4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Из Петербурга - в Екатерининский парк

Познакомиться с особенностями русской архитектуры и паркостроения в Царском Селе
Царское Село — одна из самых живописных пригородных резиденций российских императоров, а Екатерининский парк — образец гармоничного отражения разных художественных стилей садово-паркового искусства. Едем туда — я всё покажу и расскажу о скульптурах, событиях и людях, связанных с городом.
5
12 отзывов
Из Петербурга - в Екатерининский парк
Из Петербурга - в Екатерининский парк
Из Петербурга - в Екатерининский парк

Описание экскурсии

Мы исследуем Екатерининский парк и рассмотрим фасад одноимённого дворца. Я расскажу, что такое Верхние и Нижние ванны и что за скульптуры здесь стоят.

Пройдём к Эрмитажу — вы полюбуетесь его барочным убранством, а я обращу ваше внимание на важные детали.

У Большого пруда сделаем остановку возле Грота — отсюда открывается чудесный вид на Чесменскую колонну и Камеронову галерею.

Организационные детали

  • Едем на автомобиле. Путь в одну сторону занимает около 1 часа
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек — детали уточняйте в личном сообщении
  • Дополнительные расходы: билет в парк — 400 ₽ за чел.
  • Экскурсия посвящена истории пейзажного парка и во дворце не проводится

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 2903 туристов
Я лицензированный гид по Санкт-Петербургу и загородным императорским резиденциям: Царское Село, Гатчина, Павловск, Петергоф, Ораниенбаум. Я увлекаюсь историей и культурой Невского края, провожу экскурсии и читаю лекции по курсу истории
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России, культурологии и философии в вузе. Предлагаю и вам прикоснуться к истории Санкт-Петербурга, узнать о его старом быте и литературной жизни, о биографиях архитекторов и их творениях. Я постараюсь в интересной и увлекательной форме рассказать об истории и уникальности памятников, площадей, улиц, о биографиях выдающихся деятелей и рядовых жителей города на Неве, о быстром становлении и превращении небольшого города-крепости в блистательный Санкт-Петербург. Главная цель моих экскурсий — чтобы вы не только посмотрели город, но и увидели его.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
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Про выбор.
В Царское село можно съездить и самим, пройтись по Екатерининскому парку с восклицаниями «Ах, как красиво!», сходить на экскурсию во дворец и, с чувством «какая я молодец, культурно провела
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время», вернуться в свои будни.
Но Андрей способен превратить поездку в нечто бОльшее, в осмысление, обогащение, погружение в саму себя… Звучит, вероятно, немного “too much”, но, поверьте, Вы сами не заметите, как Андрей постепенно вас замедлит, сбросив «ритмы большого города», уравновесит с окружающей красотой, потом ненавязчиво погрузит в историю, которую обожает и, как итог, вы научитесь «видеть». Видеть то, чего ни с одним другим гидом или, приехав самостоятельно, даже и не заметили бы.
Хочу сказать спасибо всем, кто оставляет отзывы. Благодаря им я смогла сделать правильный выбор своего гида))) близкого по энергии - это важно.
Андрей, спасибо! Вы настоящий профессионал, любящий своё дело) Historia est magistra vita.

Про выбор.
Про выбор.
Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Да, Полина🌷, бегать за москвичками нелегко!)🏃♀️🏃♂️ Однако некоторые пейзажные картины я Вам успел показать).🌲🌴 Спасибо Вам за доброжелательный отзыв и за латынь!)
Поправлю Вас немного:
Historia est magistra vitae.
Приглашаю Вас на пешеходные экскурсии по городу! 🚶♂️🚶♂️🚶♂️ 🌷🌷🌷🌷🌷
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Оксана
Экскурсия, я бы даже сказала, наше небольшое путешествие в Царское Село, прошло великолепно! Андрею огромная благодарность за интересное и не совсем стандартное представление такого красивого исторического места!!! Однозначно рекомендую Андрея! Спасибо!
Экскурсия, я бы даже сказала, наше небольшое путешествие в Царское Село, прошло великолепно! Андрею огромная благодарность
Экскурсия, я бы даже сказала, наше небольшое путешествие в Царское Село, прошло великолепно! Андрею огромная благодарность
Экскурсия, я бы даже сказала, наше небольшое путешествие в Царское Село, прошло великолепно! Андрею огромная благодарность
Экскурсия, я бы даже сказала, наше небольшое путешествие в Царское Село, прошло великолепно! Андрею огромная благодарность
Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Большое спасибо, Оксана! 🌷 Благодарю за фотографии и хороший отзыв о нашей поездке)🚗 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
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Наталья
В Царском селе мы были не первый раз, но благодаря Андрею удалось увидеть много нового, удивительного, интересного. Открылось понимание, насколько разными были две императрицы, и всё же обе - великими,
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оставившими неизгладимый след в истории нашей любимой России. Мы научились отличать английские и французские парки, прикоснулись к скульптурам, помнящим Петра I, полюбовались роскошными архитектурами Елизаветы и сдержанными постройками Екатерины, дополняющими ансамбль дворца.
Спасибо большое Андрею за внимательное отношение и профессионализм. Обязательно приедем еще и с удовольствием закажем экскурсию с Андреем.

Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Только в Царском осталась подлинная скульптура петровского времени.
Спасибо Вам большое за интерес к городу Пушкина!
Приезжайте 🙂
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О
Семья с двумя девочками 9 и 16 лет.
Замечательная экскурсия! Интересно, познавательно и доступно. Увидели парк с совсем незнакомой нам стороны, с множеством деталей и мелочей, которые складывались в замечательный образ.
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Особенное отношение и подача материала детям, которые на протяжении всей экскурсии были вовлечены в историю и познавательный процесс. Поездка за город была комфортная, машина удобная, водитель предупредительный. Спасибо, Андрей, за полученное эстетическое удовольствие! Благодаря Вам, хочется вернуться в Санкт-Петербург в ближайшее время!

Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Благодарю за интерес к моим экскурсиям, Ольга! 🌷 Вы были на нескольких и оставили благожелательные отзывы ✍️✍️ о моей работе! 🙂😊😀 Спасибо, что потратили немного времени из своего досуга для добрых слов🌷💐🌷💐🌷 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
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И
Хотела выразить свою благодарность Андрею за увлекательное путешествие в Царское село. Андрей прекрасный рассказчик и очень эрудированный гид. Экскурсия прошла очень легко, мы обошли много интересных и уникальных мест, научились
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понимать и видеть смысл казалось бы в простых вещах. Остались прекрасные впечатления и заинтересованность увидеть другие интересные места с экскурсиями Андрея. С удовольствием вернемся в Санкт-Петербург и надеемся на новые встречи с Андреем с новыми и увлекательными экскурсиями! Спасибо!!!

Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Ирина🌷, Ваше желание и дальше узнавать интересные места в Петербурге это цель моих экскурсий! 🤗 Благодарю за внимание к моей экскурсии и отзыв!)
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
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Н
В мае были с подругой в Пушкине с замечательным экскурсоводом Андреем. Он провел с нами экскурсию по парку, благодаря ему мы посмотрели на парк с необычной стороны, побывали в его
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укромных уголках. Андрей рассказал много интересного. Мы были в полном восторге! Он подождал пока мы посетим Екатерининский дворец и после отвез обратно в Питер. Обязательно в наше следующее посещение Питера съездим с Андреем на какую-нибудь другую экскурсию.

Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Наталья🌷, буду рад видеть Вас на моих экскурсиях! 🙂 Благодарю за доброжелательный отзыв о моей работе! 🫠🌴🌲🌳 ⭐️⭐️⭐️🌞⭐️
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