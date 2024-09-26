Приглашаем вас в Стрельну — один из старейших пригородов Петербурга, который волей случая не стал «русским Версалем». Мы поговорим об истории посёлка, его взлётах и падениях. Небольшой спойлер — Стрельна могла занять место Петергофа и стать столицей фонтанов, однако несовершенная система подачи воды изменила планы Петра I. Подробности — на нашей экскурсии.

Описание экскурсии

Петергофская дорога — аристократические окрестности Петербурга

Мы проедем часть маршрута по Петергофскому шоссе, вдоль которого располагались старинные дачи. Некоторые из них сохранились до сих пор. Вы увидите почтовую станцию, которую застал ещё Александр Сергеевич Пушкин, и путь, где проходит самый длинный трамвайный маршрут № 36.

Константиновский дворец

Это беспрецедентный проект современности. Всего за 18 месяцев дворец и парк отреставрировали и превратили в сказку. Вы пройдёте по анфиладе парадных залов, увидите кухню в голландском интерьере и кабинет в морском стиле, который выглядит, словно рубка капитана корабля. Самое уникальное — в здании совместили музей и «Дворец конгрессов», где проходят встречи руководства страны на самом высоком уровне.

Дегустация вин

Вина в подвалах Большого каменного дворца начали хранить ещё в 18 веке при Петре I. Традиция продолжилась при Елизавете I — она любила десертный Токай. Екатерина II вина употребляла редко, но если это случалось, выбор падал на испанские и рейнские сорта. На экскурсии по дворцовым погребам сомелье расскажет обо всём этом, а также об истории виноделия, удачных урожаях и сортовом составе вин. Затем в дегустационном зале вы познаете азы винопития и научитесь раскрывать букеты вин.

Парк «Александрия»

Дворцово-парковый комплекс назвали по имени Александры Фёдоровны — любимой супруги Николая I. Мы поговорим о том, как император отдыхал здесь от государственных дел в кругу близких. Вы узнаете, что любила на завтрак жена императора, во что играли императорские дети и не только.

Также вы увидите готические строения: ажурную капеллу и колодец без воды. Познакомитесь с историей Коттеджа и Фермерского дворца. Мы прогуляемся к заливу, пройдём по руинному мосту, покормим уток. И, если позволит погода, полюбуемся романтическим видом на Петергоф и Кронштадт.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги профессионального гида

Обязательно возьмите с собой паспорт и документы, подтверждающие право на льготы

Путь до Стрельны займёт примерно 1 час — 1 час 20 минут в зависимости от пробок на дорогах

Экскурсию в Константиновском дворце проводят сотрудники комплекса и только в составе групп

Дворец может быть закрыт в дни проведения официальных мероприятий. Уточняйте возможность экскурсии в выбранный вами день

Дополнительные расходы:

Экскурсия «Возрожденный замысел великого Петра» (по парадным залам Константиновского дворца) — 500 руб. /взрослый, 300 руб. /школьники, студенты, пенсионеры, дети до 6 лет не допускаются

Экскурсия «Век нынешний и век минувший» (по парадным залам Константиновского дворца, с посещением официальных апартаментов президента РФ и залов для встреч) — 500 руб. /взрослый, льготных билетов нет, дети до 6 лет не допускаются

Экскурсия «Шедевры Константиновского Дворца» (знакомство с наиболее ценными предметами искусства, прогулка по парадным залам) — 500 руб. /взрослый, льготных билетов нет, дети до 6 лет не допускаются

Билеты в парк — 500 руб. /взрослый, 300 руб. /школьники, студенты, пенсионеры

По желанию можно посетить Коттедж или Фермерский дворец. Потребуется доплата за продление времени экскурсии и покупка билетов во дворцы

Вход в парк «Александрия» — 350 рублей за взрослого. 200 рублей за учащихся 14-18 лет. Бесплатно для детей до 14 лет

Дегустация вин: варианты и цены