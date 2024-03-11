Какой для вас Петербург? Мистический, таинственный, имперский? Что ни дом — усадьба или дворец, что ни памятник здесь — шедевр. Я расскажу о работах архитекторов Растрелли, Росси, Воронихина и Монферрана, проведу к самым фотогеничным особнякам и запечатлею вас в декорациях блестящей эпохи.

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Петербургские секреты

На экскурсии вы посетите интересные и яркие места города, аутентичный колорит которых превзойдет любую фотостудию. Я не только сделаю профессиональные снимки, но также расскажу об истории и архитектуре Северной Пальмиры в контексте старинных усадеб. В нашем маршруте:

Воскресенский Смольный собор с подъемом на высотную звонницу (эту локацию предлагаем на выбор вместо Шуваловского парка). Мы снимем шляпу перед ярчайшим творением Растрелли. Именно так делал архитектор Кваренги, проходя мимо Смольного собора, каждый раз останавливался и восклицал: «Ecco una chiesa!» («Вот это храм!»). Здесь обсудим историю храма и Смольного института благородных девиц, созданного Екатериной Великой.

Усадьба Державиных — одна из самых старых усадеб Петербурга, восстановленная по чертежам гениального архитектора Л. Львова. Мы заглянем в прекрасный сад великого поэта и поговорим о его жизни и творчестве.

Вся экскурсия будет проходить на автомобиле. А в случае непогоды мы предложим вам локации в помещении, чтобы в укрыться в тепле, продолжить фотосъемку и перекусить в атмосферном или историческом местечке.

Организационные детали

После экскурсии в течение 7-14 дней вы получите 100-300 фото с цветокоррекцией

При посещении Смольного собора дополнительно оплачивается подъем на звонницу (200 руб. с человека)

Бесплатный трансфер по центру города до/после экскурсии — по предварительной договоренности и возможности

Вы получите мини-сувениры на память о фотопрогулке

После бронирования мы готовы отправить полное портфолио (по вашему запросу)

Расширенная программа:

Для тех, у кого в запасе есть еще 1 час, я приглашаю на вторую часть этого маршрута. Доплата составит +5000 руб. с человека.

Церковь Рождества Иоанна Предтечи (Чесменская) составляет архитектурный готический ансамбль с путевым Чесменским дворцом знаменитого архитектора Юрия Фельтена (он же автор Анненкирхе). Ансамбль был построен для императрицы Екатерины II у дороги в её излюбленную резиденцию — Царское Село.

Усадьба Шувалова — церковь Петра и Павла в готическом стиле, склеп Адольфа Полье и живописный парк 1820 года. Пожалуй, одна из самых ярких усадеб, находящихся в черте Питера.

Дача Месмахера — загородная усадьба Георга Месмахера (1879) в Шуваловском парке является редким примером деревянной неоготики. На данный момент находиться в аварийном состоянии, поэтому у нас есть возможность увидеть этот шедевр до утраты.