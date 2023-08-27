Петергоф. Триумфальный ансамбль Петра Великого

Оценить, как император реализовал свою мечту: затмить Версаль

5
2 отзыва
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Пётр I, увлечённый возведением резиденции, стремился в каждой её части создать нечто особенное.

Так появился элегантный дворец Монплезир, камерный Марли, диковинный Эрмитаж и помпезный Большой дворец. Но Петергоф летом — это, прежде всего, фонтаны.

И чтобы увидеть их в полном разнообразии, в том числе знаменитые «шутихи», мы предлагаем вам прогулку по всему Нижнему парку.
Петергоф. Триумфальный ансамбль Петра Великого
Петергоф. Триумфальный ансамбль Петра Великого
Петергоф. Триумфальный ансамбль Петра Великого
Петергоф. Триумфальный ансамбль Петра Великого
Петергоф. Триумфальный ансамбль Петра Великого
Петергоф. Триумфальный ансамбль Петра Великого
Петергоф. Триумфальный ансамбль Петра Великого
Петергоф. Триумфальный ансамбль Петра Великого
Петергоф. Триумфальный ансамбль Петра Великого
Петергоф. Триумфальный ансамбль Петра Великого
Петергоф. Триумфальный ансамбль Петра Великого
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Описание

Что вас ожидает

Русский Версаль

Мы отправимся в путешествие к южному побережью Финского залива, где погрузимся в эпоху Петра Великого. Часть пути будет проходить по старой дороге, по которой летом в царскую резиденцию устремлялись бесчисленные кареты. В Петергофе мы успеем прогуляться по всему парку, полюбоваться на 150 фонтанов и грандиозный дворцовый комплекс, а также посетить один из малых музеев.

Несмотря на то, что главные объекты нашей прогулки — парк и фонтаны, мы будем отталкиваться от ваших пожеланий и осматривать, в первую очередь, наиболее интересные вам объекты — если они доступны к посещению и не закрыты на реставрацию или из-за сезонности.

Гроты и павильоны

Вы узнаете, как парковые скульптуры отражают победу русского оружия над шведами, в каком дворце предпочитал жить Пётр и что такое Эрмитаж на самом деле. Посетите гроты Большого каскада, где местные гиды расскажут вам не только об устройстве фонтанной системы, но и о том, как искусственные пещеры использовали для отдыха. Если у нас останется время, вы сможете посетить уникальный павильон в Колонистском парке. Он назван Царицын в честь супруги Николая I и поражает невероятной красотой отделки, выполненной в помпейском стиле.

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана на 6 часов: 2,5 часа — на дорогу, 2,5 часа — на прогулку по парку и 1 час на один из малых музеев. Посещение малого музея зависит от погодных условий и режима работы.
  • Поездка проходит на минивэне комфорт-класса. Мы заберем вас из удобного вам места в Петербурге и отвезём обратно
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Все экскурсии внутри музеев (дворцов, павильонов и Гротов) проводят только местные гиды
  • В стоимость поездки включены услуги гида и водителя, аренда минивэна. Билеты оплачиваются отдельно

Дополнительные расходы

  • Билеты в Нижний парк приобретаются обязательно: взрослый — 600 руб., льготный — 450 руб., дети до 14 лет — бесплатно.
    Билеты в парк можно приобрести онлайн, кроме бесплатных билетов детям, которые продаются только в кассах в порядке живой очереди при предъявлении документов. Мы рекомендуем брать льготный билет онлайн детям до 14 лет, чтобы не стоять в очереди.
  • Гроты Большого каскада: взрослый — 350 руб., льготный — 300 руб., дети до 14 лет — 200 руб.
  • Дворец Марли: взрослый — 350 руб., льготный — 300 руб., дети до 14 лет — 200 руб.
  • Павильон Эрмитаж: взрослый — 350 руб., льготный — 300 руб., дети до 14 лет — 200 руб.
  • Екатерининский корпус: взрослый — 350 руб., льготный — 300 руб., дети до 14 лет — 200 руб.
  • Банный корпус: взрослый — 350 руб. льготный — 300 руб., дети до 14 лет — 200 руб.
  • Царицын и Ольгин павильоны: взрослый — 600 руб., льготный — 450 руб., дети до 14 лет — 300 руб.

Посещение одного малого музея занимает около 30 минут
Если вы планируете посещение малых музеев и павильонов парка, возьмите документы (паспорт/свидетельство о рождении детей)

  • Также при желании мы можем добавить трансфер в одну или в обе сторону на метеоре из центра Петербурга и обратно. Цена рассчитывается под запрос.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
О
27 авг 2023
Очень понравилась экскурсия, Елена была на высоте, огромное ей спасибо. 👍
Dmitriy
9 авг 2023
Зухра- замечательный гид, умеет увлечь детей (со мной были сыновья 9 и 11 лет). Два с половиной часа ходили по парку, смотрели фонтаны, разбирались в их устройстве. Устали, но остались довольны! Спасибо за хорошую организацию: нас забрали из отеля на комфортабельном автобусе, а по окончании экскурсии привезли в нужное нам место

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