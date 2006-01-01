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Экскурсия в Стрельну и Константиновский дворец

4.3
0 отзывов
Спутник П.
Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга
Экскурсия ⛳ по одному из самых неоднозначных мест Петербурга — Стрельне и Константиновскому дворцу, которые при Петре I должны были стать «русским Версалем».

История 📖 Стрельны — это история взлетов и падений, активного строительства и годов запустения.

В Константиновском дворце в разное время бывали практически все значимые личности в истории России: от Петра I, по приказу которого был заложен садово-дворцовый комплекс, и до членов саммита «большой восьмерки», проходившего во «Дворце конгрессов» в 2006 году.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 700 ₽ за человека

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Экскурсия в Стрельну и Константиновский дворец
Экскурсия в Стрельну и Константиновский дворец

Что вы увидите

  • Стрельна
  • Константиновский дворец

Во время экскурсии:

  • Мы расскажем вам об истории 📖 Стрельны, начиная от «Стрелиной мызы» Петра I и заканчивая Дворцом конгрессов
  • Вы осмотрите восстановленные интерьеры Константиновского дворца
  • История Стрельны — это история взлетов и падений, активного строительства и годов запустения. Стрельне была уготована судьба «российского Версаля», который должен был превзойти по своей роскоши резиденцию Короля-Солнца. Но, будто злой рок витал над этим местом и не позволял сбыться великим начинаниям.
  • Внимание! При покупке льготных билетов необходимо перед началом экскурсии 🧭 предъявить документы, подтверждающие льготу (свидетельство о рождении для детей, справка школьника/ученический билет 🎫 для школьников, студенческий билет для студентов, пенсионное удостоверение для пенсионеров, удостоверение инвалидности для лиц с инвалидностью).
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги экскурсовода
  • Входные билеты
Что не входит
  • Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
  • Личные расходы туриста, по желанию
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Начало и место завершения
🚩 Невский проспект, 35
Экскурсия в Стрельну и Константиновский дворец
Экскурсия в Стрельну и Константиновский дворец
Экскурсия в Стрельну и Константиновский дворец
Экскурсия в Стрельну и Константиновский дворец

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник П.
Спутник П.
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