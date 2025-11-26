Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииЧто такое "Небанальный Петербург" и почему о нем все говорят? Это – возможность увидеть город с новой стороны, почувствовать его душу и прикоснуться к истории! На этой экскурсии вы сможете сделать это с профессионалами и создателями концепции неформальных экскурсий по Петербургу. С нашей экскурсией "5 в 1" вы увидите Петербург, который запомнится навсегда! Вас ждут самые колоритные места: атмосферные доходные дома, загадочные дворы, роскошные парадные, колоритная коммуналка и, конечно, потрясающая парадная лестница дома Елисеевых. В конце экскурсии поднимемся на официальную смотровую площадку
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Колокольная ул д 1
Завершение: Метро Владимирская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
