15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Фотоэкскурсия «Петергоф - столица фонтанов»

Погулять по парку императорской резиденции с профессиональным гидом-фотографом
На фотоэкскурсии в Петергофе мы прогуляемся по парку и сделаем яркие фотографии на фоне потрясающих фонтанов. Я расскажу вам о создании резиденции и поделюсь историями монарших обитателей дворца.

А также буду ловить ваши эмоции, взгляды и улыбки — чтобы на фотографиях осталась не только красота императорского парка, но и ваше настроение.
5
80 отзывов
Фотоэкскурсия «Петергоф - столица фонтанов»
Фотоэкскурсия «Петергоф - столица фонтанов»
Фотоэкскурсия «Петергоф - столица фонтанов»

Описание фото-прогулки

Фонтанный парк Петергофа

Мы увидим великолепные примеры садово-паркового искусства, насладимся цветниками, архитектурными изюминками и поговорим о том, как проводили время жители и гости летних резиденций. Вы узнаете историю создания и развития парка, поймёте глубокий символизм фонтанов и идей, заложенных Петром Первым при планировании павильонов.

Я не только персональный гид, но и фотограф — буду ловить ваши эмоции, взгляды и улыбки, пока вы наслаждаетесь прогулкой или пробуете удачу у фонтанов-шутих.

В итоге вы получите:

  • Профессиональные кадры — 50–70 снимков в формате jpeg через мессенджер или облачное хранилище в день экскурсии (в разрешении для соцсетей)
  • Если вы планируете печатать фотографии или фотокнигу, я пришлю вам обработанные фото в высоком разрешении через 2 недели

Организационные детали

  • Съёмка проходит на фотоаппарат Fujifilm X-T30
  • Дополнительно оплачивается дорога до Петергофа и входные билеты в парк: взрослые граждане РФ — 750 ₽, дети 14–18 лет — 550 ₽, дети до 14 лет — бесплатно
  • Билеты в Петергоф лучше покупать онлайн на сайте музея, чтобы избежать очередей. Продажи открывают за 2 недели до даты. Билеты будут действительны на вход только в выбранный день
  • Вы также можете подарить впечатления своим друзьям и близким, есть подарочные сертификаты на фотоэкскурсии

Как добраться:

  • Электричка с Балтийского вокзала — 40 мин. (+ автобус до парка минут 10)
  • Маршрутка от метро Автово (40 мин. без пробок)
  • Такси в одну сторону (1000–1200 ₽)
  • Водные Метеоры, прибывающие ко входу в парк (30 мин. в пути). Я могу помочь купить билеты со скидкой (уточняйте при заказе)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость фото-прогулки

ТарифСтоимость
Стандартный билет2500 ₽
Дети до 12 лет1000 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в Нижний парк, либо можем поехать из города вместе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2107 туристов
Я гид, исследователь, фотограф и фотожурналист в Петербурге. I'm Natalia, a guide, a researcher, a photojournalist and a photographer in St. Petersburg. I speak English. Je parle Français. Я делюсь своей любовью
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к городу в рассказах, фотографиях и весёлом общении. Предлагаю вам фотопрогулки по Питеру: начиная от классических маршрутов по городу и пригородам, которые хороши для тех, кто у нас впервые, и заканчивая менее проторёнными тропами. Вас ждёт прогулка без скучных дат и множества имён, но зато со множеством баек и забавных историй. Я обязательно расскажу, чем можно заняться до и после наших экскурсий, куда сходить вкусно поесть и что сейчас интересного в городе: выставки, фестивали, ярмарки. А тёплыми фотографиями с наших прогулок вы сможете поделиться с друзьями и близкими.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 80 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
79
4
1
3
2
1
Дана
Хотим от всей души поблагодарить Наталью за потрясающую экскурсию по Петергофу.

Наталья была для нас не только прекрасным экскурсоводом, но и замечательным фотографом. Благодаря ей Петергоф раскрылся особенно красиво: фонтаны, парк,
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история, атмосфера — всё было живо, интересно и очень душевно.

Экскурсия прошла легко, с вниманием к нашей семье, без спешки и с большим теплом. Было видно, что Наталья любит своё дело и умеет передать эту любовь гостям.

Отдельная благодарность за фотографии — они уже у нас на руках, и это настоящая радость. Красивые, живые, солнечные кадры, которые останутся с нами как память о нашем семейном дне в Петергофе.

Спасибо за профессионализм, заботу, прекрасное настроение и чудесные воспоминания. Очень рекомендуем Наталью!

Хотим от всей души поблагодарить Наталью за потрясающую экскурсию по Петергофу.
Хотим от всей души поблагодарить Наталью за потрясающую экскурсию по Петергофу.
Хотим от всей души поблагодарить Наталью за потрясающую экскурсию по Петергофу.
Хотим от всей души поблагодарить Наталью за потрясающую экскурсию по Петергофу.
Хотим от всей души поблагодарить Наталью за потрясающую экскурсию по Петергофу.
Хотим от всей души поблагодарить Наталью за потрясающую экскурсию по Петергофу.
Хотим от всей души поблагодарить Наталью за потрясающую экскурсию по Петергофу.
Хотим от всей души поблагодарить Наталью за потрясающую экскурсию по Петергофу.+4
Хотим от всей души поблагодарить Наталью за потрясающую экскурсию по Петергофу.
Хотим от всей души поблагодарить Наталью за потрясающую экскурсию по Петергофу.
Хотим от всей души поблагодарить Наталью за потрясающую экскурсию по Петергофу.
Хотим от всей души поблагодарить Наталью за потрясающую экскурсию по Петергофу.
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Татьяна
Мы в восторге от экскурсии!!! Наталья своим рассказом как на машине времени переносила нас на столетия назад, и Петергоф оживал на глазах))) Самое интересное мы увидели благодаря ей, сами бы
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не обратили внимание или просто не дошли))) А еще вечером она прислала очень красивые фото нас и Петергофа! Это лучшая память об этом дне! На наш взгляд экскурсия с Натальей - это лучшее, что с нами случилось за эту неделю знакомства с Петербургом и окрестностями)))

Мы в восторге от экскурсии!!! Наталья своим рассказом как на машине времени переносила нас на столетия
Мы в восторге от экскурсии!!! Наталья своим рассказом как на машине времени переносила нас на столетия
Мы в восторге от экскурсии!!! Наталья своим рассказом как на машине времени переносила нас на столетия
Мы в восторге от экскурсии!!! Наталья своим рассказом как на машине времени переносила нас на столетия
Мы в восторге от экскурсии!!! Наталья своим рассказом как на машине времени переносила нас на столетия
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Евгения
Фотоэкскурсия с Натальей по Петергофа - это интереснейшая прогулка, где много интересных фактов, рекомендаций к будущему посещению. И фото хорошие:)
За время прогулки обошли основные точки Нижнего парка, получила от Натальи
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рекоменжации, что ещё посетить в Нижнем парке, в самом Петергофе и близлежащих окрестностях.
Если вы любите одновременно академическую экскурсию приправленную дружеской подачей + много интересных и малознакомых фактов, а так же милые бонусы от Натальи, да ещё и фото, то эта экскурсия точно для вас:)

Фотоэкскурсия с Натальей по Петергофа - это интереснейшая прогулка, где много интересных фактов, рекомендаций к будущему посещению. И фото хорошие:)
Фотоэкскурсия с Натальей по Петергофа - это интереснейшая прогулка, где много интересных фактов, рекомендаций к будущему посещению. И фото хорошие:)
Фотоэкскурсия с Натальей по Петергофа - это интереснейшая прогулка, где много интересных фактов, рекомендаций к будущему посещению. И фото хорошие:)
Фотоэкскурсия с Натальей по Петергофа - это интереснейшая прогулка, где много интересных фактов, рекомендаций к будущему посещению. И фото хорошие:)
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Маргарита
Ездили на экскурсию в июне, но только сейчас дошли руки до написания отзыва. Экскурсовод на высшем уровне! Были с детьми, разного возраста (17, 15, 8 лет). Всем было очень интересно! Не всё обошли, что хотели, немного устали, но вернулись довольные. Наталья сделала отличные фотографии. Пересматривая их, вспоминаем наше путешествие и согреваемся тёплыми воспоминаниями.
Ездили на экскурсию в июне, но только сейчас дошли руки до написания отзыва. Экскурсовод на высшем
Ездили на экскурсию в июне, но только сейчас дошли руки до написания отзыва. Экскурсовод на высшем
Ездили на экскурсию в июне, но только сейчас дошли руки до написания отзыва. Экскурсовод на высшем
Ездили на экскурсию в июне, но только сейчас дошли руки до написания отзыва. Экскурсовод на высшем
Ездили на экскурсию в июне, но только сейчас дошли руки до написания отзыва. Экскурсовод на высшем
Ездили на экскурсию в июне, но только сейчас дошли руки до написания отзыва. Экскурсовод на высшем
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Вера
Мне очень понравилась экскурсия. Наталья очень приятная в общении с первых минуту разговора было комфортно и легко. Благодаря тому, что именно было именно экскурсия узнала очень много интересного о Петергофе,
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дошли до тех мест в этом чудном месте, до которых не дошла бы сама, если была бы при условии обычного посещения. В каждой области надо работать с профессионалами. Это и приятно, и красиво и на долгую память.
Не жалейте денег для себя любимого!

Мне очень понравилась экскурсия. Наталья очень приятная в общении с первых минуту разговора было комфортно и
Мне очень понравилась экскурсия. Наталья очень приятная в общении с первых минуту разговора было комфортно и
Мне очень понравилась экскурсия. Наталья очень приятная в общении с первых минуту разговора было комфортно и
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А
Нашим гидом и фотографом была Наталья. Только благодаря тому, что Натальей был грамотно проложен маршрут прогулки по Нижнему парку, мы не толкались в толпе (таких же как и мы) желающих
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осмотреть достопримечательности этого удивительного места! Она находила самые выгодные места и наилучшие ракурсы для памятных фото, параллельно рассказывая историю возникновения и этапы создания Петергофа. Мы все остались очень довольны этой экскурсией и теперь у нас есть шикарная подборка профессиональных фотографий!

Нашим гидом и фотографом была Наталья. Только благодаря тому, что Натальей был грамотно проложен маршрут прогулки
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