Васильевский остров - это место, где история оживает на каждом шагу. Узнайте, кто такой Василий, именем которого назван остров, и какой памятник самый старый в городе. Прогуляйтесь по линиям и

загляните в дворы-колодцы, парадные и церкви. Откройте для себя трагическую историю Тани Савичевой и побывайте в уникальном квадратном здании с круглым двором. Васильевский остров предлагает уникальный взгляд на историю Санкт-Петербурга от Петра до наших дней

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Васильевского острова - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться красотой острова в полной мере. Октябрь и апрель также подходят для посещения, но стоит быть готовым к возможным дождям. В зимние месяцы, с ноября по март, прогулка может быть менее комфортной из-за холодной погоды, но это не помешает вам насладиться историей и архитектурой.

Сейчас август — это идеальное время.