Санкт-Петербург – деревенский комплекс "Фермер" – вотчина Талви Укко (карельского Деда Мороза) – Санкт-Петербург
Зима - это время семьи, волшебства и чуда. В это время хочется прочувствовать все прелести сказочного новогоднего настроения. Мы придумали для вас программу, которая позволит прикоснуться к настоящей зиме. В крупнейшем питомнике ездовых собак Вы подружитесь с энергичными аляскинскими хаски, добродушными маламутами, общительными сибирскими хаски и настоящим самоедом. Вы ощутите безграничную доверие и любовь этих созданий. Фото с дружелюбными собаками, знакомство с карельским Дедом Морозом в соче
Что входит
⬤ Трансфер на комфортабельном новом автобусе компании Ecolines
⬤ Сопровождение высококвалифицированными гидами и инструкторами на протяжении всей поездки
⬤ Остановка у деревенского комплекса "Фермер"
⬤ Авторские экскурсии о Карелии
⬤ Встреча с карельским Дедом Морозом Талви Укко
⬤ Посещение саамской деревни
⬤ Прогулка по оленьей ферме
⬤ Посещение питомника ездовых собак хаски
⬤ Посещение фотозоны “Арктика”
⬤ Посещение подворья с домашними животными
⬤ Управление финскими санями “potkuri”
Что не входит
Оплачивается по желанию на месте:
⬤ Комплексные обеды: от 350 р.
⬤ Травяной чай с карельскими пирогами: по ценам туркомплекса.
⬤ Активные развлечения на вотчине Деда Мороза: по ценам туркомплекса.
Начало
🚩 СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Место завершения
🏁 м. Дыбенко; м. Площадь Восстания
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.