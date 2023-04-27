Расшифровать шедевры мирового искусства и прикоснуться к прекрасному с профессиональным гидом
Приглашаем почувствовать себя гостями императорской семьи! Ведь когда-то попасть в Эрмитаж могли только приглашенные особы. Вы осмотрите пять зданий музея, шаг за шагом погружаясь в мир роскоши и искусства. Мы расскажем о парадной и повседневной жизни царей. О заговорах, балах, и, конечно, революции. Будет интересно всем: и взрослым, и детям.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Знакомство с Эрмитажем
Всего за пару часов вы побываете в пяти зданиях и пройдёте через три столетия истории. Мы откроем вам секрет, как Эрмитаж стал самым большим музеем мира и откуда у нас шедевры Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана и Рембрандта. В программе экскурсии:
- Зимний дворец — главная резиденция русских царей
- Малый Эрмитаж — личные покои Екатерины Великой
- Большой Эрмитаж — место, где хранится искусство эпохи Возрождения
- Новый Эрмитаж — царство ярких картин, изящных скульптур и малахитовых ваз
Любителей искусства также ждут коллекции антиков Древней Греции, а маленьких посетителей — Египетский зал.
Организационные детали
- Экскурсию проведёт профессиональный гид из нашей команды
- Входные билеты в Эрмитаж без очереди включены в стоимость. Билеты заказываются заранее. После подтверждения мы не сможем их вернуть.
- После экскурсии вы можете остаться в музее и самостоятельно продолжить осмотр
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Дворцовой площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Здравствуйте! Мы — команда увлеченных гидов, уже более 12 лет разрабатываем и организуем экскурсии по Петербургу и его пригородам, в Выборг и Карелию. С нами вы узнаете об истории и архитектуре, мифах и легендах, известных людях и простых жителях. Необычные маршруты или классика — нам всё под силу. Расскажем о Петербурге интересно и познавательно: взрослым и детям, знатокам и любителям.
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