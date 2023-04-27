Эрмитаж в мини-группе (билеты без очереди включены)

Расшифровать шедевры мирового искусства и прикоснуться к прекрасному с профессиональным гидом

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Приглашаем почувствовать себя гостями императорской семьи! Ведь когда-то попасть в Эрмитаж могли только приглашенные особы. Вы осмотрите пять зданий музея, шаг за шагом погружаясь в мир роскоши и искусства. Мы расскажем о парадной и повседневной жизни царей. О заговорах, балах, и, конечно, революции. Будет интересно всем: и взрослым, и детям.
Эрмитаж в мини-группе (билеты без очереди включены)
Эрмитаж в мини-группе (билеты без очереди включены)
Эрмитаж в мини-группе (билеты без очереди включены)
Эрмитаж в мини-группе (билеты без очереди включены)
Эрмитаж в мини-группе (билеты без очереди включены)
Эрмитаж в мини-группе (билеты без очереди включены)
Эрмитаж в мини-группе (билеты без очереди включены)
Эрмитаж в мини-группе (билеты без очереди включены)
Эрмитаж в мини-группе (билеты без очереди включены)
Эрмитаж в мини-группе (билеты без очереди включены)
Эрмитаж в мини-группе (билеты без очереди включены)
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Знакомство с Эрмитажем

Всего за пару часов вы побываете в пяти зданиях и пройдёте через три столетия истории. Мы откроем вам секрет, как Эрмитаж стал самым большим музеем мира и откуда у нас шедевры Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана и Рембрандта. В программе экскурсии:

  • Зимний дворец — главная резиденция русских царей
  • Малый Эрмитаж — личные покои Екатерины Великой
  • Большой Эрмитаж — место, где хранится искусство эпохи Возрождения
  • Новый Эрмитаж — царство ярких картин, изящных скульптур и малахитовых ваз

Любителей искусства также ждут коллекции антиков Древней Греции, а маленьких посетителей — Египетский зал.

Организационные детали

  • Экскурсию проведёт профессиональный гид из нашей команды
  • Входные билеты в Эрмитаж без очереди включены в стоимость. Билеты заказываются заранее. После подтверждения мы не сможем их вернуть.
  • После экскурсии вы можете остаться в музее и самостоятельно продолжить осмотр

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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