шанель № 5». Узнайте, почему последний генерал-адмирал России так и не женился, и как Екатерина Великая одурачила своего супруга. Истории о великой балерине Анне Павловой и музе Александра Блока дополнят романтическую атмосферу. В завершение экскурсии - фотосессия на Семимостье, где сбываются мечты, и профессиональные фото от гида

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего насладиться романтической прогулкой по Коломне в июне, июле и августе, когда погода наиболее комфортная, а дни длинные и тёплые. В это время Санкт-Петербург особенно красив, и прогулка будет незабываемой. Май и сентябрь также подходят для посещения, хотя может быть прохладнее, но зато меньше туристов. В остальные месяцы погода может быть слишком холодной и дождливой, но для тех, кто не боится капризов природы, прогулка всё равно может стать уникальным опытом.

Сейчас август — это идеальное время.