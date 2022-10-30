По следам Петра Первого: детский квест в Новой Голландии

Познакомить ребят с царем-непоседой и историей его грандиозного путешествия по Европе

Все знают, что хорошие путешествия меняют жизнь. А если путешествует царь, пожалуй, это может изменить жизнь целой страны.

Я — учитель истории и мама трех мальчишек, и я приглашаю ребят в увлекательное мини-приключение по следам Петра Великого.

Гуляя по острову, мы разузнаем, куда отправиться царю, чтобы научиться строить корабли, какой заморский продукт изменил рацион всего государства и что нужно, что создать собственный город.
По следам Петра Первого: детский квест в Новой Голландии
По следам Петра Первого: детский квест в Новой Голландии
По следам Петра Первого: детский квест в Новой Голландии
По следам Петра Первого: детский квест в Новой Голландии
По следам Петра Первого: детский квест в Новой Голландии
По следам Петра Первого: детский квест в Новой Голландии
По следам Петра Первого: детский квест в Новой Голландии
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
3
ноя
4
ноя
5
ноя
6
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

По следам Петра

Давайте отправимся в собственное мини-приключение по Новой Голландии? Во время квеста, перемещаясь от одной локации к другой, ребята смогут узнать о жизни непоседы Петра Великого и его грандиозной поездке по Европе. А заодно и об истории основания нашего любимого города — Петербурга.

Заморские новинки

Следуя по следам царя, дети познакомятся со странами, в которых успел побывать Петр. Узнают, кем он работал во время поездки, с кем успел подружиться и какие заморские науки привез в Россию. И не только науки — даже новые растения и продукты питания. Некоторые из них увидим прямо во время прогулки. Дети откроют, как устроены разные морские профессии, с помощью самого первого навигационного инструмента измерят глубину водоема, построят корабль и разгадают секрет исчезнувшего канала.

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана на детей от 6 до 11 лет
  • Экскурсия полностью проходит на улице. Просьба одеться по погоде, взять с собой воду и, желательно, перекусить заранее.
  • Участие родителей бесплатное

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Новой Голландии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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