Царское Село - живописное место рядом с Петербургом. Исследуйте Екатерининский парк, откройте павильон с летающими столами и морскую пещеру. Проявите смекалку и найдите клад, участвуя в весёлых конкурсах и викторинах. Проводник поможет раскрыть тайны Царского Села и расскажет о его истории и традициях. Идеально для семейного отдыха и любителей приключений

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок на свежем воздухе. В это время парки особенно красивы, а экскурсия станет настоящим приключением. В апреле и октябре тоже можно насладиться, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой и ранней весной, хотя и прохладно, вы всё равно сможете насладиться историей и атмосферой Царского Села.

Сейчас август — это идеальное время.