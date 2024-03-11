На экскурсии вы посетите интересные и яркие места города, аутентичный колорит которых превзойдет любую фотостудию. Я не только сделаю профессиональные снимки, но также расскажу об истории и архитектуре Северной Пальмиры в контексте старинных усадеб. В нашем маршруте:
Воскресенский Смольный собор с подъемом на высотную звонницу (эту локацию предлагаем на выбор вместо Шуваловского парка). Мы снимем шляпу перед ярчайшим творением Растрелли. Именно так делал архитектор Кваренги, проходя мимо Смольного собора, каждый раз останавливался и восклицал: «Ecco una chiesa!» («Вот это храм!»). Здесь обсудим историю храма и Смольного института благородных девиц, созданного Екатериной Великой.
Усадьба Державиных — одна из самых старых усадеб Петербурга, восстановленная по чертежам гениального архитектора Л. Львова. Мы заглянем в прекрасный сад великого поэта и поговорим о его жизни и творчестве.
Вся экскурсия будет проходить на автомобиле. А в случае непогоды мы предложим вам локации в помещении, чтобы в укрыться в тепле, продолжить фотосъемку и перекусить в атмосферном или историческом местечке.
Организационные детали
После экскурсии в течение 7-14 дней вы получите 100-300 фото с цветокоррекцией
При посещении Смольного собора дополнительно оплачивается подъем на звонницу (200 руб. с человека)
Бесплатный трансфер по центру города до/после экскурсии — по предварительной договоренности и возможности
Вы получите мини-сувениры на память о фотопрогулке
После бронирования мы готовы отправить полное портфолио (по вашему запросу)
Расширенная программа:
Для тех, у кого в запасе есть еще 1 час, я приглашаю на вторую часть этого маршрута. Доплата составит +5000 руб. с человека.
Церковь Рождества Иоанна Предтечи (Чесменская) составляет архитектурный готический ансамбль с путевым Чесменским дворцом знаменитого архитектора Юрия Фельтена (он же автор Анненкирхе). Ансамбль был построен для императрицы Екатерины II у дороги в её излюбленную резиденцию — Царское Село. Усадьба Шувалова — церковь Петра и Павла в готическом стиле, склеп Адольфа Полье и живописный парк 1820 года. Пожалуй, одна из самых ярких усадеб, находящихся в черте Питера. Дача Месмахера — загородная усадьба Георга Месмахера (1879) в Шуваловском парке является редким примером деревянной неоготики. На данный момент находиться в аварийном состоянии, поэтому у нас есть возможность увидеть этот шедевр до утраты.
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 413 туристов
Профессиональный трэвел-журналист, эксперт газеты "Вечерний Петербург". Объехала весь мир, но всегда возвращаюсь «на Охту». Думаю, что здесь живут самые потрясающие люди на всей земле. С одним из них вы можете познакомиться, заказав экскурсию:)
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников
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Александр
11 мар 2024
Фотосессия с Евгением прошла легко и позитивно!!! Встретились с фотографом в назначенное время, без задержек. Мы выбрали фотосессию с передвижением на авто (было очень удобно - и возможность быстро передвигаться, и читать дальше
возможность погреться в пути, т. к. на улице в тот период было холодновато). Заранее обсудили локации, время и были учтены все наши пожелания. Мы посетили красивейшие места в Санкт-Петербурге: Лютеранская церковь Святой Анненкирхе, Воскресенский Смольный собор. Фотографии были сделаны профессионально! 😍 Было выделено достаточно времени на каждую локацию, фотограф в ходе работы давал полезные советы по позированию и совместным фото. С теплотой вспоминаем Питерский отдых, смотря на прекрасные фотографии🫶 Однозначно будем рекомендовать Вас❤️ Спасибо за Вашу работу!!!
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Olga
9 июля 2023
В июне 2023 у нас был удивительный день в Петербурге с Валентиной и Евгением. Искали фотопрогулку, но предложенный формат - это не просто фотопрогулка, а интересная экскурсия по ярким локациям города читать дальше
(в которые не каждый турист заглянет) от человека (Валентина), который его очень любит и знает, в сопровождении фотографа (Евгений), который очень любит свое дело и гармонично фотосессию вплетает в ход экскурсии. Фотографии получились яркие, живые: свет, динамика, композиция, эмоции. Все в них есть! Это то, что мы хотели на память о путешествии. Но кроме фотографий мы еще узнали и посмотрели много интересного. Погода тоже благоволила. Валентина и Евгений, спасибо Вам огромное за чудесный день! Ярко, незабываемо! И очень по доброму, по родному у Вас получилось с нами провести этот день. Было бы уместным приложить несколько фотографий здесь, но я ограничиваю свою частную жизнь в социальных сетях. Прошу с пониманием отнестись. Однако, это ничуть не умаляет результат - отличный фотоальбом на память и вместе с ним в воспоминаниях Ваши лица, рассказы и подаренные эмоции. Однозначно, рекомендуем!
Олеся
16 мая 2023
Благодарность Валентине и Евгению за приятные 3 часа, проведенные вместе, и замечательные фото. Несмотря на достаточно холодную погоду и сильный ветер, всё прошло тепло и душевно. Получила почти 200 фото, приятный сувенир и много интересной информации о городе, которая перемежалась стихотворениями Сергея Есенина в процессе разговора. Экскурсия в формате прогулки. Легко, информативно, интеллигентно, со смыслом.
Однозначно рекомендую!
Наталья
29 янв 2023
Необыкновенная прогулка, незабываемые впечатления!!! Супер профессиональное фото! Удивительно, но когда заказываешь подобные прогулки, обычно реально цепляет 20-30% фотографий. В этой прогулке все фотографии шедевры: пойманные моменты, освещение, локации, сочетания цветов, щедро приправленные интересной беседой!!!
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Виктор
4 сен 2022
Хочу написать про фотографа. Евгений будет вас возить и фотографировать. Удивительно приятный человек, большой мастер своего дела, поможет и подскажет как сделать хорошие фото. Работает быстро, не принужденно, на выходе отличные фото. Рекомендую экскурсию к посещению.
Н
Нина
23 мая 2022
В солнечном Питере замечательно приятные, солнечные Валентина и Евгений. Профессионально, не банально и очень комфортно! Интересный исторический материал, локациии просто огонь! Тот случай, когда встреча запоминается. Рекомендую всем хорошим, порядочным людям т. к Валентину и Евгения я бы охарактеризовала именно так.
Татьяна
2 апр 2022
Отличная фотопрогулка! Замечательные фотографии! ☺️ Спасибо организаторам-Валентине и Евгению! Рекомендую!)
Ольга
1 фев 2022
Брали экскурсию Загадочные усадьбы и храмы, побывали в Аннекирхе, Колокольне Смольного, Мозаичном дворике. Фото подучились красивые, спасибо
Мария
8 янв 2022
Валентина и Евгений настоящие волшебники!!! Зарядились энергией от них и классными эмоциями!!! Спасибо, все понравилось!
Анна
28 дек 2021
Очень рекомендую к посещению! С мужем спонтанно решили выбрать вариант фотопрогулки с экскурсией, ребята-организаторы под нас подстроились, что очень ценно, без проблем договорились о встрече к удобному для нас времени. Было очень любопытно посетить нетривиальный путь экскурсий в СПб, а через некоторое время получить ещё и фотографии! Спасибо))
P.S. Фотки класс))
П
Пётр
18 окт 2021
Отличные локации как для фото, так и для экскурсии. Фотографии получилисть замечательные – интересные ракурсы, освещение, и отличные кадры в итоге. Познавательная часть экскурсии также заинтересовала и запомнилась. Спасибо Валентине и Евгению!
А
Альбина
22 авг 2021
Понравился маршрут. Фотографии у Евгения просто огонь 🔥 художественные, с очень интересными ракурсами, подсказывает где и как лучше встать.
I
Irina
5 авг 2021
Были на экскурсии с подругой. Спасибо Валентине и Евгению за массу положительных эмоций. Было весело, легко и интересно. Даже дождливый вечер не испортил нашу прогулку, а наоборот стал интересным дополнением к фотосессии. Красивые фотографии получили очень быстро)))
Н
Нина
8 мар 2021
Огромное спасибо ребятам! Нам все очень понравилось! Время проведённое в компании с Валентиной и Евгением пролетело незаметно, положительные эмоции и прекрасные фотографии, а также незабываемые впечатления о Питере остались навсегда в нашем сердце! Огромное Спасибо!
Н
Надежда
13 фев 2021
Положительных эмоций тьма! несмотря на мороз) видно что Евгений любит и свою работу и свой город!
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