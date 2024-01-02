Васильевский остров: от Петра - до наших дней
Индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге

Исследовать район Петербурга, в котором нашлось место истории, мистике и деревянной архитектуре

Кто такой Василий, именем которого назван целый остров в граде Петра? Какой памятник — самый старый в городе? Васильевский остров подготовил для нас массу вопросов, на которые мы ответим, гуляя по его линиям — улицам и заглядывая во дворы-колодцы, парадные, церкви и другие здания. Обсудим как петровскую эпоху, так и более поздние времена, коснёмся блокады и современной жизни.
Васильевский остров: от Петра - до наших дней
Васильевский остров: от Петра - до наших дней
Васильевский остров: от Петра - до наших дней
Васильевский остров: от Петра - до наших дней
Васильевский остров: от Петра - до наших дней
Васильевский остров: от Петра - до наших дней
Ближайшие даты:
2
янв
3
янв
4
янв
5
янв
6
янв
7
янв
9
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даты

Описание

Что вас ожидает

Во время прогулки вы:

  • Узнаете, кто такой Василий.
  • Увидите дом петровского времени и деревянный иконостас из домовой церкви Меншикова.
  • Побываете в одном из самых маленьких дворов-колодцев, где можно нашептать свои желания духам (поэтому его называют «двор духов»).
  • Вспомните трагическую историю Тани Савичевой — девочки из блокадного Ленинграда.
  • Окажетесь в квадратном здании с круглым двором.
  • Раскроете, какой памятник самый старый в городе и как он попал на остров.
  • Увидите, какой дворец был самым большим и шикарным в Петровское время. Нет, это не дворец Петра;).
  • Обнаружите единственный деревянный жилой домик и ещё много интересного.

Организационные детали

  • ± 90% веремени мы проведём на улице, учитывайте это при выборе одежды.
  • Экскурсию можно начать в любое время, но круглый двор реально увидеть только после 11:00.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Василеостровская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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