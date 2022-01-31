Экскурсия в особняк балерины Кшесинской

Посетить знаменитый дом в стиле модерн и услышать о жизни Матильды Кшесинской

3.7
3 отзыва
Мини-группа
Особняк Кшесинской на Петроградской стороне — один из ярчайших образцов северного модерна, заставший последнего российского императора и переживший Октябрьскую революцию.

Вы внимательно рассмотрите его снаружи и погуляете по парадным залам.

Представите, как выглядел особняк более 100 лет назад, и выясните, какие события в нем происходили.
Экскурсия в особняк балерины Кшесинской
Экскурсия в особняк балерины Кшесинской
Экскурсия в особняк балерины Кшесинской
Экскурсия в особняк балерины Кшесинской
Экскурсия в особняк балерины Кшесинской
Экскурсия в особняк балерины Кшесинской
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Матильда Кшесинская: взлеты и падения

Вы познакомитесь с историей жизни заслуженной артистки Императорских театров Матильды Кшесинской. Узнаете, кем были ее родители, как сложились ее детство и юность. Расскажем мы и том, какие отношения связывали балерину с домом Романовых, как строилась ее артистическая карьера, что заставило приму Мариинского театра уехать из России и какая судьба ждала ее в эмиграции.

Изысканный дом Кшесинской

Особняк Кшесинской — великолепный образец петербургского модерна. Вы расшифруете особенности его архитектуры, увидите сценические костюмы балерины и посетите Белый зал, где она принимала гостей. Бережно восстановленные по архивным фотографиям, роскошные интерьеры особняка помогут вам погрузиться в атмосферу Серебряного века. А мы поделимся интересными историями о людях, которые здесь бывали.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Для визита в особняк необходим QR-код
  • Минимальный возраст участников — 18 лет

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе м. Горьковская
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

3.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
1
Е
31 янв 2022
Сам особняк красивый снаружи. Внутри только 2 зала И только интересный рассказ мог оживить экскурсию. Но почти вся информация экскурсовода могла быть заменена информацией со стендов. Не рекомендую экскурсию к посещению
Е
24 янв 2022
Всё прошло спокойно, и познавательно. Спасибо.
Наталья
12 янв 2022
Была в Питере один день проездом и забронировала почти наобум экскурсию, которая больше всего подходила по времени. Это было попадание в яблочко, уж на что я весьма неплохо знакома с историей начала ХХ века, но через историю особняка Кшесинской она как-то под новым углом засияла и столько выявилось связей и событий, которые раньше ускользали от моего внимания. Как в истории самой Кшесинской, так и вообще. Экскурсовод - к сожалению, не запомнила имени - была просто чудесная, ни один вопрос группы не застал ее врасплох, было видно, что человек очень глубоко владеет материалом! И конечно, отдельное спасибо системе сайта за экстрабыстрое бронирование - буквально перед взлетом в Москве нажала кнопку, а сразу по приезду из Пулково в центр приехала на экскурсию и меня ждали.

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