Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга

Экскурсия ⛳ по одному из самых неоднозначных мест Петербурга — Стрельне и Константиновскому дворцу, которые при Петре I должны были стать «русским Версалем».



История 📖 Стрельны — это история взлетов и падений, активного строительства и годов запустения.



В Константиновском дворце в разное время бывали практически все значимые личности в истории России: от Петра I, по приказу которого был заложен садово-дворцовый комплекс, и до членов саммита «большой восьмерки», проходившего во «Дворце конгрессов» в 2006 году.