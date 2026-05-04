Васильевский остров - это место, где история оживает на каждом шагу. Узнайте, кто такой Василий, именем которого назван остров, и какой памятник самый старый в городе. Прогуляйтесь по линиям и
6 причин купить эту экскурсию
- 📜 Узнать, кто такой Василий
- 🏛️ Увидеть дом петровского времени
- 🏰 Посетить двор-колодец
- 📚 Вспомнить историю Тани Савичевой
- 🗿 Раскрыть тайну старейшего памятника
- 🏠 Обнаружить деревянный жилой дом
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Васильевского острова - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться красотой острова в полной мере. Октябрь и апрель также подходят для посещения, но стоит быть готовым к возможным дождям. В зимние месяцы, с ноября по март, прогулка может быть менее комфортной из-за холодной погоды, но это не помешает вам насладиться историей и архитектурой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Дом петровского времени
- Двор-колодец
- Квадратное здание с круглым двором
- Старейший памятник
- Деревянный жилой дом
Описание экскурсии
Во время прогулки вы:
- Узнаете, кто такой Василий.
- Увидите дом петровского времени и деревянный иконостас из домовой церкви Меншикова.
- Побываете в одном из самых маленьких дворов-колодцев, где можно нашептать свои желания духам (поэтому его называют «двор духов»).
- Вспомните трагическую историю Тани Савичевой — девочки из блокадного Ленинграда.
- Окажетесь в квадратном здании с круглым двором.
- Раскроете, какой памятник самый старый в городе и как он попал на остров.
- Увидите, какой дворец был самым большим и шикарным в Петровское время. Нет, это не дворец Петра;).
- Обнаружите единственный деревянный жилой домик и ещё много интересного.
Организационные детали
- ± 90% веремени мы проведём на улице, учитывайте это при выборе одежды.
- Экскурсию можно начать в любое время, но круглый двор реально увидеть только после 11:00.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Василеостровская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 793 туристов
Меня зовут Алёна. Я мечтала о Ленинграде с трёх лет. А переехала в Петербург в 2005 году. Много лет изучала город: ходила на экскурсии, читала, смотрела и слушала. Интересовалась как
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 36 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Дата посещения: 3 мая 2026
Алёна, спасибо вам за чудесную экскурсию
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Гуляли с Аленой по Ваське первого мая, нам все понравилось: Алена- прекрасный собеседник, хорошо знающий материал, да и вообще очень приятная девушка. Спасибо и рекомендуем Алёну,если вы хотите погулять без толпы туристов в любимом Питере!
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Всем доброго дня!
Сегодня 06.01.26, на улице -16С, но этого мы почти не замечали… Алена полностью увлекла нас рассказом и погрузила в Ваську с головой. Мы с мужем много раз бывали
Сегодня 06.01.26, на улице -16С, но этого мы почти не замечали… Алена полностью увлекла нас рассказом и погрузила в Ваську с головой. Мы с мужем много раз бывали
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Благодарим Алену за чудесную экскурсию. Алена очень милая и приятная девушка, провела нас по потайным тропам.
Было очень интересно. Спасибо большое.
Кто собирается на экскурсию советуем учесть, что на острове холоднее, чем в центре.
Было очень интересно. Спасибо большое.
Кто собирается на экскурсию советуем учесть, что на острове холоднее, чем в центре.
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А
Огромная благодарность Алене за экскурсию! В Санкт-Петербурге я бываю два раза в год, на Васильевском острове была пару раз, но вглубь никогда не заходила. Очень давно хотелось попасть на такую прогулку. Интересно, увлекательно, красиво! Очень советую! Небанальная и душевная экскурсия!
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Ю
Взгляд на Петербург с другой стороны. Время с Алёной пролетело незаметно,посетили места,в которых сами вряд ли бы смогли побывать. Очень интересно и познавательно!
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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