Особняк Кшесинской на Петроградской стороне — один из ярчайших образцов северного модерна, заставший последнего российского императора и переживший Октябрьскую революцию. Вы внимательно рассмотрите его снаружи и погуляете по парадным залам. Представите, как выглядел особняк более 100 лет назад, и выясните, какие события в нем происходили.

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Описание экскурсии

Матильда Кшесинская: взлеты и падения

Вы познакомитесь с историей жизни заслуженной артистки Императорских театров Матильды Кшесинской. Узнаете, кем были ее родители, как сложились ее детство и юность. Расскажем мы и том, какие отношения связывали балерину с домом Романовых, как строилась ее артистическая карьера, что заставило приму Мариинского театра уехать из России и какая судьба ждала ее в эмиграции.

Изысканный дом Кшесинской

Особняк Кшесинской — великолепный образец петербургского модерна. Вы расшифруете особенности его архитектуры, увидите сценические костюмы балерины и посетите Белый зал, где она принимала гостей. Бережно восстановленные по архивным фотографиям, роскошные интерьеры особняка помогут вам погрузиться в атмосферу Серебряного века. А мы поделимся интересными историями о людях, которые здесь бывали.

Организационные детали