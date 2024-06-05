Готовы окунуться в увлекательный мир Петергофа? Тогда приглашаю вас на экскурсию по Нижнему парку! Его фонтаны известны на весь мир! Вы полюбуетесь их роскошью и величием, полюбуетесь фасадами Большого Петергофского дворца, узнаете, как в парке оказались Адам и Ева, и поймёте, как на самом деле работают фонтаны.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Посещение Петергофа — это в первую очередь наслаждение. Во время прогулки по Нижнему парку вы увидите:
- Приморскую резиденцию российских императоров с грандиозным Большим каскадом и его доминантой — Самсоном
- Фасады Большого Петергофского дворца
- Знаменитые фонтаны-украшения Нижнего парка
- Самое старое строение парка — Монплезир
Я расскажу вам историю этого потрясающего места и раскрою тайну водоподводящей системы фонтанов, которая сохранилась ровно такой, какой задумал её Пётр I. Знаете ли вы, как шутил первый император Российской империи над гостями парка? А что насчёт петергофских Адама и Евы? Да-да, такие тоже имеются! Кто это такие и почему они находятся именно здесь? Узнаете на экскурсии!
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям от 6 лет
- В стоимость экскурсии не включены входные билеты. Они приобретаются самостоятельно онлайн или в кассе парка: 750 руб. — взрослый, 550 руб. — учащиеся от 14 до 18 лет, дети до 14 лет. — бесплатно.
- Можно провести экскурсию для большего числа участников. Доплата за каждого составит 550 руб. Максимальное количество людей на экскурсии — 8.
- До Петергофа вам нужно добраться самостоятельно. Это несложно: можно доехать на автобусе от станции метро «Автово», на электричке от Балтийского вокзала или на «Метеоре» от причала «Эрмитаж нижний».
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У восточного входа в парк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Немного расскажу про себя: я закончила Государственный университет морского и речного флота им. С. О. Макарова. В багаже моего образования также диплом гида-экскурсовода на пеших маршрутах. Петергоф для меня —Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
5 июня 2024
Большое спасибо Ольге за интересный и информативный рассказ о Дворце и парке. Два часа в хорошей компании прошли незаметно и познавательно.
Марина
24 мая 2024
Спасибо большое, Ольге, за увлекательную и познавательную экскурсию! Дети в восторге! Прекрасная экскурсия. Замечательный гид-профессионал своего дела, любящий и знающий свой город и его историю. Советую и тем, кто уже был в Санкт-Петербурге и тем, кто впервые решил его посетить обязательно приехать в Петергоф и увидеть эту красоту своими глазами.
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