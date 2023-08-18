Билет в Эрмитаж с открытой датой: Изучите шедевры на индивидуальной экскурсии
Эрмитаж — второй по величине художественный музей в мире. Здесь легко потеряться, потому что маршрут по всем залам составит 24 километра.
Поэтому эта экскурсия составлена по короткому маршруту, комфортному для тех, кто пришел сюда в первый раз. В этом аудиогиде собраны только самые значимые шедевры коллекции.
Поэтому эта экскурсия составлена по короткому маршруту, комфортному для тех, кто пришел сюда в первый раз. В этом аудиогиде собраны только самые значимые шедевры коллекции.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Роскошную Парадную лестницу из белого мрамора, сохранившую барочные элементы эпохи Растрелли
- Большой Тронный зал, помещение для торжественных приемов
- Павильонный зал, где находятся знаменитые часы «Павлин»
- Произведения Рембрандта, Микеланджело и да Винчи
- И многое другое!
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:
- Аудиоэкскурсия начнётся с парадных залов Зимнего дворца и знаменитой Иорданской лестницы. Вы пройдете маршрутом личных гостей императорской семьи, увидите Большую парадную анфиладу: Петровский, Гербовый и Георгиевский залы. В этих залах принимались важные государственные решения, проходили царские приёмы и тронные церемонии. После вы зайдете в комнату, из-за которой Зимний Дворец называют Эрмитажем, и рассмотрите часы «Павлин».
- Далее вы увидите картины уровня мировых коллекций. В Эрмитаже представлены два оригинальных полотна Леонардо да Винчи и единственная в России статуя Микеланджело.
- Вас ждёт увлекательная и лёгкая прогулка с интересным рассказом о главных шедеврах коллекции музея — идеально для первого визита. Экскурсия рассчитана на 2-2,5 часа. После ее окончания вы сможете продолжить свою экскурсию самостоятельно.
- В данный тур включен билет в Эрмитаж с открытой датой. Такой билет – это прекрасная возможность посетить Эрмитаж в разгар туристического сезона. Билет действует 3 дня, в один из которых вы можете прийти в музей в любое удобное время, не думая о сеансах и очередях в кассы.
Как проходит аудиоэкскурсия:
- 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
- 4. Билет вы найдёте в приложении WeGoTrip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.
- 5. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- 6. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- 7. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
ПН-Выходной, ВТ,ПТ,СБ,ВС 11:00 - 20:00 СР,ЧТ 11:00 -18:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Полноценный маршрут по Эрмитажу, охватывающий самые главные шедевры музея
- Входной билет в Эрмитаж с открытой датой (Билет дает право однократного прохода в один из трех последовательных рабочих дней музея. Дата, на которую был приобретен билет, является первым возможным для посещения днем)
- Что не входит
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены — необходимо взять свои
- Место начала и завершения?
- Дворцовая площадь, 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: ПН-Выходной, ВТ,ПТ,СБ,ВС 11:00 - 20:00 СР,ЧТ 11:00 -18:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальное предложение, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
- Важная информация
- ВНИМАНИЕ! ЭТО НЕ БИЛЕТ В МУЗЕЙ. Данный ваучер не является входным билетом в музей. Входной билет в музей доступен только в приложении WeGoTrip во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии и билетам.
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиогид на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- 5. Входной билет в музей доступен во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
- 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
- Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00. (Если заказали позже, не переживайте, вы получите СМС утром). Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
18 авг 2023
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