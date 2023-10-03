Три дня из жизни аристократа. Искусствоведческий тур по Санкт-Петербургу

Три дня из жизни аристократа

4.7
3 отзыва
Программа по дням
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Это настоящее искусствоведческое путешествие: вы прочувствуете театральную атмосферу Михайловского театра, сможете насладиться спектаклем "Щелкунчик" и исследовать Царское Село с его дворцами и музеями.

Этот тур прекрасно подойдёт для ценителей культуры, искусства и истории, а также для тех, кто желает окунуться в красоту Санкт-Петербурга.
Три дня из жизни аристократа. Искусствоведческий тур по Санкт-Петербургу
Три дня из жизни аристократа. Искусствоведческий тур по Санкт-Петербургу
Три дня из жизни аристократа. Искусствоведческий тур по Санкт-Петербургу
Три дня из жизни аристократа. Искусствоведческий тур по Санкт-Петербургу
Три дня из жизни аристократа. Искусствоведческий тур по Санкт-Петербургу
Три дня из жизни аристократа. Искусствоведческий тур по Санкт-Петербургу
Три дня из жизни аристократа. Искусствоведческий тур по Санкт-Петербургу
Три дня из жизни аристократа. Искусствоведческий тур по Санкт-Петербургу
Три дня из жизни аристократа. Искусствоведческий тур по Санкт-Петербургу
Ближайшие даты:
4
ноя

Что вас ожидает:

Театральный Петербург
Театральный Петербург
Экскурсия в Михайловский театр позволяет окунуться в мир искусства и увидеть его с "закулисья"
Волшебство "Щелкунчика" на сцене
Волшебство "Щелкунчика" на сцене
Посещение этого шедевра в Михайловском театре обещает незабываемые эмоции и впечатления от классического балета
Имперский блеск ювелирного искусства Фаберже
Имперский блеск ювелирного искусства Фаберже
Путешествие в музей Фаберже раскроет перед вами историю успеха придворного ювелира и его невероятные ювелирные шедевры
Императорское великолепие Царского села
Императорское великолепие Царского села
Визит в Царское Село с его великолепными дворцами и янтарными сокровищами погрузит Вас в историю императорских времен
Талион Клуб с бокалом вина
Талион Клуб с бокалом вина
Завершите свое путешествие в роскошном стиле, наслаждаясь атмосферой и вкусами в Талион Клубе

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия "Театральный Петербург", Михайловский театр и посещение спектакля "Щелкунчик"

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее:

  • индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1700 руб. /машина).

Размещение в гостинице после 14:00.

С 12:00 до 14:30 в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы, он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура.

14:30 Автобусная экскурсия «Театральный Петербург». Экскурсия пройдет по самым красивым кварталам «парадного» Петербурга, история которого неразрывно связана с русской театральной жизнью, ведь главным развлечением аристократической столицы в XIX веке был именно театр. Вас ждет рассказ об императорах и знаменитых артистах, о том, как рождались «звезды», как развивался театр на протяжении трех столетий и почему театры в Петербурге напоминают собой дворцы.

Эксклюзивная экскурсия по Михайловскому театру. Это уникальная возможность заглянуть за кулисы и прикоснуться к магии самого обаятельного императорского театра Петербурга. Вы услышите рассказ об этом роскошном историческом здании и его посетителях, увидите оригинальные сценические костюмы, исторические афиши и узнаете все секреты театрального грима в реконструированной гримерной комнате, где сможете подержать в руках пуанты и парики балетных и оперных знаменитостей.

Вы увидите театр изнутри от вестибюля до колосников, окажитесь в роскошной царской ложе, поймете, как работает машинерия классического театра, как режиссер управляет постановкой, как выставляются свет и декорации. Вас ждет самое эксклюзивное знакомство со сложным, но захватывающим миром оперы и балета в театре мирового уровня.

18:00 Посещение спектакля "Щелкунчик" в Михайловском театре (места в партере). Балет Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» считается символом волшебных перемен и постоянного обновления жизни. История о том, как деревянная кукла оказалась заколдованным принцем, который с помощью доброй и самоотверженной девочки Маши победил злого Мышиного короля, — не просто красивая сказка. Это взволнованный рассказ о том скоротечном времени, когда на смену беззаботному детству приходят светлая грусть юности, мечты о любви и гармонии.

20:30 Ужин в ресторане.

Возвращение в отель.

Место окончания программы: гостиница.

2 день

Царское Село

Завтрак в гостинице.

10:00 Экскурсия в Царское Село «Сокровища Царскосельской резиденции». Царское Село - парадная летняя резиденция российских императоров, один из красивейших дворцово- парковых ансамблей Европы. В этом живописном месте российские государи жили в теплое время года, и тогда здесь устраивались официальные приемы, роскошные балы и увеселительные придворные мероприятия.

Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой. Приезжавших в Царское Село европейцев потрясала фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца, который сравнивали с "драгоценностью". Именно в этом дворце расположена знаменитая Янтарная комната, открывшаяся в 2003 году после полной реставрации.

Экскурсия «Дворцовая церковь и апартаменты великого князя Павла Петровича». Это подлинный архитектурный шедевр. Церковь была освящена в присутствии императрицы Елизаветы Петровны. В храме проходило венчание императорских семей, а также крещение младенцев Императорского дома, родившихся в Царском селе. Здесь были крещены будущие императоры Николай I и Николай II. Кроме роскошного храма Вы увидите интерьеры Китайской Голубой гостиной, Парадной Голубой гостиной, опочивальню Марии Федоровны и многие другие.

Обед в Певческой башне.

Экскурсия «Царскосельская янтарная мастерская». Царскоселькая янтарная мастерская - уникальное предприятие, мастера которого 20 лет назад сотворили настоящее чудо: по нескольким акварелям и черно-белым фотографиям был в точности воссоздан утраченный во время войны шедевр - знаменитая Янтарная комната! У вас будет возможность услышать историю этого невероятного подвига из первых уст: эксклюзивную экскурсию по мастерской проведет для Вас художник-реставратор, который участвовал в воссоздании.

Место окончания программы: гостиница

Продолжительность: 7 часов.

3 день

Музей Фаберже и Талион Клуб

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров, свои вещи вы можете оставить в камере хранения отеля.

10:00 Сегодня мы отправимся в гости к легенде ювелирного искусства – Карлу Фаберже, без украшений которого 120 лет назад не обходился, наверное, ни один высокий светский праздник. А после посетим роскошный особняк в центре самого аристократического квартала Петербурга.

Тематическая экскурсия "Империя Карла Фаберже: история успеха придворного ювелира". Вы узнаете удивительную историю жизни и творчества выдающегося русского ювелира Карла Фаберже, познакомитесь с особенностями работы его фирмы, раскроете тайны главных ювелирных техник и, конечно же, увидите уникальное собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже.

Экскурсия в Талион Клуб "В гостях у Елисеева" с бокалом вина и легкими закусками. Дом знаменитой династии Елисеевых находится в самом центре Санкт-Петербурга, на углу Невского проспекта и набережной реки Мойки. Вышедшие из крестьянской среды купцы и банкиры Елисеевы прославились не только как успешные дельцы, но и как меценаты, любители и покровители искусств. Особняк, поистине, уникален - мало в каком другом особняке сохранилось такое количество подлинных исторических интерьеров и предметов декора. Все кругом наполнено духом ушедшего века, посетителей этих стен не покидает ощущение восторга и восхищения, а главное причастности к судьбе архитектурного шедевра. После экскурсии по особняку вас ждет бокал вина и легкие закуски в главном ресторане.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность: 5 часов (окончание программы ~15:00).

Проживание

Тур предусматривает проживание в стандартных номерах отеля Парк Инн Невский 4*.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:

Двухместное*ОдноместноеТретий в номереДвухместное*
(ребенок до 14 лет)		Третий в номере
(ребенок до 14 лет)
3264036420321203264032120

*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.

Варианты проживания

Парк Инн Невский 4

2 ночи

Отель расположен на знаменитом Невском проспекте, всего в 5 минутах ходьбы от Московского железнодорожного вокзала.

К услугам гостей звукоизолированные номера и современный фитнес-центр. В отеле можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

Номера отеля Park Inn by Radisson Nevsky оформлены в ярких тонах и оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, сейфом и электрическим чайником. Собственная ванная комната с полом с подогревом укомплектована феном, тапочками и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Гостям предоставляется бутилированная минеральная вода.

В распоряжении гостей конференц-центр с 2 залами для проведения совещаний и 2 многофункциональными залами. В баре и ресторане Paulaner подают блюда классической немецкой кухни и пивные баварские деликатесы. Также для гостей сервируют завтрак «шведский стол» и блюда интернациональной кухни. Завтрак для детей в возрасте до 3 лет предлагается бесплатно.

Прогулка до дворца Белосельских-Белозерских и Александринского театра занимает 15 минут. Расстояние до станции метро «Площадь Восстания», откуда можно легко добраться до всех районов города, составляет всего 100 метров. На территории отеля обустроена платная подземная парковка.

Парк Инн Невский 4Парк Инн Невский 4Парк Инн Невский 4Парк Инн Невский 4Парк Инн Невский 4Парк Инн Невский 4Парк Инн Невский 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле 2 ночи
  • Питание: 2 завтрака в отеле, 1 обед, 1 ужин
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Входные билеты в музеи, билет в театр
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Встреча и проводы на ж/д вокзале или аэропорту
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Какой транспорт в туре?

Транспорт представляется накануне тура, но он всегда хорошего качества. Рассадка свободная.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
К
3 окт 2023
Хорошая организация тура.
В
28 сен 2023
Всё понравилось, всём довольны, организация от начала тура до его окончания на высшем уровне. С самого начала всё подробно объяснили, потом встретили провели тур и проводили. Всё внимательные, доброжелательные. Всём огромное спасибо.
С
11 сен 2023
Хорошая организация, слаженно, профессионально.

Похожие туры из Санкт-Петербурга

В первый раз в Санкт-Петербург
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
В первый раз в Санкт-Петербург
Влюбиться в архитектуру Северной столицы, посетить Петергоф и увидеть уникальные экспонаты Эрмитажа
Санкт-Петербург, холл гостиницы «Катарина Гранд Па...
23 окт
30 окт
6 ноя
13 ноя
17 380 за человека
Три века Петербурга. Историко-архитектурный тур из Москвы
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Три века Петербурга. Историко-архитектурный тур из Москвы
Москва, станция метро ВДНХ
3 ноя
от 19 900 за человека
В сердце Санкт-Петербурга
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
В сердце Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург
3 янв
от 13 800 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ