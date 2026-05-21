15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На фотоэкскурсии в Петергофе мы прогуляемся по парку и сделаем яркие фотографии на фоне потрясающих фонтанов. Я расскажу вам о создании резиденции и поделюсь историями монарших обитателей дворца.
А также буду ловить ваши эмоции, взгляды и улыбки — чтобы на фотографиях осталась не только красота императорского парка, но и ваше настроение.
А также буду ловить ваши эмоции, взгляды и улыбки — чтобы на фотографиях осталась не только красота императорского парка, но и ваше настроение.
Описание фото-прогулки
Фонтанный парк Петергофа
Мы увидим великолепные примеры садово-паркового искусства, насладимся цветниками, архитектурными изюминками и поговорим о том, как проводили время жители и гости летних резиденций. Вы узнаете историю создания и развития парка, поймёте глубокий символизм фонтанов и идей, заложенных Петром Первым при планировании павильонов.
Я не только персональный гид, но и фотограф — буду ловить ваши эмоции, взгляды и улыбки, пока вы наслаждаетесь прогулкой или пробуете удачу у фонтанов-шутих.
В итоге вы получите:
- Профессиональные кадры — 50–70 снимков в формате jpeg через мессенджер или облачное хранилище в день экскурсии (в разрешении для соцсетей)
- Если вы планируете печатать фотографии или фотокнигу, я пришлю вам обработанные фото в высоком разрешении через 2 недели
Организационные детали
- Съёмка проходит на фотоаппарат Fujifilm X-T30
- Дополнительно оплачивается дорога до Петергофа и входные билеты в парк: взрослые граждане РФ — 750 ₽, дети 14–18 лет — 550 ₽, дети до 14 лет — бесплатно
- Билеты в Петергоф лучше покупать онлайн на сайте музея, чтобы избежать очередей. Продажи открывают за 2 недели до даты. Билеты будут действительны на вход только в выбранный день
- Вы также можете подарить впечатления своим друзьям и близким, есть подарочные сертификаты на фотоэкскурсии
Как добраться:
- Электричка с Балтийского вокзала — 40 мин. (+ автобус до парка минут 10)
- Маршрутка от метро Автово (40 мин. без пробок)
- Такси в одну сторону (1000–1200 ₽)
- Водные Метеоры, прибывающие ко входу в парк (30 мин. в пути). Я могу помочь купить билеты со скидкой (уточняйте при заказе)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость фото-прогулки
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|2500 ₽
|Дети до 12 лет
|1000 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Нижний парк, либо можем поехать из города вместе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2107 туристов
Я гид, исследователь, фотограф и фотожурналист в Петербурге. I'm Natalia, a guide, a researcher, a photojournalist and a photographer in St. Petersburg. I speak English. Je parle Français. Я делюсь своей любовью
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 80 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хотим от всей души поблагодарить Наталью за потрясающую экскурсию по Петергофу.
Наталья была для нас не только прекрасным экскурсоводом, но и замечательным фотографом. Благодаря ей Петергоф раскрылся особенно красиво: фонтаны, парк,
Наталья была для нас не только прекрасным экскурсоводом, но и замечательным фотографом. Благодаря ей Петергоф раскрылся особенно красиво: фонтаны, парк,
+4
Вам был полезен этот отзыв?
Мы в восторге от экскурсии!!! Наталья своим рассказом как на машине времени переносила нас на столетия назад, и Петергоф оживал на глазах))) Самое интересное мы увидели благодаря ей, сами бы
Вам был полезен этот отзыв?
Фотоэкскурсия с Натальей по Петергофа - это интереснейшая прогулка, где много интересных фактов, рекомендаций к будущему посещению. И фото хорошие:)
За время прогулки обошли основные точки Нижнего парка, получила от Натальи
За время прогулки обошли основные точки Нижнего парка, получила от Натальи
Вам был полезен этот отзыв?
Ездили на экскурсию в июне, но только сейчас дошли руки до написания отзыва. Экскурсовод на высшем уровне! Были с детьми, разного возраста (17, 15, 8 лет). Всем было очень интересно! Не всё обошли, что хотели, немного устали, но вернулись довольные. Наталья сделала отличные фотографии. Пересматривая их, вспоминаем наше путешествие и согреваемся тёплыми воспоминаниями.
Вам был полезен этот отзыв?
Мне очень понравилась экскурсия. Наталья очень приятная в общении с первых минуту разговора было комфортно и легко. Благодаря тому, что именно было именно экскурсия узнала очень много интересного о Петергофе,
Вам был полезен этот отзыв?
А
Нашим гидом и фотографом была Наталья. Только благодаря тому, что Натальей был грамотно проложен маршрут прогулки по Нижнему парку, мы не толкались в толпе (таких же как и мы) желающих
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Фотоэкскурсия «Петергоф - столица фонтанов»»
Групповая
до 15 чел.
Императорские резиденции: Петергоф и Царское Село
Для любителей истории и красивых пейзажей
Начало: На площади Искусств
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
12 авг в 09:00
5880 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Гатчина: от императорской резиденции до столицы Ленинградской области
Ощутить атмосферу петербургского предместья и раскрыть его удивительную историю
Начало: В Гатчине
Сегодня в 06:30
Завтра в 15:30
от 6600 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Два знаменитых парка Петергофа за 1 день
Погулять по Нижнему парку и «Александрии», посетить Большой дворец, Коттедж и другие значимые места
Начало: В вашем отеле
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
от 23 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
К фонтанам Петергофа - на комфортабельном автомобиле с личным гидом
Отправляйтесь в Петергоф на автомобиле премиум-класса с личным гидом. Узнайте историю дворцов и парков, прогуляйтесь по аллеям и сделайте незабываемые снимки
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
от 20 500 ₽ за всё до 4 чел.
от 12 500 ₽ за группу