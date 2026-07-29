Эта экскурсия станет для вас путешествием по эпохам русского искусства. Вы посмотрите глубже на известные с детства картины, а художников увидите как живых людей. Узнаете, как их жизни нашли отражение в их творчестве, и поймете смыслы полотен. Древние иконы, светские портреты, работы Рублёва, Растрелли, Айвазовского, Брюллова, Репина, Крамского, Левитана — в нашей программе всё самое-самое.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Экскурсия в Михайловском дворце

Вы окажетесь в основном здании Русского музея — именно в этом великолепном классическом дворце в конце 19 века открыли первый государственный музей русского изобразительного искусства. Мы вспомним автора здания, архитектора Карла Росси, и владельца дворца, великого князя Михаила Павловича, сына Павла I. Для открытия музея жилые и парадные залы дворца изменили, но вы увидите сохранившиеся плафоны и пилястры, цветной паркет и изящную мебель.

Сокровища коллекции и их авторы

В Михайловском дворце представлено русское искусство от иконописи до конца 19 века. Сначала вы познакомитесь с древнейшей иконой Русского музея («Ангел Златые Власы») и иконами Андрея Рублева. Затем перейдете к светскому искусству 18 века — это жанр парадного и камерного портрета. Прочувствуете всю контрастность искусства 19 века: вас ждут полотна академистов — Карла Брюллова, Александра Иванова, Федора Бруни, Генриха Семирадского; и работы художников-передвижников — Василия Перова, Ивана Крамского, Николая Ге, Ильи Репина.

Конечно, мы полюбуемся летним сосновым лесом и ощутим морозный воздух на картинах Ивана Шишкина, увидим варианты оттепели Федора Васильева и Алексея Саврасова, оценим мощь марин Иван Айвазовского и лунную ночь Архипа Куинджи.

Особенности формата

У всех наших гидов высшее гуманитарное образование, но они не являются фундаментальными специалистами по истории русского искусства

Мы будем рады видеть путешественников любого возраста, в том числе семьи с детьми, тем не менее экскурсия рассчитана на взрослых

Организационные детали