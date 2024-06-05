Активный отдых в Санкт-Петербурге

Найдено 42 экскурсии в категории «Активный отдых» в Санкт-Петербурге, цены от 1 199 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На мотоцикле по ночному Питеру или к разводным мостам
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1 час
358 отзывов
В тренде
На мотоцикле по ночному Питеру или к разводным мостам
Ночная мотопрогулка по Санкт-Петербургу подарит вам незабываемые впечатления. Увидите разводные мосты, дворцы и реки Северной столицы в компании опытного гида
Начало: Площадь Александра Невского
Сегодня в 22:30
Завтра в 18:00
4 000 за человека
Мотопрогулка по городу на берегах Невы или «ПробникЪ»
🏍 На мотоцикле
Фотопрогулка
30 минут
477 отзывов
Мотопрогулка по городу на берегах Невы или «ПробникЪ»
Днем или ночью - проехать на комфортном мотоцикле и сделать яркие фотографии
Начало: Площадь Александра Невского
Сегодня в 22:30
Завтра в 18:00
2 300 за человека
Ночной мототур - мосты и мотоциклы
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1.5 часа
79 отзывов
Ночной мототур - мосты и мотоциклы
Прокатиться по Питеру, любуясь ночной подсветкой памятников, и увидеть развод мостов
Начало: У вашего отеля в центре города
Завтра в 10:00
9 июня в 10:50
5 500 за человека
На каяках вокруг парковых островов Петербурга
🚣 Прогулки на каяках
Групповая
2 часа
23 отзыва
На каяках вокруг парковых островов Петербурга
Полюбоваться природными красотами города, попробовать себя в гребле и весело провести время
Начало: Боковая аллея, 34
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 13:00, 17:00 и 19:30
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 700 за человека
Сап-тур по центру Петербурга в мини-группе
🏄 SUP-прогулки
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
49 отзывов
Популярное предложение
Сап-тур по центру Петербурга в мини-группе
Полюбоваться достопримечательностями с воды и заново открыть для себя город
Начало: На Дворцовой набережной
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
9 июня в 05:45
29652 669 за человека
В Карелию в мини-группе! Рускеальский мрамор и тот самый ретропоезд
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
15 часов
1765 отзывов
Карельский калейдоскоп: мрамор, ретропоезд, фьорды
Погрузитесь в атмосферу Карелии: уникальная природа, исторические места и захватывающая поездка на ретропоезде
Начало: Площадь Искусств
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 5 900 за человека
Сердце Петербурга: мототур по центру города
🏍 На мотоцикле
Фотопрогулка
30 минут
30 отзывов
Сердце Петербурга: мототур по центру города
Прокатиться по парадным улицам и набережным, зарядиться драйвом и сделать яркие фотографии
Начало: В районе метро Адмиралтейская
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
3 000 за человека
Поездка на мотоциклах в Кронштадт+Петергоф или крепость Орешек
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
5 часов
42 отзыва
Поездка на мотоциклах в Кронштадт+Петергоф или крепость Орешек
Классный способ побывать в одном из знаковых и красивых мест за городом
Начало: В районе метро Адмиралтейская
Завтра в 13:30
9 июня в 08:30
8 400 за человека
По Петербургу на мотоцикле
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
30 минут
46 отзывов
По Петербургу на мотоцикле
Прокатиться по центру с ветерком, увидеть город с необычного ракурса и получить заряд новых эмоций
Начало: В центре города
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
3 000 за человека
По каналам и Большой Неве на сапборде
🏄 SUP-прогулки
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
16 отзывов
По каналам и Большой Неве на сапборде
Активная водная прогулка в лучах утреннего Петербурга с фотографиями
Начало: Около марсово поля
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
9 июня в 05:45
35002 800 за человека
На байдарках по историческому центру Петербурга
🚣‍♂️ На байдарках
Мини-группа
1.5 часа
23 отзыва
На байдарках по историческому центру Петербурга
Почувствовать магию утреннего города и попробовать себя в гребле
Начало: Метро Невский проспект
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
2 900 за человека
На сапах - по утреннему центру Петербурга
🏄 SUP-прогулки
Групповая
2 часа
21 отзыв
На сапах - по утреннему центру Петербурга
Застать пробуждение Северной столицы и впечатлиться архитектурой города с необычного ракурса
Начало: Метро Невский проспект
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
11 июня в 06:00
3 500 за человека
Прогулка-катастрофа «Пушкин. Медный Всадник. Наводнение»
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час 15 минут
7 отзывов
Прогулка-катастрофа «Пушкин. Медный Всадник. Наводнение»
Начало: Садовая ул., 37
Расписание: По субботам по расписанию или индивидуально по договоренности
15 июня в 16:00
29 июня в 16:00
1 199 за человека
САП-прогулка по Каменному острову
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
2 часа
9 отзывов
САП-прогулка по Каменному острову
Пройти по одному из самых спокойных маршрутов в городе, где нет сильного ветра и больших волн
Начало: На Каменном острове
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 300 за человека
Мотопрогулка «Советский Ленинград» на мотоциклах с коляской
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Мотопрогулка «Советский Ленинград» на мотоциклах с коляской
Начало: Выход М «Площадь Александра Невского-1»
Расписание: По субботам и воскресеньям в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
5 000 за всё до 2 чел.
«Властелин кольца»: мотопрогулка по КАД через Кронштадт (до 6 ноября)
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
«Властелин кольца»: мотопрогулка по КАД через Кронштадт (до 6 ноября)
Начало: Парковка у СТ.М. «Площадь Александра Невского-1»
Расписание: каждый день с 1 мая по 1 октября
Завтра в 22:00
9 июня в 10:00
7 000 за человека
Фото-мотопрогулка на «Harley-Davidson». (c 10 апреля)
🏍 На мотоцикле
Фотопрогулка
1 час
10 отзывов
Фото-мотопрогулка на «Harley-Davidson». (c 10 апреля)
Начало: Думская ул., Д.2. Портик Перинной линии
Расписание: Каждый день индивидуально от 11 утра до 00:00
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
от 5 000 за человека
Неповторимое очарование Павловского парка: экскурсия на велосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Неповторимое очарование Павловского парка: экскурсия на велосипеде
Побывать в местах, куда не добраться пешком, и узнать любопытные истории о владельцах парка
Начало: У входа в Павловский парк
Завтра в 16:00
9 июня в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Загородные мототуры: "По местам Александра Невского" или "В Кронштадт с ветерком"
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Загородные мототуры: "По местам Александра Невского" или "В Кронштадт с ветерком"
Домчаться до живописного посёлка на берегу Невы или легендарного города-форта (на ваш выбор)
Начало: На площади Александра Невского
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
6 000 за человека
Утренняя прогулка на сапах по центру Петербурга (в мини-группе)
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Утренняя прогулка на сапах по центру Петербурга (в мини-группе)
Прокатиться по рекам и каналам Северной столицы, наслаждаясь её архитектурой с нового ракурса
Начало: На набережной Лебяжьей канавки
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
2 490 за человека
Велоэкскурсия «7 чудес Петербурга»
🚲 На велосипеде
Мини-группа
3 часа
5 отзывов
Велоэкскурсия «7 чудес Петербурга»
Места - главные и инсайдерские. Атмосфера - дружеская. Организация - продуманная
Начало: На острове Новая Голландия (метро Адмиралтейская)
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
3 300 за человека
Сап-прогулка к островам Петербурга
🏄 SUP-прогулки
скидка
15%
Групповая
2 часа
8 отзывов
Популярное предложение
Сап-прогулка к островам Петербурга
Проплыть с веслом в руках от Каменного острова до Крестовского и увидеть зеленые панорамы города
Начало: На Каменном острове
Расписание: ежедневно в 10:45
Завтра в 10:45
9 июня в 10:45
28302 406 за человека
Полёт на самолёте над Финским заливом и Кронштадтом
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Полёт на самолёте над Финским заливом и Кронштадтом
Окинуть взором панораму города и яркие страницы его истории
Начало: На Якорной площади Кронштадта
Завтра в 13:30
9 июня в 10:30
15 500 за всё до 2 чел.
Полёт над Петергофом на самолёте
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
30 минут
9 отзывов
Полёт над Петергофом на самолёте
Полюбоваться Петергофским дворцом и садово-парковым комплексом с нового ракурса, учась пилотированию
Начало: Аэродром Сельцо
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
18 500 за всё до 3 чел.
От Летнего сада до Казанского собора - на сапборде
Мини-группа
2 часа
6 отзывов
От Летнего сада до Казанского собора - на сапборде
Атмосферная утренняя прогулка по каналам исторического центра
Начало: на наб. Лебяжьей канавки
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
2 800 за человека
Сап-прогулка «Закат у Лахты»
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Сап-прогулка «Закат у Лахты»
Полюбоваться пейзажами Лахтинского Разлива и встретить один из самых красивых закатов в городе
Начало: На Богатырском проспекте
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00, в среду в 19:00
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
2 300 за человека
Рыбалка в Финском заливе
🚤 На катере
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Рыбалка в Финском заливе
Отправиться на охоту за обитателями водных глубин на комфортном катере и устроить пикник на борту
Начало: В районе метро «Беговая»
Завтра в 16:00
9 июня в 07:00
28 000 за всё до 6 чел.
Над Петергофом - на самолёте
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
30 минут
1 отзыв
Над Петергофом - на самолёте
Полюбоваться царской резиденцией с нового ракурса и посидеть в кресле второго пилота
Начало: На аэродроме
Завтра в 18:00
9 июня в 11:00
17 500 за всё до 3 чел.
Полет над Петербургом на легком самолете
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
30 минут
2 отзыва
Полет над Петербургом на легком самолете
Насладиться панорамами города с высоты и получить новый невероятный опыт
Начало: На аэродроме Сельцо, или Кронштадт
29 июня в 12:00
30 июня в 12:00
16 900 за всё до 3 чел.
Из Петербурга - в загородный гольф-клуб
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Из Петербурга - в загородный гольф-клуб
Совершить свой первый удар, прогуляться на гольф-каре и отобедать на свежем воздухе
Начало: На ресепшене гольф-отдела
Завтра в 16:00
9 июня в 10:00
5 700 за человека
Сплав на байдарках по реке Оредеж
🚣‍♂️ На байдарках
Групповая
7 часов
5 отзывов
Сплав на байдарках по реке Оредеж
Покорить одну из красивейших рек Ленинградской области и научиться управлять байдаркой
Начало: В поселке Сиверский
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:30
9 июня в 09:30
15 июня в 09:30
4 500 за человека
К разводным мостам - на мотоцикле
🏍 На мотоцикле
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
К разводным мостам - на мотоцикле
Промчаться на стальном коне по набережным и увидеть, как разводятся мосты
Начало: Около м. Адмиралтейская
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
6 000 за человека
Вечерняя сап-прогулка к башне Лахта
🏄 SUP-прогулки
скидка
10%
Групповая
2 часа
5 отзывов
Вечерняя сап-прогулка к башне Лахта
Туда, где случаются лучшие закаты в Петербурге
Начало: на Богатырском проспекте
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:45
Завтра в 19:45
9 июня в 19:45
26702 403 за человека
Сап-прогулка по живописной реке Оредеж
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
3 часа
3 отзыва
Сап-прогулка по живописной реке Оредеж
Сплавиться по захватывающему маршруту в окрестностях Петербурга
Начало: от Сиверской ГЭС
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 500 за человека
В Крондштадт с комфортом на авто
Индивидуальная
4 часа
В Крондштадт с комфортом на авто
Начало: Невский проспект, 55
Расписание: Ежедневно по расписанию
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Путешествие в Рускеалу первым классом
Групповая
17 часов
Путешествие в Рускеалу первым классом
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:00
4 990 за человека
Жемчужина Карелии - Рускеала
Групповая
17 часов
Жемчужина Карелии - Рускеала
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:00
4 590 за человека
Полёт на вертолёте над Петербургом
🚁 На вертолёте
Индивидуальная
30 минут
Полёт на вертолёте над Петербургом
Увидеть город как на ладони и испытать незабываемые впечатления от полёта
Начало: На Петровской косе
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
60 000 за всё до 3 чел.
В поисках Гатчинских гейзеров (начало и завершение в Гатчине)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
В поисках Гатчинских гейзеров (начало и завершение в Гатчине)
Посетить необычные природные объекты и поразмыслить над феноменом их происхождения
Начало: на ж/д вокзале в Гатчине
21 июня в 10:00
22 июня в 10:00
7 500 за всё до 4 чел.
Иго-го-трип в мистический Выборг - из Петербурга
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Групповая
11 часов
Иго-го-трип в мистический Выборг - из Петербурга
Отправиться в группе в парк «Яви-Нави», покататься на лошадках и погулять по старинному Выборгу
Начало: на площади Восстания
Расписание: в воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
16 июня в 09:00
8 800 за человека
К Лахте на закате: SUP-прогулка с инструктором
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
2 часа
К Лахте на закате: SUP-прогулка с инструктором
Освоить сапборд за 15 минут и понаблюдать за заходом солнца с воды (в группе)
Начало: На проспекте Шувалова
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
2 140 за человека
Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
5 часов
Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
Начало: Гид подъедет за вами в отель в центре города
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    На каяках вокруг парковых островов Петербурга
    Это был первый сплав на байдарках в жизни. Получили невероятные впечатления, места безумной красоты, ощущения хождения по волнам сопоставимы с
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    турбулентностью (в хорошем смысле) 🙃 Инструктор Ася - потрясающий рассказчик. У Аси потрясающее чувство юмора, великолепные инструкторские навыки, терпение и заинтересованность в получении удачных кадров.

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Загородные мототуры: "По местам Александра Невского" или "В Кронштадт с ветерком"
    Побывала на прогулке «По местам Александра Невского» и возникло желание посетить вторую часть данной мотопрогулки «До Кронштадта с ветерком» сделала
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    заявку и получила предложение со скидкой от организатора, чему очень порадовалась. Прогулка замечательная, действительно «с ветерком», отличные виды, красивый и величественный собор в Кронштадте Сергей пошел мне на встречу и я смогла пройтись по окрестностям города. Спасибо большое за эту поездку.

    Побывала на прогулке «По местам Александра Невского» и возникло желание посетить вторую часть данной мотопрогулки «ДоПобывала на прогулке «По местам Александра Невского» и возникло желание посетить вторую часть данной мотопрогулки «ДоПобывала на прогулке «По местам Александра Невского» и возникло желание посетить вторую часть данной мотопрогулки «ДоПобывала на прогулке «По местам Александра Невского» и возникло желание посетить вторую часть данной мотопрогулки «До
  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Загородные мототуры: "По местам Александра Невского" или "В Кронштадт с ветерком"
    Я не так давно живу в Питере и недавно стала мотоциклисткой. В мото-кругах Санкт-Петербурга имя организатора команды «Мото-гид» весьма известно.
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    Мне посоветовали обратиться к нему. Сергей любезно согласился и сопроводил меня в бомбической поездке в Кронштадт. Доехать из точки А в точку В вы можете по навигатору. Но навигатор не подскажет вам всех тонкостей мини-мото-путешествия. Для этого и существуют такие люди, которые собраны в этом дружном коллективе. Спасибо огромное за поездку! Однозначно всем рекомендую!

    Я не так давно живу в Питере и недавно стала мотоциклисткой. В мото-кругах Санкт-Петербурга имя организатораЯ не так давно живу в Питере и недавно стала мотоциклисткой. В мото-кругах Санкт-Петербурга имя организатора
  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    На байдарках по историческому центру Петербурга
    Все прошло 🙂 Была одна в группе, личная экскурсия, ооочень круто!
    Все прошло 🙂Все прошло 🙂
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Мотопрогулка по городу на берегах Невы или «ПробникЪ»
    Мне понравилось все,гид интересно все расказывает,внимательный
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    На мотоцикле по ночному Питеру или к разводным мостам
    Огромное спасибо за незабываемые эмоции сына! Мотогид Юрий, выше всяких похвал: кроме того, что он пилот профессионал, он ещё и
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    великолепный экскурсовод и фотограф! мото не поддается описанию: новенький, быстрый, сияющий! Организатору отдельное спасибо, за подробную навигацию, за тонкое чувство понимания и желание не втюхать, а именно помочь и оставить лишь положительные эмоции. Ребята, я всем желаю вам ни гвоздя, ни жезла, побольше благодарных клиентов (хотя, куда уж больше) вы делаете отличное дело: вы влюбляете в Петербург с новой стороны: со стороны скорости, драйва и совершенно иной стороны! Ещё раз, огромное вам спасибо!!!

  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Загородные мототуры: "По местам Александра Невского" или "В Кронштадт с ветерком"
    Очень интересный, не тривиальный маршрут «По местам Александра Невского». Непарадный Санкт-Петербург во всей своей красе. Вы встречали православный храм в
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    жилой многоэтажке? На этой экскурсии встретите – домовой храм Святого благоверного великого князя Александра Невского. Получите массу положительных эмоций и много интересных фотографий.

  • Г
    Галина
    3 июня 2024
    На мотоцикле по ночному Питеру или к разводным мостам
    Это было супер! Ветер в лицо,огни большого города,интересные факты! Адреналин зашкаливает! Отдельное спасибо за суперское музыкальное сопровождение! Советую!!!
  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    На мотоцикле по ночному Питеру или к разводным мостам
    Были втроем с подругами. Причем, для одной из нас это был сюрприз к ДР😉. Нам очень понравилось! Час пролетел -
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    даже не заметили. Было 3 остановки. В каждой локации небольшой рассказ с интересными фактами про место нашей остановки. Ребята молодцы! Я бы повторила😄

    Были втроем с подругами. Причем, для одной из нас это был сюрприз к ДР😉. Нам очень
  • А
    Алёна
    2 июня 2024
    Рыбалка в Финском заливе
    Дарили рыбалку родителям на День рождения! Договорились за месяц, все договорённости были соблюдены. Организатор Валентин очень пунктуальный, все подробно объяснил
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    и уточнил. Капитан Александр и гид Никита -отличная команда! Родители остались очень довольны: наловили рыбы (судака и окуня, как и обещали организаторы) и приехали домой счастливые, всем хвастались)), большое спасибо!!

    Дарили рыбалку родителям на День рождения! Договорились за месяц, все договорённости были соблюдены. Организатор Валентин очень

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Активный отдых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 42
  1. На мотоцикле по ночному Питеру или к разводным мостам
  2. Мотопрогулка по городу на берегах Невы или «ПробникЪ»
  3. Ночной мототур - мосты и мотоциклы
  4. На каяках вокруг парковых островов Петербурга
  5. Сап-тур по центру Петербурга в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Активный отдых" можно забронировать 42 экскурсии от 1 199 до 60 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 3032 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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