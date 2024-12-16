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20%
Индивидуальная
до 15 чел.
Тайны закрытого особняка Демидовых
Прогуляться по родовому гнезду знаменитых промышленников и прикоснуться к его загадочному миру
Начало: В переулке Гривцова
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4000 ₽
5000 ₽ за всё до 15 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в дом-усадьбу Демидовых в Петербурге
Полюбоваться заброшенной усадьбой и узнать об истории рода богатейших русский предпринимателей
Начало: На Исаакиевской площади
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
от 3420 ₽
3800 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 15 чел.
Усадьба Демидовых с уникальной лестницей
Осмотреть снаружи тот самый загадочный особняк и узнать, как жили знаменитые горнозаводчики
Начало: В переулке Гривцова
23 мар в 12:00
30 мар в 12:00
1750 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена16 декабря 2024Санкт-Петербург обожаем и стараемся открывать для себя новые нехоженные тропы. Необычайно красивый особняк. Очень жалко, что он в запустение. Желаю
- ССветлана2 декабря 2024ВОСТОРГ!!!! Это же надо было так надежно спрятать такую Красоту?!!! Отличная локация, супер экскурсия - Мирине огромное Спасибо! Вы просто
- ААндрей5 ноября 2024Уникальная усадьба. Таких больших нет. Но состояние её оставляет желать лучшего. Для истории можно посетить.
- ННаталия5 октября 2024Благодарю организаторов и вдохновенного рассказчика Романа за шикарную экскурсию в усадьбу Демидовых в переулке Гривцова. Незабываемые впечатления и желание вернуться весной во время цветения яблоневого сада!
- ААлександр1 октября 2024Интересная экскурсия, закрытый особняк, замечательная чугунная лестница. Всё это обладает каким-то непередаваемым вайбом))
- ЕЕлизавета6 сентября 2022Заброшенные усадьбы: путешествие по исчезающим страницам историиОтличная экскурсия благодаря Георгию. С погодой нам просто повезло, погода менялась с дождика на солнце и это добавило антуража экскурсии.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Усадьба Демидовых»
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