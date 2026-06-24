24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Василеостровский район Санкт-Петербурга - это место, где история и современность переплетаются в уникальном колорите.Прогуливаясь по проходным дворам, вы почувствуете атмосферу имперской столицы, увидите самый угрюмый двор-колодец и дойдете до живописной

Стрелки Васильевского острова. Узнайте, что значит «Пройтись по Большому», найдите самую маленькую площадь России и самую узкую улицу Петербурга. Посетите первый университет и музей в стране, а также места съемок легендарных фильмов. Экскурсия пешеходная, дополнительных расходов не предусмотрено

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего отправляться на экскурсию по Васильевскому острову в июне, июле или августе. В это время погода наиболее комфортная для пеших прогулок, а улицы оживают благодаря летним мероприятиям. Май и сентябрь также подойдут для посещения, но возможны дожди и прохлада. В остальное время года прогулка может быть менее комфортной из-за холодов и ветров, но остров сохраняет свой шарм и в зимние месяцы.

Сейчас август — это идеальное время.