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Поиск клада в Царском Селе

Царское Село ждёт вас с увлекательными заданиями и историческими загадками. Присоединяйтесь к поиску клада и узнайте больше о жизни императоров
Царское Село - живописное место рядом с Петербургом. Исследуйте Екатерининский парк, откройте павильон с летающими столами и морскую пещеру. Проявите смекалку и найдите клад, участвуя в весёлых конкурсах и викторинах. Проводник поможет раскрыть тайны Царского Села и расскажет о его истории и традициях. Идеально для семейного отдыха и любителей приключений
5
48 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🗝️ Уникальный поиск клада
  • 🏰 Исторические парки
  • 🎉 Весёлые конкурсы
  • 🗺️ Интерактивные задания
  • 👑 История императоров
  • 🎁 Подарки для участников

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок на свежем воздухе. В это время парки особенно красивы, а экскурсия станет настоящим приключением. В апреле и октябре тоже можно насладиться, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой и ранней весной, хотя и прохладно, вы всё равно сможете насладиться историей и атмосферой Царского Села.
Сейчас август — это идеальное время.
Поиск клада в Царском Селе
Поиск клада в Царском Селе
Поиск клада в Царском Селе

Что можно увидеть

  • Екатерининский парк
  • Павильон с летающими столами
  • Морская пещера

Описание экскурсии

Увлекательное знакомство с царскими парками

Вы побываете в центральной части и отдалённых уголках парков Царского Села и оцените их главные достопримечательности. А также в занимательной интерактивной форме узнаете:

  • Как складывалась история Царского Села и Летней Императорской резиденции
  • Какими были гастрономические традиции в 18 веке и где пила кофе Екатерина II
  • Как и почему «зверинец» превратился в прекрасный Александровский парк
  • Чем парк на французский манер отличается от английского
  • Какие представители династии Романовых посещали Царское Село и какие любопытные факты с этим связаны

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается рядом с Екатерининским парком

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Лицейский садик
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара
Тамара — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1995 туристов
Я аккредитованный гид по Санкт-Петербургу, имею опыт работы в музеях и парках Царского Села, Павловска, Петергофа. Провожу экскурсии по Президентскому Гранту для маломобильных групп. Мои авторские экскурсии — это не просто набор исторических фактов и дат, а совместное незабываемое погружение в атмосферу и удивительный мир истории Санкт-Петербурга и Императорских Царских резиденций.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 48 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
47
4
1
3
2
1
Е
14 июня в формате этой прекрасной экскурсии мы отметили сразу два дня рождения. Как нам понравилось! Прекрасная подача материала, чётко структурированная информация, абсолютно не перегруженная, но превосходно запоминающаяся. Какой великолепный
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литературный слог у нашего гида, мы заслушались! Нас было 10 человек, это был выходной день, но всем все было слышно и видно, маршрут продуман, удобен. Мы и танцевали, и изучали язык веера, и сделали отличные фотографии. Прогулка-экскурсия построена в формате квиза, и очень приятно было заслужить призы. Искренне и настоятельно рекомендую данную экскурсию!

Тамара
Тамара
Ответ организатора:
Елена, спасибо за прекрасный отзыв и замечательную компанию! Очень рада, что экскурсия понравилась. Мои поздравления с днем рождения и до новых встреч в Царском Селе!
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Т
Хочу поблагодарить Тамару за увлекательный квест по Царскому селу. Дочка узнала много интересной информации, танцевала польку, наряжалась в шляпу и маску, отвечала на вопросы, разгадывала загадки. Тамара замечательный, душевный экскурсовод с чувством юмора. Экскурсия прошла на одном дыхании.
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Екатерина
Тамара, спасибо вам огромное за такую наинтереснейшую экскурсию, всю дорогу домой в Москву, дети только об этой экскурсии и говорили)) время пролетело очень быстро)) очень увлекательно было танцевать вальс)) искать
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фрагменты карт)) фотографироваться чувствуя себя княжной)) спасибо большое за локации для фото)) вы ответили на все наши вопросы)) рассказали много фактов про Царское село, в том числе в годы Великой отечественной войны. Однозначно всем кто поедет с детьми, рекомендую, дети увлечены на 100/ 500 процентов, и взрослым безумно интересно, не стоят в сторонке и участвуют тоже, это не просто квест, а целая сюжетная историческая линия)) вас хотелось слушать не переставая)) жаль только что экскурсия как то незаметно закончилась) но в следующий раз обязательно приедем и покатаемся с вами на велосипеде в парке))

Тамара, спасибо вам огромное за такую наинтереснейшую экскурсию, всю дорогу домой в Москву, дети только об
Тамара, спасибо вам огромное за такую наинтереснейшую экскурсию, всю дорогу домой в Москву, дети только об
Тамара, спасибо вам огромное за такую наинтереснейшую экскурсию, всю дорогу домой в Москву, дети только об
Тамара, спасибо вам огромное за такую наинтереснейшую экскурсию, всю дорогу домой в Москву, дети только об
Тамара, спасибо вам огромное за такую наинтереснейшую экскурсию, всю дорогу домой в Москву, дети только об
Тамара, спасибо вам огромное за такую наинтереснейшую экскурсию, всю дорогу домой в Москву, дети только об
Тамара, спасибо вам огромное за такую наинтереснейшую экскурсию, всю дорогу домой в Москву, дети только об
Тамара, спасибо вам огромное за такую наинтереснейшую экскурсию, всю дорогу домой в Москву, дети только об+2
Тамара, спасибо вам огромное за такую наинтереснейшую экскурсию, всю дорогу домой в Москву, дети только об
Тамара, спасибо вам огромное за такую наинтереснейшую экскурсию, всю дорогу домой в Москву, дети только об
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Гулия
Тамара, огромное спасибо вам за проведенную экскурсию! Формат квест-викторины заинтересовал не только детей, но и нас с мужем) Давно мы не проходили экскурсию с таким интересом и азартом) Информация подавалась Вами легко и непринужденно, с очень интересными историческими справками. Спасибо за ваше неравнодушие к делу и умению налаживать контакт с детьми! Желаем вам успехов и благодарных туристов!
Тамара, огромное спасибо вам за проведенную экскурсию! Формат квест-викторины заинтересовал не только детей, но и нас
Тамара, огромное спасибо вам за проведенную экскурсию! Формат квест-викторины заинтересовал не только детей, но и нас
Тамара, огромное спасибо вам за проведенную экскурсию! Формат квест-викторины заинтересовал не только детей, но и нас
Тамара, огромное спасибо вам за проведенную экскурсию! Формат квест-викторины заинтересовал не только детей, но и нас
Тамара, огромное спасибо вам за проведенную экскурсию! Формат квест-викторины заинтересовал не только детей, но и нас
Тамара, огромное спасибо вам за проведенную экскурсию! Формат квест-викторины заинтересовал не только детей, но и нас
Тамара, огромное спасибо вам за проведенную экскурсию! Формат квест-викторины заинтересовал не только детей, но и нас
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Александра
Тамара! Смогла увлечь всю компанию. Особенно 12-ти летнего подростка, что впринципе не просто. Атмосфера экскурсии по Царскому Селу ощущается как погружение в другой век: вокруг парадные фасады, позолота, старинные парки,
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а в воздухе — ощущение «живой истории» и лёгкой торжественности. При этом всё остаётся по‑домашнему уютным: после парадных интерьеров можно выйти в тишину аллей, услышать хруст гравия под ногами и просто перевести дух, любуясь видами. Рекомендую до экскурсии заглянуть в сам дворец, там по входному билету проходят экскурсии.

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Е
Замечательная подача информации. Не смотря на зимнюю погоду, экскурсия прошла насыщенно и интересно не только ребёнку, но и взрослым! Во время прогулки были викторины и новогодние сюрпризы, что особенно порадовало! Спасибо Тамаре за день проведённый в Царском Селе! Надеемся на встречу летом на велосипедах;)
Замечательная подача информации. Не смотря на зимнюю погоду, экскурсия прошла насыщенно и интересно не только ребёнку,
Замечательная подача информации. Не смотря на зимнюю погоду, экскурсия прошла насыщенно и интересно не только ребёнку,
Замечательная подача информации. Не смотря на зимнюю погоду, экскурсия прошла насыщенно и интересно не только ребёнку,
Замечательная подача информации. Не смотря на зимнюю погоду, экскурсия прошла насыщенно и интересно не только ребёнку,
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