4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Царское Село (город Пушкин) — один из самых замечательных пригородов-резиденций российских императоров. Пушкинские дворцы и парки, созданные в XVIII веке, привлекают внимание как блестящие образцы архитектуры и паркостроительного искусства. Их создавали выдающиеся архитекторы, художники, скульпторы, садоводы.

В Екатерининском парке, в сравнении с другими пригородами — Петергофом, Павловском, Гатчиной — получили более полное отражение разные художественные стили садово-паркового искусства. Мы изучим Екатерининский парк и одноименный дворец. Я расскажу, что такое Верхние и Нижние ванны, что за скульптуры здесь стоят. Затем пройдем к Эрмитажу и полюбуемся его барочным убранством, а у Большого пруда сделаем остановку возле Грота. Отсюда открывается восхитительный вид на Чесменскую колонну и Камеронову галерею.

Вы увидите и услышите ещё о многих памятниках города Пушкина, о событиях и людях, связанных с ними.