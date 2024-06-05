Готовы окунуться в увлекательный мир Петергофа? Тогда приглашаю вас на экскурсию по Нижнему парку! Его фонтаны известны на весь мир! Вы полюбуетесь их роскошью и величием, полюбуетесь фасадами Большого Петергофского дворца, узнаете, как в парке оказались Адам и Ева, и поймёте, как на самом деле работают фонтаны.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Посещение Петергофа — это в первую очередь наслаждение. Во время прогулки по Нижнему парку вы увидите:

Приморскую резиденцию российских императоров с грандиозным Большим каскадом и его доминантой — Самсоном

Фасады Большого Петергофского дворца

Знаменитые фонтаны-украшения Нижнего парка

Самое старое строение парка — Монплезир

Я расскажу вам историю этого потрясающего места и раскрою тайну водоподводящей системы фонтанов, которая сохранилась ровно такой, какой задумал её Пётр I. Знаете ли вы, как шутил первый император Российской империи над гостями парка? А что насчёт петергофских Адама и Евы? Да-да, такие тоже имеются! Кто это такие и почему они находятся именно здесь? Узнаете на экскурсии!

Организационные детали