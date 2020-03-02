24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

«Прямоугольный и строгий и пронумерованный весь»

Вы отправитесь на прогулку по Васильевскому острову — наиболее аутентичному району Санкт-Петербурга, где, по задумке Петра, все улицы должны были быть каналами. Давно утратив центральное положение, остров сохранил уникальную архитектуру, неповторимый шарм и некоторую автономию. Вы без проблем можете прожить здесь всю жизнь: родиться, ходить в детский сад и школу, отучиться в университете, устроиться на работу и быть похороненным неподалеку от дома.

Дворы, балконы, две Ростральные колонны

Мы постараемся понять патриотизм коренных жителей: вы узнаете, что значит «Пройтись по Большому», найдете самую маленькую площадь России и самую узкую улицу Петербурга, первый университет и музей в стране. Я покажу необычную систему проходных дворов и объясню их сложное строение, а также места, где снимали легендарные кинокартины «Преступление и наказание» и «Брат». Вы увидите великолепный ансамбль Северной столицы — пример гармонии городской архитектуры и буйной стихии, и узнаете местные легенды и мифы.