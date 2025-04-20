Посетить знаменитый дом в стиле модерн и услышать о жизни Матильды Кшесинской
Особняк Кшесинской на Петроградской стороне — один из ярчайших образцов северного модерна, заставший последнего российского императора и переживший Октябрьскую революцию. Вы внимательно рассмотрите его снаружи и погуляете по парадным залам. Представите, как выглядел особняк более 100 лет назад, и выясните, какие события в нем происходили.
Вы познакомитесь с историей жизни заслуженной артистки Императорских театров Матильды Кшесинской. Узнаете, кем были ее родители, как сложились ее детство и юность. Расскажем мы и том, какие отношения связывали балерину с домом Романовых, как строилась ее артистическая карьера, что заставило приму Мариинского театра уехать из России и какая судьба ждала ее в эмиграции.
Изысканный дом Кшесинской
Особняк Кшесинской — великолепный образец петербургского модерна. Вы расшифруете особенности его архитектуры, увидите сценические костюмы балерины и посетите Белый зал, где она принимала гостей. Бережно восстановленные по архивным фотографиям, роскошные интерьеры особняка помогут вам погрузиться в атмосферу Серебряного века. А мы поделимся интересными историями о людях, которые здесь бывали.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
Минимальный возраст участников — 18 лет
После внесения предоплаты на сайте мы пришлём вам ссылку-счёт для оплаты остатка (на месте оплата не принимается)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Студенты
2100 ₽
Пенсионеры
2100 ₽
Стандартный
2300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе м. Горьковская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 9904 туристов
Наша компания занимается организацией групповых и индивидуальных экскурсий в Санкт-Петербурге и пригородах. С нами вы можете посетить не только всемирно известные царские резиденции без очередей, но и заглянуть за закрытые двери особняков, которые своим внутренним убранством не уступают раскрученным дворцам. На наших прогулках вы точно не заскучаете.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
прекрасный экскурсовод Ян. Отличная подача материала и тонкий юмор
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И
Ирина
Экскурсию проводила Ирина. Материал о жизни и творчестве Матильды Кшесинской представлен очень интересно. Ирина ответила на вопросы группы в полном объёме, всесторонне представила личность легендарной балерины. Огромная благодарность за полученную информацию и эмоции.
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Снежана
Красивый интерьер, история особняка Кшесинской, а также интересные детали из биографии Кшесинской
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Наталья
Была в Питере один день проездом и забронировала почти наобум экскурсию, которая больше всего подходила по времени. Это было попадание в яблочко, уж на что я весьма неплохо знакома с читать дальшеуменьшить
историей начала ХХ века, но через историю особняка Кшесинской она как-то под новым углом засияла и столько выявилось связей и событий, которые раньше ускользали от моего внимания. Как в истории самой Кшесинской, так и вообще. Экскурсовод - к сожалению, не запомнила имени - была просто чудесная, ни один вопрос группы не застал ее врасплох, было видно, что человек очень глубоко владеет материалом! И конечно, отдельное спасибо системе сайта за экстрабыстрое бронирование - буквально перед взлетом в Москве нажала кнопку, а сразу по приезду из Пулково в центр приехала на экскурсию и меня ждали.
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Маргарита
Очень живой и интересный рассказ о жизни балерины Кшесинской. А также можно прикоснуться к жизни начала XX века, пройтись по парадной лестнице особняка, заглянуть в гостиную и зимний сад. Помимо её жизни немного коснулись темы революции, т. к. в её особняке базировались большевики и свою знаменитую речь с балкона Ленин произносил из этого дома. Рекомендую к посещению данную экскурсию.
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И
Иванов
Добрый день! Сама экскурсия довольно интересная. Минус в том, что меня не было в списке на экскурсию. То есть было письмо от вас, что все оплачено и меня ждут. Но в списке не было. Пришлось достаточно долго с организатором на месте (примерно 15 минут) пытаться решить эту проблему. Поэтому просьба как то тщательнее отслеживать такие ситуации.
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