32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Приватный Петербург за закрытыми дверями: парадные лестницы и дворы-колодцы

Ощутить дух прошлого во дворах-колодцах и парадных города
Индивидуальный тур для вас и/или ваших самых близких людей.

За парадными фасадами старинных зданий вы останетесь наедине с историей петербургских жилых домов, переживших революцию, советский капремонт и новое время, но сохранивших для вас тайны всех своих жильцов.
5
186 отзывов
Приватный Петербург за закрытыми дверями: парадные лестницы и дворы-колодцы
Приватный Петербург за закрытыми дверями: парадные лестницы и дворы-колодцы
Приватный Петербург за закрытыми дверями: парадные лестницы и дворы-колодцы

Описание экскурсии

Дорогие гости! Добро пожаловать на лёгкую и приятную прогулку по секретным локациям Петербурга, которые останутся в вашей памяти навсегда.

Что вас ожидает

История и особая атмосфера дворов и парадных Петербурга

По причудливым дворам-колодцам, мимо впечатляющих фасадов района Пяти углов, мимо дома Довлатова в сердце никогда не спящей улицы Рубинштейна вы проследуете за одним из наших лучших гидов туда, где ваших шагов ждут семь уцелевших парадных конца XIX — начала XX веков.

Вместе с гидом вы прогуляетесь по истинно петербургским парадным и коснётесь артефактов ушедшей эпохи. Вы увидите богатые шатровые кровли и изысканные витражи «Пряничного дома», найдёте мифических существ и пройдёте по витой лестнице в парадных доходных домов купцов Елисеевых, восхититесь изящным узором из лилий в стиле модерн в парадной дома архитектора Хренова.

Кому подойдёт прогулка

Тем, кто хочет отправиться на необычную прогулку и не желает отвлекаться на шумную толпу. Знакомьтесь с городом в своём темпе и доставайте фотоаппарат или телефон когда хотите — на каждом углу этого маршрута хочется сделать красивый кадр для блога или селфи.

Организационные детали

Пожалуйста, обратите внимание:

  • Входные билеты в парадную «Ромашка» уже включены в стоимость. Дополнительных расходов не потребуется — мы обо всём позаботились:)
  • Мы с удовольствием проведём приватную экскурсию для большего количества человек. Стоимость изменится:
    — для 3-5 чел. — 9150 ₽
    — для 6-10 чел. — 13 350 ₽
    — для 11-15 чел. — 19 100 ₽
  • Прекрасным дополнением к этой экскурсии могут стать альтернативные маршруты по дворам и парадным лестницам Петроградской стороны или Васильевского острова
  • Эта экскурсия доступна и для групп
  • Прогулка начнется и закончится у метро «Владимирская»
  • Межсезонье иногда устраивает погодные сюрпризы, так что одевайтесь чуть теплее, чем обычно — и не забывайте про удобную обувь. Погода может повлиять и на длительность экскурсии

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 45% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 94184 туристов
Фасады Петербурга видят все. Мы же ведём за закрытые двери: в парадные с витражами и каминами, в особняки и коммуналки, на крыши с самыми красивыми закатами. Эти двери с улицы
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не открыть, самому не попасть. За каждой — годы договорённостей и доверия. Вместе с нами их открыли больше 90 000 гостей. Мы создали единственный в России музей-квартиру Сергея Довлатова, вошедшую в топ-10 квартир-музеев Санкт-Петербурга. Познакомим вас с ней на наших экскурсиях. Я петербуржец в четвёртом поколении. В моей команде работают только аккредитованные гиды, для которых Петербург — дом, а не работа. Рассказывают без занудства, с юмором и живыми историями. Будет интересно и весело, а после останутся классные воспоминания. Выбирайте, какую дверь мы откроем для вас первой.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 186 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
165
4
11
3
8
2
2
1
Елена
Отзыв об экскурсии Огромное спасибо экскурсоводу Алексею за замечательную экскурсию по парадным Петербурга! Было очень интересно и познавательно. Алексей — невероятно обходительный, добрый и интеллигентный человек, умеющий увлечь и создать приятную атмосферу.
Два часа пролетели совершенно незаметно — настолько увлекательно было слушать. Не хотелось, чтобы экскурсия заканчивалась! Обязательно рекомендуем Алексея и эту экскурсию всем, кто хочет по-настоящему почувствовать атмосферу Санкт-Петербурга.
Отзыв об экскурсии Огромное спасибо экскурсоводу Алексею за замечательную экскурсию по парадным Петербурга! Было очень интересно
Отзыв об экскурсии Огромное спасибо экскурсоводу Алексею за замечательную экскурсию по парадным Петербурга! Было очень интересно
Отзыв об экскурсии Огромное спасибо экскурсоводу Алексею за замечательную экскурсию по парадным Петербурга! Было очень интересно
Отзыв об экскурсии Огромное спасибо экскурсоводу Алексею за замечательную экскурсию по парадным Петербурга! Было очень интересно
Отзыв об экскурсии Огромное спасибо экскурсоводу Алексею за замечательную экскурсию по парадным Петербурга! Было очень интересно
Отзыв об экскурсии Огромное спасибо экскурсоводу Алексею за замечательную экскурсию по парадным Петербурга! Было очень интересно
Отзыв об экскурсии Огромное спасибо экскурсоводу Алексею за замечательную экскурсию по парадным Петербурга! Было очень интересно
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Александра
Гуляли с гидом Анастасией. Замечательный экскурсовод, который по-настоящему горит своим городом и делом. Особенно понравилось, как Анастасия ведет линию повествования: легко, увлекательно и с любовью к истории города. Благодаря ей получилось увидеть Петербург со всех сторон. Красивый, нарядный, проспектный и живой, с историей, духом и характером. Однозначно порекомендуем друзьям.
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О
Экскурсию очень понравилась и мне и подростку. Гид Мария рассказывала очень интересно и увлекательно. Информация подавалась легко и, что самое главное, запоминалась. Формат очень удачный. Мы остались довольны. Буду рекомендовать друзьям.
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Е
Отличная экскурсия - два часа увлекательных историй и много локаций, с разным уровнем сохранностей объектов
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Алёна
Это определенно одна из лучших экскурсий, на которой мне удалось побывать.
Было красиво, интересно, Питер открылся с абсолютно новой стороны. Теперь хочется больше почитать про историю города и больше побродить по
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дворам.
Нас было трое разных возрастов: я (25), мама, бабушка. И все остались в восторге. Думаю, даже людям помладше будет интересно сходить на эту экскурсию.

Спасибо нашему гиду за такое погружение в историю домов Питера!

Это определенно одна из лучших экскурсий, на которой мне удалось побывать.
Это определенно одна из лучших экскурсий, на которой мне удалось побывать.
Это определенно одна из лучших экскурсий, на которой мне удалось побывать.
Это определенно одна из лучших экскурсий, на которой мне удалось побывать.
Это определенно одна из лучших экскурсий, на которой мне удалось побывать.
Это определенно одна из лучших экскурсий, на которой мне удалось побывать.
Это определенно одна из лучших экскурсий, на которой мне удалось побывать.
Это определенно одна из лучших экскурсий, на которой мне удалось побывать.
Алексей
Алексей
Ответ организатора:
Благодарим вас за приятный отзыв и красочные фотографии

Нам очень приятно, что экскурсия произвела на вас такое сильное впечатление и позволила
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увидеть Петербург с новой стороны.

Гид будет рад вашим тёплым словам — мы всегда стараемся сделать погружение в историю интересным и увлекательным. Будем рады видеть вас снова на наших экскурсиях!

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С
шикарная экскурсия, время пролетело незаметно.
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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