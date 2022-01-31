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Матильда Кшесинская: взлеты и падения

Вы познакомитесь с историей жизни заслуженной артистки Императорских театров Матильды Кшесинской. Узнаете, кем были ее родители, как сложились ее детство и юность. Расскажем мы и том, какие отношения связывали балерину с домом Романовых, как строилась ее артистическая карьера, что заставило приму Мариинского театра уехать из России и какая судьба ждала ее в эмиграции.

Изысканный дом Кшесинской

Особняк Кшесинской — великолепный образец петербургского модерна. Вы расшифруете особенности его архитектуры, увидите сценические костюмы балерины и посетите Белый зал, где она принимала гостей. Бережно восстановленные по архивным фотографиям, роскошные интерьеры особняка помогут вам погрузиться в атмосферу Серебряного века. А мы поделимся интересными историями о людях, которые здесь бывали.

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