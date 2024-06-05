🏍 На мотоцикле Индивидуальная 1 час 358 отзывов В тренде На мотоцикле по ночному Питеру или к разводным мостам Ночная мотопрогулка по Санкт-Петербургу подарит вам незабываемые впечатления. Увидите разводные мосты, дворцы и реки Северной столицы в компании опытного гида Начало: Площадь Александра Невского 4 000 ₽ за человека

🏍 На мотоцикле Фотопрогулка 30 минут 477 отзывов Мотопрогулка по городу на берегах Невы или «ПробникЪ» Днем или ночью - проехать на комфортном мотоцикле и сделать яркие фотографии Начало: Площадь Александра Невского 2 300 ₽ за человека

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 1.5 часа 79 отзывов Ночной мототур - мосты и мотоциклы Прокатиться по Питеру, любуясь ночной подсветкой памятников, и увидеть развод мостов Начало: У вашего отеля в центре города 5 500 ₽ за человека

🚣 Прогулки на каяках Групповая 2 часа 23 отзыва На каяках вокруг парковых островов Петербурга Полюбоваться природными красотами города, попробовать себя в гребле и весело провести время Начало: Боковая аллея, 34 Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 13:00, 17:00 и 19:30 2 700 ₽ за человека

🏄 SUP-прогулки 10% скидка Мини-группа 2.5 часа 49 отзывов Популярное предложение Сап-тур по центру Петербурга в мини-группе Полюбоваться достопримечательностями с воды и заново открыть для себя город Начало: На Дворцовой набережной Расписание: ежедневно в 05:45 2965 2 669 ₽ за человека

🚗 На машине 🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 15 часов 1765 отзывов Карельский калейдоскоп: мрамор, ретропоезд, фьорды Погрузитесь в атмосферу Карелии: уникальная природа, исторические места и захватывающая поездка на ретропоезде Начало: Площадь Искусств Расписание: ежедневно от 5 900 ₽ за человека

🏍 На мотоцикле Фотопрогулка 30 минут 30 отзывов Сердце Петербурга: мототур по центру города Прокатиться по парадным улицам и набережным, зарядиться драйвом и сделать яркие фотографии Начало: В районе метро Адмиралтейская 3 000 ₽ за человека

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 5 часов 42 отзыва Поездка на мотоциклах в Кронштадт+Петергоф или крепость Орешек Классный способ побывать в одном из знаковых и красивых мест за городом Начало: В районе метро Адмиралтейская 8 400 ₽ за человека

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 30 минут 46 отзывов По Петербургу на мотоцикле Прокатиться по центру с ветерком, увидеть город с необычного ракурса и получить заряд новых эмоций Начало: В центре города 3 000 ₽ за человека

🏄 SUP-прогулки 20% скидка Фотопрогулка 2 часа 16 отзывов По каналам и Большой Неве на сапборде Активная водная прогулка в лучах утреннего Петербурга с фотографиями Начало: Около марсово поля Расписание: ежедневно в 05:45 3500 2 800 ₽ за человека

🚣‍♂️ На байдарках Мини-группа 1.5 часа 23 отзыва На байдарках по историческому центру Петербурга Почувствовать магию утреннего города и попробовать себя в гребле Начало: Метро Невский проспект Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:00 2 900 ₽ за человека

🏄 SUP-прогулки Групповая 2 часа 21 отзыв На сапах - по утреннему центру Петербурга Застать пробуждение Северной столицы и впечатлиться архитектурой города с необычного ракурса Начало: Метро Невский проспект Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:00 3 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 1 час 15 минут 7 отзывов Прогулка-катастрофа «Пушкин. Медный Всадник. Наводнение» Начало: Садовая ул., 37 Расписание: По субботам по расписанию или индивидуально по договоренности 1 199 ₽ за человека

🏄 SUP-прогулки Мини-группа 2 часа 9 отзывов САП-прогулка по Каменному острову Пройти по одному из самых спокойных маршрутов в городе, где нет сильного ветра и больших волн Начало: На Каменном острове Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00 2 300 ₽ за человека

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 1 час 2 отзыва Мотопрогулка «Советский Ленинград» на мотоциклах с коляской Начало: Выход М «Площадь Александра Невского-1» Расписание: По субботам и воскресеньям в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 5 000 ₽ за всё до 2 чел.

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 3 часа 12 отзывов «Властелин кольца»: мотопрогулка по КАД через Кронштадт (до 6 ноября) Начало: Парковка у СТ.М. «Площадь Александра Невского-1» Расписание: каждый день с 1 мая по 1 октября 7 000 ₽ за человека

🏍 На мотоцикле Фотопрогулка 1 час 10 отзывов Фото-мотопрогулка на «Harley-Davidson». (c 10 апреля) Начало: Думская ул., Д.2. Портик Перинной линии Расписание: Каждый день индивидуально от 11 утра до 00:00 от 5 000 ₽ за человека

🚲 На велосипеде Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Неповторимое очарование Павловского парка: экскурсия на велосипеде Побывать в местах, куда не добраться пешком, и узнать любопытные истории о владельцах парка Начало: У входа в Павловский парк 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Загородные мототуры: "По местам Александра Невского" или "В Кронштадт с ветерком" Домчаться до живописного посёлка на берегу Невы или легендарного города-форта (на ваш выбор) Начало: На площади Александра Невского 6 000 ₽ за человека

🏄 SUP-прогулки Мини-группа 2 часа 4 отзыва Утренняя прогулка на сапах по центру Петербурга (в мини-группе) Прокатиться по рекам и каналам Северной столицы, наслаждаясь её архитектурой с нового ракурса Начало: На набережной Лебяжьей канавки Расписание: ежедневно в 06:00 2 490 ₽ за человека

🚲 На велосипеде Мини-группа 3 часа 5 отзывов Велоэкскурсия «7 чудес Петербурга» Места - главные и инсайдерские. Атмосфера - дружеская. Организация - продуманная Начало: На острове Новая Голландия (метро Адмиралтейская) 3 300 ₽ за человека

🏄 SUP-прогулки 15% скидка Групповая 2 часа 8 отзывов Популярное предложение Сап-прогулка к островам Петербурга Проплыть с веслом в руках от Каменного острова до Крестовского и увидеть зеленые панорамы города Начало: На Каменном острове Расписание: ежедневно в 10:45 2830 2 406 ₽ за человека

🛫 Полеты на самолетах Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Полёт на самолёте над Финским заливом и Кронштадтом Окинуть взором панораму города и яркие страницы его истории Начало: На Якорной площади Кронштадта 15 500 ₽ за всё до 2 чел.

🛫 Полеты на самолетах Индивидуальная 30 минут 9 отзывов Полёт над Петергофом на самолёте Полюбоваться Петергофским дворцом и садово-парковым комплексом с нового ракурса, учась пилотированию Начало: Аэродром Сельцо 18 500 ₽ за всё до 3 чел.

Мини-группа 2 часа 6 отзывов От Летнего сада до Казанского собора - на сапборде Атмосферная утренняя прогулка по каналам исторического центра Начало: на наб. Лебяжьей канавки Расписание: ежедневно в 06:00 2 800 ₽ за человека

🏄 SUP-прогулки Мини-группа 2 часа 1 отзыв Сап-прогулка «Закат у Лахты» Полюбоваться пейзажами Лахтинского Разлива и встретить один из самых красивых закатов в городе Начало: На Богатырском проспекте Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00, в среду в 19:00 2 300 ₽ за человека

🚤 На катере Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Рыбалка в Финском заливе Отправиться на охоту за обитателями водных глубин на комфортном катере и устроить пикник на борту Начало: В районе метро «Беговая» 28 000 ₽ за всё до 6 чел.

🛫 Полеты на самолетах Индивидуальная 30 минут 1 отзыв Над Петергофом - на самолёте Полюбоваться царской резиденцией с нового ракурса и посидеть в кресле второго пилота Начало: На аэродроме 17 500 ₽ за всё до 3 чел.

🛫 Полеты на самолетах Индивидуальная 30 минут 2 отзыва Полет над Петербургом на легком самолете Насладиться панорамами города с высоты и получить новый невероятный опыт Начало: На аэродроме Сельцо, или Кронштадт 16 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Из Петербурга - в загородный гольф-клуб Совершить свой первый удар, прогуляться на гольф-каре и отобедать на свежем воздухе Начало: На ресепшене гольф-отдела 5 700 ₽ за человека

🚣‍♂️ На байдарках Групповая 7 часов 5 отзывов Сплав на байдарках по реке Оредеж Покорить одну из красивейших рек Ленинградской области и научиться управлять байдаркой Начало: В поселке Сиверский Расписание: в субботу и воскресенье в 09:30 4 500 ₽ за человека

🏍 На мотоцикле 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 1.5 часа 2 отзыва К разводным мостам - на мотоцикле Промчаться на стальном коне по набережным и увидеть, как разводятся мосты Начало: Около м. Адмиралтейская 6 000 ₽ за человека

🏄 SUP-прогулки 10% скидка Групповая 2 часа 5 отзывов Вечерняя сап-прогулка к башне Лахта Туда, где случаются лучшие закаты в Петербурге Начало: на Богатырском проспекте Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:45 2670 2 403 ₽ за человека

🏄 SUP-прогулки Мини-группа 3 часа 3 отзыва Сап-прогулка по живописной реке Оредеж Сплавиться по захватывающему маршруту в окрестностях Петербурга Начало: от Сиверской ГЭС Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00 3 500 ₽ за человека

Индивидуальная 4 часа В Крондштадт с комфортом на авто Начало: Невский проспект, 55 Расписание: Ежедневно по расписанию 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

Групповая 17 часов Путешествие в Рускеалу первым классом Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:00 4 990 ₽ за человека

Групповая 17 часов Жемчужина Карелии - Рускеала Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:00 4 590 ₽ за человека

🚁 На вертолёте Индивидуальная 30 минут Полёт на вертолёте над Петербургом Увидеть город как на ладони и испытать незабываемые впечатления от полёта Начало: На Петровской косе 60 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа В поисках Гатчинских гейзеров (начало и завершение в Гатчине) Посетить необычные природные объекты и поразмыслить над феноменом их происхождения Начало: на ж/д вокзале в Гатчине 7 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 🐴 Конные прогулки Групповая 11 часов Иго-го-трип в мистический Выборг - из Петербурга Отправиться в группе в парк «Яви-Нави», покататься на лошадках и погулять по старинному Выборгу Начало: на площади Восстания Расписание: в воскресенье в 09:00 8 800 ₽ за человека

🏄 SUP-прогулки Мини-группа 2 часа К Лахте на закате: SUP-прогулка с инструктором Освоить сапборд за 15 минут и понаблюдать за заходом солнца с воды (в группе) Начало: На проспекте Шувалова 2 140 ₽ за человека