24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Грани Васильевского: дорогами островитян

Прогуляться по историческому центру Петербурга и узнать его секреты

Анастасия
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Анастасия – представитель гидов
Василеостровский — самый странный спальный район из всех существующих.

По планам Петра он должен был стать центром новой столицы и строился с впечатляющих размахом.

Прогуливаясь проходными дворами, вы прочувствуете местный колорит, а истории о прошлом погрузят вас в атмосферу имперской столицы.

Мы увидим самый угрюмый двор-колодец Петербурга и дойдем до  самой живописной точки Петербурга — стрелки Васильевского острова.
750 ₽
638 за человека
скидка15%
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча — в районе станции метро «Василеостровская»
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У этой экскурсии24 отзыва
4.88
Грани Васильевского: дорогами островитян
Грани Васильевского: дорогами островитян

Что вас ожидает

«Прямоугольный и строгий и пронумерованный весь»
Вы отправитесь на прогулку по Васильевскому острову — наиболее аутентичному району Санкт-Петербурга, где, по задумке Петра, все улицы должны были быть каналами. Давно утратив центральное положение, остров сохранил уникальную архитектуру, неповторимый шарм и некоторую автономию. Вы без проблем можете прожить здесь всю жизнь: родиться, ходить в детский сад и школу, отучиться в университете, устроиться на работу и быть похороненным неподалеку от дома.

Дворы, балконы, две Ростральные колонны
Мы постараемся понять патриотизм коренных жителей: вы узнаете, что значит «Пройтись по Большому», найдете самую маленькую площадь России и самую узкую улицу Петербурга, первый университет и музей в стране. Я покажу необычную систему проходных дворов и объясню их сложное строение, а также места, где снимали легендарные кинокартины «Преступление и наказание» и «Брат». Вы увидите великолепный ансамбль Северной столицы — пример гармонии городской архитектуры и буйной стихии, и узнаете местные легенды и мифы.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Экскурсия пешеходная, дополнительные расходы не предусмотрены
Грани Васильевского: дорогами островитян
Грани Васильевского: дорогами островитян
Грани Васильевского: дорогами островитян
Грани Васильевского: дорогами островитян
Грани Васильевского: дорогами островитян
Грани Васильевского: дорогами островитян
Грани Васильевского: дорогами островитян
Грани Васильевского: дорогами островитян
Грани Васильевского: дорогами островитян
Грани Васильевского: дорогами островитян
Грани Васильевского: дорогами островитян
Грани Васильевского: дорогами островитян
Грани Васильевского: дорогами островитян
Грани Васильевского: дорогами островитян
Грани Васильевского: дорогами островитян
Грани Васильевского: дорогами островитян

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура — в районе станции метро «Василеостровская».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Анастасия
Анастасия
Добрый день, любители путешествий и нестандартных маршрутов! Я коренная петербурженка и культуролог, а также профессиональный гид и автор экскурсий. По Петербургу вожу авторские туры на русском и английском языках с 2010 года, а по Таллину — с 2014 года. Более 3 лет я руководила петербургским филиалом туристической компании для иностранцев, удивляясь, почему легкий стиль прогулок и нестандартные маршруты свойственны только экскурсиям на иностранном языке. В 2017 году я объединила лучших гидов Петербурга, и мы создали понятные и взрослым, и детям, веселые и полезные экскурсии по Петербургу на русском языке. А в 2020 году мы с коллегами написали лучшую обзорную прогулку по Таллину. В моей команде — профессиональные историки, искусствоведы, музееведы и этнографы, для которых каждая экскурсия — это не просто рутина, а настоящее путешествие в мир и историю любимого города вместе с вами, друзья!
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24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

2 марта 2020
Спасибо за отличную прогулку! Несмотря на холод и снегодождь получил удовольствие и от мест, и от беседы. В группе было 2 человека, так что получился индивидуальный тур по цене группового. Видимо, такая ситуация свойственна компании только в холодное время года, но мне и лучше. Обратите внимание, что зонт, с которым стоял гид, все же больше белый, чем бело-зеленый, так что обратил на него внимание со второго раза:)
23 февраля 2020
Заказывал экскурсию для матери, боялся, что ее не впечатлят заявленные молодые гиды, но время у экскурсии удобное. Мама была в восторге, после сказала :"ну значит все будет хорошо, раз такая молодёжь есть") в общем, молодцы, ребята, интересны и молодым, и пожилым да требовательным! Удачи!
26 января 2020
Нашим гидом на этой экскурсии был Егор. Экскурсия была насыщенная и интересная. Гид позитивный и приятный в общении человек, стойко вместе с группой выдержал все погодный условия. Без затруднений отвечал на все вопросы туристов. Спасибо! Нам очень понравилось!!!
10 января 2020
Мы приняли правильное решение, что знакомство с Васильевским островом начали с этой экскурсии. Егору (гиду) удалось нас сразу заинтересовать и пробудить в нас познавательную активность. Мы для себя назвали нашу поездку «Другой Петербург», так как до этого всегда смотрели только его парадную часть. Теперь научились как истинные петербуржцы ходить проходными дворами и обращать внимание на интересные исторические факты, отраженные в архитектуре острова. Очень насыщенная по информации экскурсия, 2 часа пролетели быстро, если бы Егор нас повёл дальше, пошли бы, не моргнув глазом. Есть большое желание посетить и другие экскурсии с этой кампанией. Однозначно, буду рекомендовать такое познание Питера своим друзьям!!! Спасибо!
9 января 2020
Спасибо, очень интересно.
Жена увидела роддом, в котором родилась )
9 января 2020
Добрый день! Экскурсия- дорогами островитян- нам очень понравилась. Мы жители Петербурга, но жили и живем в других районах и, если честно, то плохо знаем В.О. А эта экскурсия дала нам большую информацию об острове и мы открыли для себя новые места, которые раньше не видели, но часто возле них бывали. Спасибо гиду, все было замечательно и маршрут составлен правильно.
23 декабря 2019
Отличная и очень нестандартная экскурсия по первому центру Петербурга! Гид Елена - восхитительный, лучший экскурсовод за наше недельное пребывание в Петербурге.
Все построено так, чтобы гости не чувствовали себя обычными туристами, нет банальной информации, очень много иллюстраций. Мне это вообще кажется необходимым на всех экскурсиях, чтобы лучше понимать, о чем говорит гид. В общем очень советую экскурсию, мы впечатлились
1 декабря 2019
Отличный гид, которая веселила, вдохновляла на изучение и показывала совсем иной Петербург. Тур - прекрасное доказательство, что каждый дом, каждый двор в Питере наполнен историей. Спасибо большое, лучшая экскурсия за эту мою поездку в ваш чудесный город:)
1 декабря 2019
Очень понравились экскурсовод и маршрут...Спасибо!
10 ноября 2019
Восхищена дворами и самобытностью этого района!
Почувствовала себя настоящей островитянкой, гуляя по дворам как советские мальчишки, не выходя на улицы:)
Очень здоровский тур, спасибо, ребята!
Советую!
Ещё 14 отзывов

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