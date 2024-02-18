Казалось бы прожила рядом с Коломной всю свою жизнь, много раз проходила через эти улицы и,к сожалению, многого не знала… до того момента, пока не пошла на экскурсию к Анне.

Гиду Анне хочу выразить благодарность за лёгкость, интересность подачи информации, небольшой интерактив, а также проявление заботы (к слову, Петербург порадовал нас солнцем, а также холодом, Анна тактично спрашивала на протяжении экскурсии не замёрзли ли мы).

Чувствовалось, что маршрут был продуман и плавно переходил от одной достопримечательности к другой.

Хотела бысходить на другую экскурсию вместе с Анной.