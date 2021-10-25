в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00

Творческое Репино и сказка Карельского перешейка

Открыть атмосферное место, где уживалась петербургская богема и ярые революционеры

4.4
13 отзывов
В разные периоды истории место на берегу Финского залива любили художники, поэты, музыканты и участники революционных движений.

Об этом интересном соседстве, а также о том, как финская деревня Куоккала превратилась в русский дачный поселок Репино, поговорим на встрече.

А ароматные сосны, морские дали и песчаные пляжи подарят вам ощущение курортного отдыха.
Творческое Репино и сказка Карельского перешейка
Творческое Репино и сказка Карельского перешейка
Творческое Репино и сказка Карельского перешейка
Творческое Репино и сказка Карельского перешейка
Творческое Репино и сказка Карельского перешейка
Творческое Репино и сказка Карельского перешейка
Творческое Репино и сказка Карельского перешейка
Творческое Репино и сказка Карельского перешейка
Творческое Репино и сказка Карельского перешейка
Творческое Репино и сказка Карельского перешейка
Творческое Репино и сказка Карельского перешейка

Что вас ожидает

«Пенаты» Репина и «Чукоккала» Чуковского

Мы начнем знакомство с Куокколой там, где поселился Репин. Вы познакомитесь с историей появления семейной усадьбы и места притяжения талантливых и очень ярких людей. Узнаете, как в доме художника проводили время его многочисленные друзья. Погуляете по территории «Пенат», осмотрите парк и посетите могилу Репина. По желанию присоединитесь к замечательной экскурсии в доме-музее. А позже увидите место, где находилась дача Чуковского, на которой и родилась «Чукоккала».

Соседство бунтарей и композиторов

Затем вы прогуляетесь вдоль моря, выйдете на пляж Чудный и осмотрите несколько сохранившихся старых дач. В более удаленной от моря части мы покажем здания, где жили революционеры. Поговорим об их взаимоотношениях с владельцами домов и деятельности, которую они вели перед революцией. Вы узнаете, какие земли выделила для творческой интеллигенции новая власть и где с 50-х годов появлялись дома для отдыха композиторов. Побываете в местах, где проводили лето Шостакович, А. Петров, Соловьев-Седой, Мравинский и Ростропович, гостил Высоцкий с Мариной Влади и выступал Галич. А также увидите Дом творчества, который мало изменился с тех лет.

Выразительная дача Вырубовой

В живописном месте на берегу залива вы увидите изящный дом, когда-то служивший приютом для гостей, приезжавших в гости к Вырубовым. Он отреставрирован, хотя и несколько изменен. Вы узнаете историю притягивающей внимание зеленой дачи со шпилем. А в здешнем ресторане можно будет выпить чашку кофе или чая на дорожку и заодно осмотреть дом изнутри.

📝 Полный список посещаемых мест
Усадьба Репина «Пенаты», адрес «Чукоккалы», дача Риденгера, пансионат Лиисы Пиронен, легендарная дача «Ваза», пруд Влюбленных, пляж «Чудный», Дом отдыха им. Горького, Дом творчества Кинематографистов, скромные усадьбы современных дачников Репино, столовая «Три поросенка», дача финских учителей, Дом Коллы, Вилла «Крестин», дачи архитектора Гилева, Дом творчества композиторов, дача Вырубовой, или «Наша дача».

Организационные детали

  • До поселка Репино вы добираетесь самостоятельно. Встреча группы у дома-музея Репинские Пенаты.
  • Ориентировочное время окончания прогулки: 15:00 — 16:00
  • Желающие могут посетить дом-музей Репина «Пенаты» — 350 руб. /взрослого, 100 руб. /пенсионера и студента. Музей может быть закрыт.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в поселке Репино
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00

Татьяна
Татьяна
Вас приветствует команда петербургских авторов-экскурсоводов. Мы любим показывать то, что интересно самим, поэтому разыскиваем и находим новые места, объекты и интереснейшие истории. Благо, вокруг их огромное количество! Знание и понимание истории позволяет нам создавать и проводить качественные маршруты, где сами события настолько значительны, что не нужно добавлять непроверенных баек и сомнительных анекдотов.
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13 реальных отзывов от туристов

М
25 окт 2021
Экскурсия очень понравилась, хотя и сложная по продолжительности. Прошли около 8 км без перерыва. Гид очень много знает, рассказывает интересно и не формально. Очень важна погода, так как маршрут идет по лесной зоне и в грязь пройти наверное будет сложно. Также важно понимать, что в музей можно попасть только по предварительной брони. Мы не смогли. Нам показалось, что некоторые моменты немного можно подсократить, так как уже нечего смотреть (все сломано). Но Дмитрий так интересно рассказывает, что прогулка в солнечную погоду будет прелестна. Будем искать новые экскурсии с Дмитрием.
Ю
19 сен 2021
Экскурсия в целом понравилось, но можно сократить последний час, после 8 км пешком уже плохо усваивается материал
О
14 сен 2021
Экскурсия перегружена информацией и предполагает слишком долгое нахождение на ногах (4 часа). Если тема заявлена как Творческое Репино, то и посвящать рассказ нужно людям творческой интеллигенции: художникам, писателям, музыкантам, может, учёным. Но когда рассказ посвящается практически всем, кто когда-либо бывал на Карельском перешейке (революционерам от Ленина до…., шведам, финнам и тд) в голове возникает винегрет, нить повествования уходит… . Если информации так много, есть смысл делать два маршрута: 1. Темы, касающиеся именно творчества, 2. Темы, касающиеся революции, войн и иных политических и исторических событий. В зависимости от темы выстроить 2 маршрута: например, ходить на вокзал для прослушивания рассказов о творческих людях совершенно необязательно, а вот посещение Пенат обязательно. И наоборот, рассказы о Ленине и революции можно послушать на вокзале без посещения музея.
Татьяна
Ответ гида:
Уважаемая, Ольга.
Спасибо за Ваше мнение. Нам очень жаль, что в этот раз гид не смог донести главную идею этой программы. Мы хотели показать Репино, а вернее, Куокколу, как обитель творческой интеллигенции — «Пенаты». Показать, как пережив жуткие революционные события здесь стал возраждаться творческий мир. Это очень сложно объяснить, если не давать исторические справки. Если не пояснять, например, что те же представители творческой интеллигенции, как например, Горький, отдыхавший в Репино, готовили там революцию. И какое значение имели эти прекрасные земли в данном вопросе. Мы обсудим с экскурсоводом почему это произошло, поговорим с другими участниками программы и постараемся доработать рассказ.
И
1 сен 2021
Экскурсия выстроена неправильно. Начало около дома музея Репина, но посещение музея, почему-то, не предусмотрено. Потом гид уводит экскурсантов от музея км на 5, не меньше. Подвела к ресторану Наша дача. Шикарное место и, вроде, самое время расслабиться после долгой прогулки. Ан нет! По рекомендации гида куплены билеты на последний сеанс в музей Репина и надо спешить назад! Учитывая, что экскурсия начиналась в 12.00, вполне можно было порекомендовать посетить музей до её начала и спокойно завершить прогулку трапезой. Либо маршрут составить в обратном направлении, коль все равно ресторан предназначен только для беглого осмотра.
Татьяна
Ответ гида:
Спасибо за Ваш отзыв.
Поясняю ситуацию. Мы не ставим посещение «Пенаты» как обязательную часть программы, потому что большинство петербуржцев уже там были много раз. А вот парк и само Репино они, обычно, не видели. Так как сейчас появился интерес к этому музею у жителей других городов, мы обязательно даем рекомендации по покупке билетов в музей. Есть утренние сеансы, которые начинаются до нашей экскрсии и все, кто записывается на эту программу заранее, их покупают. Теперь из-за пандемии, число участников группы сильно сокращено, а из-за закрытия границ интерес к музею растет и бывают случаи, когда не удается купить билет на утреннее время. Так получилось и в Вашем случае. Тем более, что Вы бронировали экскурсию в июле, тогда, действительно, был аншлаг. Тем не менее, Ваше мнение очень важно для нас, мы его обязательно учтем и будем предупреждать путешественников, что если они берут билет на вечернее время, то вряд ли смогут посидеть в шикарном ресторане у моря.
Л
27 авг 2021
Экскурсия в целом понравилась. Но жаль, что первая часть экскурсии, посвящённая Репину, была скомкана за счёт того, что внутрь музея не заходили. Попасть в музей рекомендовалось самостоятельно, для этого нужно было приехать на час раньше. Об этом поздно предупредили, когда у меня уже такой возможности не было. А вот информация последней половины экскурсии по маршруту после ж/д станции Репино была на мой взгляд неоправданно растянутой, высосанной из пальца и не очень интересной. В итоге нас увели очень далеко от музея (экскурсовод сказал, что прошли 8км) и в музей Репина я так и не попала.
Н
23 авг 2021
Так уж получилось, что в дни, запланированные для данной экскурсии, мы не могли пойти. И для нас проведи в другой день инд. экскурсию. Гид Наталья приехала к отелю в оговоренное время и с нами провела полдня. Очень интересно, очень! Заранее нас сориентировали, что можно купить онлайн билеты в Пенаты, мы все сделали. Погода нас не подвела. Рекомендую!
И
18 авг 2021
14 августа я ходила на экскурсию "Творческое Репино" с гидом Дмитрием. Очень понравилось! Интересный доброжелательный рассказчик, спокойная и уютная лесная природа, которая никогда не надоедает. И хочется возвращаться снова и снова. Спасибо большое!
В
13 авг 2021
У нас была экскурсия с Дмитрием. Очень довольны. Очень интересно! Дмитрий рассказал очень интересную историю Репино, множество отсылок к истории и историческим фактам. Мы задавали кучу всяких вопросов и на все получили ответы. Прекрасный маршрут, хотя под конец мы немного устали (все-таки 8 км пешком), но 3 часа пролетели вообще незаметно! Что очень подкупило и было очень приятно, так это то, что Дмитрий явно любит и знает историю и при это не ограничивается сухими фактами, но рассказывает множество деталей, которые переносят участников экскурсии в те времена. Огромнейшее спасибо!
М
29 июля 2021
Замечательная экскурсия по разным уголкам Репина, куча интересной информации. Очень хорошо спланировано по времени, приятный маршрут по побережью и поселку. Но надо рассчитывать свои силы - это четыре часа пешком.
Отдельное спасибо за совет по покупке билетов в дом Репина - сами не смогли найти ссылку на онлайн продажу.
М
24 июля 2021
Гид Дмитрий показал нам все местные тропинки (сами бы не нашли) и рассказал об истории места, погрузив в атмосферу.
Ольга
3 июля 2021
Море позитива! Очень познавательная экскурсия! Правда много ходьбы - хорошо я подготовилась (удобная обувь и высококалорийная еда).
Е
16 июня 2021
Нам понравилась экскурсия с Дмитрием. Вроде место небольшое и можно самим обойти, но это только на первый взгляд. Узнали много интересного, много ходили.
Оксана
16 июня 2021
Экскурсия с гидом Дмитрием понравилась, узнали много нового и интересного, увидели красивые места и дачи. Хотелось бы только по маршруту предусмотреть "привал", так как 10 километров - это серьезное расстояние. Спасибо за экскурсию!

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