Классический однодневный автобусный тур, идеальный для первого свидания с Карелией. Вы увидите и исторические, и природные объекты. Осмотрите колоритную средневековую крепость Корела, побываете у живописных водопадов Ахвенкоски, где снимали фильм 🎥 «А зори здесь тихие». Здесь вы погуляете, отдохнете, послушаете шум воды и даже сможете взглянуть на водопады сверху, с подвесного мостика.

Программа составлена так, чтобы у вас было достаточно свободного времени в горном парке 🌳 Рускеала. У каждого есть возможность насладиться Мраморным каньоном, сходить на экскурсии 🧭, заглянуть в загадочные мраморные штольни, покататься на лодочке и вдоволь сфотографироваться.

Есть здесь и активные развлечения для любителей экстрима: тарзанка, веревочный городок. А захватывающий дух полет на троллее над гладью изумрудного озера, среди мраморных скал — действительно впечатляет! Словом, в этой поездке каждый найдет своё.

В связи с тем, что тур проходит в приграничной зоне, экскурсия ⛳ проводится только для граждан Российской Федерации.

Экскурсионная программа:

7. 00 — отправление от станции метро 🚇 «Невский проспект» (площадь Искусств, 4, напротив театра музыкальной комедии).

7. 30 — отправление от станции метро «Проспект просвещения» (проспект Энгельса, 141, остановка, откуда ходят маршрутки в ТРЦ «Мега Парнас»).

10. 00–10. 40 — крепость Корела 1310 года на Замковом острове 🏝️. Здесь можно почувствовать дыхание Средневековья и былых битв, а также сделать множество отличных фотографий.

12. 45–13. 30 — Сортавала — город 🏙️, бывший под властью трёх империй и сохранивший дух гостеприимства, где вы сможете отведать традиционные карельские блюда в уютном кафе.

14. 15–14. 50 — знаменитый рускеальский водопад Ахвенкоски, название которого в переводе с финского означает «окунёвый порог». Это не один, а сразу четыре водопада в разливе реки Тохмайоки высотой в среднем по 3-4 метра, а также место съёмок фильма «А зори здесь тихие».

15. 00–18. 00 — Рускеала: вдохновляющая экскурсия по парку (или свободное время), где вас ждут заполненный водой мраморный каньон (видимость под водой до 15 метров!), природные и рукотворные чудеса. Свободное время вы можете посвятить чему-то интересному именно для вас: хаски, дегустации вкуснейшего восточнославянского напитка — сбитня — в типи шамана, спуску на самом длинном троллее Северо-запада, рукодельному мастер-классу или наслаждению природными красотами.

20. 00 — заброшенная лютеранская кирха — место написания великих рун Калевалы. Финно-карельский эпос словно растворён в здешнем воздухе (посещение по пути).

23. 00 — прибытие к станции метро «Проспект просвещения» (к ТРЦ «Норд»).

23. 30 — прибытие к станции метро «Невский проспект» (Площадь искусств, 4).

Организационные детали: