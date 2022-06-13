4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Царское Село — одна из самых живописных пригородных резиденций российских императоров, а Екатерининский парк — образец гармоничного отражения разных художественных стилей садово-паркового искусства. Едем туда — я всё покажу и расскажу о скульптурах, событиях и людях, связанных с городом.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы исследуем Екатерининский парк и рассмотрим фасад одноимённого дворца. Я расскажу, что такое Верхние и Нижние ванны и что за скульптуры здесь стоят.

Пройдём к Эрмитажу — вы полюбуетесь его барочным убранством, а я обращу ваше внимание на важные детали.

У Большого пруда сделаем остановку возле Грота — отсюда открывается чудесный вид на Чесменскую колонну и Камеронову галерею.

Организационные детали