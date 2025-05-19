Пётр I, увлечённый возведением резиденции, стремился в каждой её части создать нечто особенное. Так появился элегантный дворец Монплезир, камерный Марли, диковинный Эрмитаж и помпезный Большой дворец. Но Петергоф летом — это, прежде всего, фонтаны. И чтобы увидеть их в полном разнообразии, в том числе знаменитые «шутихи», мы предлагаем вам прогулку по всему Нижнему парку.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Русский Версаль

Мы отправимся в путешествие к южному побережью Финского залива, где погрузимся в эпоху Петра Великого. Часть пути будет проходить по старой дороге, по которой летом в царскую резиденцию устремлялись бесчисленные кареты. В Петергофе мы успеем прогуляться по всему парку, полюбоваться на 150 фонтанов и грандиозный дворцовый комплекс, а также посетить один из малых музеев.

Несмотря на то, что главные объекты нашей прогулки — парк и фонтаны, мы будем отталкиваться от ваших пожеланий и осматривать, в первую очередь, наиболее интересные вам объекты — если они доступны к посещению и не закрыты на реставрацию или из-за сезонности.

Гроты и павильоны

Вы узнаете, как парковые скульптуры отражают победу русского оружия над шведами, в каком дворце предпочитал жить Пётр и что такое Эрмитаж на самом деле. Посетите гроты Большого каскада, где местные гиды расскажут вам не только об устройстве фонтанной системы, но и о том, как искусственные пещеры использовали для отдыха. Если у нас останется время, вы сможете посетить уникальный павильон в Колонистском парке. Он назван Царицын в честь супруги Николая I и поражает невероятной красотой отделки, выполненной в помпейском стиле.

Организационные детали

Экскурсия рассчитана на 6 часов: 2,5 часа — на дорогу, 2,5 часа — на прогулку по парку и 1 час на один из малых музеев. Посещение малого музея зависит от погодных условий и режима работы

Экскурсию можно продлить за 3000 ₽/час

Поездка проходит на минивэне комфорт-класса. Мы заберём вас из удобного вам места в Петербурге и привезём обратно

При желании можем добавить трансфер в одну или в обе сторону на метеоре из центра Петербурга и обратно. Подробности в переписке

Все экскурсии внутри музеев (дворцов, павильонов и гротов) проводят только местные гиды

Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — условия в переписке

После бронирования экскурсии с вами свяжутся для оформления входных билетов — потребуется 100% оплата по безналичному расчёту

С вами будет один из гидов нашей команды

Обязательно оплачиваются:

Билеты в Нижний парк: взрослый — 1100 ₽, учащийся — 700 ₽

Экскурсионная путёвка — 5000 ₽

По желанию:

Большой дворец: взрослый — 1000 ₽, учащийся — 700 ₽

Гроты Большого каскада: взрослый — 600 ₽, учащийся — 400 ₽,

Дворец Марли: взрослый — 400 ₽, учащийся — 350 ₽

Павильон Эрмитаж: взрослый — 400 ₽, учащийся — 350 ₽

Екатерининский корпус: взрослый — 500 ₽, учащийся — 350 ₽

Банный корпус: взрослый — 500 ₽, учащийся — 350 ₽

Посещение одного малого музея занимает от 30 до 45 минут, Большого дворца — 1 час. Если вы планируете посещение малых музеев и павильонов парка, возьмите документы (паспорт/свидетельство о рождении детей).