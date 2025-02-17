В Петергоф не обязательно ехать с самого утра и занимать очередь к каждому фонтану ради удачного фото.
Мы приглашаем вас погулять в конце дня, когда гул голосов туристов не перекрывает музыку, а солнце по-особенному подсвечивает объекты.
Вы насладитесь великолепием фонтанов Парадной и Восточной частей Нижнего парка и узнаете их истории.
Мы приглашаем вас погулять в конце дня, когда гул голосов туристов не перекрывает музыку, а солнце по-особенному подсвечивает объекты.
Вы насладитесь великолепием фонтанов Парадной и Восточной частей Нижнего парка и узнаете их истории.
Описание экскурсии
Вы увидите великолепные фонтаны, каждый из которых в чём-то самый:
- Большой каскад — самый крупный
- «Самсон, разрывающий пасть льву» — самый высокий
- «Шахматная гора» — самый запоминающийся
- «Пирамида» — самый прожорливый
- Фонтаны-шутихи — есть и самый механический, и самый водомётный, и самый грустный
А мы расскажем:
- Каким изначально был задуман Петергоф и каким он стал
- Из каких материалов и как долго создавалась эта невероятная красота
- Как менялась мода на фонтаны на протяжении веков
- В чём особенность водных сооружений Петергофа
- Как засыпают фонтаны и кто их будит по утрам
Организационные детали
- Дополнительные расходы — билеты в парк: взрослые — 750 ₽, дети от 14 до 18 лет — 550 ₽, дети до 14 лет — бесплатно (бесплатный билет можно оформить только в кассе парка)
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник и четверг в 17:15
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2400 ₽
|Дети до 18 лет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Петергофе
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 17:15
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 18811 туристов
С командой гидов разрабатываем и проводим необычные экскурсии по Петербургу. Мы знаем, как бывает порой трудно найти интересную экскурсию, рассчитанную на путешественника с детьми, а также на того, кто от перечисления бесконечного множества дат и фамилий архитекторов начинает неудержимо зевать:) Стараемся делать так, чтобы на наших прогулках было нескучно.Задать вопрос
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