Зима - это время семьи, волшебства и чуда. В это время хочется прочувствовать все прелести сказочного новогоднего настроения. Мы придумали для вас программу, которая позволит прикоснуться к настоящей зиме. В крупнейшем питомнике ездовых собак Вы подружитесь с энергичными аляскинскими хаски, добродушными маламутами, общительными сибирскими хаски и настоящим самоедом. Вы ощутите безграничную доверие и любовь этих созданий. Фото с дружелюбными собаками, знакомство с карельским Дедом Морозом в соче