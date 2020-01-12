55 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Знаете ли вы, что место, где обучают будущих олимпийских чемпионов, на самом деле свадебный подарок?
А то, что у знаменитого аромата «Шанель № 5» русские корни?
Почему последний генерал-адмирал России, знаменитый бонвиван и сибарит, так никогда и не был женат?
Как ловко одурачила своего доверчивого супруга Екатерина Великая?
Как красиво и неожиданно благородно «отомстила» своему возлюбленному великая балерина Анна Павлова?
Легко ли быть музой великого поэта, когда он считается поэтом номер один в России и имя ему — Александр Блок?
Об этом и многом другом мы поговорим во время романтической прогулки по петербургской Коломне.
Фотосессия
Кроме того, у вас будет возможность оставить этот день в памяти, запечатлевшись на фото в удивительных декорациях этой местности и загадать желание на знаменитом Семимостье — там, где сбываются все самые заветные мечты.
В качестве бонуса — всем участникам экскурсии профессиональное фото от гида.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура Театральная площадь.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Спасибо Оксане за замечательную экскурсию по тихим улочкам, дворикам и нешироким проспектам Коломны. Получили удовольствие от общения с гидом и заряд положительных эмоций на целый день.
Непременно порекомендую друзьям экскурсию "Романтика петербургской Коломны" с Оксаной.
Ksenia
18 ноября 2019
Спасибо Оксане за потрясающую и Насыщенную экскурсию! Она настоящий знаток города и открытый, позитивный человек. Наша экскурсия длилась 3.5ч и нам совсем не хотелось расставаться. С удовольствием посетим и другие темы. Большое спасибо!
Марианна
16 ноября 2019
Уверена, что далеко не все туристы, приезжающие в Петербург, знают о таком районе, как Коломна. Тем ценнее был анонс Оксаны о данном маршруте. Заказав эту экскурсию, мы не пожалели ни одну минуту! Мы увидели город с совершенно неожиданной (для многих туристов) стороны,. Хотя приезжаем далеко не в первый раз. Оксана - человек влюбленный в свой город, много знающий, и очень хороший рассказчик. А это важно! Всем рекомендую! И желаю всем новых впечатлений! А уж какие фотографии делает Оксана во время экскурсии!! Спасибо большое.
Ольга
4 августа 2019
Посетили экскурсию "Романтика района Коломна", очень понравилось. Спасибо гиду Оксане за интересные истории. Увидели много красивых мест и прониклись эпохой прошлых столетий. Рекомендуем всем. Оксана, до новых встреч!
Елена
30 июля 2019
Экскурсия с Оксаной очень живая и насыщенная, нам очень понравилось! Оксана рассказывает с большим удовольствием и любовью. Все очень организованно и структурировано. Спасибо большое Оксане еще раз! При возможности, с удовольствием, воспользуемся ее услугами!
Алексей
30 июня 2019
Оксана, - человек энциклопедических знаний!
Прогулка с ней, - удовольствие во всех отношениях!
Спасибо большое за чудесную экскурсию, знания и подачу материала! Гуляя по городу вместе с его историей, ты наполняешь своё восприятие объёмом и фактурой, видя переплетение судеб и людей формирующих историю России матушки.
Еще раз, большое спасибо!
Марина
10 июня 2019
Очень понравилась и экскурсия и гид Оксана, были с ней на одной волне. Оксана очень легка в общении и полна оптимизма. Спасибо!
Отдельное спасибо за фото, сделанные во время экскурсии.
Евгений
19 мая 2019
Спасибо за экскурсию. Оксана отличный гид. Видно когда гиду интересен предмет экскурсии и есть что рассказать. Два часа пролетели незаметно.
Екатерина
14 мая 2019
Замечательно провели время. Спасибо экскурсоводу из интересную и познавательную прогулку.
Светлана
6 мая 2019
Выбрали данную экскурсию, так как хотелось открыть для себя другие районы Санкт-Петербурга помимо стандартных маршрутов.
Экскурсия содержательная и увлекательная. Оксана отлично знает историю данного района, его зданий и жителей. Экскурсия изобилует множеством интересных фактов.
Хоть и общая протяженность маршрута не столь длинная. Стоит иметь в виду, что 2,5 часа на ногах могут быть утомительны.
Спасибо, Оксана за Ваш труд и работу!;) Нам было приятно прогуляться в обществе увлеченного своим делом и конкретным материалом в частности экскурсовода.
Романтика и мистика знаменитого острова на индивидуальной фото-прогулке
Во время прогулки вы узнаете множество удивительных историй, веселых и печальных и, кроме того, получите полный фотоотчет с вашим участием в неповторимых декорациях одного из самых «фотогеничных» районов Санкт-Петербурга.
Увидеть парадные и подсмотреть тайные красоты города на прогулке с профессиональным фотографом
Я влюблена в Петербург, неплохо зная его, как снаружи, так и изнутри, и никогда не расстаюсь со своим верным другом — фотоаппаратом. Я помогу вам увидеть наш город глазами местного жителя, а вы получите незабываемые воспоминания о Петербурге как внутри себя, так и на фотографиях.
Посмотреть на печальную историю города через судьбы детей
В центре Петербурга до сих пор можно увидеть следы трагического прошлого города. Я помогу вам заметить их и погрузиться в историю города времен блокады, а еще расскажу о том, как в осажденном городе жили дети, как он защищали Родину и как спасались от голода. Мы перенесемся на полвека назад и поговорим как о горечи детских судеб, так и о человеческом сострадании и неравнодушии.
Увидеть живых людей во властных правителях России и насладиться атмосферой Петербурга конца XIX века
Все знают ушедшую династию Романовых, но мало кто за сухими образами из школьных учебников умеет разглядеть ярких, страстных и эмоциональных личностей. Я помогу вам разобраться в непростых связях последних представителей царствующего рода и расскажу об их отношениях так, что вы увидите в исторических образах живых людей со своими горестями и радостями и уже никогда не останетесь к ним равнодушными!
Познакомиться с самым «германским» районом Петербурга и научиться распознавать Югендштиль
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Насыщенная обзорная экскурсия по Северной столице на комфортабельном автомобиле
Приглашаю познакомиться с главными достопримечательностями одного из самых красивых городов мира. Вы услышите таинственные легенды, увидите парадные проспекты и площади, старинные соборы и «открыточные» памятники. Я помогу разобраться в многовековой истории Петербурга и раскрыть его характер.
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«Люди! Покуда сердца стучатся — помните!..» Вы отправитесь в путь за этой памятью. Пройдёте по Невскому проспекту и главным площадям города, мимо дворцов и по набережным, которые расскажут историю блокадного Ленинграда. А в музее «12 блокадных залов» познакомитесь с хроникой тех лет и узнаете, как люди выживали в голодном и холодном городе.