По следам Петра I: индивидуальный детский квест в Новой Голландии
Погрузитесь в атмосферу приключений и узнайте о путешествиях Петра Великого по Европе, исследуя Новую Голландию. Квест для детей от 6 до 11 лет
Детский квест в Новой Голландии предлагает погружение в эпоху Петра Великого. Участники узнают о европейских путешествиях царя, его новых открытиях и достижениях.
Квест включает практические задания: измерение глубины, строительство корабля и изучение морских профессий. Экскурсия проводится на улице, рекомендуется одеться по погоде. Подходит для детей от 6 до 11 лет, возможна адаптация для школьных групп
Лучше всего отправляться на квест в Новой Голландии летом, в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная для прогулок на свежем воздухе, а зелень и цветы создают особую атмосферу. Май, сентябрь и октябрь тоже подойдут для квеста, но стоит быть готовыми к переменчивой погоде. В остальные месяцы, особенно зимой, квест может быть менее комфортным из-за холода и снега, но всё же возможно провести время интересно, если одеться потеплее.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Новая Голландия
Описание квеста
По следам Петра
Давайте отправимся в собственное мини-приключение по Новой Голландии? Во время квеста, перемещаясь от одной локации к другой, ребята узнают о жизни непоседы Петра Великого и его грандиозной поездке по Европе. А заодно и об истории основания нашего любимого города — Петербурга.
Заморские новинки
Следуя по стопам царя, дети познакомятся со странами, в которых успел побывать Петр. Узнают, кем он работал во время поездки, с кем успел подружиться и какие заморские науки привез в Россию. И не только науки — даже новые растения и продукты питания. Некоторые из них увидим прямо во время прогулки. Дети откроют, как устроены разные морские профессии, с помощью самого первого навигационного инструмента измерят глубину водоема, построят корабль и разгадают секрет исчезнувшего канала.
Организационные детали
Экскурсия рассчитана на детей от 6 до 11 лет
Экскурсия полностью проходит на улице. Просьба одеться по погоде, взять с собой воду и, желательно, перекусить заранее.
По запросу экскурсию можно провести для школьной группы, с доплатой за каждого участника, детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Новой Голландии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1118 туристов
С 2015 года я провожу игры-путешествия по Санкт-Петербургу для детей от 6 лет. А ещё веду историю Петербурга в школе.
В интерактивной игре ребята не только узнают историю города и познакомятся с его достопримечательностями, но и весело проведут время.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 71 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
71
4
–
3
–
2
–
1
–
Е
Елена
Легкая, приятная, познавательная прогулка с Ольгой. Интересно было и ребёнку и родителям. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Лариса
Мой внук Саша (ему 9 лет) и моя внучка Соня (ей 5 лет) были в полном восторге от экскурсии по территории Новой Голландии. Место очень красивое и ухоженное. Да, и новой для них информации было предостаточно. Дети познакомились с множеством профессий, которые освоил наш славный царь Петр I. Что-то попробовали сделать своими руками. Было интересно!
Вам был полезен этот отзыв?
К
Кристина
Спасибо Ольге за интересную подачу материала! настройка с детьми произошла сразу, и со взрослыми тоже:)
Вам был полезен этот отзыв?
А
Александра
Очень понравился квест в Новой Голландии! Ольге удалось завлечь даже мальчиков-непосед. Мы в восторге))
Вам был полезен этот отзыв?
Марина
Увлекательное путешествие в игровой форме! Самый лучший формат подачи исторического материала для детей!
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
детям очень понравилось: в игровой форме о профессиях и характере Петра I. Информации немного, но много игры
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «По следам Петра I: индивидуальный детский квест в Новой Голландии»