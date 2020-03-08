32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Отыскать города мира в Петербурге

Сквозная тема этой экскурсии-приключения — параллели Петербурга с городами мира, отголоски других культур и архитектурных стилей в Северной столице. Вы узнаете, какими европейскими шедеврами вдохновлялись архитекторы, «найдете» в городе Китай и Египет. Как заядлый путешественник на примере Петербурга я подскажу, как с пользой провести время в других городах мира, и расскажу о современных европейских тенденциях Северной столицы.

Must-see места в вашем ритме и без сухих дат

Скучные лекции — не обо мне. Вы, конечно, погрузитесь в историю города, но в формате дружеской беседы, а не длинного монолога гида. Узнаете самое интересное из прошлого Петропавловской крепости, крейсера «Аврора», Михайловского замка, Казанского и Исаакиевского соборов, храма Спаса на Крови и других значимых достопримечательностей. Увидите «открыточные» Дворцовую и Сенатскую площади и Стрелку Васильевского острова, проедете по парадному Невскому проспекту, по набережным рек Мойка и Фонтанка.

«Приручить» современный Петербург

По вашему желанию и интересам прямо «на ходу» можно корректировать программу. Например:

— заехать перекусить в одно из популярных креативных пространств с ресторанами, творческими студиями и красивыми видами

— посмотреть на самые современные достопримечательности

— посетить знаменитые дворы-колодцы а, может, даже забраться на обзорную площадку на крыше

— заглянуть в нетуристические рестораны, кофейни или бары (многие расположены в исторических интерьерах)

— и многое другое!

Оптимальным продолжением этой программы может стать моя экскурсия в Петергоф и Кронштадт.

Кому подойдет экскурсия

Всем-всем путешественникам! Я легко подстрою маршрут и информационный материал как для самого первого дня пребывания в Петербурге, так и для тех, кто уже не в первый раз посещает Северную Столицу.