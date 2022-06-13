4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Царское Село — одна из самых живописных пригородных резиденций российских императоров, а Екатерининский парк — образец гармоничного отражения разных художественных стилей садово-паркового искусства. Едем туда — я всё покажу и расскажу о скульптурах, событиях и людях, связанных с городом.
Описание экскурсии
Мы исследуем Екатерининский парк и рассмотрим фасад одноимённого дворца. Я расскажу, что такое Верхние и Нижние ванны и что за скульптуры здесь стоят.
Пройдём к Эрмитажу — вы полюбуетесь его барочным убранством, а я обращу ваше внимание на важные детали.
У Большого пруда сделаем остановку возле Грота — отсюда открывается чудесный вид на Чесменскую колонну и Камеронову галерею.
Организационные детали
- Едем на автомобиле. Путь в одну сторону занимает около 1 часа
- Экскурсию можно провести и для большего количества человек — детали уточняйте в личном сообщении
- Дополнительные расходы: билет в парк — 400 ₽ за чел.
- Экскурсия посвящена истории пейзажного парка и во дворце не проводится
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 2903 туристов
Я лицензированный гид по Санкт-Петербургу и загородным императорским резиденциям: Царское Село, Гатчина, Павловск, Петергоф, Ораниенбаум. Я увлекаюсь историей и культурой Невского края, провожу экскурсии и читаю лекции по курсу истории
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Про выбор.
В Царское село можно съездить и самим, пройтись по Екатерининскому парку с восклицаниями «Ах, как красиво!», сходить на экскурсию во дворец и, с чувством «какая я молодец, культурно провела
В Царское село можно съездить и самим, пройтись по Екатерининскому парку с восклицаниями «Ах, как красиво!», сходить на экскурсию во дворец и, с чувством «какая я молодец, культурно провела
Андрей
Ответ организатора:
Да, Полина🌷, бегать за москвичками нелегко!)🏃♀️🏃♂️ Однако некоторые пейзажные картины я Вам успел показать).🌲🌴 Спасибо Вам за доброжелательный отзыв и за латынь!)
Поправлю Вас немного:
Historia est magistra vitae.
Приглашаю Вас на пешеходные экскурсии по городу! 🚶♂️🚶♂️🚶♂️ 🌷🌷🌷🌷🌷
Поправлю Вас немного:
Historia est magistra vitae.
Приглашаю Вас на пешеходные экскурсии по городу! 🚶♂️🚶♂️🚶♂️ 🌷🌷🌷🌷🌷
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Экскурсия, я бы даже сказала, наше небольшое путешествие в Царское Село, прошло великолепно! Андрею огромная благодарность за интересное и не совсем стандартное представление такого красивого исторического места!!! Однозначно рекомендую Андрея! Спасибо!
Андрей
Ответ организатора:
Большое спасибо, Оксана! 🌷 Благодарю за фотографии и хороший отзыв о нашей поездке)🚗 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
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В Царском селе мы были не первый раз, но благодаря Андрею удалось увидеть много нового, удивительного, интересного. Открылось понимание, насколько разными были две императрицы, и всё же обе - великими,
Андрей
Ответ организатора:
Только в Царском осталась подлинная скульптура петровского времени.
Спасибо Вам большое за интерес к городу Пушкина!
Приезжайте 🙂
Спасибо Вам большое за интерес к городу Пушкина!
Приезжайте 🙂
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О
Семья с двумя девочками 9 и 16 лет.
Замечательная экскурсия! Интересно, познавательно и доступно. Увидели парк с совсем незнакомой нам стороны, с множеством деталей и мелочей, которые складывались в замечательный образ.
Замечательная экскурсия! Интересно, познавательно и доступно. Увидели парк с совсем незнакомой нам стороны, с множеством деталей и мелочей, которые складывались в замечательный образ.
Андрей
Ответ организатора:
Благодарю за интерес к моим экскурсиям, Ольга! 🌷 Вы были на нескольких и оставили благожелательные отзывы ✍️✍️ о моей работе! 🙂😊😀 Спасибо, что потратили немного времени из своего досуга для добрых слов🌷💐🌷💐🌷 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
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И
Хотела выразить свою благодарность Андрею за увлекательное путешествие в Царское село. Андрей прекрасный рассказчик и очень эрудированный гид. Экскурсия прошла очень легко, мы обошли много интересных и уникальных мест, научились
Андрей
Ответ организатора:
Ирина🌷, Ваше желание и дальше узнавать интересные места в Петербурге это цель моих экскурсий! 🤗 Благодарю за внимание к моей экскурсии и отзыв!)
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
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Н
В мае были с подругой в Пушкине с замечательным экскурсоводом Андреем. Он провел с нами экскурсию по парку, благодаря ему мы посмотрели на парк с необычной стороны, побывали в его
Андрей
Ответ организатора:
Наталья🌷, буду рад видеть Вас на моих экскурсиях! 🙂 Благодарю за доброжелательный отзыв о моей работе! 🫠🌴🌲🌳 ⭐️⭐️⭐️🌞⭐️
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