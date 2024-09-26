В Стрельну: Константиновский дворец + дегустация вин с сомелье

Посетить несостоявшуюся столицу фонтанов и научиться азам винопития в погребах великих императоров
Приглашаем вас в Стрельну — один из старейших пригородов Петербурга, который волей случая не стал «русским Версалем». Мы поговорим об истории посёлка, его взлётах и падениях. Небольшой спойлер — Стрельна могла занять место Петергофа и стать столицей фонтанов, однако несовершенная система подачи воды изменила планы Петра I. Подробности — на нашей экскурсии.
5
2 отзыва
В Стрельну: Константиновский дворец + дегустация вин с сомелье
В Стрельну: Константиновский дворец + дегустация вин с сомелье
В Стрельну: Константиновский дворец + дегустация вин с сомелье
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание экскурсии

Петергофская дорога — аристократические окрестности Петербурга

Мы проедем часть маршрута по Петергофскому шоссе, вдоль которого располагались старинные дачи. Некоторые из них сохранились до сих пор. Вы увидите почтовую станцию, которую застал ещё Александр Сергеевич Пушкин, и путь, где проходит самый длинный трамвайный маршрут № 36.

Константиновский дворец

Это беспрецедентный проект современности. Всего за 18 месяцев дворец и парк отреставрировали и превратили в сказку. Вы пройдёте по анфиладе парадных залов, увидите кухню в голландском интерьере и кабинет в морском стиле, который выглядит, словно рубка капитана корабля. Самое уникальное — в здании совместили музей и «Дворец конгрессов», где проходят встречи руководства страны на самом высоком уровне.

Дегустация вин

Вина в подвалах Большого каменного дворца начали хранить ещё в 18 веке при Петре I. Традиция продолжилась при Елизавете I — она любила десертный Токай. Екатерина II вина употребляла редко, но если это случалось, выбор падал на испанские и рейнские сорта. На экскурсии по дворцовым погребам сомелье расскажет обо всём этом, а также об истории виноделия, удачных урожаях и сортовом составе вин. Затем в дегустационном зале вы познаете азы винопития и научитесь раскрывать букеты вин.

Парк «Александрия»

Дворцово-парковый комплекс назвали по имени Александры Фёдоровны — любимой супруги Николая I. Мы поговорим о том, как император отдыхал здесь от государственных дел в кругу близких. Вы узнаете, что любила на завтрак жена императора, во что играли императорские дети и не только.
Также вы увидите готические строения: ажурную капеллу и колодец без воды. Познакомитесь с историей Коттеджа и Фермерского дворца. Мы прогуляемся к заливу, пройдём по руинному мосту, покормим уток. И, если позволит погода, полюбуемся романтическим видом на Петергоф и Кронштадт.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги профессионального гида
  • Обязательно возьмите с собой паспорт и документы, подтверждающие право на льготы
  • Путь до Стрельны займёт примерно 1 час — 1 час 20 минут в зависимости от пробок на дорогах
  • Экскурсию в Константиновском дворце проводят сотрудники комплекса и только в составе групп
  • Дворец может быть закрыт в дни проведения официальных мероприятий. Уточняйте возможность экскурсии в выбранный вами день

Дополнительные расходы:

  • Экскурсия «Возрожденный замысел великого Петра» (по парадным залам Константиновского дворца) — 500 руб. /взрослый, 300 руб. /школьники, студенты, пенсионеры, дети до 6 лет не допускаются
  • Экскурсия «Век нынешний и век минувший» (по парадным залам Константиновского дворца, с посещением официальных апартаментов президента РФ и залов для встреч) — 500 руб. /взрослый, льготных билетов нет, дети до 6 лет не допускаются
  • Экскурсия «Шедевры Константиновского Дворца» (знакомство с наиболее ценными предметами искусства, прогулка по парадным залам) — 500 руб. /взрослый, льготных билетов нет, дети до 6 лет не допускаются
  • Билеты в парк — 500 руб. /взрослый, 300 руб. /школьники, студенты, пенсионеры
  • По желанию можно посетить Коттедж или Фермерский дворец. Потребуется доплата за продление времени экскурсии и покупка билетов во дворцы
  • Вход в парк «Александрия» — 350 рублей за взрослого. 200 рублей за учащихся 14-18 лет. Бесплатно для детей до 14 лет

Дегустация вин: варианты и цены

  • Стандарт (1700 руб. /чел.):
    — 0,05 Маунтен Игл Совиньон Блан, белое сухое, Россия (Дагестан)
    — 0,05 Усадьба Маркохт Кюве № 1, красное сухое, Россия (Кубань)
    — 0,03 Шато Дересла «Токай Ассу» 5 пут, Венгрия
  • Обзорная (2000 руб. /чел.):
    — 0,05 Дивноморское Вионье, белое сухое, Россия (Краснодарский край)
    — 0,05 Усадьба Маркохт Кюве № 1, красное сухое, Россия (Кубань)
    — 0,03 Шато Дересла «Токай Ассу» 5 пут, Венгрия
  • Эномания (2300 руб. /чел.):
    — 0,05 Шабли Премьер Крю Монмэйн, белое сухое, Франция
    — 0,05 Шато Бомон О-Медок, красное сухое, Франция
    — 0,03 Шато Дересла «Токай Ассу» 5 пут, Венгрия
  • Расширенная (3900 руб. /чел.):
    — 0,05 Дивноморское Вионье, белое сухое, Россия (Краснодарский край)
    — 0,05 Усадьба Маркохт Кюве № 1, красное сухое, Россия (Кубань)
    — 0,05 Шабли Премьер Крю Монмэйн, белое сухое, Франция
    — 0,05 Шато Бомон О-Медок, красное сухое, Франция
    — 0,03 Шато Дересла «Токай Ассу» 5 пут, Венгрия
    — 0,1 Минеральная вода

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В отеле в пределах центра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Яна
26 сен 2024
У нас была гид Наталья! Это человек знающий историю своего города и любящий его! Очень увлекательно рассказывает! У нас от прогулки остались исключительно положительные эмоции! Побольше бы таких гидов! Хочется выразить огромную благодарность! Однозначно рекомендую и сами будем обращаться ещё!
Н
24 авг 2024
Я посетила 2 экскурсии в Стрельну и Ораниенбаум с Оксаной. Я осталась очень довольна. Оксана прекрасно знает историю и много интересных фактов в дополнение. Она так же хорошо ориентируется в маршрутах и может подсказать оптимальные объекты для осмотра. У нее очень приятная манера рассказа, не агрессивная, мягкая. Впечатлений масса. Большая благодарность от меня!

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