Университетская Набережная: по следам Петра Великого

Во время экскурсии Вас ожидает увлекательное знакомство с самыми яркими достопримечательностями

Во время экскурсии Вас ожидает увлекательное знакомство с самыми яркими достопримечательностями, связанными с именем первого российского императора, его сподвижниками и ближайшими потомками. Вы побываете в самом первом центре Северной столицы, располагавшемся на Васильевском острове.
Университетская Набережная: по следам Петра Великого
Университетская Набережная: по следам Петра Великого
Университетская Набережная: по следам Петра Великого
Университетская Набережная: по следам Петра Великого
Университетская Набережная: по следам Петра Великого
Университетская Набережная: по следам Петра Великого

Что вас ожидает 🤩

  • Стрелку Васильевского острова
  • Кунсткамеру
  • Здание 12 коллегий
  • Дворец Петра II
  • Дворец Меншикова
  • Дом и памятник Доменико Трезини
  • Внутренний дворик Кунсткамеры
  • Прекрасные панорамные виды
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Среди экскурсий по Санкт-Петербургу именно эта пешеходная прогулка как нельзя лучше позволит Вам познакомиться с жизнью самого первого российского императора.

В процессе экскурсии вы узнаете много интересного, например:

  • где в Петербурге был построен первый мост через Неву;
  • почему внук императора, Петр II отказался жить во дворце, который построил для него Меншиков;
  • где планировался деловой центр Петербурга при Петре I;
  • кем была Мария Гамильтон и куда подевалась ее голова;
  • почему лакей Петра Великого, Никола Буржуа искал свой череп в Кунсткамере;
  • чем занимались на ассамблеях при Петре Великом и сколько употребляли спиртного;
  • как один знаменитый кровельщик получил привилегию пожизненно выпивать в кабаках Петербурга.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Обед
  • Туалет
  • Кофе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Биржевой сквер (встреча у памятника Якорю)
Завершение: Университетская набережная 21В
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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