Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады

Карелия за 1 день

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Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
Ближайшие даты:
13
мая
14
мая
15
мая
16
мая
17
мая
18
мая
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Что вас ожидает:

  • Горный парк Рускеала
  • Храм Коневской иконы Божией Матери
  • Водопады Ахвенкоски
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Всего за один день вы получаете три самых ярких впечатления о Карелии. Наслаждаетесь видами и развлечениями в горном парке Рускеала, гуляете у живописных свежих водопадов и знакомитесь с пушистыми собаками хаски.

Ежедневно!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Трассовая экскурсия на протяжении всей программы
  • Подготовленная программа тура
  • Услуги профессионального гида на протяжении всей поездки
  • Организация тура по таймингу
  • Обзорные экскурсии в городах на маршруте
  • Посещение храма Коневской иконы Божией Матери
  • Дегустация карельских бальзамов и настоек
  • Посещение питомника хаски: общение и фото с собаками
  • Прогулка у водопадов Ахвенкоски
  • Посещение реки Тохмайоки
  • Возможность посетить горный парк Рускеала
  • Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства
  • Осмотр средневековой крепости Корела-Кексгольм
  • Трассовая обзорная экскурсия по г. Приозерску
  • Посещение мест съемок известных фильмов
Что не входит
  • Обед - 500 руб.
  • Входной билет в парк Рускеала - взрослые 550 руб., лица 60+ и студенты 350 руб., школьники 8+ 300 руб.
  • Полет на троллее в горном парке (7+) - 2000 руб.
  • Экскурсия "Подземная Рускеала" (7+) - 2000 руб. взрослые, 1000 руб. студенты, 750 руб. школьники
  • Развлечения и экскурсии в Рускеала по ценам парка
Место начала и завершения?
Казанская пл. / м. Проспект просвещения
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно!
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу данного тура
  • А именно: порядок и время посещения заявленных объектов. При этом количество заявленных объектов не меняется. При планировании поездки необходимо иметь запас времени не менее 3 часов по окончании тура
  • Т. к. возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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