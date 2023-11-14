Царское Село. Век просвещения и чудес

Город Пушкин, ранее Царское Село – знаменитый пригород Санкт-Петербурга. Здесь был выстроен, а затем и возрожден огромный Екатерининский дворец. Здесь в 1811 году открылся Царскосельский лицей, альма-матер поэта Александра Пушкина.

Сюда ежедневно приезжают экскурсионные автобусы, и туристы благоговейно знакомятся с историческими достопримечательностями. Спешите купить экскурсию в Царское село, чтобы получить массу ярких впечатлений!
4.83
199 отзывов
Царское Село. Век просвещения и чудес
Царское Село. Век просвещения и чудес
Царское Село. Век просвещения и чудес
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:30, 13:30

Описание экскурсии

История Екатерининского дворца

Красота и великолепие Екатерининского дворца — это результат труда трех выдающихся императриц России: Екатерины I, Екатерины II и Елизаветы Петровны. Благодаря их стремлению к совершенству, скромное каменное здание превратилось в одну из самых роскошных резиденций династии Романовых, поражающую своим царским размахом.

Архитектурные шедевры

Внутренние помещения дворца сверкают тонкой резьбой, выполненной гением архитектуры Бартоломео Растрелли. Особое внимание привлекает Янтарная комната, окутанная множеством легенд. Тайны ее необычной судьбы до сих пор остаются неразгаданными, что лишь добавляет ей загадочности.

Императорские покои

Личные императорские и великокняжеские покои очаровывают изысканным убранством в стиле классицизма. Каждый элемент интерьера рассказывает о богатой истории и культуре России, позволяя посетителям погрузиться в атмосферу былых времен.

Экскурсия в Пушкин

Обзорная экскурсия в Пушкин включает в себя не только посещение самого дворца, но и прогулку по Екатерининскому парку. Этот великолепный парк славится своим ландшафтным дизайном и необычными павильонами, которые создают уникальную атмосферу.

Наследие монархов

Во время экскурсии вы сможете насладиться роскошными интерьерами и живописными пейзажами, а также узнать о том, как на протяжении веков изменялись вкусы и привычки российских монархов, а также капризная мода высшего света.

ЕЖЕДНЕВНО, КРОМЕ ВТОРНИКА В 10:30 И В 13:30

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Екатерининский дворец (Янтарная комната)
  • Екатерининский парк
Что включено
  • Услуги экскурсовода
  • Транспортное обслуживание
  • Билеты в музей, включая экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Дворцовая площадь. 4, Певческий мост
Когда и сколько длится?
Когда: ЕЖЕДНЕВНО, КРОМЕ ВТОРНИКА В 10:30 И В 13:30
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Сбор группы за 10 минут до отправления
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 199 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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14 ноя 2023
О
18 сен 2023
В
2 июл 2023
О
12 мая 2023
Спасибо за великолепную организацию экскурсии. Всё четко, комфортно, профессионально. С гидом повезло - Леонид, выше всех похвал. Погода тоже была супер. Фирму-организатора рекомендую.
М
5 мая 2023
А
24 апр 2023
О
24 апр 2023
Е
18 апр 2023
О
27 мар 2023
Н
24 фев 2023
Е
23 фев 2023
Посетили Царское село. Хотим поблагодарить нашего экскурсовода. Профессионал своего дела. Историю Села и Петербурга в целом донесла доступным языком, ответила на все вопросы. И просто очень позитивный человек.
Хотим вернуться еще летом, чтобы посмотреть всю красоту дворцового парка. Уверена, что снова обратимся в вашу фирму.
С
15 фев 2023
Прекрасная экскурсия!! Высокого уровня экскурсовод!! Прекрасная организация!! Прикоснулись к прекрасному!!
T
2 фев 2023
Нам очень понравилось. Все во время, все организовано. Интересно рассказывает гид Андрей. Быстро доехали до места, получили подробные инструкции. Далее подробная экскурсия по залам дворца и час свободного времени, кто-то гулял по парку, мы сходили в царскосельский лицей на еще одну экскурсию.
Л
24 янв 2023
К
9 янв 2023
Впервые в Питере зимой и впервые сами покупаем экскурсию, а не как обычно она входит в тур. На сайте покупать удобно, точнее я забронировала с предоплатой, а оставшуюся часть внесла
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до начала экскурсии. Удобно, что есть трансфер. Экскурсовод Леонид понравился, интересно преподносит инфу, даже с юмором. В самом Пушкине мы были 3 часа: суммарно около 30 мин выделили на сувениры, 1 час экскурсия во дворце, 1 час экс в парке + орг вопросы. Классно, что иностранцев было мало

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