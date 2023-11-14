Сюда ежедневно приезжают экскурсионные автобусы, и туристы благоговейно знакомятся с историческими достопримечательностями. Спешите купить экскурсию в Царское село, чтобы получить массу ярких впечатлений!
Описание экскурсии
История Екатерининского дворца
Красота и великолепие Екатерининского дворца — это результат труда трех выдающихся императриц России: Екатерины I, Екатерины II и Елизаветы Петровны. Благодаря их стремлению к совершенству, скромное каменное здание превратилось в одну из самых роскошных резиденций династии Романовых, поражающую своим царским размахом.
Архитектурные шедевры
Внутренние помещения дворца сверкают тонкой резьбой, выполненной гением архитектуры Бартоломео Растрелли. Особое внимание привлекает Янтарная комната, окутанная множеством легенд. Тайны ее необычной судьбы до сих пор остаются неразгаданными, что лишь добавляет ей загадочности.
Императорские покои
Личные императорские и великокняжеские покои очаровывают изысканным убранством в стиле классицизма. Каждый элемент интерьера рассказывает о богатой истории и культуре России, позволяя посетителям погрузиться в атмосферу былых времен.
Экскурсия в Пушкин
Обзорная экскурсия в Пушкин включает в себя не только посещение самого дворца, но и прогулку по Екатерининскому парку. Этот великолепный парк славится своим ландшафтным дизайном и необычными павильонами, которые создают уникальную атмосферу.
Наследие монархов
Во время экскурсии вы сможете насладиться роскошными интерьерами и живописными пейзажами, а также узнать о том, как на протяжении веков изменялись вкусы и привычки российских монархов, а также капризная мода высшего света.
ЕЖЕДНЕВНО, КРОМЕ ВТОРНИКА В 10:30 И В 13:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Екатерининский дворец (Янтарная комната)
- Екатерининский парк
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Транспортное обслуживание
- Билеты в музей, включая экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Сбор группы за 10 минут до отправления
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Отзывы и рейтинг
Хотим вернуться еще летом, чтобы посмотреть всю красоту дворцового парка. Уверена, что снова обратимся в вашу фирму.