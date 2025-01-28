Затем мы отправимся к парадным залам с витражами и завораживающими винтовыми лестницами, остановимся у Строгановского дворца и узнаем мифы об Александровской колонне на Дворцовой площади.
Описание экскурсии
Секреты Петербурга: от парадных залов до крыш города
Начнём нашу увлекательную прогулку у Исаакиевского собора. Здесь гид поделится с вами секретами величественной архитектуры и интересными легендами, связанными с этим храмом. Вы узнаете, почему в Петербурге так много разноцветных мостов и где расположен самый широкий мост в Европе.
Роскошные парадные залы
После этого мы направимся к роскошным парадным залам, где у вас будет возможность увидеть:
- витражи;
- изящную лепнину;
- завораживающие винтовые лестницы.
Строгановский дворец
Мы сделаем остановку у Строгановского дворца — настоящего шедевра архитектуры, построенного на средства влиятельного магната и масона, который также способствовал созданию главного собора города.
Дворцовая площадь и атмосферные дворы
На Дворцовой площади наш гид расскажет вам мифы об Александровской колонне, а вы пройдёте через атмосферные дворы Капеллы. Здесь вы увидите заброшенный ресторан, в котором до 1917 года собиралась петербургская знать и богемные круги.
Вид с крыши
Завершим нашу прогулку на безопасной крыше доходного дома, откуда открывается великолепный вид на знаковые места города. В дневное время Петербург раскроет перед вами своё очарование, и вы сможете насладиться красотой этого удивительного города.
Каждый день в 11:00 и 14:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исаакиевский собор
- Дворцовая площадь
- Заброшенный ресторан дореволюционной эпохи
- Череда дворов и парадных. Петропавловская крепость
- Казанский собор и другие достопримечательности с высоты
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы