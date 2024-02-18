Коломна - кусочек настоящего Петербурга
Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Пройти заповедными улочками нетронутого района на групповой экскурсии

5
2 отзыва
Коломна — редкий район Петербурга без рекламы и толп. А в центре, пожалуй, так вообще единственный.

Хотя раньше он был местом притяжения: театры, американские горки, богема, «улица, фонарь, аптека»… А ещё тюрьмы и рынки. И конечно, романтика.

Приглашаю вас на прогулку по уютной Коломне с её типичной питерской застройкой и любопытными историями из прошлого.
Коломна - кусочек настоящего Петербурга
Коломна - кусочек настоящего Петербурга
Коломна - кусочек настоящего Петербурга
Ближайшие даты:
21
фев
23
фев
24
фев
25
фев
26
фев
28
фев
6
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет810 ₽
Дети 7-14 лет450 ₽
Дети до 6 летБесплатно
Пенсионеры540 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Коломна — заповедник Петербурга

Почему заповедник? Этот район не пользуется популярностью среди туристов, он будто законсервирован сам в себе, закрыт для чужаков. Тем интереснее в него проникнуть и узнать его секреты! Рассмотреть типичную питерскую архитектуру, нетронутую реставрацией и рекламными баннерами. Через несколько лет здесь должны открыть станцию метро — с одной стороны, это благо, с другой — хочется успеть насладиться атмосферой района, до которого даже это благо ещё не добралось!

Точки маршрута

  • Действующая фабрика самого известного петербургского кондитера, где мы обсудим зарождение маркетинга в Северной столице и откроем ларец из прошлого с небольшим сюрпризом
  • «Диснеевский замок». С этим нетипичным для Петербурга дворцом — никаких львов и колонн! — связана очень трогательная история любви, которую я вам расскажу
  • Старинная голубятня — таких почти не сыщешь сегодня
  • Скульптурная мастерская Академии художеств
  • Дома, где жила богема: без Бенуа, Серебряковых, Фроловых невозможно обойтись на экскурсии по Коломне
  • Место, где находился первый парк аттракционов с американскими горками
  • Тюрьма, так называемый Литовский замок: вспомним Куприна и за что он сидел здесь

Организационные детали

  • Это пешеходная прогулка, на которой мы не заходим внутрь зданий, учитывайте это при выборе одежды
  • Программа рассчитана на путешественников от 14 лет. В целях безопасности, путешественники до 16 лет могут посетить экскурсию только в сопровождении взрослых.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Никольского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
С
18 фев 2024
Очень понравилась экскурсия! Спасибо Анне за интересный маршрут, особенно запомнились некоторые детали в рассказе о достопримечательностях, о которых не каждый может знать)
В
18 фев 2024
Казалось бы прожила рядом с Коломной всю свою жизнь, много раз проходила через эти улицы и,к сожалению, многого не знала… до того момента, пока не пошла на экскурсию к Анне.
Гиду Анне хочу выразить благодарность за лёгкость, интересность подачи информации, небольшой интерактив, а также проявление заботы (к слову, Петербург порадовал нас солнцем, а также холодом, Анна тактично спрашивала на протяжении экскурсии не замёрзли ли мы).
Чувствовалось, что маршрут был продуман и плавно переходил от одной достопримечательности к другой.
Хотела бысходить на другую экскурсию вместе с Анной.
Казалось бы прожила рядом с Коломной всю свою жизнь, много раз проходила через эти улицы и,к

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