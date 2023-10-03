1 день

Экскурсия "Театральный Петербург", Михайловский театр и посещение спектакля "Щелкунчик"

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее:

индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1700 руб. /машина).

Размещение в гостинице после 14:00.

С 12:00 до 14:30 в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы, он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура.

14:30 Автобусная экскурсия «Театральный Петербург». Экскурсия пройдет по самым красивым кварталам «парадного» Петербурга, история которого неразрывно связана с русской театральной жизнью, ведь главным развлечением аристократической столицы в XIX веке был именно театр. Вас ждет рассказ об императорах и знаменитых артистах, о том, как рождались «звезды», как развивался театр на протяжении трех столетий и почему театры в Петербурге напоминают собой дворцы.

Эксклюзивная экскурсия по Михайловскому театру. Это уникальная возможность заглянуть за кулисы и прикоснуться к магии самого обаятельного императорского театра Петербурга. Вы услышите рассказ об этом роскошном историческом здании и его посетителях, увидите оригинальные сценические костюмы, исторические афиши и узнаете все секреты театрального грима в реконструированной гримерной комнате, где сможете подержать в руках пуанты и парики балетных и оперных знаменитостей.

Вы увидите театр изнутри от вестибюля до колосников, окажитесь в роскошной царской ложе, поймете, как работает машинерия классического театра, как режиссер управляет постановкой, как выставляются свет и декорации. Вас ждет самое эксклюзивное знакомство со сложным, но захватывающим миром оперы и балета в театре мирового уровня.

18:00 Посещение спектакля "Щелкунчик" в Михайловском театре (места в партере). Балет Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» считается символом волшебных перемен и постоянного обновления жизни. История о том, как деревянная кукла оказалась заколдованным принцем, который с помощью доброй и самоотверженной девочки Маши победил злого Мышиного короля, — не просто красивая сказка. Это взволнованный рассказ о том скоротечном времени, когда на смену беззаботному детству приходят светлая грусть юности, мечты о любви и гармонии.

20:30 Ужин в ресторане.

Возвращение в отель.

Место окончания программы: гостиница.