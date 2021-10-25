Константиновский дворец, или русский Версаль в Стрельне

Познакомиться с парадной резиденций Романовых и Президента России

5
1 отзыв
Памятник архитектуры прошел насыщенный путь от замысла Петра I создать русскую версию символа Франции до государственного Дворца Конгрессов, куда теперь можно попасть только с организованной экскурсией.

Вы осмотрите парадные залы и апартаменты комплекса, услышите историю доминанты Стрельнинского ансамбля, а также осмотрите Путевой дворец первого российского императора.
Константиновский дворец, или русский Версаль в Стрельне
Константиновский дворец, или русский Версаль в Стрельне
Константиновский дворец, или русский Версаль в Стрельне
Константиновский дворец, или русский Версаль в Стрельне
Константиновский дворец, или русский Версаль в Стрельне
Константиновский дворец, или русский Версаль в Стрельне
Константиновский дворец, или русский Версаль в Стрельне
Константиновский дворец, или русский Версаль в Стрельне
Константиновский дворец, или русский Версаль в Стрельне
Константиновский дворец, или русский Версаль в Стрельне
Константиновский дворец, или русский Версаль в Стрельне
Константиновский дворец, или русский Версаль в Стрельне
Константиновский дворец, или русский Версаль в Стрельне
Константиновский дворец, или русский Версаль в Стрельне

Что вас ожидает

Путевая экскурсия с остановками

По дороге из Петербурга вы узнаете о знаменитой Петергофской дороге, представляющей целостную ландшафтно-архитектурную систему царских резиденций, дворянских усадеб и садовых парков. На набережной в Стрельне осмотрите скульптурную группу Царская прогулка. А также познакомитесь с историей Путевого дворца Петра I, подъедете к памятнику императору с красивым видом на Финский залив и посетите часовню Николая чудотворца начала 20 века.

Мечта Петра, воплощенная в жизнь

Осматривая сооружение, вы узнаете об идее Петра I создать представительский дворец на берегу Финского залива, строительстве комплекса и периоде, когда он служил резиденцией Великих князей дома Романовых. Вам расскажут, как Константиновский дворец пережил потрясения 20 века, годы забвения и как возродился в 2003 году. Вы увидите анфиладу парадных залов и гостиных, а также посетите официальные апартаменты Президента РФ и залы для встреч в неформальной обстановке.

Мы можем предложить расширенную программу, включив в нее Орловский пруд, Орловский парк с готическими воротами и Львовский дворец.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В цену включен трансфер и путевая экскурсия с остановками в Стрельне
  • Дополнительно оплачивается экскурсия по дворцу и входные билеты — от 2700 руб. за одного участника, далее — гибкое ценообразование (3300 за двоих и т. д.). Попасть во дворец можно, только заказав экскурсию с местными сотрудниками музея. Мы оформим ее заранее для вашей группы.

Транспортные услуги

  • Поездка осуществляется на седане бизнес-класса (Toyota Camry или Mercedes Е класса) или комфортном минивэне (Mercedes или Hyundai)
  • Можно организовать поездку для большего количества участников на Mercedes Sprinter — детали уточняйте в переписке

Экскурсию проведу я или мои коллеги, которые так же любят свое дело и готовы поделиться с вами самым интересным.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Павел
Павел
Художник, поэт, гид и коренной житель Петербурга, влюбленный в свой город. Провожу лёгкие по восприятию экскурсии без изнуряющих дат и скучных фактов. Я видел Петербург тысячи раз, я люблю этот город по-своему — по-ленинградски, без мишуры Невского и без мусора у дворцов после бесконечных праздников.
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1 реальный отзыв

Е
25 окт 2021
Отличная экскурсия рекомендую

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