в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00

Что вас ожидает

«Пенаты» Репина и «Чукоккала» Чуковского

Мы начнем знакомство с Куокколой там, где поселился Репин. Вы познакомитесь с историей появления семейной усадьбы и места притяжения талантливых и очень ярких людей. Узнаете, как в доме художника проводили время его многочисленные друзья. Погуляете по территории «Пенат», осмотрите парк и посетите могилу Репина. По желанию присоединитесь к замечательной экскурсии в доме-музее. А позже увидите место, где находилась дача Чуковского, на которой и родилась «Чукоккала».

Соседство бунтарей и композиторов

Затем вы прогуляетесь вдоль моря, выйдете на пляж Чудный и осмотрите несколько сохранившихся старых дач. В более удаленной от моря части мы покажем здания, где жили революционеры. Поговорим об их взаимоотношениях с владельцами домов и деятельности, которую они вели перед революцией. Вы узнаете, какие земли выделила для творческой интеллигенции новая власть и где с 50-х годов появлялись дома для отдыха композиторов. Побываете в местах, где проводили лето Шостакович, А. Петров, Соловьев-Седой, Мравинский и Ростропович, гостил Высоцкий с Мариной Влади и выступал Галич. А также увидите Дом творчества, который мало изменился с тех лет.

Выразительная дача Вырубовой

В живописном месте на берегу залива вы увидите изящный дом, когда-то служивший приютом для гостей, приезжавших в гости к Вырубовым. Он отреставрирован, хотя и несколько изменен. Вы узнаете историю притягивающей внимание зеленой дачи со шпилем. А в здешнем ресторане можно будет выпить чашку кофе или чая на дорожку и заодно осмотреть дом изнутри.

📝 Полный список посещаемых мест

Усадьба Репина «Пенаты», адрес «Чукоккалы», дача Риденгера, пансионат Лиисы Пиронен, легендарная дача «Ваза», пруд Влюбленных, пляж «Чудный», Дом отдыха им. Горького, Дом творчества Кинематографистов, скромные усадьбы современных дачников Репино, столовая «Три поросенка», дача финских учителей, Дом Коллы, Вилла «Крестин», дачи архитектора Гилева, Дом творчества композиторов, дача Вырубовой, или «Наша дача».

Организационные детали