Экскурсии по Исаакиевскому собору

Найдено 88 экскурсий в категории «Исаакиевский собор» в Санкт-Петербурге, цены от 550 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотосессия на питерских улочках и крыше
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
1428 отзывов
В тренде
Фотопрогулка по крышам Санкт-Петербурга: исторические пейзажи и современные ракурсы
Запечатлите свои моменты в Санкт-Петербурге! Откройте новые ракурсы города с высоты птичьего полета во время уникальной фотосессии
Начало: На выходе из метро Адмиралтейская
«Терраса на крыше с видом на Исаакиевский собор»
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
47003 760 за всё до 4 чел.
Автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
🚌 На автобусе
скидка
35%
Групповая
2.5 часа
608 отзывов
Экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, исследуя его знаковые места и узнавая истории, стоящие за архитектурными шедеврами
Начало: Возле станции место «Площадь Восстания»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
1200780 за человека
Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
скидка
25%
Групповая
2.5 часа
273 отзыва
Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
Отправьтесь в путешествие по Санкт-Петербургу на автобусе. Узнайте яркие факты о дворцах, храмах и мостах, сделайте памятные снимки
Начало: От Казанского собора
«Также в программе легендарный памятник Медному всаднику и сокровище, которое подарил городу на Неве гений Монферран, — Исаакиевский собор»
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
1000750 за человека
По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
1 час
78 отзывов
По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
Начните утро с увлекательного путешествия по рекам и каналам Санкт-Петербурга на уютном катере с аудиогидом
Начало: на набережной р. Фонтанки
1 600 за человека
Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
4 часа
143 отзыва
Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа
Погрузитесь в историю Санкт-Петербурга на групповой экскурсии. Остановки у ключевых достопримечательностей и пешеходная прогулка по Петропавловской крепости
Начало: В районе ст. метро Гостиный двор
«Казанский и Исаакиевский соборы, ансамбли Стрелки Васильевского острова, Дворцовой площади и Невского проспекта, Спас-на-Крови и многое другое»
Расписание: ежедневно в 10:30 и 15:00
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1 690 за человека
Магия вечернего Петербурга
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
26 отзывов
Вечерний Санкт-Петербург: экскурсия по сияющим дворцам и соборам
Белые ночи и вечерняя подсветка превращают Санкт-Петербург в сказочный театр. Погрузитесь в историю города и полюбуйтесь его величественными дворцами и соборами
Начало: На площади Искусств
Расписание: в будние дни в 19:30, в субботу и воскресенье в 19:30 и 20:00
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
1 690 за человека
Исаакий и окрестности - мистическая фотопрогулка
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
36 отзывов
Исаакий и окрестности - мистическая фотопрогулка
Разгадать окутанный тайнами Петербург и получить атмосферные снимки
Начало: У метро Адмиралтейская
«В завершение мы полюбуемся видами с изящной колоннады Исаакиевского собора»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
5 400 за всё до 4 чел.
Фейк-тур: 12 невероятных историй Петербурга
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
201 отзыв
Фейк-тур: 12 невероятных историй Петербурга
Вычислить два поддельных факта о городе и его главных символах на авторской экскурсии-игре
Начало: В районе метро Адмиралтейская
«А еще вы выясните, что общего у Пантеона и Исаакиевского собора и какой обед должен был — но так и не состоялся в «Астории»»
Расписание: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 11:00, в пятницу в 14:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
15001 350 за человека
Великие события и жители Большой Морской
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
40 отзывов
Историческая экскурсия по Большой Морской: великие события и жители
Погрузитесь в атмосферу Петербурга: истории знаменитых домов, анекдоты времен и великие имена, оставившие след в истории
Начало: Исаакиеская площадь
«Я расскажу о главных памятниках площади — гостинице Астория, Исаакиевском соборе, зданиях министерств»
9 июня в 18:00
13 июня в 13:00
1 340 за человека
Главное о Санкт-Петербурге: обзорная экскурсия в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
3 часа
29 отзывов
Главное о Санкт-Петербурге: обзорная экскурсия в мини-группе
Комфортный формат для тех, кто хочет открыть для себя великолепную Северную столицу
Начало: На Площади Искусств
«А напоследок перед вами, конечно, предстанет Исаакиевский собор — величайшее творение Монферрана»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
32002 880 за человека
Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
42 отзыва
Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
Понять, почему город на Неве выглядит именно так, и насладиться эстетикой архитектуры
Начало: На Сенатской площади
«Отдав дань основателю Петербурга, мы рассмотрим ансамбли классицизма и посвятим время Исаакиевскому собору — я раскрою, почему его не было бы без Петра I, расскажу о многолетнем строительстве и скульптурах на фасаде»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:30
70006 300 за всё до 4 чел.
Петербург на автомобиле с панорамной крышей
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
64 отзыва
Петербург на автомобиле с панорамной крышей: эксклюзивный тур
Исследуйте величие Петербурга в уникальной атмосфере на авто премиум-класса с эксклюзивным доступом к историческим сокровищам
Начало: Исаакиевская площадь, дом 6, парковка перед Мариин...
«Например: как цифра 4 решила судьбу Михайловского замка и почему Исаакиевский собор удалось построить только с третьего раза»
9 июня в 15:00
10 июня в 09:00
1850012 950 за всё до 4 чел.
По Петербургу с петербуржцем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
582 отзыва
По Петербургу с петербуржцем
Увидеть главные места и узнать о них без скучных лекций на обзорной прогулке в вашем ритме
«Исаакиевский собор, который входит в четверку крупнейших в мире и скрывает не одну тайну»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 5 600 за всё до 40 чел.
Чарующее сияние ночного Петербурга
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
164 отзыва
Ночной Петербург: эксклюзивное путешествие по сияющему городу
Откройте для себя магию ночного Санкт-Петербурга, его освещённые достопримечательности и романтическую атмосферу
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
«Вы увидите, как монументальный Исаакиевский собор становится ещё величественней и строже, услышите мрачную повесть замершего Инженерного замка и рассмотрите Петропавловскую крепость»
Завтра в 20:00
9 июня в 00:00
13 100 за всё до 7 чел.
Рисуем с художником на уютной крыше с видом на Исаакиевский собор
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
84 отзыва
Популярное предложение
Рисуем с художником на крыше: вид на Исаакиевский собор
Погрузитесь в мир искусства на крыше в центре Петербурга. Создайте уникальный скетч с профессиональным художником
Начало: На Исаакиевской площади
«Мы поднимемся на крышу в сердце Петербурга, откуда вам откроется потрясающий вид на Исаакиевский собор и центр города»
9 июня в 14:30
10 июня в 12:00
от 4 900 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Петроградской стороне
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
74 отзыва
Эксклюзивная фотопрогулка по Петроградке
Исследуйте культурное наследие и скрытые уголки Петроградской стороны в компании опытного фотографа
Начало: У метро Горьковская
«Я сделаю для вас эмоциональные портреты на фоне Петропавловской крепости, Исаакиевского собора, Зимнего дворца и Адмиралтейства»
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
40003 600 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка «Наедине с Петербургом»
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
76 отзывов
Фотопрогулка «Наедине с Петербургом»
Создать свою фотоисторию на неспешной прогулке по городу на Неве
«Маршрут № 3: Исаакиевский собор, особняк Демидова, Набережная реки Мойки, Синий мост и гостиница «Астория»»
Завтра в 14:30
10 июня в 09:00
85006 800 за всё до 2 чел.
Мой Петербург
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
458 отзывов
Индивидуальная экскурсия Мой Петербург: Путешествие по душе города
Исследуйте Санкт-Петербург с экспертом, родившимся и выросшим в этих местах. Настоящее погружение в атмосферу города
Завтра в 07:30
9 июня в 07:00
1250011 250 за всё до 4 чел.
Нескучное знакомство с Петербургом
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
215 отзывов
Нескучное знакомство с Петербургом
Увидеть главные достопримечательности и услышать о них неожиданные факты на обзорной экскурсии
Начало: На выходе из метро Адмиралтейская
«За 1,5 часа вы увидите почти все «визитные карточки» города: Дворцовую площадь, Эрмитаж, Адмиралтейство, Исаакиевский собор и памятник Петру I «Медный всадник»»
13 июня в 11:00
14 июня в 11:00
550 за человека
Ночной Петербург и развод мостов (осмотр с набережной)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3 часа
17 отзывов
Ночной Петербург и развод мостов (осмотр с набережной)
Архитектурные шедевры в подсветке и главное зрелище летнего Петербурга - на экскурсии в мини-группе
Начало: В районе СТ.М. «Гостиный Двор»
Расписание: ежедневно в 23:00
1 окт в 23:00
2 окт в 23:00
1 690 за человека
Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
1717 отзывов
Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости
Начало: Невский проспект, 35
«Вы увидите Невский проспект, Исаакиевский собор, храм Спаса-на-Крови и другие достопримечательности»
Расписание: Ежедневно в 11:00 и 14:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
900 за человека
Индивидуальная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на минивэне
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
349 отзывов
Индивидуальная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу: лучшие места за 3 часа
Познакомьтесь с красотой Санкт-Петербурга в комфортной обстановке. Индивидуальный тур с опытным гидом и остановками для фото
Начало: Заберем от дома, отеля, вокзала
«Вы увидите Исаакиевский собор, Петропавловскую крепость, Дворцовую площадь»
Расписание: Ежедневно по запросу, в удобное вам время и месте
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 200 за всё до 7 чел.
В главной роли - Петербург
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
В главной роли - Петербург
Неоклассическая обзорная экскурсия на автомобиле
«Мы отправимся в путешествие по историческому центру — проедемся по Невскому проспекту и отыщем самый старинный фасад, остановимся у Исаакиевского собора, полюбуемся Зимним дворцом и Михайловским замком, рассмотрим изящную ограду Летнего сада»
10 июня в 12:00
11 июня в 13:00
10 900 за всё до 4 чел.
Коля Петю догоняет, да Исаакий мешает! Детская экскурсия вокруг собора
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
44 отзыва
Коля Петю догоняет, да Исаакий мешает! Познавательная прогулка для детей
Приглашаем на увлекательное путешествие вокруг Исаакиевского собора и Медного всадника, где каждый ребенок станет частью увлекательной истории
Начало: На Исаакиевской площади
«Наша прогулка, посвященная таким известным достопримечательностям, как Исаакиевский собор и Медный всадник, станет познавательной и необычной — ведь мы поставим вопросы, ответы на которые неочевидны»
10 июня в 12:30
11 июня в 13:30
5 900 за всё до 6 чел.
Экскурсия-моноспектакль «Тайны Петербурга»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3.5 часа
27 отзывов
Экскурсия-моноспектакль «Тайны Петербурга»
Погрузиться в драматическую историю города на авто-экскурсии с гидом-актером и сценаристом
Начало: Около Гостиного двора
«Золотой 19 век: Казанский и Исаакиевский соборы, Дворцовая и другие площади Невского проспекта»
Расписание: ежедневно в 11:00
17 июня в 11:00
19 июня в 11:00
1 690 за человека
Променад по классическому Петербургу в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
40 отзывов
Променад по классическому Петербургу в мини-группе
Услышать об истории и повседневности Северной столицы от гида, влюблённого в город
Начало: У грифонов у Банковского моста
«как жителям удалось сохранить Исаакиевский собор, несмотря на революции, войну и приход советской власти»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 450 за человека
Петербург - отдельный мир
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
160 отзывов
Петербург - отдельный мир: путешествие по страницам истории
Исследуйте Санкт-Петербург в уникальной экскурсии, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры
«Узнаете самое интересное из прошлого и настоящего Петропавловской крепости, Михайловского замка, Казанского и Исаакиевского соборов, храма Спаса на Крови, крейсера «Аврора» и других значимых достопримечательностей»
26 июня в 20:30
28 июня в 08:00
12 000 за всё до 5 чел.
Весь Петербург в мини-группе: от Исаакиевского собора до «Лахта Центр»
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
70 отзывов
Популярное предложение
Весь Петербург в мини-группе: от Исаакиевского собора до «Лахта Центр»
Начало: Площадь Искусств, дом 1
«Сперва вы полюбуетесь историческим центром из окон автобуса и во время прогулки, а затем всех желающих ждёт подъём к колоннаде Исаакиевского собора по 200 ступеням»
Расписание: По понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам в 12:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
2 000 за человека
Автомобильное путешествие по Санкт-Петербургу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Фотопрогулка
3 часа
38 отзывов
Автомобильное путешествие по Санкт-Петербургу
Поездка по городу на комфортном минивэне и фототур
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите самые яркие и запоминающиеся места Петербурга: Зимний дворец, крейсер «Аврора», Исаакиевский собор и Михайловский замок»
Завтра в 08:30
9 июня в 18:00
17 000 за всё до 11 чел.
Архитектура площадей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
25 отзывов
Архитектура площадей
О стилях городских ансамблей, эпохах, людях и загадках, связанных с ними
Начало: Исаакиеская площадь
Завтра в 15:00
13 июня в 13:00
1 500 за человека
Фотопрогулка по Петербургу в стиле ретро
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
170 отзывов
Эксклюзивная фотопрогулка по Санкт-Петербургу в ретро стиле
Погрузитесь в атмосферу Петербурга с уникальной фотосессией в исторических местах и получите незабываемые впечатления
Начало: В Центральном районе Петербурга
«С одной стороны: Исаакиевский собор, Дворцовая площадь, Малая и Большая Морские улицы, Эрмитаж и набережная Мойки»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
5 000 за человека
А я сяду в кабриолет: петербургская версия
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
2 часа
31 отзыв
А я сяду в кабриолет: петербургская версия
Проехать на белоснежном BMW4 по достопримечательностям и услышать о них самое интересное
«Мы проедем по Невскому проспекту, увидим яркий храм Спаса-на-Крови и величественный Исаакиевский собор, знаменитые Ростральные колонны, крейсер Аврора и другие must-see локации Петербурга»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
13 330 за всё до 3 чел.
Петербург старинный и современный - обзорная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
130 отзывов
Петербург старинный и современный - обзорная экскурсия
Начало: Дворцовая площадь, перед садом Зимнего дворца
«Вы знакомитесь с основными достопримечательностями Санкт-Петербурга, такими как Спас-на-Крови, Невский проспект, Казанский Собор, Дом Зингера, Исаакиевский собор, Медный всадник, Сфинксы, Стрелка Васильевского острова и Ростральные колонны»
Расписание: Четверг и суббота в 14:00, в дни новогодних каникул ежедневно в 12:00, 14:00 и 17:00
9 июня в 13:00
10 июня в 13:00
2 100 за человека
Петербург: история и стихи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Петербург: история и стихи
Погрузиться в мир блистательного города и услышать посвященные ему стихотворения
Начало: в районе м. Адмиралтейская
«А также: из чего сделан «Медный всадник» и сколько всего в городе было Исаакиевских соборов и Зимних дворцов»
23 июня в 10:30
24 июня в 11:30
6 000 за всё до 6 чел.
Исаакиевский собор: аудиоэкскурсия с билетами в собор и на колоннаду
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
67 отзывов
Исаакиевский собор: аудиоэкскурсия с билетами в собор и на колоннаду
Начало: Исаакиевская площадь, 4 (со стороны Малой Морской)
«Символом инженерных свершений той поры можно смело назвать Исаакиевский собор»
Расписание: Ежедневно кроме среды с 10:00 до 18:00 (последний вход в 17:30)
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1 650 за билет
Шедевры великого города + Эрмитаж
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
5.5 часов
287 отзывов
Шедевры великого города + Эрмитаж
Автобусная экскурсия по историческому центру Петербурга и посещение Эрмитажа без очереди
Начало: Возле станции место «Площадь Восстания»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
18001 620 за человека
Большая обзорная + Часовня Ксении Блаженной
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
220 отзывов
Большая обзорная + Часовня Ксении Блаженной
«Вам предстоит знакомство с величественным Исаакиевским собором и одноименной красивой площадью, которая окружена интересными зданиями, представляющими историческую и архитектурную ценность»
Расписание: Ежедневно в 14:30
2 июля в 12:45
4 июля в 12:45
от 1 000 за человека
Петербург с архитектором: экскурсия, обучение, квест
🚗 На машине
Квест
3 часа
17 отзывов
Популярное предложение
Петербург с архитектором: увлекательный квест
Погрузитесь в мир архитектуры Санкт-Петербурга, раскрывая стили и эпохи в уникальной квест-экскурсии
Начало: в центре города в вашем месте
«Вы в деталях рассмотрите Казанский и Исаакиевский соборы, увидите дворцы Белосельских-Белозерских и Строгановский, Аничков и Ломоносовский мосты»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
8 000 за всё до 4 чел.
На минивэне - по Петербургу (с посещением Петропавловской крепости)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
На минивэне - по Петербургу (с посещением Петропавловской крепости)
Познакомиться с архитектурными доминантами города и прикоснуться к истокам Северной столицы
«Познакомитесь с шедевром Монферрана — Исаакиевским собором»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
9 600 за всё до 7 чел.
Большая автобусная экскурсия по Петербургу
🚌 На автобусе
скидка
45%
Групповая
5 часов
187 отзывов
Петербург за 5 часов: автобусная экскурсия по знаковым местам города
Узнайте историю Санкт-Петербурга, проезжая мимо его главных достопримечательностей. Посетите Петропавловскую крепость и насладитесь видами Невы
Начало: В районе метро Невский проспект/Гостиный двор
«Мы сделаем три остановки: у Смольного и Исаакиевского соборов, на Дворцовой площади (остановки могут быть изменены из-за дорожной ситуации)»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1800990 за человека
Нескучное знакомство с Петербургом на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Нескучное знакомство с Петербургом на авто
Посетить три старейших района города и узнать о них интересные факты с профессиональным гидом
Начало: На площади Искусств
«Почему Исаакиевский собор так долго строился и чем Спас на Крови отличается от других храмов»
Завтра в 18:30
9 июня в 09:30
6 500 за всё до 3 чел.
Искатели львов: групповая экскурсия для детей 5-10 лет
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
1 отзыв
Искатели львов: групповая экскурсия для детей 5-10 лет
Отправиться на поиски диких кошек из камня и металла в увлекательном формате с загадками и играми
Начало: На Исаакиевской площади
Расписание: в понедельник в 10:00, в среду и пятницу в 11:00, в воскресенье в 12:00
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
1 500 за человека
Групповая экскурсия по блокадному Ленинграду «Никто не забыт, ничто не забыто»
🚶 Пешая
скидка
5%
Групповая
2 часа
9 отзывов
В тренде
Групповая экскурсия по блокадному Ленинграду «Никто не забыт, ничто не забыто»
Собрать целостную картину блокадного города из личных историй и понять, как жизнь победила смерть
Начало: У гостиницы «Астория»
«Почему Исаакиевский собор до сих пор не затянул раны войны»
Расписание: в понедельник, пятницу и субботу в 11:00, в среду в 12:00, в четверг и воскресенье в 15:00
Завтра в 11:00
9 июня в 15:00
1000950 за человека
По главным местам Петербурга
🚌 На автобусе
скидка
15%
Групповая
3 часа
4 отзыва
По главным местам Петербурга
Прикоснуться к более чем 300-летней истории Северной столицы на групповой автобусной экскурсии
Начало: На площади Восстания
«Исаакиевский собор — крупнейший на сегодняшний день православный храм Санкт-Петербурга и одно из высочайших купольных сооружений в мире»
Расписание: ежедневно в 09:30 и 13:00
Завтра в 09:30
9 июня в 13:00
1000850 за человека
Фотопрогулка «Неизведанный Петербург»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
400 отзывов
Фотопрогулка «Неизведанный Петербург»
Исследовать тайные места в центре города и получить на память профессиональные снимки
Начало: Недалеко от Эрмитажа
«Вы раскроете секреты дома Архитекторов и старинного Исаакиевского собора, пройдете по набережной Мойки и оцените единственный подвесной мост в городе»
Завтра в 15:00
9 июня в 13:00
6 500 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    5 июня 2024
    Большая автобусная экскурсия по Петербургу
    Было очень круто! Экскурсовод Елена и водитель Олег огромное спасибо!!! Автобус очень удобный. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо организаторам!!!
  • Е
    Елизавета
    5 июня 2024
    Петербург старинный и современный - обзорная автобусная экскурсия
    Оксана очень тактичная и любезная гид, знает много всего, рассказывает интересно и живо. Дворцы ну очень красивые! есть санитарная остановка и возможность купить сувениры
  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
    Были на экскурсии у экскурсовода Ксении. Интересно, познавательно, увидели основное в центре. Большое спасибо! Для ознакомления с городом и составления дальнейшего плана экскурсий/посещений локаций рекомендую
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
    Экскурсия понравилась, получили удовольствие.
  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Фейк-тур: 12 невероятных историй Петербурга
    Шикарный маршрут, с интереснейшими историями! Мы в Петербурге не первый раз, но очень хотелось обновить историю города для подрастающего поколения))) и
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    самим не заскучать) Экскурсия пролетела, как мгновение, мало того, что она очень динамична, так она еще богата невероятными фактами Рекомендую от всего сердца! И обязательно пройдемся по новому маршруту😉

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
    Спасибо экскурсоводу Вадиму за замечательную экскурсию, очень познавательно и информативно!
  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Фейк-тур: 12 невероятных историй Петербурга
    Могу смело порекомендовать экскурсию,а главное экскурсовода. Очень хорошая,понятная и интересная подача материала, формат экскурсии позволяет совместить исторический экскурс с крайне интересными и неизвестными фактами
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
    Компанией из 7 человек прекрасно провели время - с погодой повезло - 30 градусов, солнце, шикарные виды, 10 из 10!!!
  • А
    Аня
    5 июня 2024
    Фотосессия на питерских улочках и крыше
    Всё очень понравилось, экскурсия была прекрасная и интересная. Помимо фотографий, узнали очень много интересных фактов и историй о Питере. Спасибо за всё нашему фотографу Марии!
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Фотосессия на питерских улочках и крыше
    Были на экскурсии с подругами 24 мая 2024, экскурсовод Евгения-милая, очаровательная девушка, интересный рассказчик и прекрасный фотограф. Час экскурсии провели
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    легко и с удовольствием! В заявленные сроки получили ссылку на фото, которые снова окунули в неповторимую атмосферу Петербурга! Благодарю и рекомендую тем туристам, кто хочет получить красивые фотокарточки на память о своём путешествии.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Исаакиевский собор»

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