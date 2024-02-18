Пройти заповедными улочками нетронутого района на групповой экскурсии
Коломна — редкий район Петербурга без рекламы и толп. А в центре, пожалуй, так вообще единственный.
Хотя раньше он был местом притяжения: театры, американские горки, богема, «улица, фонарь, аптека»… А ещё тюрьмы и рынки. И конечно, романтика.
Приглашаю вас на прогулку по уютной Коломне с её типичной питерской застройкой и любопытными историями из прошлого.
Хотя раньше он был местом притяжения: театры, американские горки, богема, «улица, фонарь, аптека»… А ещё тюрьмы и рынки. И конечно, романтика.
Приглашаю вас на прогулку по уютной Коломне с её типичной питерской застройкой и любопытными историями из прошлого.
Ближайшие даты:
21
фев
фев
23
фев
фев
24
фев
фев
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фев
фев
26
фев
фев
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фев
фев
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|810 ₽
|Дети 7-14 лет
|450 ₽
|Дети до 6 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|540 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Коломна — заповедник Петербурга
Почему заповедник? Этот район не пользуется популярностью среди туристов, он будто законсервирован сам в себе, закрыт для чужаков. Тем интереснее в него проникнуть и узнать его секреты! Рассмотреть типичную питерскую архитектуру, нетронутую реставрацией и рекламными баннерами. Через несколько лет здесь должны открыть станцию метро — с одной стороны, это благо, с другой — хочется успеть насладиться атмосферой района, до которого даже это благо ещё не добралось!
Точки маршрута
- Действующая фабрика самого известного петербургского кондитера, где мы обсудим зарождение маркетинга в Северной столице и откроем ларец из прошлого с небольшим сюрпризом
- «Диснеевский замок». С этим нетипичным для Петербурга дворцом — никаких львов и колонн! — связана очень трогательная история любви, которую я вам расскажу
- Старинная голубятня — таких почти не сыщешь сегодня
- Скульптурная мастерская Академии художеств
- Дома, где жила богема: без Бенуа, Серебряковых, Фроловых невозможно обойтись на экскурсии по Коломне
- Место, где находился первый парк аттракционов с американскими горками
- Тюрьма, так называемый Литовский замок: вспомним Куприна и за что он сидел здесь
Организационные детали
- Это пешеходная прогулка, на которой мы не заходим внутрь зданий, учитывайте это при выборе одежды
- Программа рассчитана на путешественников от 14 лет. В целях безопасности, путешественники до 16 лет могут посетить экскурсию только в сопровождении взрослых.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Никольского собора
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Здравствуйте! Я коренная петербурженка и искусствовед, а также профессиональный гид и автор экскурсий по Петербургу, его пригородам и музеям. Гидом я стала в 2016 году по большой любви! С тех пор рассказом оживляю каменный город. Открываю Петербург даже петербуржцам. В своей работе вижу особую миссию — зажечь интерес к любимому городу и разным аспектам его истории. Я работаю на двух языках: русском и английском, имею лицензии 10 музеев Санкт-Петербурга и городскую аккредитацию.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Саша
18 фев 2024
Очень понравилась экскурсия! Спасибо Анне за интересный маршрут, особенно запомнились некоторые детали в рассказе о достопримечательностях, о которых не каждый может знать)
В
Виолетта
18 фев 2024
Казалось бы прожила рядом с Коломной всю свою жизнь, много раз проходила через эти улицы и,к сожалению, многого не знала… до того момента, пока не пошла на экскурсию к Анне.
Гиду Анне хочу выразить благодарность за лёгкость, интересность подачи информации, небольшой интерактив, а также проявление заботы (к слову, Петербург порадовал нас солнцем, а также холодом, Анна тактично спрашивала на протяжении экскурсии не замёрзли ли мы).
Чувствовалось, что маршрут был продуман и плавно переходил от одной достопримечательности к другой.
Хотела бысходить на другую экскурсию вместе с Анной.
Гиду Анне хочу выразить благодарность за лёгкость, интересность подачи информации, небольшой интерактив, а также проявление заботы (к слову, Петербург порадовал нас солнцем, а также холодом, Анна тактично спрашивала на протяжении экскурсии не замёрзли ли мы).
Чувствовалось, что маршрут был продуман и плавно переходил от одной достопримечательности к другой.
Хотела бысходить на другую экскурсию вместе с Анной.
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