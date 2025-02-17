На выставке, посвященной 225-летию Карла Брюллова, представлено более 400 его работ.
Гости смогут увидеть картины из Русского музея и других коллекций, включая знаменитый «Последний день Помпеи».
Экскурсия расскажет о жизни и творчестве
Гости смогут увидеть картины из Русского музея и других коллекций, включая знаменитый «Последний день Помпеи».
Экскурсия расскажет о жизни и творчестве
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Более 400 работ Брюллова
- 🖼️ Уникальные картины из частных коллекций
- 📜 Истории о жизни и творчестве художника
- 🇮🇹 Приключения в Италии
- 🏛️ Роспись Исаакиевского собора
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Русский музей
- Михайловский дворец
Описание экскурсии
Выставка приурочена к 225-летию со дня рождения великого русского живописца Карла Брюллова. Она занимает несколько специально оборудованных залов Михайловского дворца.
На выставке вы увидите:
- Картины Брюллова из собрания Русского музея, Третьяковской галереи и других музеев и частных коллекций
- «Последний день Помпеи» — самое грандиозное полотно экспозиции. Вы узнаете о тонкостях его реставрации
- «Господь во гробе» — впервые выставленную для показа картину, которая считалась утраченной
Вы узнаете:
- Кем была муза Брюллова на протяжении 20 лет. Я расскажу, как сложности в личной жизни отразились на творчестве художника
- Кто на картине «Последний день Помпеи» изображён в трёх разных образах
- Как Брюллов заработал деньги на выкуп своего ученика Тараса Шевченко из крепостной зависимости
- О приключениях художника в Италии
- О работе над росписью купола Исаакиевского собора, которая привела к преждевременной смерти Брюллова
После экскурсии вы сможете самостоятельно осмотреть постоянную экспозицию Русского музея.
Организационные детали
- Выставка проходит до 12 мая 2025 года
- Дополнительно оплачиваются входные билеты на выставку (в том числе билет для гида) — 900 ₽ за человека, есть льготы
- Число билетов на сайте лимитировано, поэтому после согласования времени экскурсии уточните в кассах наличие билетов в продаже
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 543 туристов
С юности живу в Петербурге, люблю историю и искусство. Я профессиональный гид-переводчик, работаю с русскими и итальянскими путешественниками, есть лицензии во многих музеях города. Мне нравится показывать красоту Петербурга иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Инга
17 фев 2025
Были на индивидуальной экскурсии вдвоем. Несмотря на то, что темой экскурсии будь выставка Великий Карл, рассказ экскурсовод начала еще в самом начале музея и в качестве вводного слова рассказала немного
Елена
5 фев 2025
Были на экскурсии по выставке Брюллова. Прекрасное зрелище.
Было интересно и увлекательно, 2часа пролетели незаметно.
Экскурсовод Ирина понравилась подачей материала, приятным общением.
Было интересно и увлекательно, 2часа пролетели незаметно.
Экскурсовод Ирина понравилась подачей материала, приятным общением.
Юлия
21 янв 2025
Выражаем огромную благодарность экскурсоводу Ирине, которая провела с нами чудесные 2 часа на выставке, 20.01.2025, в Санкт Петербурге, посвящённой Великому Карлу Брюллову. Ирина, человек, который великолепно владеет историческими знаниями, очень интересно преподносит информацию, её хочется слушать и слушать. Нам очень понравилась экскурсия, рекомендуем Ирину, как профессионала своего дела.
В
Виктория
26 дек 2024
Мы остались очень довольны рассказом Ирины, ее слогом и той информацией, которой она с нами поделилась! Рекомендуем!
Л
Лия
16 дек 2024
Ирина просто потрясающий гид, привела в восторг от экскурсии, было очень интересно, также хочу отметить какой в первую очередь она отзывчивый человек, спасибо ей большое за внимательность и ответственность
Мария
2 дек 2024
Спасибо Ирине за чудесную экскурсию-структурированную,содержательную,проду-манную до мелочей! Входные билеты были куплены нам заранее,Ирина встретила нас,проводя через залы и неспешно рассказывая про историю музея,основную коллекцию,пока мы следовали залами к работам Карла Брюллова. Все было очень интересно,а мы очень искушенные слушатели!Теперь очень хочется попасть в Юсуповский дворец вместе с Ириной!
Е
Елена
10 ноя 2024
Спасибо Ирине за интересную экскурсию по выставке Великий Карл и короткий рассказ о главном здании Русского музея. Выставка впечатлила. Были с дочерью 15 лет, надеюсь, что для неё Карл Брюллов стал намного ближе и понятнее.
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