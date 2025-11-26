Описание Выбрать день Ответы на вопросы Промокод на 10% 🔥 HOROSHOTAM Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно). Условия: скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте sputnik8

не действует на трансферы и входные билеты

работает при предоплате или полной оплате на сайте

не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»

PiterGuide Ваш гид в Санкт-Петербурге Написать вопрос Групповая экскурсия Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-15 человек 25% Скидка на заказ 2000 выгода 500 ₽ 1500 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Что такое "Небанальный Петербург" и почему о нем все говорят? Это – возможность увидеть город с новой стороны, почувствовать его душу и прикоснуться к истории! На этой экскурсии вы сможете сделать это с профессионалами и создателями концепции неформальных экскурсий по Петербургу. С нашей экскурсией "5 в 1" вы увидите Петербург, который запомнится навсегда! Вас ждут самые колоритные места: атмосферные доходные дома, загадочные дворы, роскошные парадные, колоритная коммуналка и, конечно, потрясающая парадная лестница дома Елисеевых. В конце экскурсии поднимемся на официальную смотровую площадку

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату