15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогулка по парку императорской резиденции с профессиональным фотографом и авторизованным гидом

Natalia
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Natalia – ваш гид
В ходе фото-экскурсии в Петергоф мы прогуляемся по парку и сделаем яркие фотографии на фоне потрясающих фонтанов.

Кроме персонального гида, который вам расскажет об истории создания парка и фонтанов, монарших обитателях дворцов, у вас будет еще и личный фотограф, который будет следовать за вами повсюду, ловить ваши эмоции, взгляды и улыбки пока вы просто наслаждаетесь туром.
12500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча У входа в Нижний Парк Петергофа
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У этой экскурсии15 отзывов
4.93
Фото-экскурсия «Петергоф — столица фонтанов»
Фото-экскурсия «Петергоф — столица фонтанов»

В непосредственной близости от Северной столицы императорские особы решили расположить свои загородные летние резиденции. Во времена царской России туда могли попасть только приглашенные гости правящей семьи, а в наше время парк и дворцы Петергофа открыты для любого туриста. Петергоф славен, в первую очередь, своими фонтанами.

Программа

Я буду вашим гидом и фотографом, буду следовать за вами повсюду, ловить ваши эмоции, взгляды и улыбки пока вы просто наслаждаетесь туром.

Я расскажу про историю создания и развития парка и уникальной системы фонтанов, объясню глубокий символизм фонтанов и идеи, заложенные Петром Первым при планировании парка и павильонов. Вы увидите несколько ансамблей на территории Нижнего Парка, а детям (да и некоторым взрослым тоже) будет интересно испытать удачу в фонтанах-шутихах.

В итоге вы получите:

  • отлично проведенное время;
  • профессиональные фотографии — 50-100 обработанных снимков, их я закачиваю на файлообменник, с которого они очень просто скачиваются по ссылке (ее я присылаю максимум через 2 недели после экскурсии);
  • персональный совет от местных по лучшим местам Питера (музеи, выставки, галереи, рестораны, кафе, бары, клубы, арт-пространства);
  • нового друга в новом городе.

Фотопрогулки с нами — это увлекательный способ провести время в прекрасном городе, воспоминания о котором вы увезете с собой в фотографиях или фото-книгах.

Организационные детали

  • В стоимость входит индивидуальная экскурсия и фотосъемка в парке.
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в парк для вас и гида (450 руб с человека для граждан России ) и транспорт до Петергофа.

Как добраться: метеор, такси, метро+маршрутка или метро+электричка+автобус

  • Метеор в Петергоф в этом году стоит в одну сторону 700-750 рублей, в обе стороны 1300-1400 руб., есть семейные тарифы.
  • Можно добраться на электричке с Балтийского вокзала – 40 минут (+автобус до парка минут 10)
  • Маршрутка от метро Автово (40 минут без пробок)
  • Такси в одну сторону около 1000 р.
  • Рекомендуем взять с собой воду и перекусить, на территории парка выбор небольшой и достаточно дорого.
  • Вы также можете подарить впечатления своим друзьям и близким, есть подарочные сертификаты на фото-экскурсии.
Фото-экскурсия «Петергоф — столица фонтанов»
Фото-экскурсия «Петергоф — столица фонтанов»
Фото-экскурсия «Петергоф — столица фонтанов»
Фото-экскурсия «Петергоф — столица фонтанов»
Фото-экскурсия «Петергоф — столица фонтанов»
Фото-экскурсия «Петергоф — столица фонтанов»
Фото-экскурсия «Петергоф — столица фонтанов»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура У входа в Нижний Парк Петергофа.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Natalia
Natalia
Меня зовут Наташа, я гид, исследователь, фотограф и фотожурналист в Петербурге. I'm Natalia, a guide, a researcher, a photojournalist and a photographer in St. Petersburg. I speak English. Je parle Français. Я делюсь своей любовью к городу в рассказах и фотографиях, в интересных прогулках и весёлом общении. Предлагаю вам фотопрогулки по Питеру: начиная от классических маршрутов по самому городу и пригородам, которые хороши для тех, кто у нас впервые, и заканчивая менее проторенными тропами. Поделюсь с вами своей любовью к городу без скучных дат и множества имён, но зато со множеством баек и забавных историй. А еще обязательно расскажу, чем можно заняться до и после наших экскурсий, я знаю почти все, что происходит в городе, люблю наши музеи и атмосферные местечки, которыми непременно поделюсь. Кроме рассказа о том, мимо чего мы гуляем, я делаю фотографии во время нашей фото-прогулки, которыми вы потом сможете поделиться с друзьями и близкими. И непременно рассказываю о том, куда у нас можно сходить сходить вкусно поесть и куда лучше не стоит, что сейчас интересного в городе: выставки, фестивали, ярмарки.
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15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Валерия
21 сентября 2019
Огромное спасибо Наташе за интересную и веселую экскурсию! Запоминающиеся детали и забавные моменты превратили нашу с ребёнком экскурсию в настоящее удовольствие. С нетерпением ждём фотографий!
24 июля 2019
Наталья-прекрасный гид, легкая подача материала, интересно, с юмором, 3 часа пролетели как один миг. Даже подростку, которого не заставишь слушать исторические факты, было очень интересно. Спасибо, обязательно продолжим узнавать город вместе с Натальей.
18 июля 2019
Ездили на экскурсию с Натальей, опоздали, но Наташа нас и дождалась и даже не разозлилась:) экскурсия была очень хорошая, познавательная, рассказывает Наташа отлично, сразу настроила нас на очень позитивный вид, провела с нами три часа, сделали множество фотографий, и в этом Наташа помогала нам быть максимально естественными и раскованными. Остались очень довольны экскурсией!!! Спасибо огромное!
7 июля 2019
Отлично. Живо. Познавательно. Ребенок в восторге. Мы с женой тоже.
27 мая 2019
Были на фото-экскурсии с гидом Натальей. Очень все понравилось, содержательная история, приятный человек и отличная фотосессия по красивейшим местам Петергофа.
4 мая 2019
Очень интересно, позитивный экскурсовод. Ничего лишнего, приятное общение, время прошло незаметно.
Ждём фотографии!
29 июля 2018
Большое спасибо Наталье за интересную и познавательную экскурсию. Она прекрасный человек и знающий экскурсовод, поэтому время с ней пролетело незаметно. Обязательно будем рекомендовать друзьям.
27 июля 2018
Огромное спасибо Наталье за превосходную экскурсию! Материал подан очень грамотно, структурировано, очень много интересных и занимательных фактов. Вообще с Натальей аремя ( почти 3 часа) пролетели просто незаметно. Не смотря на сильную жару, мы могли бы ещё столько же гулять стнашим замечательным гидом по парку))) сделали много фото) Ребёнок, который не очень любить экскурсии сообщил, что экскурсовод очень веселая, а экскурсия совершенно не скучная)) с Натальей очень легко, беседа проходит в непринужденной атмосфере, как буто вы приехали в гости к подруге)) однозначно всем рекомендую!!!
27 июля 2018
Спасибо большое за потрясающую экскурсию. Вы очень увлекательно и интересно рассказываете, показываете, описываете. Вы очень открытый и располагающий к себе человек. Время, к сожалению, прошло очень быстро. Хотелось ещё и ещё гулять с вами и слушать вас. Спасибо за то, что было мало дат и много смысла, ведь так информация намного лучше откладывается в памяти. Отдельное спасибо за фотографии, они получились очень живыми и милыми. =)
7 июня 2018
Нам очень понравилось! Советую! интересно, увлекательно , легко к восприятию!
Ещё 5 отзывов

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