1 чел.
По популярности
Групповая
4.5 часа
Экскурсия в Стрельну и Константиновский дворец
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: ВТ, ЧТ, СБ, ВС: 13:45
22 июня в 12:30
25 июня в 12:15
от 2 400₽ за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия из Петербурга в Константиновский дворец
Открыть историю и красоту возрожденного проекта Петра I
Начало: У Гостиного двора
14 июня в 12:45
23 июня в 12:45
2 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Константиновский дворец, или Русский Версаль в Стрельне
Познакомиться с парадной резиденцией Романовых и Президента России
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
10 500₽ за всё до 6 чел.
Групповая
4.5 часа
Из Петербурга - в Константиновский дворец в группе
Побывать в месте с остросюжетной судьбой, где принимаются важные дипломатические решения
Начало: Недалеко от Казанского собора
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
22 июня в 11:00
6 июля в 11:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Константиновский дворец с дегустацией в исторических погребах
Начало: Отель заказчика
Расписание: Пятница 12:00
13 июня в 12:00
20 июня в 12:00
от 13 500₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
5 часов
В Стрельну: Константиновский дворец + дегустация вин с сомелье в мини-группе
Посетить несостоявшуюся столицу фонтанов и научиться азам винопития в погребах великих императоров
Начало: У станции метро «Кировский завод»
Расписание: в субботу в 09:30
15 июня в 09:30
22 июня в 09:30
5 450₽ за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Стрельна - несостоявшееся величие
Побывать в дворцово-парковом комплексе, который мог бы занять место Петергофа, но
Начало: В любой точке Петербурга
Завтра в 12:00
9 июня в 10:00
13 740₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Стрельна - несостоявшееся величие
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья28 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Нам повезло, что данное мероприятие состоялось, его не отменили по известным причинам. Экскурсоводы и сопровождающий и в самом дворце - отлично. Дворец впечатлил и прилегающий парк выше всяких похвал. Спасибо большое за доставленное удовольствие!
- ООльга14 апреля 2024Всё было хорошо организованно, экскурсовод интересно рассказал, всё понравилось!!!
- IILIA14 апреля 2024Очень понравился гид, но к сожалению, не расслышала имя. У мужчины прекрасная речь и знания города, ему самому нравилось рассказывать
- ММария3 апреля 2024Все было отлично.
- ААлександр15 марта 2024Тур был организован на высоком уровне. Организаторы очень своевременно и четко реагировали на все происходящие изменения. Экскурсоводы и водитель хорошие
- ИИгорь5 сентября 2023Петергоф - русский Версаль в мини-группе до 15 челЗамечательная 5-тичасовая экскурсия в компании прекрасно эрудированного экскурсовода Евгении прошла в удовольствии и впечатлениях! Рекомендуем! 👍🏼
- KKrapivka28 августа 2023Петергоф - русский Версаль в мини-группе до 15 челКонечно же Петергоф впечатляет необыкновенной красотой, размахом и величием. Обязательно вернусь сюда еще раз. Эту экскурсию выбрали из-за камерности, ожидания
- ЮЮлия7 августа 2023Экскурсия очень понравилась. Особая благодарность нашему экскурсоводу Лидии, которая сопровождала нас по всему маршруту, интересно рассказывала о достопримечательностях, подробно отвечала
- ЭЭйсман5 декабря 2022Вы проведете эту поездку как-будто с добрым приятелем,непринужденно и легко. Павел поведает вам уйму информации от Кронштадта до корюшки. А экскурсовод Анна поразит вас своим профессионализмом и безупречностью. Замечательная команда.
- ККрашенинникова26 августа 2022Мы много раз были в Санкт Петербурге, но в Стрельне не были. Константиновский дворец великолепен. Особенно если смотришь фотографии его
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Константиновский дворец»
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