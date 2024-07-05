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нас по парку классным маршрутом, акцентируя внимание на разных деталях и получилась целостная картина создания царского села и в целом истории России в ту эпоху. Дети сказали, что это был их лучший урок истории в жизни!) Приятный тембр голоса, выразительная речь с расстановками, вовлечение в беседу, очень много новой информации, что когда гуляешь в царском селе, парку, созерцая всю эту красоту в сопровождении такого чудесного гида мурашки бегут по телу и перехватывает дыхание). Очень рекомендую, прогулка без гида была бы не такой очаровательной и познавательной! Спасибо Дарья!