Особняк Демидовых — один из старейших домов в Санкт-Петербурге. Возникает ощущение, что хозяева специально скрыли его от любопытных глаз.
И это вызывает вопрос, на который нет ответа: «Почему одни из богатейших людей государства Российского спрятали своё имение, хотя обычно владельцы роскошных особняков стремились выставлять их на показ?». Порассуждаем об этом на прогулке!
И это вызывает вопрос, на который нет ответа: «Почему одни из богатейших людей государства Российского спрятали своё имение, хотя обычно владельцы роскошных особняков стремились выставлять их на показ?». Порассуждаем об этом на прогулке!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
- Мы пройдёмся по старинному двору с яблоневым садом, где когда-то отдыхали первые владельцы дома.
- Поднимемся на уникальную двухмаршевую лестницу, ведущую к веранде. На ее постройку ушло неимоверное количество чугуна. Впрочем кто, если не Демидовы, могли себе это позволить.
- Сфотографируемся в атмосферных, застывших во времени фотолокациях.
• И конечно, поговорим про знаменитый род Демидовых! Важная информация:Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды • Экскурсия возможна с детьми от 6 лет. Не подходит для лиц с ограниченными возможностями.
Экскурсия проводится по запросу, время обсуждается индивидуально. Обратите внимание, требуется подтверждение перед оплатой:)
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Фотографии в уникальной локации
- Незабываемые эмоции и впечатления
Место начала и завершения?
Пер. Гривоцова, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится по запросу, время обсуждается индивидуально. Обратите внимание, требуется подтверждение перед оплатой:)
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Доплата на месте наличными, с собой - отличное настроение
- Будем рады отзыву после экскурсии на Спутник
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
7 ноя 2024
Понравилось всё. И место, и рассказ гида.
А
Анастасия
19 сен 2024
Очень интересная экскурсия, достаточно исторической сводки,красивое, атмосферное место. Жаль, что не берутся реставрировать.
Е
Елена
19 авг 2024
Очень познавательная экскурсия, было неожиданно обнаружить в центре города такую заброшенную и старинную красоту. Рекомендую всем любителям истории и даже знатокам города.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Юсуповский дворец: парадные залы и тайна убийства Распутина
Посетить особняк на Мойке и окунуться в историю семьи, о богатстве которой ходят легенды (в группе)
Начало: На улице Декабристов
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 10:00 и 13:00, в субботу в 11:00 и 14:00
Завтра в 10:00
13 дек в 10:00
2 200₽ за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны шедевров Эрмитажа
Изучить главные сокровища музея и раскрыть их секреты на экскурсии с дипломированным историком
Начало: У Иорданской лестницы
Завтра в 12:00
12 дек в 11:00
6 780₽ за всё до 4 чел.
1 час
Групповая
до 15 чел.
Экскурсия в закрытый особняк Брусницыных
Начало: Кожевенная линия, 27
Расписание: Согласно календарю
Сегодня в 16:00
11 дек в 12:00
от 3 500₽ за человека