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Чудо Карельской природы — Мраморный каньон Рускеала

4.2
0 отзывов
Спутник П.
Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга
На экскурсии 🧭 вы увидите самые яркие места Карелии и узнаете историю 📖 этого края.

Вместе с гидом-историком, вы посетите средневековую крепость Корела, побываете на местах съёмок культовых фильмов, увидите изумрудные озёра и шумные водопады, исследуете столицу Карелии и исследуете Мраморный каньон.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🧘На выходные
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 16 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Чудо Карельской природы — Мраморный каньон Рускеала
Чудо Карельской природы — Мраморный каньон Рускеала

Что вы увидите

  • Крепость Корела
  • Водопад Ахвенкоски
  • Горный парк Рускеала
  • Мраморный каньон
  • Итальянский карьер
  • озеро Рускеала
Классический однодневный автобусный тур, идеальный для первого свидания с Карелией. Вы увидите и исторические, и природные объекты. Осмотрите колоритную средневековую крепость Корела, побываете у живописных водопадов Ахвенкоски, где снимали фильм 🎥 «А зори здесь тихие». Здесь вы погуляете, отдохнете, послушаете шум воды и даже сможете взглянуть на водопады сверху, с подвесного мостика.
Программа составлена так, чтобы у вас было достаточно свободного времени в горном парке 🌳 Рускеала. У каждого есть возможность насладиться Мраморным каньоном, сходить на экскурсии 🧭, заглянуть в загадочные мраморные штольни, покататься на лодочке и вдоволь сфотографироваться.
Есть здесь и активные развлечения для любителей экстрима: тарзанка, веревочный городок. А захватывающий дух полет на троллее над гладью изумрудного озера, среди мраморных скал — действительно впечатляет! Словом, в этой поездке каждый найдет своё.
В связи с тем, что тур проходит в приграничной зоне, экскурсия ⛳ проводится только для граждан Российской Федерации.

Экскурсионная программа:

  • 7. 00 — отправление от станции метро 🚇 «Невский проспект» (площадь Искусств, 4, напротив театра музыкальной комедии).
  • 7. 30 — отправление от станции метро «Проспект просвещения» (проспект Энгельса, 141, остановка, откуда ходят маршрутки в ТРЦ «Мега Парнас»).
  • 10. 00–10. 40 — крепость Корела 1310 года на Замковом острове 🏝️. Здесь можно почувствовать дыхание Средневековья и былых битв, а также сделать множество отличных фотографий.
  • 12. 45–13. 30 — Сортавала — город 🏙️, бывший под властью трёх империй и сохранивший дух гостеприимства, где вы сможете отведать традиционные карельские блюда в уютном кафе.
  • 14. 15–14. 50 — знаменитый рускеальский водопад Ахвенкоски, название которого в переводе с финского означает «окунёвый порог». Это не один, а сразу четыре водопада в разливе реки Тохмайоки высотой в среднем по 3-4 метра, а также место съёмок фильма «А зори здесь тихие».
  • 15. 00–18. 00 — Рускеала: вдохновляющая экскурсия по парку (или свободное время), где вас ждут заполненный водой мраморный каньон (видимость под водой до 15 метров!), природные и рукотворные чудеса. Свободное время вы можете посвятить чему-то интересному именно для вас: хаски, дегустации вкуснейшего восточнославянского напитка — сбитня — в типи шамана, спуску на самом длинном троллее Северо-запада, рукодельному мастер-классу или наслаждению природными красотами.
  • 20. 00 — заброшенная лютеранская кирха — место написания великих рун Калевалы. Финно-карельский эпос словно растворён в здешнем воздухе (посещение по пути).
  • 23. 00 — прибытие к станции метро «Проспект просвещения» (к ТРЦ «Норд»).
  • 23. 30 — прибытие к станции метро «Невский проспект» (Площадь искусств, 4).

Организационные детали:

  • Тур проходит в приграничной зоне, поэтому экскурсия проводится только для граждан РФ.
Что входит
  • трансфер на комфортабельном автобусе с кондиционером
  • услуги профессионального гида-историка
  • возможность прогуляться к водопадам Ахвенкоски
  • прогулка вокруг Мраморного каньона
  • проход на Итальянский карьер
  • посещение загадочных штолен
  • посещение мастерской «Город Мастеров» и сувенирных лавок
  • короткая обзорная экскурсия по г. Сортавала
  • посещение фирменного магазина форелевого хозяйства и возможность приобрести вкуснейшую карельскую рыбу.
Что не входит
  • входные билеты в парк Рускеала — 300 руб. (взрослый), 150 руб. (студенческий), 100 руб. (школьный)
  • проход по навесным мостикам и по экотропе — 200 руб.
Начало и место завершения
🚩 Площадь у Казанского собора
Чудо Карельской природы — Мраморный каньон Рускеала
Чудо Карельской природы — Мраморный каньон Рускеала

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник П.
Спутник П.
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