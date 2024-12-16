Усадьба Демидовых – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Усадьба Демидовых» в Санкт-Петербурге, цены от 1750 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Тайны закрытого особняка Демидовых
Пешая
1 час
-
20%
20 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Тайны закрытого особняка Демидовых
Прогуляться по родовому гнезду знаменитых промышленников и прикоснуться к его загадочному миру
Начало: В переулке Гривцова
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4000 ₽5000 ₽ за всё до 15 чел.
Экскурсия в дом-усадьбу Демидовых в Петербурге
Пешая
1 час
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в дом-усадьбу Демидовых в Петербурге
Полюбоваться заброшенной усадьбой и узнать об истории рода богатейших русский предпринимателей
Начало: На Исаакиевской площади
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
от 3420 ₽3800 ₽ за всё до 5 чел.
Усадьба Демидовых с уникальной лестницей
Пешая
1.5 часа
2 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Усадьба Демидовых с уникальной лестницей
Осмотреть снаружи тот самый загадочный особняк и узнать, как жили знаменитые горнозаводчики
Начало: В переулке Гривцова
23 мар в 12:00
30 мар в 12:00
1750 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    16 декабря 2024
    Тайны закрытого особняка Демидовых
    Санкт-Петербург обожаем и стараемся открывать для себя новые нехоженные тропы. Необычайно красивый особняк. Очень жалко, что он в запустение. Желаю
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    ему встретить своего мецента, который полюбит его как и мы. Марина прекрасный гид: четко, без воды и все по делу. пока в голове информация держится!!)))

  • С
    Светлана
    2 декабря 2024
    Тайны закрытого особняка Демидовых
    ВОСТОРГ!!!! Это же надо было так надежно спрятать такую Красоту?!!! Отличная локация, супер экскурсия - Мирине огромное Спасибо! Вы просто
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    прелесть! Столько интересной информации об этих людях, о месте, об особняке и прекрасном саде. РЕКОМЕНДОВАНО на все 💯 %. До сих пор перебираем в голове все детали, пересматриваем фото. Здесь все окутано таинственностью, невероятным флёром эпохи XVIII века.

    ВОСТОРГ!!!! Это же надо было так надежно спрятать такую Красоту?!!! Отличная локация, супер экскурсия - МиринеВОСТОРГ!!!! Это же надо было так надежно спрятать такую Красоту?!!! Отличная локация, супер экскурсия - МиринеВОСТОРГ!!!! Это же надо было так надежно спрятать такую Красоту?!!! Отличная локация, супер экскурсия - МиринеВОСТОРГ!!!! Это же надо было так надежно спрятать такую Красоту?!!! Отличная локация, супер экскурсия - МиринеВОСТОРГ!!!! Это же надо было так надежно спрятать такую Красоту?!!! Отличная локация, супер экскурсия - МиринеВОСТОРГ!!!! Это же надо было так надежно спрятать такую Красоту?!!! Отличная локация, супер экскурсия - МиринеВОСТОРГ!!!! Это же надо было так надежно спрятать такую Красоту?!!! Отличная локация, супер экскурсия - Мирине
  • А
    Андрей
    5 ноября 2024
    Усадьба Демидовых с уникальной лестницей
    Уникальная усадьба. Таких больших нет. Но состояние её оставляет желать лучшего. Для истории можно посетить.
  • Н
    Наталия
    5 октября 2024
    Усадьба Демидовых с уникальной лестницей
    Благодарю организаторов и вдохновенного рассказчика Романа за шикарную экскурсию в усадьбу Демидовых в переулке Гривцова. Незабываемые впечатления и желание вернуться весной во время цветения яблоневого сада!
  • А
    Александр
    1 октября 2024
    Тайны закрытого особняка Демидовых
    Интересная экскурсия, закрытый особняк, замечательная чугунная лестница. Всё это обладает каким-то непередаваемым вайбом))
  • Е
    Елизавета
    6 сентября 2022
    Заброшенные усадьбы: путешествие по исчезающим страницам истории
    Отличная экскурсия благодаря Георгию. С погодой нам просто повезло, погода менялась с дождика на солнце и это добавило антуража экскурсии.
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    Ощущение переноса во времени гарантировано. Очень интересные рассказы о дворянстве, истории дворян, истории мест, которые мы посетили. Мы были с детьми 9-10 лет, всем очень понравилось и было интересно. Мы не пожалели, что взяли именно экскурсию а не поехали сами походить.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Усадьба Демидовых»

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  5. Эрмитаж
  6. Зимний дворец
  7. Казанский собор
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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в марте 2025
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