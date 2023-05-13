Карелия за 1 день
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Что вас ожидает:
- Горный парк Рускеала
- Храм Коневской иконы Божией Матери
- Водопады Ахвенкоски
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Всего за один день вы получаете три самых ярких впечатления о Карелии. Наслаждаетесь видами и развлечениями в горном парке Рускеала, гуляете у живописных свежих водопадов и знакомитесь с пушистыми собаками хаски.
Ежедневно!
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Трассовая экскурсия на протяжении всей программы
- Подготовленная программа тура
- Услуги профессионального гида на протяжении всей поездки
- Организация тура по таймингу
- Обзорные экскурсии в городах на маршруте
- Посещение храма Коневской иконы Божией Матери
- Дегустация карельских бальзамов и настоек
- Посещение питомника хаски: общение и фото с собаками
- Прогулка у водопадов Ахвенкоски
- Посещение реки Тохмайоки
- Возможность посетить горный парк Рускеала
- Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства
- Осмотр средневековой крепости Корела-Кексгольм
- Трассовая обзорная экскурсия по г. Приозерску
- Посещение мест съемок известных фильмов
- Что не входит
- Обед - 500 руб.
- Входной билет в парк Рускеала - взрослые 550 руб., лица 60+ и студенты 350 руб., школьники 8+ 300 руб.
- Полет на троллее в горном парке (7+) - 2000 руб.
- Экскурсия "Подземная Рускеала" (7+) - 2000 руб. взрослые, 1000 руб. студенты, 750 руб. школьники
- Развлечения и экскурсии в Рускеала по ценам парка
- Место начала и завершения?
- Казанская пл. / м. Проспект просвещения
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно!Экскурсия длится около 16 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
- Важная информация
- Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу данного тура
- А именно: порядок и время посещения заявленных объектов. При этом количество заявленных объектов не меняется. При планировании поездки необходимо иметь запас времени не менее 3 часов по окончании тура
- Т. к. возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании