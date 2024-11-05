Красивое имение, скрытое от глаз непрошенных гостей, расположено почти в самом центре Петербурга, недалеко от Исаакиевского собора.
Вы попадёте во внутренний двор усадьбы, побродите по заброшенному яблоневому саду, сделаете колоритные кадры на изящной чугунной лестнице и узнаете об одной из самых богатых семей Российской империи.
Вы попадёте во внутренний двор усадьбы, побродите по заброшенному яблоневому саду, сделаете колоритные кадры на изящной чугунной лестнице и узнаете об одной из самых богатых семей Российской империи.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 16:00
Описание экскурсии
- Вы полюбуетесь усадьбой в три этажа в классическом стиле с элементами барокко.
- Рассмотрите колонны и барельефы с мужскими профилями — есть версия, что здесь запечатлены представители рода Демидовых.
- Прогуляетесь по яблоневому саду и осмотрите постройки хозяйственного двора и первый в России кегельбан.
- Сфотографируетесь на фоне впечатляющей чугунной лестницы.
- Гид расскажет о промышленниках Демидовых — представителях одной из самых богатых династий Российской империи.
- Объяснит, почему их усадьба находится в центре города.
Организационные детали
- Внутрь особняка доступа нет. Подъём по лестнице возможен не выше 4-го столбика.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 575 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В переулке Гривцова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1667 туристов
Наше сообщество организовывает невероятные путешествия и походы по Ленинградской области, захватывающие поездки и увлекательные экскурсии по историческим местам Петербурга. Вас ждут новые интересные знакомства и, конечно, возможность исследовать малоизвестные редкие объекты!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
5 ноя 2024
Уникальная усадьба. Таких больших нет. Но состояние её оставляет желать лучшего. Для истории можно посетить.
Наталия
5 окт 2024
Благодарю организаторов и вдохновенного рассказчика Романа за шикарную экскурсию в усадьбу Демидовых в переулке Гривцова. Незабываемые впечатления и желание вернуться весной во время цветения яблоневого сада!
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