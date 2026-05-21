15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На фотоэкскурсии в Петергофе мы прогуляемся по парку и сделаем яркие фотографии на фоне потрясающих фонтанов. Я расскажу вам о создании резиденции и поделюсь историями монарших обитателей дворца. А также буду ловить ваши эмоции, взгляды и улыбки — чтобы на фотографиях осталась не только красота императорского парка, но и ваше настроение.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание фото-прогулки

Фонтанный парк Петергофа

Мы увидим великолепные примеры садово-паркового искусства, насладимся цветниками, архитектурными изюминками и поговорим о том, как проводили время жители и гости летних резиденций. Вы узнаете историю создания и развития парка, поймёте глубокий символизм фонтанов и идей, заложенных Петром Первым при планировании павильонов.

Я не только персональный гид, но и фотограф — буду ловить ваши эмоции, взгляды и улыбки, пока вы наслаждаетесь прогулкой или пробуете удачу у фонтанов-шутих.

В итоге вы получите:

Профессиональные кадры — 50–70 снимков в формате jpeg через мессенджер или облачное хранилище в день экскурсии (в разрешении для соцсетей)

Если вы планируете печатать фотографии или фотокнигу, я пришлю вам обработанные фото в высоком разрешении через 2 недели

Организационные детали

Съёмка проходит на фотоаппарат Fujifilm X-T30

Дополнительно оплачивается дорога до Петергофа и входные билеты в парк: взрослые граждане РФ — 750 ₽, дети 14–18 лет — 550 ₽, дети до 14 лет — бесплатно

Билеты в Петергоф лучше покупать онлайн на сайте музея, чтобы избежать очередей. Продажи открывают за 2 недели до даты. Билеты будут действительны на вход только в выбранный день

Вы также можете подарить впечатления своим друзьям и близким, есть подарочные сертификаты на фотоэкскурсии

Как добраться: