Три дня из жизни аристократа
Этот тур прекрасно подойдёт для ценителей культуры, искусства и истории, а также для тех, кто желает окунуться в красоту Санкт-Петербурга.
ноя
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия "Театральный Петербург", Михайловский театр и посещение спектакля "Щелкунчик"
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее:
- индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1700 руб. /машина).
Размещение в гостинице после 14:00.
С 12:00 до 14:30 в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы, он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура.
14:30 Автобусная экскурсия «Театральный Петербург». Экскурсия пройдет по самым красивым кварталам «парадного» Петербурга, история которого неразрывно связана с русской театральной жизнью, ведь главным развлечением аристократической столицы в XIX веке был именно театр. Вас ждет рассказ об императорах и знаменитых артистах, о том, как рождались «звезды», как развивался театр на протяжении трех столетий и почему театры в Петербурге напоминают собой дворцы.
Эксклюзивная экскурсия по Михайловскому театру. Это уникальная возможность заглянуть за кулисы и прикоснуться к магии самого обаятельного императорского театра Петербурга. Вы услышите рассказ об этом роскошном историческом здании и его посетителях, увидите оригинальные сценические костюмы, исторические афиши и узнаете все секреты театрального грима в реконструированной гримерной комнате, где сможете подержать в руках пуанты и парики балетных и оперных знаменитостей.
Вы увидите театр изнутри от вестибюля до колосников, окажитесь в роскошной царской ложе, поймете, как работает машинерия классического театра, как режиссер управляет постановкой, как выставляются свет и декорации. Вас ждет самое эксклюзивное знакомство со сложным, но захватывающим миром оперы и балета в театре мирового уровня.
18:00 Посещение спектакля "Щелкунчик" в Михайловском театре (места в партере). Балет Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» считается символом волшебных перемен и постоянного обновления жизни. История о том, как деревянная кукла оказалась заколдованным принцем, который с помощью доброй и самоотверженной девочки Маши победил злого Мышиного короля, — не просто красивая сказка. Это взволнованный рассказ о том скоротечном времени, когда на смену беззаботному детству приходят светлая грусть юности, мечты о любви и гармонии.
20:30 Ужин в ресторане.
Возвращение в отель.
Место окончания программы: гостиница.
Царское Село
Завтрак в гостинице.
10:00 Экскурсия в Царское Село «Сокровища Царскосельской резиденции». Царское Село - парадная летняя резиденция российских императоров, один из красивейших дворцово- парковых ансамблей Европы. В этом живописном месте российские государи жили в теплое время года, и тогда здесь устраивались официальные приемы, роскошные балы и увеселительные придворные мероприятия.
Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой. Приезжавших в Царское Село европейцев потрясала фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца, который сравнивали с "драгоценностью". Именно в этом дворце расположена знаменитая Янтарная комната, открывшаяся в 2003 году после полной реставрации.
Экскурсия «Дворцовая церковь и апартаменты великого князя Павла Петровича». Это подлинный архитектурный шедевр. Церковь была освящена в присутствии императрицы Елизаветы Петровны. В храме проходило венчание императорских семей, а также крещение младенцев Императорского дома, родившихся в Царском селе. Здесь были крещены будущие императоры Николай I и Николай II. Кроме роскошного храма Вы увидите интерьеры Китайской Голубой гостиной, Парадной Голубой гостиной, опочивальню Марии Федоровны и многие другие.
Обед в Певческой башне.
Экскурсия «Царскосельская янтарная мастерская». Царскоселькая янтарная мастерская - уникальное предприятие, мастера которого 20 лет назад сотворили настоящее чудо: по нескольким акварелям и черно-белым фотографиям был в точности воссоздан утраченный во время войны шедевр - знаменитая Янтарная комната! У вас будет возможность услышать историю этого невероятного подвига из первых уст: эксклюзивную экскурсию по мастерской проведет для Вас художник-реставратор, который участвовал в воссоздании.
Место окончания программы: гостиница
Продолжительность: 7 часов.
Музей Фаберже и Талион Клуб
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров, свои вещи вы можете оставить в камере хранения отеля.
10:00 Сегодня мы отправимся в гости к легенде ювелирного искусства – Карлу Фаберже, без украшений которого 120 лет назад не обходился, наверное, ни один высокий светский праздник. А после посетим роскошный особняк в центре самого аристократического квартала Петербурга.
Тематическая экскурсия "Империя Карла Фаберже: история успеха придворного ювелира". Вы узнаете удивительную историю жизни и творчества выдающегося русского ювелира Карла Фаберже, познакомитесь с особенностями работы его фирмы, раскроете тайны главных ювелирных техник и, конечно же, увидите уникальное собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже.
Экскурсия в Талион Клуб "В гостях у Елисеева" с бокалом вина и легкими закусками. Дом знаменитой династии Елисеевых находится в самом центре Санкт-Петербурга, на углу Невского проспекта и набережной реки Мойки. Вышедшие из крестьянской среды купцы и банкиры Елисеевы прославились не только как успешные дельцы, но и как меценаты, любители и покровители искусств. Особняк, поистине, уникален - мало в каком другом особняке сохранилось такое количество подлинных исторических интерьеров и предметов декора. Все кругом наполнено духом ушедшего века, посетителей этих стен не покидает ощущение восторга и восхищения, а главное причастности к судьбе архитектурного шедевра. После экскурсии по особняку вас ждет бокал вина и легкие закуски в главном ресторане.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность: 5 часов (окончание программы ~15:00).
Проживание
Тур предусматривает проживание в стандартных номерах отеля Парк Инн Невский 4*.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:
|Двухместное*
|Одноместное
|Третий в номере
|Двухместное*
(ребенок до 14 лет)
|Третий в номере
(ребенок до 14 лет)
|32640
|36420
|32120
|32640
|32120
*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
Парк Инн Невский 4
Отель расположен на знаменитом Невском проспекте, всего в 5 минутах ходьбы от Московского железнодорожного вокзала.
К услугам гостей звукоизолированные номера и современный фитнес-центр. В отеле можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
Номера отеля Park Inn by Radisson Nevsky оформлены в ярких тонах и оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, сейфом и электрическим чайником. Собственная ванная комната с полом с подогревом укомплектована феном, тапочками и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Гостям предоставляется бутилированная минеральная вода.
В распоряжении гостей конференц-центр с 2 залами для проведения совещаний и 2 многофункциональными залами. В баре и ресторане Paulaner подают блюда классической немецкой кухни и пивные баварские деликатесы. Также для гостей сервируют завтрак «шведский стол» и блюда интернациональной кухни. Завтрак для детей в возрасте до 3 лет предлагается бесплатно.
Прогулка до дворца Белосельских-Белозерских и Александринского театра занимает 15 минут. Расстояние до станции метро «Площадь Восстания», откуда можно легко добраться до всех районов города, составляет всего 100 метров. На территории отеля обустроена платная подземная парковка.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отеле 2 ночи
- Питание: 2 завтрака в отеле, 1 обед, 1 ужин
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание по программе
- Входные билеты в музеи, билет в театр
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Встреча и проводы на ж/д вокзале или аэропорту
- Место начала и завершения?
- Санкт-Петербург
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Может ли измениться программа тура?
- Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
- Какой транспорт в туре?
Транспорт представляется накануне тура, но он всегда хорошего качества. Рассадка свободная.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.