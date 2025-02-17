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про истоки русского искусства и остановилась на некоторых экспонатах в залах, которые шли до входа на выставку Карла. В начале произошла у нас небольшая заминка и пришлось прервать экскурсию и ждать второго человека минут 20. Экскурсовод с пониманием отнеслась к ситуации (за что ей отдельное большое человеческое спасибо!), не стала сокращать экскурсию или рассказывать без второго участника. Прошли по всей выставки не спеша, в комфортном темпе. Материал рассказывал очень интересно, где-то с юмором и акцентами на интересные моменты. Замечательная экскурсия. Совсем не утомила, не смотря на то, что мы до этого приехали с поезда и успели еще 3 часа провести с Эрмитаже