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В гости к хаски и карельскому Деду Морозу

СканТур
СканТур – Гид из Санкт-Петербурга
В гости к хаски и карельскому Деду Морозу
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🚌На автобусе
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🎄На новый год!
  • 🕐Длительность 24 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 2 900 ₽ за человека

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В гости к хаски и карельскому Деду Морозу
В гости к хаски и карельскому Деду Морозу

Что вы увидите

  • Санкт-Петербург – деревенский комплекс "Фермер" – вотчина Талви Укко (карельского Деда Мороза) – Санкт-Петербург
Зима - это время семьи, волшебства и чуда. В это время хочется прочувствовать все прелести сказочного новогоднего настроения. Мы придумали для вас программу, которая позволит прикоснуться к настоящей зиме. В крупнейшем питомнике ездовых собак Вы подружитесь с энергичными аляскинскими хаски, добродушными маламутами, общительными сибирскими хаски и настоящим самоедом. Вы ощутите безграничную доверие и любовь этих созданий. Фото с дружелюбными собаками, знакомство с карельским Дедом Морозом в соче
Что входит
  • ⬤ Трансфер на комфортабельном новом автобусе компании Ecolines
  • ⬤ Сопровождение высококвалифицированными гидами и инструкторами на протяжении всей поездки
  • ⬤ Остановка у деревенского комплекса "Фермер"
  • ⬤ Авторские экскурсии о Карелии
  • ⬤ Встреча с карельским Дедом Морозом Талви Укко
  • ⬤ Посещение саамской деревни
  • ⬤ Прогулка по оленьей ферме
  • ⬤ Посещение питомника ездовых собак хаски
  • ⬤ Посещение фотозоны “Арктика”
  • ⬤ Посещение подворья с домашними животными
  • ⬤ Управление финскими санями “potkuri”
Что не входит
  • Оплачивается по желанию на месте:
  • ⬤ Комплексные обеды: от 350 р.
  • ⬤ Травяной чай с карельскими пирогами: по ценам туркомплекса.
  • ⬤ Активные развлечения на вотчине Деда Мороза: по ценам туркомплекса.
Начало
🚩 СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Место завершения
🏁 м. Дыбенко; м. Площадь Восстания
В гости к хаски и карельскому Деду Морозу
В гости к хаски и карельскому Деду Морозу
В гости к хаски и карельскому Деду Морозу
В гости к хаски и карельскому Деду Морозу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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СканТур
СканТур
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