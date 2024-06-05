В Вера Большая автобусная экскурсия по Петербургу Было очень круто! Экскурсовод Елена и водитель Олег огромное спасибо!!! Автобус очень удобный. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо организаторам!!!

Е Елизавета Петербург старинный и современный - обзорная автобусная экскурсия Оксана очень тактичная и любезная гид, знает много всего, рассказывает интересно и живо. Дворцы ну очень красивые! есть санитарная остановка и возможность купить сувениры

А Анна Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия Были на экскурсии у экскурсовода Ксении. Интересно, познавательно, увидели основное в центре. Большое спасибо! Для ознакомления с городом и составления дальнейшего плана экскурсий/посещений локаций рекомендую

Е Елена Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия Экскурсия понравилась, получили удовольствие.

А Анна Фейк-тур: 12 невероятных историй Петербурга читать дальше самим не заскучать) Экскурсия пролетела, как мгновение, мало того, что она очень динамична, так она еще богата невероятными фактами Рекомендую от всего сердца! И обязательно пройдемся по новому маршруту😉 Шикарный маршрут, с интереснейшими историями! Мы в Петербурге не первый раз, но очень хотелось обновить историю города для подрастающего поколения))) и

Е Елена Автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости Спасибо экскурсоводу Вадиму за замечательную экскурсию, очень познавательно и информативно!

А Алексей Фейк-тур: 12 невероятных историй Петербурга Могу смело порекомендовать экскурсию,а главное экскурсовода. Очень хорошая,понятная и интересная подача материала, формат экскурсии позволяет совместить исторический экскурс с крайне интересными и неизвестными фактами

Ю Юлия По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе Компанией из 7 человек прекрасно провели время - с погодой повезло - 30 градусов, солнце, шикарные виды, 10 из 10!!!

А Аня Фотосессия на питерских улочках и крыше Всё очень понравилось, экскурсия была прекрасная и интересная. Помимо фотографий, узнали очень много интересных фактов и историй о Питере. Спасибо за всё нашему фотографу Марии!