Прогулка начинается у Исаакиевского собора, где вы познакомитесь с его легендами и архитектурой. Затем мы отправимся к парадным залам с витражами и завораживающими винтовыми лестницами, остановимся у Строгановского дворца и узнаем мифы об Александровской колонне на Дворцовой площади.

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Описание экскурсии

Секреты Петербурга: от парадных залов до крыш города

Начнём нашу увлекательную прогулку у Исаакиевского собора. Здесь гид поделится с вами секретами величественной архитектуры и интересными легендами, связанными с этим храмом. Вы узнаете, почему в Петербурге так много разноцветных мостов и где расположен самый широкий мост в Европе.

Роскошные парадные залы

После этого мы направимся к роскошным парадным залам, где у вас будет возможность увидеть:

витражи;

изящную лепнину;

завораживающие винтовые лестницы.

Строгановский дворец

Мы сделаем остановку у Строгановского дворца — настоящего шедевра архитектуры, построенного на средства влиятельного магната и масона, который также способствовал созданию главного собора города.

Дворцовая площадь и атмосферные дворы

На Дворцовой площади наш гид расскажет вам мифы об Александровской колонне, а вы пройдёте через атмосферные дворы Капеллы. Здесь вы увидите заброшенный ресторан, в котором до 1917 года собиралась петербургская знать и богемные круги.

Вид с крыши

Завершим нашу прогулку на безопасной крыше доходного дома, откуда открывается великолепный вид на знаковые места города. В дневное время Петербург раскроет перед вами своё очарование, и вы сможете насладиться красотой этого удивительного города.