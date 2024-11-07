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Особняк Демидовых — один из старейших домов в Санкт-Петербурге. Возникает ощущение, что хозяева специально скрыли его от любопытных глаз.



И это вызывает вопрос, на который нет ответа: «Почему одни из богатейших людей государства Российского спрятали своё имение, хотя обычно владельцы роскошных особняков стремились выставлять их на показ?». Порассуждаем об этом на прогулке!