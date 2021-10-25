Что вас ожидает

Путевая экскурсия с остановками

По дороге из Петербурга вы узнаете о знаменитой Петергофской дороге, представляющей целостную ландшафтно-архитектурную систему царских резиденций, дворянских усадеб и садовых парков. На набережной в Стрельне осмотрите скульптурную группу Царская прогулка. А также познакомитесь с историей Путевого дворца Петра I, подъедете к памятнику императору с красивым видом на Финский залив и посетите часовню Николая чудотворца начала 20 века.

Мечта Петра, воплощенная в жизнь

Осматривая сооружение, вы узнаете об идее Петра I создать представительский дворец на берегу Финского залива, строительстве комплекса и периоде, когда он служил резиденцией Великих князей дома Романовых. Вам расскажут, как Константиновский дворец пережил потрясения 20 века, годы забвения и как возродился в 2003 году. Вы увидите анфиладу парадных залов и гостиных, а также посетите официальные апартаменты Президента РФ и залы для встреч в неформальной обстановке.

Мы можем предложить расширенную программу, включив в нее Орловский пруд, Орловский парк с готическими воротами и Львовский дворец.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

В цену включен трансфер и путевая экскурсия с остановками в Стрельне

Дополнительно оплачивается экскурсия по дворцу и входные билеты — от 2700 руб. за одного участника, далее — гибкое ценообразование (3300 за двоих и т. д.). Попасть во дворец можно, только заказав экскурсию с местными сотрудниками музея. Мы оформим ее заранее для вашей группы.

Транспортные услуги

Поездка осуществляется на седане бизнес-класса (Toyota Camry или Mercedes Е класса) или комфортном минивэне (Mercedes или Hyundai)

Можно организовать поездку для большего количества участников на Mercedes Sprinter — детали уточняйте в переписке

Экскурсию проведу я или мои коллеги, которые так же любят свое дело и готовы поделиться с вами самым интересным.