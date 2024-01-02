Исследовать район Петербурга, в котором нашлось место истории, мистике и деревянной архитектуре
Кто такой Василий, именем которого назван целый остров в граде Петра? Какой памятник — самый старый в городе? Васильевский остров подготовил для нас массу вопросов, на которые мы ответим, гуляя по его линиям — улицам и заглядывая во дворы-колодцы, парадные, церкви и другие здания. Обсудим как петровскую эпоху, так и более поздние времена, коснёмся блокады и современной жизни.
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Описание
Что вас ожидает
Во время прогулки вы:
- Узнаете, кто такой Василий.
- Увидите дом петровского времени и деревянный иконостас из домовой церкви Меншикова.
- Побываете в одном из самых маленьких дворов-колодцев, где можно нашептать свои желания духам (поэтому его называют «двор духов»).
- Вспомните трагическую историю Тани Савичевой — девочки из блокадного Ленинграда.
- Окажетесь в квадратном здании с круглым двором.
- Раскроете, какой памятник самый старый в городе и как он попал на остров.
- Увидите, какой дворец был самым большим и шикарным в Петровское время. Нет, это не дворец Петра;).
- Обнаружите единственный деревянный жилой домик и ещё много интересного.
Организационные детали
- ± 90% веремени мы проведём на улице, учитывайте это при выборе одежды.
- Экскурсию можно начать в любое время, но круглый двор реально увидеть только после 11:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро Василеостровская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алена — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 102 туристов
Меня зовут Алёна. Я мечтала о Ленинграде с трех лет. А переехала в Петербург в 2005-м. Много лет изучала город: ходила на экскурсии, читала, смотрела и слушала. Интересовалась как парадной стороной, так и жизнью простых людей. Водила на прогулки друзей, знакомых, родственников — всех, кто приезжал. Наконец, решила сделать это своей профессией. Закончила курсы гидов-переводчиков, прошла обучение и получила лицензии в основных музеях города, а также получила городскую аккредитацию. Моя цель — поселить Северную столицу в сердце каждого гостя!
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