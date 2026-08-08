32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Приватный Петербург за закрытыми дверями: парадные лестницы и дворы-колодцы
Ощутить дух прошлого во дворах-колодцах и парадных города
Индивидуальный тур для вас и/или ваших самых близких людей.
За парадными фасадами старинных зданий вы останетесь наедине с историей петербургских жилых домов, переживших революцию, советский капремонт и новое время, но сохранивших для вас тайны всех своих жильцов.
Дорогие гости! Добро пожаловать на лёгкую и приятную прогулку по секретным локациям Петербурга, которые останутся в вашей памяти навсегда.
Что вас ожидает
История и особая атмосфера дворов и парадных Петербурга
По причудливым дворам-колодцам, мимо впечатляющих фасадов района Пяти углов, мимо дома Довлатова в сердце никогда не спящей улицы Рубинштейна вы проследуете за одним из наших лучших гидов туда, где ваших шагов ждут семь уцелевших парадных конца XIX — начала XX веков.
Вместе с гидом вы прогуляетесь по истинно петербургским парадным и коснётесь артефактов ушедшей эпохи. Вы увидите богатые шатровые кровли и изысканные витражи «Пряничного дома», найдёте мифических существ и пройдёте по витой лестнице в парадных доходных домов купцов Елисеевых, восхититесь изящным узором из лилий в стиле модерн в парадной дома архитектора Хренова.
Кому подойдёт прогулка
Тем, кто хочет отправиться на необычную прогулку и не желает отвлекаться на шумную толпу. Знакомьтесь с городом в своём темпе и доставайте фотоаппарат или телефон когда хотите — на каждом углу этого маршрута хочется сделать красивый кадр для блога или селфи.
Организационные детали
Пожалуйста, обратите внимание:
Входные билеты в парадную «Ромашка» уже включены в стоимость. Дополнительных расходов не потребуется — мы обо всём позаботились:)
Мы с удовольствием проведём приватную экскурсию для большего количества человек. Стоимость изменится: — для 3-5 чел. — 9150 ₽ — для 6-10 чел. — 13 350 ₽ — для 11-15 чел. — 19 100 ₽
Прекрасным дополнением к этой экскурсии могут стать альтернативные маршруты по дворам и парадным лестницам Петроградской стороны или Васильевского острова
Прогулка начнется и закончится у метро «Владимирская»
Межсезонье иногда устраивает погодные сюрпризы, так что одевайтесь чуть теплее, чем обычно — и не забывайте про удобную обувь. Погода может повлиять и на длительность экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 45% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 94184 туристов
Фасады Петербурга видят все. Мы же ведём за закрытые двери: в парадные с витражами и каминами, в особняки и коммуналки, на крыши с самыми красивыми закатами. Эти двери с улицы читать дальшеуменьшить
не открыть, самому не попасть. За каждой — годы договорённостей и доверия. Вместе с нами их открыли больше 90 000 гостей. Мы создали единственный в России музей-квартиру Сергея Довлатова, вошедшую в топ-10 квартир-музеев Санкт-Петербурга. Познакомим вас с ней на наших экскурсиях.
Я петербуржец в четвёртом поколении. В моей команде работают только аккредитованные гиды, для которых Петербург — дом, а не работа. Рассказывают без занудства, с юмором и живыми историями. Будет интересно и весело, а после останутся классные воспоминания. Выбирайте, какую дверь мы откроем для вас первой.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 186 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Отзыв об экскурсии Огромное спасибо экскурсоводу Алексею за замечательную экскурсию по парадным Петербурга! Было очень интересно и познавательно. Алексей — невероятно обходительный, добрый и интеллигентный человек, умеющий увлечь и создать приятную атмосферу. Два часа пролетели совершенно незаметно — настолько увлекательно было слушать. Не хотелось, чтобы экскурсия заканчивалась! Обязательно рекомендуем Алексея и эту экскурсию всем, кто хочет по-настоящему почувствовать атмосферу Санкт-Петербурга.
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Александра
Гуляли с гидом Анастасией. Замечательный экскурсовод, который по-настоящему горит своим городом и делом. Особенно понравилось, как Анастасия ведет линию повествования: легко, увлекательно и с любовью к истории города. Благодаря ей получилось увидеть Петербург со всех сторон. Красивый, нарядный, проспектный и живой, с историей, духом и характером. Однозначно порекомендуем друзьям.
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О
Ольга
Экскурсию очень понравилась и мне и подростку. Гид Мария рассказывала очень интересно и увлекательно. Информация подавалась легко и, что самое главное, запоминалась. Формат очень удачный. Мы остались довольны. Буду рекомендовать друзьям.
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Е
Екатерина
Отличная экскурсия - два часа увлекательных историй и много локаций, с разным уровнем сохранностей объектов
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Алёна
Это определенно одна из лучших экскурсий, на которой мне удалось побывать. Было красиво, интересно, Питер открылся с абсолютно новой стороны. Теперь хочется больше почитать про историю города и больше побродить по читать дальшеуменьшить
дворам. Нас было трое разных возрастов: я (25), мама, бабушка. И все остались в восторге. Думаю, даже людям помладше будет интересно сходить на эту экскурсию.
Спасибо нашему гиду за такое погружение в историю домов Питера!
Алексей
Ответ организатора:
Благодарим вас за приятный отзыв и красочные фотографии
Нам очень приятно, что экскурсия произвела на вас такое сильное впечатление и позволила читать дальшеуменьшить
увидеть Петербург с новой стороны.
Гид будет рад вашим тёплым словам — мы всегда стараемся сделать погружение в историю интересным и увлекательным. Будем рады видеть вас снова на наших экскурсиях!
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С
Светлана
шикарная экскурсия, время пролетело незаметно.
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