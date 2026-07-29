Изучить коллекцию Михайловского дворца с гидом: периоды русского искусства от иконописи до 20 века
Эта экскурсия станет для вас путешествием по эпохам русского искусства. Вы посмотрите глубже на известные с детства картины, а художников увидите как живых людей. Узнаете, как их жизни нашли отражение в их творчестве, и поймете смыслы полотен.
Древние иконы, светские портреты, работы Рублёва, Растрелли, Айвазовского, Брюллова, Репина, Крамского, Левитана — в нашей программе всё самое-самое.
Вы окажетесь в основном здании Русского музея — именно в этом великолепном классическом дворце в конце 19 века открыли первый государственный музей русского изобразительного искусства. Мы вспомним автора здания, архитектора Карла Росси, и владельца дворца, великого князя Михаила Павловича, сына Павла I. Для открытия музея жилые и парадные залы дворца изменили, но вы увидите сохранившиеся плафоны и пилястры, цветной паркет и изящную мебель.
Сокровища коллекции и их авторы
В Михайловском дворце представлено русское искусство от иконописи до конца 19 века. Сначала вы познакомитесь с древнейшей иконой Русского музея («Ангел Златые Власы») и иконами Андрея Рублева. Затем перейдете к светскому искусству 18 века — это жанр парадного и камерного портрета. Прочувствуете всю контрастность искусства 19 века: вас ждут полотна академистов — Карла Брюллова, Александра Иванова, Федора Бруни, Генриха Семирадского; и работы художников-передвижников — Василия Перова, Ивана Крамского, Николая Ге, Ильи Репина.
Конечно, мы полюбуемся летним сосновым лесом и ощутим морозный воздух на картинах Ивана Шишкина, увидим варианты оттепели Федора Васильева и Алексея Саврасова, оценим мощь марин Иван Айвазовского и лунную ночь Архипа Куинджи.
Особенности формата
У всех наших гидов высшее гуманитарное образование, но они не являются фундаментальными специалистами по истории русского искусства
Мы будем рады видеть путешественников любого возраста, в том числе семьи с детьми, тем не менее экскурсия рассчитана на взрослых
Организационные детали
Билеты в Русский музей оплачиваются дополнительно: 700 ₽ — взрослые, 500 ₽ — школьники от 14 лет, студенты и пенсионеры, 200 ₽ — дети 7-13 лет. Дети до 7 лет и инвалиды I и II группы — бесплатно
Купить билеты лучше на официальном сайте музея заранее на выбранное время, иначе билетов может не оказаться
Отдельно путешественники возмещают стоимость билета гида — 700 ₽
Важно: картины периодически уезжают на временные выставки, их может не быть в залах
По желанию и при наличии комплексных билетов экскурсия может быть проведена по Михайловскому дворцу и корпусу Бенуа (искусство 20 века). Билеты оплачиваются дополнительно
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Русском музее или по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 10828 туристов
Я искусствовед и психолог. До 2019 года я работала гидом-переводчиком. Я принимала иностранных туристов со всего света и показывала им Санкт-Петербург и другие города. Наша команда состоит из гидов-переводчиков с читать дальшеуменьшить
большим стажем работы и искусствоведческим образованием.
Наш прежний опыт очень помогает нам сейчас — ведь многие иностранцы совершенно не знают наших реалий и очень ждут понятных, впечатляющих историй о Санкт-Петербурге, его дворцах, о том, что они видят вокруг себя. Навык адаптировать рассказ для китайца, англичанина, мексиканца, индийца очень пригождается нам в работе с детьми и проведении экскурсий на простом и ясном языке.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
4
2
3
–
2
–
1
–
Н
Надежда
Огромное спасибо Елене за отлично проведенную экскурсию. Елена - замечательный гид, прекрасно владеющий материалом, отличный расказчик, приятный собеседник. Мы прекрасно провели время, увидели очень много произведений, узнали много интересного. Большое спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Олег
Самые лучшие впечатления от экскурсии! Настоятельно рекомендую эту команду!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Максим
Всё прошло отлично: вовремя, интересно, комфортно. Экскурсия очень понравилась, узнали много нового. Рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Евгения
Получили огромное удовольствие!
Вам был полезен этот отзыв?
Мария
Если бы можно было поставить 10, я бы поставила 10! Впервые были в Русском музее. Нестандартный состав участников: я и муж иностранец, дочь-подросток и мама-пенсионер. Алина вовлекла и влюбила в русскую классику читать дальшеуменьшить
нас всех. После такой экскурсии хочется возвращаться в музей, изучать больше истории и посещать чаще такие экскурсии. Очень интересный рассказ, непосредственный диалог с каждым участником. Алина не просто профессионал, а человек, влюбленный в свое дело и заражающий этой любовью всех. При этом, Алина вела экскурсию на 2х языках. Муж вышел в восторге. А дочь после экскурсии пошла изучать биографии художников. Благодарю от всего сердца Алину и организаторов.
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Алина, с Вами было интересно! Мы узнали много нового! Настроение у всех было прекрасное! Спасибо большое. Желаем Вам всего самого наилучшего!