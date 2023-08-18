Эрмитаж — второй по величине художественный музей в мире. Здесь легко потеряться, потому что маршрут по всем залам составит 24 километра.



Поэтому эта экскурсия составлена по короткому маршруту, комфортному для тех, кто пришел сюда в первый раз. В этом аудиогиде собраны только самые значимые шедевры коллекции.