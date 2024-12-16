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Ощущение переноса во времени гарантировано. Очень интересные рассказы о дворянстве, истории дворян, истории мест, которые мы посетили. Мы были с детьми 9-10 лет, всем очень понравилось и было интересно. Мы не пожалели, что взяли именно экскурсию а не поехали сами походить.