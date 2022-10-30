Давайте отправимся в собственное мини-приключение по Новой Голландии? Во время квеста, перемещаясь от одной локации к другой, ребята смогут узнать о жизни непоседы Петра Великого и его грандиозной поездке по Европе. А заодно и об истории основания нашего любимого города — Петербурга.
Следуя по следам царя, дети познакомятся со странами, в которых успел побывать Петр. Узнают, кем он работал во время поездки, с кем успел подружиться и какие заморские науки привез в Россию. И не только науки — даже новые растения и продукты питания. Некоторые из них увидим прямо во время прогулки. Дети откроют, как устроены разные морские профессии, с помощью самого первого навигационного инструмента измерят глубину водоема, построят корабль и разгадают секрет исчезнувшего канала.