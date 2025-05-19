Мы отправимся в путешествие к южному побережью Финского залива, где погрузимся в эпоху Петра Великого. Часть пути будет проходить по старой дороге, по которой летом в царскую резиденцию устремлялись бесчисленные кареты. В Петергофе мы успеем прогуляться по всему парку, полюбоваться на 150 фонтанов и грандиозный дворцовый комплекс, а также посетить один из малых музеев.
Несмотря на то, что главные объекты нашей прогулки — парк и фонтаны, мы будем отталкиваться от ваших пожеланий и осматривать, в первую очередь, наиболее интересные вам объекты — если они доступны к посещению и не закрыты на реставрацию или из-за сезонности.
Гроты и павильоны
Вы узнаете, как парковые скульптуры отражают победу русского оружия над шведами, в каком дворце предпочитал жить Пётр и что такое Эрмитаж на самом деле. Посетите гроты Большого каскада, где местные гиды расскажут вам не только об устройстве фонтанной системы, но и о том, как искусственные пещеры использовали для отдыха. Если у нас останется время, вы сможете посетить уникальный павильон в Колонистском парке. Он назван Царицын в честь супруги Николая I и поражает невероятной красотой отделки, выполненной в помпейском стиле.
Организационные детали
Экскурсия рассчитана на 6 часов: 2,5 часа — на дорогу, 2,5 часа — на прогулку по парку и 1 час на один из малых музеев. Посещение малого музея зависит от погодных условий и режима работы
Экскурсию можно продлить за 3000 ₽/час
Поездка проходит на минивэне комфорт-класса. Мы заберём вас из удобного вам места в Петербурге и привезём обратно
При желании можем добавить трансфер в одну или в обе сторону на метеоре из центра Петербурга и обратно. Подробности в переписке
Все экскурсии внутри музеев (дворцов, павильонов и гротов) проводят только местные гиды
Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — условия в переписке
После бронирования экскурсии с вами свяжутся для оформления входных билетов — потребуется 100% оплата по безналичному расчёту
С вами будет один из гидов нашей команды
Обязательно оплачиваются:
Билеты в Нижний парк: взрослый — 1100 ₽, учащийся — 700 ₽
Экскурсионная путёвка — 5000 ₽
По желанию:
Большой дворец: взрослый — 1000 ₽, учащийся — 700 ₽
Посещение одного малого музея занимает от 30 до 45 минут, Большого дворца — 1 час. Если вы планируете посещение малых музеев и павильонов парка, возьмите документы (паспорт/свидетельство о рождении детей).
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 474 туристов
Здравствуйте! Я аккредитованный гид по Петербургу и его пригородам. В 2015 году основал небольшую турфирму и стал водить экскурсии для моих гостей и групп школьников из разных городов страны. За читать дальшеуменьшить
эти годы у меня сложилась очень классная команда постоянных гидов и водителей. Я считаю, что главная задача гида — стать чутким проводником между городом и гостем. А чтобы рассказ оставался живым и интересным, я стараюсь дополнить его новыми знаниями, которые я получаю из книг, лекций и док. фильмов. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Eduard
Все прошло, на ура! Выехали в 9:30. Заранее купили билеты. Леонид все рассказал как лучше сделать. Елена экскурсовод всю дорогу на увлекала рассказами об истории Нашей культурной столицы. Из опыта, детей до 16 лет можно не брать, если сами не захотят. Во Дворце им скучно…
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Наталья
Великолепная экскурсия! Экскурсовод Елена-настоящий профессионал! Узнали так много интересных фактов, испытали на себе прелести Петергофских шутих, а гроты-супер классно. Всем рекомендую! 👍
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М
Мария
Во-первых, хочу отметить прекрасную организацию. Нас забрали откуда нам надо было, отвезли после экскурсии тоже по нашему запросу на нужный нам адрес. Кроме того Леонид очень подробно отвечал на мои читать дальшеуменьшить
вопросы и организовал входные билеты. Во-вторых, это сама замечательная экскурсия, которая началась не в самом Петергофе, а уже по дороге туда, погружая нас с самого первого момента в историю. Елена оказалась просто замечательным рассказчиком с неимоверно глубокими знаниями и интересной подачей материала. Ну а про терпение к моим членам семьи (как малым, так и старым) я вообще молчу. Спасибо огромное!
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Я
Яна
Прекрасный тур, который порекомендую друзьям! Все - таки, индивидуальный тур - это верное решение для знакомства с Петергофом. Очень удобно и комфортно! Водитель Валерий Захарович забрал нас из разных отелей, читать дальшеуменьшить
очень корректный в общении, путешествовать с ним было спокойно. Екатерина прекрасный гид, рассказ начала прямо от отеля, пока собирали нашу компанию. Даже вопросов не осталось, угадывала наши интересы. Экскурсия по Петергофу содержательная, наш гид была с нами внимательна и сопровождала интересным рассказом. Вернулись вовремя, всех доставили по месту, о котором договорились. С большой благодарностью оставляю отзыв.
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Ольга
Бронировали экскурсию у Леонида для наших гостей (6 человек). Все остались в полном восторге и от самой экскурсии и от Леонида! Экскурсия была познавательной и интересной. Леонид с самого начала учел все наши пожелания. Заменил поездку на машине на метеор, добавил посещение Большого Дворца. Встретил гостей и проводил на метеор. Предлагал содействие в покупке билетов. Рекомендую и буду обращаться еще!
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Dmitriy
Зухра- замечательный гид, умеет увлечь детей (со мной были сыновья 9 и 11 лет). Два с половиной часа ходили по парку, смотрели фонтаны, разбирались в их устройстве. Устали, но остались довольны! Спасибо за хорошую организацию: нас забрали из отеля на комфортабельном автобусе, а по окончании экскурсии привезли в нужное нам место
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