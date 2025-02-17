Юлия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге

Провели экскурсии для 18811 туристов

С командой гидов разрабатываем и проводим необычные экскурсии по Петербургу. Мы знаем, как бывает порой трудно найти интересную экскурсию, рассчитанную на путешественника с детьми, а также на того, кто от перечисления бесконечного множества дат и фамилий архитекторов начинает неудержимо зевать:) Стараемся делать так, чтобы на наших прогулках было нескучно.