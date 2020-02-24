32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Ускользающий мир петербургских дворов и парадных (индивидуальная экскурсия)

Ощутить дух прошлого во дворах-колодцах и парадных города

Алексей
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Алексей – экскурсионное агентство
Вы совершите путешествие по местам малодоступным и ещё хранящим обаяние атмосферы прошлого — заглянете за парадные фасады петербургских старинных жилых домов.

Узнаете историю зданий, которых миновала участь советского «капремонта», и увидите город с совершенно другой стороны.
От 3000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча возле станции метро «Владимирская»
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У этой экскурсии32 отзыва
4.81
Ускользающий мир петербургских дворов и парадных (индивидуальная экскурсия)
Ускользающий мир петербургских дворов и парадных (индивидуальная экскурсия)

Что вас ожидает

История и особая атмосфера дворов и парадных Петербурга
Вы посетите 6-7 парадных конца XIX – начала XX веков. В «доме-прянике» полюбуетесь керамикой, шатровыми кровлями и изящными витражами. Впечатлитесь бесконечностью двора-колодца в районе Пяти углов и увидите дом, в которым жил писатель Сергей Довлатов. Рассмотрите изысканную лепнину и литые ограждения в парадных доходных домов купцов Елисеевых. А чтобы интерьеры не остались лишь декорациями, я расскажу об истории доходных домов и судьбах их жителей.

Кому подойдет прогулка

Ценителям необычных маршрутов, которые любят познавать город через архитектурные детали и общение с местными жителями.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Экскурсия начнется у метро «Владимирская», а закончится в 4 минутах ходьбы от той же станции
  • В зависимости от погоды, темпа группы и других факторов, длительность экскурсии может незначительно меняться

Обратите внимание

  • После посещения этой экскурсии можно записаться на альтернативный маршрут по дворам и парадным лестницам «Петроградской стороны», «Золотого треугольника» (у метро «Чернышевская»). Для этого необходимо внести предоплату за данную экскурсию с указанием выбора другого маршрута.
  • Экскурсию можно провести в групповом формате
Ускользающий мир петербургских дворов и парадных (индивидуальная экскурсия)
Ускользающий мир петербургских дворов и парадных (индивидуальная экскурсия)
Ускользающий мир петербургских дворов и парадных (индивидуальная экскурсия)
Ускользающий мир петербургских дворов и парадных (индивидуальная экскурсия)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура возле станции метро «Владимирская».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алексей
Алексей
Мне 23 года, Петербуржец в 4-ом поколении. Я представляю агентство — экскурсию для вас проведет один из наших гидов. Все мы относимся к любимому городу с большим трепетом и обожаем делиться секретами старинных зданий, скрытых от посторонних глаз, с людьми, которые не равнодушны к историческому центру Санкт-Петербурга.
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32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

24 февраля 2020
Большое спаибо Марии за отличную экскусию!!!!!!!!
13 января 2020
Отличная экскурсия, получили огромное удовольствие.
16 декабря 2019
Сергей очень приятный рассказчик и искренне любит свой город и его историю — эти эмоции передались и нам. Увлекательнейшая экскурсия!
1 декабря 2019
Сначала организаторы перепутали дату персональной экскурсии. В день экскурсии нам пришла смс с неверным адресом встречи, за 8 минут до начала экскурсии мы узнали, что встреча с экскурсоводом совсем в другом месте. Пришлось срочно брать такси и ехать на новую локацию. Сама экскурсия довольно скучная, высосанная из пальца. Ожидали гораздо большего. Если хотите с пользой провести время, выберите другой вид экскурсий.
11 августа 2019
В первую очередь хочется поблагодарить экскурсовода Марию! Отрадно, когда в лице такой молодой, энергичной и грамотно говорящей девушки встречаешься с петербургской интеллигенцией. Во вторых, нам очень повезло с погодой, и Питер был прекрасен. По данному маршруту советовала бы пройти всем гостям северной столицы. Одно дело воспринимать Питер по киноматериалам, совсем другое впечатление, когда можно увидеть и потрогать. Узнали много нового из жизни города в 17 веке и сейчас. *
26 июля 2019
Очень хороший гид Даша. Всем советуем. Не пожалеете. Очень советуем брать индивидуальную экскурсию, потому что это совсем другое дело!
Наталья
22 июля 2019
В Питере бываю регулярно. Все знаковые места уже неоднократно посещались., Хотелось увидеть и другую сторону Питера: доходные дома, парадные, проходные дворы. Наш экскурсовод Ольга великолепно раскрыла эту тему. Подача материала живая, эмоциональная. Экскурсия больше напоминала прогулку друзей- единомышленников. Я всем советую посетить именно эту экскурсию., К сожалению все эти парадные подвергаются ремонту и реновации, и все это безвозвратно теряется, закрашивается, переделывается. Те об’екты, которые показала нам Ольга, просто потрясают. Самостоятельно увидеть их не возможно. Всем советую постараться успеть увидеть эти архитектурные шедевры. Ужасно удручает наше бездарное отношение к историческому наследию. Оно безвозвратно исчезает. Успейте увидеть!!!!!
21 июля 2019
Большое спасибо экскурсоводу Юлии за глубокое погружение в мир психоактивнного Петербурга, рассказы о различных способах изменения сознания и противомилицейских уловках алкоголиков. Экскурсия проходила с глубоким и доскональным знанием темы, подкреплённым музейным опытом и богатой историей приключений в Петербурге. Респект от Третьего юго-востока. Рекомендую всем высокодуховным людям и любителям творчества Довлатова.
1 июля 2019
Экскурсия замечательная!
Очень профессиональный
Корректный доброжелательный гид
Дарья, это была экскурсия - беседа, очень познавательная и
Приятная.
Всем очень рекомендую.
25 июня 2019
Экскурсия вполне оправдала ожидания. Санкт-Петербург знаю давно и хорошо. Хотелось посмотреть на него с другого ракурса. Гид Ольга большой молодец. Умеет интересно подать материал, поддержать разговор, дать дополнительную информацию. В этом плюс индивидуальных экскурсий. Сын подросток на массовых экскурсиях часто "выпадает" из темы, бредёт где-то сам по себе, а тут был активным участником, задавал вопросы и, надеюсь, много узнал и запомнил. Спасибо большое за идею таких экскурсий. Расширяйте тематику. Успехов вам. В следующий приезд в Питер обязательно к вам!
Ещё 22 отзыва

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