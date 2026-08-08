32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Индивидуальный тур для вас и/или ваших самых близких людей. За парадными фасадами старинных зданий вы останетесь наедине с историей петербургских жилых домов, переживших революцию, советский капремонт и новое время, но сохранивших для вас тайны всех своих жильцов.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Дорогие гости! Добро пожаловать на лёгкую и приятную прогулку по секретным локациям Петербурга, которые останутся в вашей памяти навсегда.

Что вас ожидает

История и особая атмосфера дворов и парадных Петербурга

По причудливым дворам-колодцам, мимо впечатляющих фасадов района Пяти углов, мимо дома Довлатова в сердце никогда не спящей улицы Рубинштейна вы проследуете за одним из наших лучших гидов туда, где ваших шагов ждут семь уцелевших парадных конца XIX — начала XX веков.

Вместе с гидом вы прогуляетесь по истинно петербургским парадным и коснётесь артефактов ушедшей эпохи. Вы увидите богатые шатровые кровли и изысканные витражи «Пряничного дома», найдёте мифических существ и пройдёте по витой лестнице в парадных доходных домов купцов Елисеевых, восхититесь изящным узором из лилий в стиле модерн в парадной дома архитектора Хренова.

Кому подойдёт прогулка

Тем, кто хочет отправиться на необычную прогулку и не желает отвлекаться на шумную толпу. Знакомьтесь с городом в своём темпе и доставайте фотоаппарат или телефон когда хотите — на каждом углу этого маршрута хочется сделать красивый кадр для блога или селфи.

Организационные детали

Пожалуйста, обратите внимание: