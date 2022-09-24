Во время экскурсии Вас ожидает увлекательное знакомство с самыми яркими достопримечательностями
Во время экскурсии Вас ожидает увлекательное знакомство с самыми яркими достопримечательностями, связанными с именем первого российского императора, его сподвижниками и ближайшими потомками. Вы побываете в самом первом центре Северной столицы, располагавшемся на Васильевском острове.
Что вас ожидает 🤩
- Стрелку Васильевского острова
- Кунсткамеру
- Здание 12 коллегий
- Дворец Петра II
- Дворец Меншикова
- Дом и памятник Доменико Трезини
- Внутренний дворик Кунсткамеры
- Прекрасные панорамные виды
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Среди экскурсий по Санкт-Петербургу именно эта пешеходная прогулка как нельзя лучше позволит Вам познакомиться с жизнью самого первого российского императора.
В процессе экскурсии вы узнаете много интересного, например:
- где в Петербурге был построен первый мост через Неву;
- почему внук императора, Петр II отказался жить во дворце, который построил для него Меншиков;
- где планировался деловой центр Петербурга при Петре I;
- кем была Мария Гамильтон и куда подевалась ее голова;
- почему лакей Петра Великого, Никола Буржуа искал свой череп в Кунсткамере;
- чем занимались на ассамблеях при Петре Великом и сколько употребляли спиртного;
- как один знаменитый кровельщик получил привилегию пожизненно выпивать в кабаках Петербурга.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Обед
- Туалет
- Кофе
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Биржевой сквер (встреча у памятника Якорю)Завершение: Университетская набережная 21В
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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