Пётр I, увлечённый возведением резиденции, стремился в каждой её части создать нечто особенное. Так появился элегантный дворец Монплезир, камерный Марли, диковинный Эрмитаж и помпезный Большой дворец. Но Петергоф летом — это, прежде всего, фонтаны. И чтобы увидеть их в полном разнообразии, в том числе знаменитые «шутихи», мы предлагаем вам прогулку по всему Нижнему парку.

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Описание

Что вас ожидает

Русский Версаль

Мы отправимся в путешествие к южному побережью Финского залива, где погрузимся в эпоху Петра Великого. Часть пути будет проходить по старой дороге, по которой летом в царскую резиденцию устремлялись бесчисленные кареты. В Петергофе мы успеем прогуляться по всему парку, полюбоваться на 150 фонтанов и грандиозный дворцовый комплекс, а также посетить один из малых музеев.

Несмотря на то, что главные объекты нашей прогулки — парк и фонтаны, мы будем отталкиваться от ваших пожеланий и осматривать, в первую очередь, наиболее интересные вам объекты — если они доступны к посещению и не закрыты на реставрацию или из-за сезонности.

Гроты и павильоны

Вы узнаете, как парковые скульптуры отражают победу русского оружия над шведами, в каком дворце предпочитал жить Пётр и что такое Эрмитаж на самом деле. Посетите гроты Большого каскада, где местные гиды расскажут вам не только об устройстве фонтанной системы, но и о том, как искусственные пещеры использовали для отдыха. Если у нас останется время, вы сможете посетить уникальный павильон в Колонистском парке. Он назван Царицын в честь супруги Николая I и поражает невероятной красотой отделки, выполненной в помпейском стиле.

Организационные детали

Экскурсия рассчитана на 6 часов: 2,5 часа — на дорогу, 2,5 часа — на прогулку по парку и 1 час на один из малых музеев. Посещение малого музея зависит от погодных условий и режима работы.

Поездка проходит на минивэне комфорт-класса. Мы заберем вас из удобного вам места в Петербурге и отвезём обратно

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Все экскурсии внутри музеев (дворцов, павильонов и Гротов) проводят только местные гиды

В стоимость поездки включены услуги гида и водителя, аренда минивэна. Билеты оплачиваются отдельно

Дополнительные расходы

Билеты в Нижний парк приобретаются обязательно : взрослый — 600 руб., льготный — 450 руб., дети до 14 лет — бесплатно.

Билеты в парк можно приобрести онлайн, кроме бесплатных билетов детям, которые продаются только в кассах в порядке живой очереди при предъявлении документов. Мы рекомендуем брать льготный билет онлайн детям до 14 лет, чтобы не стоять в очереди.

: взрослый — 600 руб., льготный — 450 руб., дети до 14 лет — бесплатно. Билеты в парк можно приобрести онлайн, кроме бесплатных билетов детям, которые продаются только в кассах в порядке живой очереди при предъявлении документов. Мы рекомендуем брать льготный билет онлайн детям до 14 лет, чтобы не стоять в очереди. Гроты Большого каскада: взрослый — 350 руб., льготный — 300 руб., дети до 14 лет — 200 руб.

Дворец Марли: взрослый — 350 руб., льготный — 300 руб., дети до 14 лет — 200 руб.

Павильон Эрмитаж: взрослый — 350 руб., льготный — 300 руб., дети до 14 лет — 200 руб.

Екатерининский корпус: взрослый — 350 руб., льготный — 300 руб., дети до 14 лет — 200 руб.

Банный корпус: взрослый — 350 руб. льготный — 300 руб., дети до 14 лет — 200 руб.

Царицын и Ольгин павильоны: взрослый — 600 руб., льготный — 450 руб., дети до 14 лет — 300 руб.

Посещение одного малого музея занимает около 30 минут

Если вы планируете посещение малых музеев и павильонов парка, возьмите документы (паспорт/свидетельство о рождении детей)