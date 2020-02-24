32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История и особая атмосфера дворов и парадных Петербурга

Вы посетите 6-7 парадных конца XIX – начала XX веков. В «доме-прянике» полюбуетесь керамикой, шатровыми кровлями и изящными витражами. Впечатлитесь бесконечностью двора-колодца в районе Пяти углов и увидите дом, в которым жил писатель Сергей Довлатов. Рассмотрите изысканную лепнину и литые ограждения в парадных доходных домов купцов Елисеевых. А чтобы интерьеры не остались лишь декорациями, я расскажу об истории доходных домов и судьбах их жителей.

Кому подойдет прогулка

Ценителям необычных маршрутов, которые любят познавать город через архитектурные детали и общение с местными жителями.