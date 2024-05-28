Константиновский дворец

Найдено 8 экскурсий в категории «Константиновский дворец» в Санкт-Петербурге, цены от 2 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия в Стрельну и Константиновский дворец
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
303 отзыва
Экскурсия в Стрельну и Константиновский дворец
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: ВТ, ЧТ, СБ, ВС: 13:45
22 июня в 12:30
25 июня в 12:15
от 2 400 за человека
Групповая экскурсия из Петербурга в Константиновский дворец
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
25 отзывов
Групповая экскурсия из Петербурга в Константиновский дворец
Открыть историю и красоту возрожденного проекта Петра I
Начало: У Гостиного двора
14 июня в 12:45
23 июня в 12:45
2 500 за человека
Константиновский дворец, или Русский Версаль в Стрельне
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Константиновский дворец, или Русский Версаль в Стрельне
Познакомиться с парадной резиденцией Романовых и Президента России
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
10 500 за всё до 6 чел.
Из Петербурга - в Константиновский дворец в группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
4.5 часа
1 отзыв
Из Петербурга - в Константиновский дворец в группе
Побывать в месте с остросюжетной судьбой, где принимаются важные дипломатические решения
Начало: Недалеко от Казанского собора
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
22 июня в 11:00
6 июля в 11:00
3 000 за человека
Константиновский дворец с дегустацией в исторических погребах
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
Константиновский дворец с дегустацией в исторических погребах
Начало: Отель заказчика
Расписание: Пятница 12:00
13 июня в 12:00
20 июня в 12:00
от 13 500 за всё до 6 чел.
В Стрельну: Константиновский дворец + дегустация вин с сомелье в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
5 часов
В Стрельну: Константиновский дворец + дегустация вин с сомелье в мини-группе
Посетить несостоявшуюся столицу фонтанов и научиться азам винопития в погребах великих императоров
Начало: У станции метро «Кировский завод»
Расписание: в субботу в 09:30
15 июня в 09:30
22 июня в 09:30
5 450 за человека
Стрельна - несостоявшееся величие
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
Стрельна - несостоявшееся величие
Побывать в дворцово-парковом комплексе, который мог бы занять место Петергофа, но
Начало: В любой точке Петербурга
Завтра в 12:00
9 июня в 10:00
13 740 за всё до 4 чел.
Стрельна - несостоявшееся величие
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
5 часов
Стрельна - несостоявшееся величие
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    28 мая 2024
    Экскурсия в Стрельну и Константиновский дворец
    Экскурсия очень понравилась. Нам повезло, что данное мероприятие состоялось, его не отменили по известным причинам. Экскурсоводы и сопровождающий и в самом дворце - отлично. Дворец впечатлил и прилегающий парк выше всяких похвал. Спасибо большое за доставленное удовольствие!
  • О
    Ольга
    14 апреля 2024
    Групповая экскурсия из Петербурга в Константиновский дворец
    Всё было хорошо организованно, экскурсовод интересно рассказал, всё понравилось!!!
  • I
    ILIA
    14 апреля 2024
    Групповая экскурсия из Петербурга в Константиновский дворец
    Очень понравился гид, но к сожалению, не расслышала имя. У мужчины прекрасная речь и знания города, ему самому нравилось рассказывать
    читать дальше

    о каждом месте, котрое проезжали. Дворец впечатлил, особенно темпы реставрации. Замечательно, что ему дали "жить"! Парк увидели из окна,великолепен, хотя был апрель,куда захотелось снова приехать и погулять!

  • М
    Мария
    3 апреля 2024
    Из Петербурга - в Константиновский дворец в группе
    Все было отлично.
  • А
    Александр
    15 марта 2024
    Константиновский дворец, или Русский Версаль в Стрельне
    Тур был организован на высоком уровне. Организаторы очень своевременно и четко реагировали на все происходящие изменения. Экскурсоводы и водитель хорошие
    читать дальше

    профессионала и знающие и погруженные тему. Сам дворец не очень впечатлил, парк вокруг дворца интересный, но наверное в летнее время он более эффектный.

  • И
    Игорь
    5 сентября 2023
    Петергоф - русский Версаль в мини-группе до 15 чел
    Замечательная 5-тичасовая экскурсия в компании прекрасно эрудированного экскурсовода Евгении прошла в удовольствии и впечатлениях! Рекомендуем! 👍🏼
  • K
    Krapivka
    28 августа 2023
    Петергоф - русский Версаль в мини-группе до 15 чел
    Конечно же Петергоф впечатляет необыкновенной красотой, размахом и величием. Обязательно вернусь сюда еще раз. Эту экскурсию выбрали из-за камерности, ожидания
    читать дальше

    полностью оправдались. Экскурсовод Лидия рассказывала интересные факты о городе по пути в Петергоф, пока мы проезжали все значимые места. О Петергофе узнали много интересного: историю создания, факты о времени ВОВ и после. Компания у нас была небольшая, погода радовала. Конечно не хватило времени, чтобы налюбоваться))) но это другая истор

  • Ю
    Юлия
    7 августа 2023
    Константиновский дворец с дегустацией в исторических погребах
    Экскурсия очень понравилась. Особая благодарность нашему экскурсоводу Лидии, которая сопровождала нас по всему маршруту, интересно рассказывала о достопримечательностях, подробно отвечала
    читать дальше

    на наши вопросы. Также хотим поблагодарить водителя Рустама за внимательность и доброжелательность. С удовольствием воспользуемся услугами вашей компании ещё раз. Спасибо.

  • Э
    Эйсман
    5 декабря 2022
    Константиновский дворец, или Русский Версаль в Стрельне
    Вы проведете эту поездку как-будто с добрым приятелем,непринужденно и легко. Павел поведает вам уйму информации от Кронштадта до корюшки. А экскурсовод Анна поразит вас своим профессионализмом и безупречностью. Замечательная команда.
  • К
    Крашенинникова
    26 августа 2022
    Константиновский дворец, или Русский Версаль в Стрельне
    Мы много раз были в Санкт Петербурге, но в Стрельне не были. Константиновский дворец великолепен. Особенно если смотришь фотографии его
    читать дальше

    после войны или в 2000 году. Восстановлен буквально из руин и представляет прекрасный дворец. Очень советую потратиться на индивидуальную экскурсию. Мы ходили по дворцу втроем, мы с мужем и экскурсовод. Это завораживает. Парк грандиозный. Все выше всяких похвал. Отдельное спасибо гиду Павлу. Он прекрасный рассказчик. Очень хорошо знает Стрельну и окрестности. В общем все было прекрасно.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Константиновский дворец»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Экскурсия в Стрельну и Константиновский дворец
  2. Групповая экскурсия из Петербурга в Константиновский дворец
  3. Константиновский дворец, или Русский Версаль в Стрельне
  4. Из Петербурга - в Константиновский дворец в группе
  5. Константиновский дворец с дегустацией в исторических погребах
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Константиновский дворец" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 2 400 до 13 740. Туристы уже оставили гидам 337 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Константиновский дворец», 337 ⭐ отзывов, цены от 2400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам