Оценить, как император реализовал свою мечту: затмить Версаль
Так появился элегантный дворец Монплезир, камерный Марли, диковинный Эрмитаж и помпезный Большой дворец. Но Петергоф летом — это, прежде всего, фонтаны.
И чтобы увидеть их в полном разнообразии, в том числе знаменитые «шутихи», мы предлагаем вам прогулку по всему Нижнему парку.
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Описание
Что вас ожидает
Русский Версаль
Мы отправимся в путешествие к южному побережью Финского залива, где погрузимся в эпоху Петра Великого. Часть пути будет проходить по старой дороге, по которой летом в царскую резиденцию устремлялись бесчисленные кареты. В Петергофе мы успеем прогуляться по всему парку, полюбоваться на 150 фонтанов и грандиозный дворцовый комплекс, а также посетить один из малых музеев.
Несмотря на то, что главные объекты нашей прогулки — парк и фонтаны, мы будем отталкиваться от ваших пожеланий и осматривать, в первую очередь, наиболее интересные вам объекты — если они доступны к посещению и не закрыты на реставрацию или из-за сезонности.
Гроты и павильоны
Вы узнаете, как парковые скульптуры отражают победу русского оружия над шведами, в каком дворце предпочитал жить Пётр и что такое Эрмитаж на самом деле. Посетите гроты Большого каскада, где местные гиды расскажут вам не только об устройстве фонтанной системы, но и о том, как искусственные пещеры использовали для отдыха. Если у нас останется время, вы сможете посетить уникальный павильон в Колонистском парке. Он назван Царицын в честь супруги Николая I и поражает невероятной красотой отделки, выполненной в помпейском стиле.
Организационные детали
- Экскурсия рассчитана на 6 часов: 2,5 часа — на дорогу, 2,5 часа — на прогулку по парку и 1 час на один из малых музеев. Посещение малого музея зависит от погодных условий и режима работы.
- Поездка проходит на минивэне комфорт-класса. Мы заберем вас из удобного вам места в Петербурге и отвезём обратно
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Все экскурсии внутри музеев (дворцов, павильонов и Гротов) проводят только местные гиды
- В стоимость поездки включены услуги гида и водителя, аренда минивэна. Билеты оплачиваются отдельно
Дополнительные расходы
- Билеты в Нижний парк приобретаются обязательно: взрослый — 600 руб., льготный — 450 руб., дети до 14 лет — бесплатно.
Билеты в парк можно приобрести онлайн, кроме бесплатных билетов детям, которые продаются только в кассах в порядке живой очереди при предъявлении документов. Мы рекомендуем брать льготный билет онлайн детям до 14 лет, чтобы не стоять в очереди.
- Гроты Большого каскада: взрослый — 350 руб., льготный — 300 руб., дети до 14 лет — 200 руб.
- Дворец Марли: взрослый — 350 руб., льготный — 300 руб., дети до 14 лет — 200 руб.
- Павильон Эрмитаж: взрослый — 350 руб., льготный — 300 руб., дети до 14 лет — 200 руб.
- Екатерининский корпус: взрослый — 350 руб., льготный — 300 руб., дети до 14 лет — 200 руб.
- Банный корпус: взрослый — 350 руб. льготный — 300 руб., дети до 14 лет — 200 руб.
- Царицын и Ольгин павильоны: взрослый — 600 руб., льготный — 450 руб., дети до 14 лет — 300 руб.
Посещение одного малого музея занимает около 30 минут
Если вы планируете посещение малых музеев и павильонов парка, возьмите документы (паспорт/свидетельство о рождении детей)
- Также при желании мы можем добавить трансфер в одну или в обе сторону на метеоре из центра Петербурга и обратно. Цена рассчитывается под запрос.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.