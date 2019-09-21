15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В непосредственной близости от Северной столицы императорские особы решили расположить свои загородные летние резиденции. Во времена царской России туда могли попасть только приглашенные гости правящей семьи, а в наше время парк и дворцы Петергофа открыты для любого туриста. Петергоф славен, в первую очередь, своими фонтанами.

Программа

Я буду вашим гидом и фотографом, буду следовать за вами повсюду, ловить ваши эмоции, взгляды и улыбки пока вы просто наслаждаетесь туром.

Я расскажу про историю создания и развития парка и уникальной системы фонтанов, объясню глубокий символизм фонтанов и идеи, заложенные Петром Первым при планировании парка и павильонов. Вы увидите несколько ансамблей на территории Нижнего Парка, а детям (да и некоторым взрослым тоже) будет интересно испытать удачу в фонтанах-шутихах.

В итоге вы получите:

отлично проведенное время;

профессиональные фотографии — 50-100 обработанных снимков, их я закачиваю на файлообменник, с которого они очень просто скачиваются по ссылке (ее я присылаю максимум через 2 недели после экскурсии);

персональный совет от местных по лучшим местам Питера (музеи, выставки, галереи, рестораны, кафе, бары, клубы, арт-пространства);

нового друга в новом городе.

Фотопрогулки с нами — это увлекательный способ провести время в прекрасном городе, воспоминания о котором вы увезете с собой в фотографиях или фото-книгах.