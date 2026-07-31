Детский квест в Новой Голландии предлагает погружение в эпоху Петра Великого. Участники узнают о европейских путешествиях царя, его новых открытиях и достижениях.



Квест включает практические задания: измерение глубины, строительство корабля и изучение морских профессий. Экскурсия проводится на улице, рекомендуется одеться по погоде. Подходит для детей от 6 до 11 лет, возможна адаптация для школьных групп

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего отправляться на квест в Новой Голландии летом, в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная для прогулок на свежем воздухе, а зелень и цветы создают особую атмосферу. Май, сентябрь и октябрь тоже подойдут для квеста, но стоит быть готовыми к переменчивой погоде. В остальные месяцы, особенно зимой, квест может быть менее комфортным из-за холода и снега, но всё же возможно провести время интересно, если одеться потеплее.

Сейчас август — это идеальное время.