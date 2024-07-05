Со скидкой – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 250 экскурсий в категории «Со скидкой» в Санкт-Петербурге, цены от 500 ₽, скидки до 60%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Теплоходная прогулка по Неве и Финскому заливу - на закате под живую музыку
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
скидка
25%
Групповая
1.5 часа
89 отзывов
Теплоходная прогулка по Неве и Финскому заливу на закате под живую музыку
Насладитесь вечерним Санкт-Петербургом на комфортабельном теплоходе с живой музыкой. Виды Финского залива, стадиона «Зенит Арена» и Лахта-центра ждут вас
Начало: На набережной Макарова, 32
Сегодня в 21:15
Завтра в 21:15
1200900 за человека
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
скидка
10%
Групповая
7 часов
62 отзыва
В тренде
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
Погрузитесь в историю Кронштадта и насладитесь видами парка Остров фортов. Теплоходная прогулка по Финскому заливу с гидом оставит незабываемые впечатления
Начало: В районе м. Площадь Восстания
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 13:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
25002 250 за человека
Бары Петербурга: от Петра I до Виктора Цоя
🚶 Пешая
скидка
15%
Мини-группа
4 часа
171 отзыв
Популярное предложение
Бары Петербурга: исторический бар-хоппинг с дегустацией
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, открывая историю города через легендарные бары и уникальные напитки
Начало: В районе метро Невский проспект
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
30002 550 за человека
Парадный Петербург: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
246 отзывов
Фотопрогулка по центру Санкт-Петербурга: история и красивые кадры
Откройте для себя великолепие Санкт-Петербурга и сохраните воспоминания в стильных фотографиях с экскурсией
Начало: У метро Адмиралтейская
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
46003 910 за всё до 4 чел.
Секретный Петербург: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
1.5 часа
289 отзывов
В тренде
Секретный Петербург: уникальная фото-прогулка с персональным гидом
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга и увековечьте воспоминания в профессиональных фотографиях
Начало: В районе метро Владимирская
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
64005 120 за всё до 4 чел.
Тайные общества Петербурга до и после 1917 года
🚶 Пешая
скидка
20%
Мини-группа
2 часа
47 отзывов
Тайные общества Петербурга: масоны, мартинисты и их секреты
Узнайте о тайных обществах, их деятельности до революции и в СССР, а также о предсказаниях мартинистов Николаю II. Пешеходная экскурсия по историческим местам
Начало: В районе м. Площадь Восстания
Расписание: в понедельник, четверг и воскресенье в 17:30, в пятницу в 15:00, в субботу в 17:00
Завтра в 17:30
8 июля в 17:30
12501 000 за человека
Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
🚶 Пешая
скидка
25%
Групповая
3 часа
286 отзывов
Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
Трёхчасовая экскурсия по крышам и дворам-колодцам доходных домов Петербурга. Узнайте истории и легенды города, сделайте атмосферные фото
Начало: У метро Владимирская
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:00
19601 470 за человека
Петергоф, фонтаны Нижнего парка: автобусная экскурсия из Петербурга
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
5.5 часов
248 отзывов
Петергоф: автобусная экскурсия из Петербурга с посещением фонтанов Нижнего парка
Пышные парки, старинные аллеи и фонтаны Петергофа ждут вас на автобусной экскурсии из Петербурга. Узнайте историю и символику скульптур
Начало: От Казанского собора
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
17501 400 за человека
Ленинградские коммуналки - снаружи и изнутри
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
1931 отзыв
Ленинградские коммуналки: путешествие в быт и историю
Встречайте Санкт-Петербург с неизведанной стороны: коммунальные квартиры, полные историй и жизни
Начало: В районе метро Звенигородская
Расписание: ежедневно в 13:00, 17:00 и 19:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 13:00
13501 080 за человека
Из Петербурга - в Рускеалу, сердце Южной Карелии
🚌 На автобусе
скидка
45%
Групповая
13 часов
133 отзыва
Из Петербурга - в Рускеалу, сердце Южной Карелии
Оценить красоту горного парка, полюбоваться каскадами Ахинкоски и познакомиться с историей Корелы
Начало: За Казанским собором или у СТ.М. пр. Просвещения
Расписание: ежедневно в 07:00
8 июля в 07:00
9 июля в 07:00
39812 190 за человека
На частном катере по рекам и каналам Петербурга
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
392 отзыва
На частном катере по рекам и каналам Петербурга
Речная прогулка на частном катере по Санкт-Петербургу - это возможность увидеть город с воды, наслаждаясь уединением и комфортом
Начало: По согласованию
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
74076 667 за всё до 6 чел.
Фотосессия на питерских улочках и крыше
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
1487 отзывов
Фотопрогулка по крышам Санкт-Петербурга: исторические пейзажи и современные ракурсы
Запечатлите свои моменты в Санкт-Петербурге! Откройте новые ракурсы города с высоты птичьего полета во время уникальной фотосессии
Начало: На выходе из метро Адмиралтейская
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:30
47003 760 за всё до 4 чел.
По закоулкам Петроградки - в гости к художникам
🚶 Пешая
скидка
25%
Мини-группа
2.5 часа
530 отзывов
По закоулкам Петроградки - в гости к художникам
Прогулка по Петроградской стороне вдали от туристических маршрутов. Погрузитесь в атмосферу дворов-колодцев и посетите мастерскую художников
Начало: В районе метро Спортивная
Расписание: ежедневно в 13:30 и 17:00
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
1320990 за человека
Питейный Петербург: экскурсия с дегустацией
🚶 Пешая
скидка
20%
Мини-группа
4 часа
182 отзыва
Питейный Петербург: экскурсия с дегустацией настоек и историями
Откройте для себя тайны питейной культуры Санкт-Петербурга, встречаясь с историей и вкусом в одном путешествии
Начало: В районе СТ.М. «Сенная площадь»
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
33002 640 за человека
Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
12 часов
224 отзыва
Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
Погрузиться в Средневековье, полюбоваться парком Монрепо и проехать вдоль берега Финского залива
Начало: На площади Искусств
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
42503 825 за человека
С умом по Эрмитажу
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
172 отзыва
С умом по Эрмитажу
Вдохновение - от мировых шедевров, знания - от лицензированного гида
Начало: вестибюль Зимнего дворца, проход по центру Дворцов...
Сегодня в 11:30
Завтра в 12:30
66675 334 за всё до 3 чел.
Автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора
🚌 На автобусе
скидка
45%
Групповая
6 часов
57 отзывов
Автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора
Путешествие в Кронштадт на комфортабельном автобусе. Посещение Морского собора, прогулка по парку «Остров фортов» и исторические рассказы о фортах
Начало: От Казанского собора
Завтра в 09:00
10 июля в 09:00
19901 095 за человека
Экскурсия-квест в Царском Селе
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2 часа
193 отзыва
Экскурсия-квест «Тайны Царского Села»: Пушкин, загадки истории, сокровища
Откройте тайны Царского Села в увлекательном квесте: история, загадки и поиски сокровищ для всей семьи
Начало: В городе Пушкин
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 69006 210 за всё до 10 чел.
Город-эстет Петербург: обзорная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
95 отзывов
Город-эстет Петербург: уникальное путешествие в прошлое
Загляните в уникальный мир истории Санкт-Петербурга вместе с экскурсией, которая раскроет город с неожиданных сторон
Начало: В районе метро Площадь Восстание
Сегодня в 15:00
8 июля в 20:00
90008 550 за всё до 4 чел.
Екатерининский дворец и Янтарная комната: автобусная экскурсия в Царское Село
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
5.5 часов
44 отзыва
Екатерининский дворец и Янтарная комната: групповая экскурсия
Погрузитесь в величие барокко с экскурсией в Екатерининский дворец и Янтарную комнату в Царском Селе
Начало: От Казанского собора
Сегодня в 09:30
11 июля в 09:00
15001 200 за человека
Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
32 отзыва
Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны
Петергоф приглашает на индивидуальную экскурсию по Нижнему парку. Узнайте, какие фрукты выращивали в оранжерее и полюбуйтесь фонтанами и дворцами
Начало: На Дворцовой площади в Петергофе
Сегодня в 09:00
9 июля в 09:00
от 33002 970 за всё до 5 чел.
Ночная прогулка к разводным мостам в мини-группе
🚤 На катере
скидка
5%
Мини-группа
2 часа
15 отзывов
Ночная прогулка к разводным мостам в мини-группе
Полюбоваться Петербургом на быстроходном катере
Начало: На набережной р. Фонтанки
Сегодня в 23:45
8 июля в 23:45
23002 185 за человека
Авторская кухня Петербурга: узнать и попробовать
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
107 отзывов
Гастрономическое путешествие: авторская кухня Петербурга
Откройте для себя вкус Петербурга: эксклюзивные рестораны, шедевры кулинарии и истории за каждым блюдом
Начало: У метро Чернышевская
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
от 50004 500 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка по Петроградской стороне
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
75 отзывов
Эксклюзивная фотопрогулка по Петроградке
Исследуйте культурное наследие и скрытые уголки Петроградской стороны в компании опытного фотографа
Начало: У метро Горьковская
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:30
55004 950 за всё до 2 чел.
Сап-тур по центру Петербурга в мини-группе
🏄 SUP-прогулки
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
61 отзыв
Сап-тур по центру Петербурга в мини-группе
Полюбоваться достопримечательностями с воды и заново открыть для себя город
Начало: На Дворцовой набережной
Расписание: ежедневно в 05:45
Сегодня в 05:45
Завтра в 05:45
29652 669 за человека
Гуляем с детьми от конки до сфинксов
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
1.5 часа
223 отзыва
Гуляем с детьми от конки до сфинксов
Детская игровая экскурсия по интересным местам Васильевского острова
Начало: У станции метро Василеостровская
10 июля в 09:00
12 июля в 09:00
79005 530 за всё до 6 чел.
Ваш идеальный день в Петербурге
🚗 На машине
скидка
5%
Фотопрогулка
3 часа
284 отзыва
Ваш идеальный день в Петербурге
Дружеская авто-пешеходная экскурсия с местами и темами на ваш выбор, а также фотосессия
Начало: По договоренности
9 июля в 11:00
10 июля в 18:00
1200011 400 за всё до 3 чел.
В Питере - плыть
🚤 На катере
скидка
5%
Индивидуальная
1 час
48 отзывов
В Питере - плыть
Насладиться прогулкой на частном катере, слушая нескучные рассказы о богатом прошлом города
Сегодня в 01:30
Завтра в 00:00
1230011 685 за всё до 4 чел.
Вечерний Санкт-Петербург - от создания до современности
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Вечерний Санкт-Петербург - от создания до современности
Прокатиться по историческому центру, Западному скоростному диаметру и оценить новый облик города
11 июля в 20:00
13 июля в 20:30
85007 650 за всё до 4 чел.
Золотой треугольник Петербурга: пешая обзорная экскурсия
🚶 Пешая
скидка
25%
Мини-группа
1.5 часа
19 отзывов
Золотой треугольник Петербурга: пешая обзорная экскурсия
Групповая прогулка по главным достопримечательностям города на Неве
Начало: Возле метро «Адмиралтейская»
8 июля в 10:30
9 июля в 10:30
666500 за человека
Вы и Петербург: индивидуальная фотопрогулка
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1.5 часа
209 отзывов
Вы и Петербург: индивидуальная фотопрогулка
Изучить парадные и секретные места города и увезти с собой профессиональные фотографии
Начало: У метро Невский проспект
11 июля в 11:00
12 июля в 11:30
1300011 050 за всё до 3 чел.
Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
218 отзывов
Царское Село: экскурсия в императорскую резиденцию
Исследуйте историческое Царское Село, погрузитесь в атмосферу царской эпохи и узнайте о жизни великих монархов
13 июля в 13:00
25 июля в 14:00
95426 680 за всё до 3 чел.
Джаз над ночной Невой под разводными мостами
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
скидка
20%
Групповая
2.5 часа
2898 отзывов
Джаз над ночной Невой под разводными мостами
Начало: Набережная Макарова, д. 34
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
от 17501 400 за человека
На авто и пешком - небанальная фотопрогулка по Питеру
скидка
15%
Фотопрогулка
2 часа
44 отзыва
На авто и пешком - небанальная фотопрогулка по Питеру
Очароваться пёстрыми двориками, погрузиться в уличное искусство и сделать красочные снимки
Начало: У станции метро пл. Ленина
Сегодня в 14:00
8 июля в 08:00
79006 715 за всё до 3 чел.
Прогулка по Неве на закате с выходом в Финский залив и живой музыкой
🎶 Музыкальные теплоходы
скидка
25%
Групповая
1.5 часа
672 отзыва
Прогулка по Неве на закате с выходом в Финский залив и живой музыкой
Начало: Набережная Макарова, 34
Расписание: По расписанию
Сегодня в 21:15
Завтра в 21:15
1200900 за человека
Must have: Питер с высоты, дворы, парадные и коммуналка
🚶 Пешая
скидка
25%
Групповая
2.5 часа
61 отзыв
Must have: Питер с высоты, дворы, парадные и коммуналка
Начало: Загородный проспект, д. 2, рядом м. Владимирская
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
17201 290 за человека
Кронштадт - хранитель морского флота
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
62 отзыва
Кронштадт: секреты морской крепости
Исследуйте Кронштадт: от Петровского дока до Морского собора, познайте морскую душу России в увлекательной экскурсии
Начало: В районе Гостиного двора Кронштадта
9 июля в 14:00
19 июля в 15:00
от 58005 220 за всё до 6 чел.
Сверкающий мир Фаберже
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Экскурсия в мир Фаберже: ювелирное искусство и история Романовых
Погрузитесь в сверкающий мир Фаберже, где каждый экспонат расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя тайны великих мастеров
Начало: Наб. Фонтанки,21
13 июля в 10:00
16 июля в 10:00
60005 400 за всё до 10 чел.
Поиск клада в Царском Селе
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
30 отзывов
Поиск клада в Царском Селе
Погулять по паркам Царского Села, узнать о них интересные факты и найти клад
Начало: Лицейский садик
Сегодня в 15:00
Завтра в 14:00
59005 310 за всё до 6 чел.
Интимный Эрмитаж
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
60 отзывов
Экскурсия Интимный Эрмитаж: секреты императорского Санкт-Петербурга
Раскройте секреты Эрмитажа: от императорских страстей до шедевров искусства. Эксклюзивный доступ и уникальные истории ждут вас
Начало: На Дворцовой площади
9 июля в 12:30
18 июля в 13:00
81007 290 за всё до 4 чел.
Велоэкскурсия по Царскому Селу
🚲 На велосипеде
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
50 отзывов
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Исследовать музей-заповедник в исторических деталях и архитектурных штрихах
Начало: В центре города Пушкин
Сегодня в 15:30
Завтра в 14:30
96008 640 за всё до 4 чел.
Лабиринты Петроградки: дворы-колодцы и доходные дома
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
1140 отзывов
Лабиринты Петроградки: дворы-колодцы и доходные дома
Начало: СТ.М. Петроградская
Расписание: см. календарь
Сегодня в 10:00
Завтра в 11:00
от 1106885 за человека
«По улицам слона водили…». Слоновьи дворы и прочие диковинки Петербурга
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
70 отзывов
Уникальная экскурсия в Санкт-Петербурге: Следы истории и слонов
Погрузитесь в атмосферу старинного Петербурга, открывая его скрытые уголки и удивительные истории
Начало: В районе площади Восстания
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
60004 800 за всё до 8 чел.
Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
12 часов
216 отзывов
Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
Начало: Пл. Искусств, 1, у памятника А.С. Пушкину
Расписание: Ежедневно в 08:00
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
42503 825 за человека
Город горожан: по Петербургу на уютном катере
🚤 На катере
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
59 отзывов
Город горожан: по Петербургу на уютном катере
Отправиться на водную прогулку по каналам и Неве и узнать город через истории его жителей
Начало: Пристань на ул. Академика Павлова, д. 11а (угол с ...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2700022 950 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июля 2024
    Квест-экскурсия «Проклятие художников» в Русском музее
    Сегодня прошли Квест по Русскому музею. Понравилось, что дети не только узнают, но и взаимодействуют с картинами. Интересный подход, новый взгляд на экскурсии. Очень рекомендую!
  • А
    Альбина
    5 июля 2024
    Квест-экскурсия «Проклятие художников» в Русском музее
    Было весело, этот визит в музей точно запомнится
  • М
    Михаил
    4 июля 2024
    Автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
    Отличная экскурсия
  • D
    Dina
    4 июля 2024
    Небесная перспектива: групповая экскурсия на крыше
    Посетили экскурсию семьей, с сыном 14 лет. Очень понравилось! Полюбовались прекрасными видами, сделали чудесные фото) поднимались на крышу в сопровождении
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    охраны торгового центра и гида. Гиду отдельное спасибо за интересные факты и отличное фото! Длительность около часа, крыша безопасная, ходить особо не требуется.

  • Е
    Екатерина
    4 июля 2024
    Автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
    Очень понравилось, рекомендую!
  • О
    Ольга
    4 июля 2024
    На катере - по малым рекам и каналам Петербурга
    Отличная экскурсия. Все вовремя, хорошо организовано. Есть пледы и зонты. Было очень комфортно. Хороший аудиогид, интересно. Проехали весь заявленный маршрут. Стоимость ниже, чем через кассу. Всем рекомендуем.
  • Е
    Екатерина
    4 июля 2024
    Автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
    Гид супер, очень интересно рассказывает, но я не успевала так быстро ходить, поэтому почти везде начало рассказа не слышала, помедленнее бы. В остальном отлично всё
  • Н
    Никитин
    4 июля 2024
    Знакомство с Петербургом: автобусная экскурсия
    Спасибо экскурсаводу за интересный рассказ и отличные знания тематики!!! Водитель класс!!!
  • Д
    Дарья
    4 июля 2024
    Индивидуальная прогулка на развод мостов
    Прогулка была шикарной, с ветерком. Капитан дополнял аудиогида уточнениями и рассказами, после включил отличную музыку.
  • А
    Анастасия
    4 июля 2024
    Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
    Потрясающий гид Дарья, очень интересно рассказывает об истории создания Царского села, сопровождая интересными фактами об эпохе Елизаветы и Екатерины, провела
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    нас по парку классным маршрутом, акцентируя внимание на разных деталях и получилась целостная картина создания царского села и в целом истории России в ту эпоху. Дети сказали, что это был их лучший урок истории в жизни!) Приятный тембр голоса, выразительная речь с расстановками, вовлечение в беседу, очень много новой информации, что когда гуляешь в царском селе, парку, созерцая всю эту красоту в сопровождении такого чудесного гида мурашки бегут по телу и перехватывает дыхание). Очень рекомендую, прогулка без гида была бы не такой очаровательной и познавательной! Спасибо Дарья!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Со скидкой»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Теплоходная прогулка по Неве и Финскому заливу - на закате под живую музыку
  2. Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
  3. Бары Петербурга: от Петра I до Виктора Цоя
  4. Парадный Петербург: прогулка с фотографом
  5. Секретный Петербург: прогулка с фотографом
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Финский Залив
  8. Петропавловская крепость
  9. Исаакиевский собор
  10. Зимний дворец
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