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Описание
Что вас ожидает
Экскурсия в Михайловском дворце
Вы окажетесь в основном здании Русского музея — именно в этом великолепном классическом дворце в конце 19 века открыли первый государственный музей русского изобразительного искусства. Мы вспомним автора здания, архитектора Карла Росси, и владельца дворца, великого князя Михаила Павловича, сына Павла I. Для открытия музея жилые и парадные залы дворца изменили, но вы увидите сохранившиеся плафоны и пилястры, цветной паркет и изящную мебель.
Сокровища коллекции и их авторы
В Михайловском дворце представлено русское искусство от иконописи до конца 19 века. Сначала вы познакомитесь с древнейшей иконой Русского музея («Ангел Златые Власы») и иконами Андрея Рублева. Затем перейдете к светскому искусству 18 века — это жанр парадного и камерного портрета. Прочувствуете всю контрастность искусства 19 века: вас ждут полотна академистов — Карла Брюллова, Александра Иванова, Федора Бруни, Генриха Семирадского; и работы художников-передвижников — Василия Перова, Ивана Крамского, Николая Ге, Ильи Репина.
Конечно, мы полюбуемся летним сосновым лесом и ощутим морозный воздух на картинах Ивана Шишкина, увидим варианты оттепели Федора Васильева и Алексея Саврасова, оценим мощь марин Иван Айвазовского и лунную ночь Архипа Куинджи.
Особенности формата
У всех наших гидов высшее гуманитарное образование, но они не являются фундаментальными специалистами по истории русского искусства. Если вы хотите именно глубокую искусствоведческую программу, то напишите нам об этом пожелании — и мы подскажем, сможем ли организовать такую экскурсию в нужный вам день.
Мы будем рады видеть путешественников любого возраста, в том числе семьи с детьми. Также вы можете заказать нашу именно детскую экскурсию по Русскому музею.
Организационные детали
Билеты в Русский музей (Михайловский дворец) не включены в стоимость, вам нужно купить их самостоятельно: взрослые — 450 руб., дети 16 лет и старше — 170 руб., дети до 16 лет — бесплатно. Отдельно путешественники покупают билет гиду или оплачивают 450 рублей (в зависимости от договоренностей с гидом). Гид также может приобрести билеты участникам по договоренности (+10% от стоимости билетов).
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Возможно продление экскурсии с доплатой: 850 руб. /30 минут, 1500 руб. /1 час
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в Русском музее или по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели 1671 экскурсию для 3318 туристов
Меня зовут Алина, до 2019 года я работала гидом-переводчиком. Я принимала иностранных туристов со всего света и показывала им Санкт-Петербург и другие города. За десять лет работы я познакомилась и работала со своими коллегами. Наш прежний опыт очень помогает нам сейчас — ведь многие иностранцы совершенно не знают наших реалий и очень ждут понятных, впечатляющих историй о Санкт-Петербурге, его дворцах, о том, что они видят вокруг себя. Навык адаптировать рассказ для китайца, англичанина, мексиканца, индийца очень пригождается нам в нашей работе сегодня — ведь мы всегда стараемся увлечь наших гостей, выбрать, что будет интересно именно им. Поэтому мы будем рады провести для вас и вашей семьи интересную и легкую экскурсию. Наш уровень знаний подтвержден многолетней работой в разных музеях Санкт-Петербурга, где мы прослушиваем лекции. Каждый член нашей команды имеет минимум одно высшее образование в гуманитарной сфере и городскую аккредитацию на право ведения профессиональной деятельности. Все гиды ведут экскурсии в семейном формате — когда внимание уделяется каждому участнику, особенно детям.