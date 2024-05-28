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полностью оправдались. Экскурсовод Лидия рассказывала интересные факты о городе по пути в Петергоф, пока мы проезжали все значимые места. О Петергофе узнали много интересного: историю создания, факты о времени ВОВ и после. Компания у нас была небольшая, погода радовала. Конечно не хватило времени, чтобы налюбоваться))) но это другая истор