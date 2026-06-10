32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Петербург - отдельный мир

Автопешеходная экскурсия-впечатление по удивительным мирам Петербурга
Парадный, нешаблонный, современный — какой он, ваш Петербург? Кажется, что его можно исследовать бесконечно! Я помогу раскрыть разные грани Северной столицы, подобрав оптимальный маршрут и те локации, которые заинтересуют именно вас.

Будут ли это знаковые и открыточные виды для первого знакомства, необычные места или изнанка города — вас ждут яркие сюжеты и полезные рекомендации для отдыха.
5
214 отзывов
Петербург - отдельный мир
Петербург - отдельный мир
Петербург - отдельный мир

Описание экскурсии

Оживить исторический центр в вашем ритме

Скучные лекции останутся за бортом. Вы основательно погрузитесь в историю Петербурга, но в формате дружеской беседы. И узнаете самое интересное о прошлом и настоящем всех главных достопримечательностей, среди которых будут:

  • Петропавловская крепость
  • Михайловский замок
  • Казанский и Исаакиевский соборы
  • Храм Спаса на Крови
  • Крейсер «Аврора»
  • «Открыточные» Дворцовая и Сенатская площади
  • Стрелка Васильевского острова
  • Парадный Невский проспект
  • Знаменитые мосты и набережные

Узнать «другой» Петербург

Обязательно напишите, если вы уже бывали на обзорных экскурсиях в нашем городе, и тогда я покажу его с нестандартной стороны. Мы исследуем то, что скрыто от глаз гостей города:

  • Знаменитые дворы-колодцы и парадные
  • Мозаичных Атлантов и уголки «северного Амстердама»
  • Необычные доходные дома и яркие современные общественные пространства
  • Атмосферный исторический вокзал и многое другое

Программу можно гибко менять под ваши интересы. Например:

  • перекусить в популярном креативном пространстве с ресторанами и красивыми видами
  • подняться на обзорную площадку с панорамой Петербурга
  • заглянуть в интересную кофейню

Отыскать города мира в Петербурге

Сквозная тема этой экскурсии-приключения — архитектурные параллели. Как опытный путешественник, я помогу вам найти отголоски других культур в облике Северной столицы.

  • Вы узнаете, какими европейскими шедеврами вдохновлялись петербургские зодчие
  • «Найдёте» в городе мотивы Китая и Египта
  • Узнаете о современных европейских тенденциях, которые проявляются в жизни Петербурга

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На кроссовере Hyundai IX35 (от 1 до 4 гостей). Для 5 гостей или по желанию, возможна экскурсия на комфортном шестиместном минивэне KIA Carnival, с индивидуальными креслами и большим люком (доплата 1800 ₽)
  • Экскурсия начинается в любом удобном вам месте. Я могу забрать вас из аэропорта, с вокзала, круизного терминала или из отеля. Транспортные расходы включены в стоимость
  • Заканчивается экскурсия в пределах исторического центра. Другие локации по согласованию

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 2316 туристов
Я — путешественник, коренной петербуржец, аккредитованный гид. Посетил более 60 стран и около 400 городов, я всегда с гордостью и любовью возвращался в свой родной город! На своих экскурсиях я
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с радостью расскажу, почему это так. Могу назвать себя разносторонней личностью — люблю историю и ночную жизнь, театр и спорт, исторический центр и новые районы, путешествия в солнце и в дождь — поэтому легко подстроюсь под ваши предпочтения и внимательно отнесусь к пожеланиям. Обещаю по-настоящему индивидуальный подход, яркую, интересную и нескучную экскурсию!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 214 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
213
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3
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Юлия
Приехали в Санкт-Петербург с мужем, детьми (9 и 11 лет) и взяли бабушку. Дети и бабушка в Питере впервые. Алексей рассказывал так увлеченно, что было интересно всем: и детям и
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взрослым. я переживала, что дети за 3 часа могут заскучать. Но время для всех пролетело незаметно. Новые факты открыли для себя и те, кто в Питере не в первый раз. Обязательно буду советовать Алексея друзьям и с удовольствием сами еще раз возьмем экскурсию, когда снова посетим Питер.

Приехали в Санкт-Петербург с мужем, детьми (9 и 11 лет) и взяли бабушку. Дети и бабушка
Приехали в Санкт-Петербург с мужем, детьми (9 и 11 лет) и взяли бабушку. Дети и бабушка
Приехали в Санкт-Петербург с мужем, детьми (9 и 11 лет) и взяли бабушку. Дети и бабушка
Приехали в Санкт-Петербург с мужем, детьми (9 и 11 лет) и взяли бабушку. Дети и бабушка
Алексей
Алексей
Ответ организатора:
Спасибо за добрые слова, Юля!
Искренне стараюсь заинтересовать юных гостей Петербурга - здорово, что получилось!)))) Обязательно жду вновь!)
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Ольга
Мы впервые почти всей семьёй знакомились с городом, поэтому выбрали индивидуальную экскурсию — и не прогадали! Алексей не просто провёл экскурсию — он создал и упорядочил в наших головах общую
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картину города. Следуя его рекомендациям, мы спланировали маршрут отдыха не только на этот приезд, но и на будущее.
Огромное спасибо, Алексей! Мы остались довольны на все 100 % — впечатления просто замечательные. С удовольствием обратимся к вам снова, когда будем готовиться к следующему отпуску!

Мы впервые почти всей семьёй знакомились с городом, поэтому выбрали индивидуальную экскурсию — и не прогадали!
Алексей
Алексей
Ответ организатора:
Спасибо, Ольга, за то, что нашли время написать отзыв и за такую точную оценку! Да, наша задача - представить Петербург,
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как единое целое, а не просто набор зданий! Значит вы все поняли правильно, и я этому очень рад! Жду вновь, теперь уже полным составом. До встречи!

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И
Алексею, огромное спасибо за великолепно проведенные дни!
Профи с большой буквы, все очень доходчиво, главное не скучно объяснял, показывал, маршрут был потрясающий, этот приезд в Петербург в корне просто поменял мнение о городе, теперь чаще нужно приезжать и на дольше оставаться)
Алексею, огромное спасибо за великолепно проведенные дни!
Алексей
Алексей
Ответ организатора:
Благодарю, Иван, за такую высокую оценку! Очень здорово, когда на экскурсии получается хороший диалог, когда есть "отклик" прямо по ходу встречи - это очень важно для меня. За это и от меня Вам огромное спасибо! Жду вновь)
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Анна
Очень понравилась экскурсия! Мы замечательно провели время с Алексеем! Он грамотный, эрудированный, интеллигентный и располагающий к себе человек! Машины чистая и комфортная, Маршрут составлен идеально и логично. Внучка 11 лет забыла про телефон! Я рекомендую эту экскурсию всем для знакомства со знаковыми местами Санкт-Петербурга. Спасибо!
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Анна
Хотим выразить огромную благодарность Алексею за потрясающую индивидуальную экскурсию по Санкт-Петербургу.

В этот день шел дождь, Алексей полностью адаптировал маршрут под наши интересы, учел возраст ребенка (предстоит ЕГЭ)и отказался от банальных
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туристических клише.
Невероятно глубокое знание истории. На каждый наш, даже самый каверзный вопрос, следовал развернутый и интересный ответ.

Сын, обычно, скучает на экскурсиях, тут был активен, задавал вопросы, участвовал в дисккссиях!.

Результат превзошел все ожидания. Однозначно пять звезд!

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И
Спасибо огромное Алексею за такую потрясающую экскурсию! Хочу отметить безусловную любовь Алексея к своему городу, которой он горит и дарит огоньки этой любви нам, гостям!!! Я не первый раз в
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Санкт-Петербурге, но после удивительной экскурсии открыла столько мест обязательных для посещения, что даже не счесть!!! Спасибо за позитив, за отличное настроение и за клиентоориентированность!!! Было интересно, познавательно, весело и очень здорово!!! Мои 10000% рекомендации для посещению этой экскурсии!

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