Все знают, что хорошие путешествия меняют жизнь. А если путешествует царь, пожалуй, это может изменить жизнь целой страны. Я — учитель истории и мама трех мальчишек, и я приглашаю ребят в увлекательное мини-приключение по следам Петра Великого. Гуляя по острову, мы разузнаем, куда отправиться царю, чтобы научиться строить корабли, какой заморский продукт изменил рацион всего государства и что нужно, что создать собственный город.

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Описание

Что вас ожидает

По следам Петра

Давайте отправимся в собственное мини-приключение по Новой Голландии? Во время квеста, перемещаясь от одной локации к другой, ребята смогут узнать о жизни непоседы Петра Великого и его грандиозной поездке по Европе. А заодно и об истории основания нашего любимого города — Петербурга.

Заморские новинки

Следуя по следам царя, дети познакомятся со странами, в которых успел побывать Петр. Узнают, кем он работал во время поездки, с кем успел подружиться и какие заморские науки привез в Россию. И не только науки — даже новые растения и продукты питания. Некоторые из них увидим прямо во время прогулки. Дети откроют, как устроены разные морские профессии, с помощью самого первого навигационного инструмента измерят глубину водоема, построят корабль и разгадают секрет исчезнувшего канала.

Организационные детали