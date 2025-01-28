Вокруг Невского. Прогулка по дворам и парадным с посещением крыши

Прогулка начинается у Исаакиевского собора, где вы познакомитесь с его легендами и архитектурой.

Затем мы отправимся к парадным залам с витражами и завораживающими винтовыми лестницами, остановимся у Строгановского дворца и узнаем мифы об Александровской колонне на Дворцовой площади.
Вокруг Невского. Прогулка по дворам и парадным с посещением крыши
Вокруг Невского. Прогулка по дворам и парадным с посещением крыши
Вокруг Невского. Прогулка по дворам и парадным с посещением крыши
Ближайшие даты:
28
янв29
янв30
янв31
янв1
фев2
фев3
фев
Время начала: 11:00, 14:00

Описание экскурсии

Секреты Петербурга: от парадных залов до крыш города

Начнём нашу увлекательную прогулку у Исаакиевского собора. Здесь гид поделится с вами секретами величественной архитектуры и интересными легендами, связанными с этим храмом. Вы узнаете, почему в Петербурге так много разноцветных мостов и где расположен самый широкий мост в Европе.

Роскошные парадные залы

После этого мы направимся к роскошным парадным залам, где у вас будет возможность увидеть:

  • витражи;
  • изящную лепнину;
  • завораживающие винтовые лестницы.

Строгановский дворец

Мы сделаем остановку у Строгановского дворца — настоящего шедевра архитектуры, построенного на средства влиятельного магната и масона, который также способствовал созданию главного собора города.

Дворцовая площадь и атмосферные дворы

На Дворцовой площади наш гид расскажет вам мифы об Александровской колонне, а вы пройдёте через атмосферные дворы Капеллы. Здесь вы увидите заброшенный ресторан, в котором до 1917 года собиралась петербургская знать и богемные круги.

Вид с крыши

Завершим нашу прогулку на безопасной крыше доходного дома, откуда открывается великолепный вид на знаковые места города. В дневное время Петербург раскроет перед вами своё очарование, и вы сможете насладиться красотой этого удивительного города.

Каждый день в 11:00 и 14:00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Исаакиевский собор
  • Дворцовая площадь
  • Заброшенный ресторан дореволюционной эпохи
  • Череда дворов и парадных. Петропавловская крепость
  • Казанский собор и другие достопримечательности с высоты
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Угол Вознесенского пр-та и Б. Морской ул
Завершение: Аптекарский переулок д. 4
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 11:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Лабиринты дворов и парадных Петроградской стороны
Пешая
скидка
20%
447 отзывов
2 часа
Групповая
до 25 чел.
Лабиринты дворов и парадных Петроградской стороны
Исследуйте скрытые уголки Петроградской стороны, где за фасадами доходных домов прячутся удивительные дворы-колодцы и роскошные парадные
Начало: У станции метро «Петроградская»
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:30 и 17:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1081865 за человека
Питер романтиков: дворы, парадные и виды с крыши
Пешая
скидка
30%
134 отзыва
2.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Питер романтиков: дворы, парадные и закат на крыше
Погрузитесь в историю города, прогуливаясь по парадным, где бывали Чайковский и Шаляпин. Взгляните на уникальные архитектурные элементы и декор
Начало: У метро «Владимирская»
Расписание: ежедневно в 13:00 и 15:30
Завтра в 13:00
30 янв в 13:00
18781315 за человека
Ускользающий мир петербургских дворов и парадных
Пешая
скидка
20%
1132 отзыва
2 часа
Групповая
до 25 чел.
Тайны петербургских дворов и парадных
Исследуйте скрытые уголки Петербурга, открывая тайны старинных дворов и парадных с экспертом городской истории
Начало: Загородный проспект
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:30, 15:30 и 17:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
943755 за человека