24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Василеостровский район - это место, где прошлое встречается с настоящим. Прогулка по проходным дворам и историческим местам подарит незабываемые впечатления
Василеостровский район Санкт-Петербурга - это место, где история и современность переплетаются в уникальном колорите.
Прогуливаясь по проходным дворам, вы почувствуете атмосферу имперской столицы, увидите самый угрюмый двор-колодец и дойдете до живописной читать дальшеуменьшить
Стрелки Васильевского острова.
Узнайте, что значит «Пройтись по Большому», найдите самую маленькую площадь России и самую узкую улицу Петербурга. Посетите первый университет и музей в стране, а также места съемок легендарных фильмов. Экскурсия пешеходная, дополнительных расходов не предусмотрено
Лучше всего отправляться на экскурсию по Васильевскому острову в июне, июле или августе. В это время погода наиболее комфортная для пеших прогулок, а улицы оживают благодаря летним мероприятиям. Май и сентябрь также подойдут для посещения, но возможны дожди и прохлада. В остальное время года прогулка может быть менее комфортной из-за холодов и ветров, но остров сохраняет свой шарм и в зимние месяцы.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Стрелка Васильевского острова
Двор-колодец
Большой проспект
Самая маленькая площадь России
Самая узкая улица Петербурга
Первый университет России
Первый музей России
Описание экскурсии
«Прямоугольный и строгий и пронумерованный весь»
Вы отправитесь на прогулку по Васильевскому острову — наиболее аутентичному району Санкт-Петербурга, где, по задумке Петра, все улицы должны были быть каналами. Давно утратив центральное положение, остров сохранил уникальную архитектуру, неповторимый шарм и некоторую автономию. Вы без проблем можете прожить здесь всю жизнь: родиться, ходить в детский сад и школу, отучиться в университете, устроиться на работу и быть похороненным неподалеку от дома.
Дворы, балконы, две Ростральные колонны
Мы постараемся понять патриотизм коренных жителей: вы узнаете, что значит «Пройтись по Большому», найдете самую маленькую площадь России и самую узкую улицу Петербурга, первый университет и музей в стране. Я покажу необычную систему проходных дворов и объясню их сложное строение, а также места, где снимали легендарные кинокартины «Преступление и наказание» и «Брат». Вы увидите великолепный ансамбль Северной столицы — пример гармонии городской архитектуры и буйной стихии, и узнаете местные легенды и мифы.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Экскурсия пешеходная, дополнительные расходы не предусмотрены
Гид может отказать в проведении экскурсии людям, с симптомами респираторных заболеваний или признаками алкогольного опьянения
в среду в 11:00, в пятницу и воскресенье в 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
1300 ₽
Дети до 18 лет
950 ₽
Пенсионеры
950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе станции метро «Василеостровская»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 11:00, в пятницу и воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 45497 туристов
Добрый день, любители путешествий и нестандартных маршрутов! Я коренная петербурженка и культуролог, а также профессиональный гид и автор экскурсий. По Петербургу вожу авторские туры на русском и английском языках с читать дальшеуменьшить
2010 года, а в Белграде проходила моя студенческая практика по составлению экскурсионных маршрутов, и я рада вернуться в любимый город снова уже опытным организатором. Более 3 лет я руководила петербургским филиалом туристической компании для иностранцев, удивляясь, почему лёгкий стиль прогулок и нестандартные маршруты свойственны только экскурсиям на иностранном языке. В 2017 году я объединила лучших гидов Петербурга — и мы создали понятные и взрослым, и детям весёлые и полезные экскурсии по Северной столице на русском. В 2020 году мы с коллегами написали лучшую обзорную прогулку по Таллину, а в 2023 году запустили экскурсии по столице Сербии. Также проводим туры и в других странах. В моей команде — профессиональные историки, искусствоведы, музееведы и этнографы, для которых каждая экскурсия — это не рутина, а настоящее путешествие в мир и историю любимого города вместе с вами, друзья!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 191 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
Елена
Несмотря на погоду прогулка была интересная и познавательная. Благодарим Анастасию отличную экскурсию.
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Алия
Отличная, интересная прогулка по Ваське, богатая история, прекрасные места и виды, впечатлений много, спасибо игилу, все очень понравилось!
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Ю
Юлия
Посетила экскурсию и осталась под большим впечатлением!
Особенно хочу отметить увлеченного гида Анну, которая сделала прогулку по острову не просто информативной, но и невероятно захватывающей. Анна умело держала внимание всей группы.
Маршрут читать дальшеуменьшить
был идеально сбалансирован по времени и расстоянию — не утомительно, но при этом насыщен интересными местами. Особенно впечатлили парадные и фасады исторических зданий, о которых я узнала много нового.
Отдельно хочу отметить профессионализм гида: она была внимательна к группе, отвечала на все вопросы. Благодаря ее рассказу, я по-новому взглянула на этот район Санкт-Петербурга.
Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет погрузиться в историю и архитектуру Васильевского острова! Профессиональный гид, насыщенная программа и потрясающие виды — это все, что нужно для идеального знакомства с этим удивительным местом!
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Е
Елена
С гидом Юлией прошли по проходным дворам Васильевского острова, побывали на самой маленькой площади России, увидели самую узкую улицу Петербурга, вышли в парадный Петербург, узнали много интересных фактов из истории острова и города. Юлия - прекрасный экскурсовод. Рассказывает легко, доступно и интересно. Хорошо организован маршрут. Спасибо Юлии, Трипстеру и организатору. Есть желание побывать на других экскурсиях этих организаторов.
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Н
Надежда
Супер. Люблю изучать города, когда идешь не спеша. У нас фактически прошла экскурсия в индивидуальном формате. Всего два человека, что безусловно большой плюс организаторам. Татьяна рассказывала глазами жителя Санкт-Петербурга. Про купцов Елисеевых история запала мне в сердце.
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Андрей
Гид Татьяна прекрасно простроила наше комфортное общение на тему Питера и Васильевского острова. Мы хотели открыть в легком режиме его историю и основные достопримечательности и это получилось! Интересные факты и места, красивые локации, необычные ракурсы. За все это спасибо!
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