32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Парадный, нешаблонный, современный — какой он, ваш Петербург? Кажется, что его можно исследовать бесконечно! Я помогу раскрыть разные грани Северной столицы, подобрав оптимальный маршрут и те локации, которые заинтересуют именно вас.
Будут ли это знаковые и открыточные виды для первого знакомства, необычные места или изнанка города — вас ждут яркие сюжеты и полезные рекомендации для отдыха.
Будут ли это знаковые и открыточные виды для первого знакомства, необычные места или изнанка города — вас ждут яркие сюжеты и полезные рекомендации для отдыха.
Описание экскурсии
Оживить исторический центр в вашем ритме
Скучные лекции останутся за бортом. Вы основательно погрузитесь в историю Петербурга, но в формате дружеской беседы. И узнаете самое интересное о прошлом и настоящем всех главных достопримечательностей, среди которых будут:
- Петропавловская крепость
- Михайловский замок
- Казанский и Исаакиевский соборы
- Храм Спаса на Крови
- Крейсер «Аврора»
- «Открыточные» Дворцовая и Сенатская площади
- Стрелка Васильевского острова
- Парадный Невский проспект
- Знаменитые мосты и набережные
Узнать «другой» Петербург
Обязательно напишите, если вы уже бывали на обзорных экскурсиях в нашем городе, и тогда я покажу его с нестандартной стороны. Мы исследуем то, что скрыто от глаз гостей города:
- Знаменитые дворы-колодцы и парадные
- Мозаичных Атлантов и уголки «северного Амстердама»
- Необычные доходные дома и яркие современные общественные пространства
- Атмосферный исторический вокзал и многое другое
Программу можно гибко менять под ваши интересы. Например:
- перекусить в популярном креативном пространстве с ресторанами и красивыми видами
- подняться на обзорную площадку с панорамой Петербурга
- заглянуть в интересную кофейню
Отыскать города мира в Петербурге
Сквозная тема этой экскурсии-приключения — архитектурные параллели. Как опытный путешественник, я помогу вам найти отголоски других культур в облике Северной столицы.
- Вы узнаете, какими европейскими шедеврами вдохновлялись петербургские зодчие
- «Найдёте» в городе мотивы Китая и Египта
- Узнаете о современных европейских тенденциях, которые проявляются в жизни Петербурга
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- На кроссовере Hyundai IX35 (от 1 до 4 гостей). Для 5 гостей или по желанию, возможна экскурсия на комфортном шестиместном минивэне KIA Carnival, с индивидуальными креслами и большим люком (доплата 1800 ₽)
- Экскурсия начинается в любом удобном вам месте. Я могу забрать вас из аэропорта, с вокзала, круизного терминала или из отеля. Транспортные расходы включены в стоимость
- Заканчивается экскурсия в пределах исторического центра. Другие локации по согласованию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 2316 туристов
Я — путешественник, коренной петербуржец, аккредитованный гид. Посетил более 60 стран и около 400 городов, я всегда с гордостью и любовью возвращался в свой родной город! На своих экскурсиях я
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 214 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Приехали в Санкт-Петербург с мужем, детьми (9 и 11 лет) и взяли бабушку. Дети и бабушка в Питере впервые. Алексей рассказывал так увлеченно, что было интересно всем: и детям и
Алексей
Ответ организатора:
Спасибо за добрые слова, Юля!
Искренне стараюсь заинтересовать юных гостей Петербурга - здорово, что получилось!)))) Обязательно жду вновь!)
Искренне стараюсь заинтересовать юных гостей Петербурга - здорово, что получилось!)))) Обязательно жду вновь!)
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Мы впервые почти всей семьёй знакомились с городом, поэтому выбрали индивидуальную экскурсию — и не прогадали! Алексей не просто провёл экскурсию — он создал и упорядочил в наших головах общую
Алексей
Ответ организатора:
Спасибо, Ольга, за то, что нашли время написать отзыв и за такую точную оценку! Да, наша задача - представить Петербург,
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И
Алексею, огромное спасибо за великолепно проведенные дни!
Профи с большой буквы, все очень доходчиво, главное не скучно объяснял, показывал, маршрут был потрясающий, этот приезд в Петербург в корне просто поменял мнение о городе, теперь чаще нужно приезжать и на дольше оставаться)
Профи с большой буквы, все очень доходчиво, главное не скучно объяснял, показывал, маршрут был потрясающий, этот приезд в Петербург в корне просто поменял мнение о городе, теперь чаще нужно приезжать и на дольше оставаться)
Алексей
Ответ организатора:
Благодарю, Иван, за такую высокую оценку! Очень здорово, когда на экскурсии получается хороший диалог, когда есть "отклик" прямо по ходу встречи - это очень важно для меня. За это и от меня Вам огромное спасибо! Жду вновь)
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Очень понравилась экскурсия! Мы замечательно провели время с Алексеем! Он грамотный, эрудированный, интеллигентный и располагающий к себе человек! Машины чистая и комфортная, Маршрут составлен идеально и логично. Внучка 11 лет забыла про телефон! Я рекомендую эту экскурсию всем для знакомства со знаковыми местами Санкт-Петербурга. Спасибо!
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Хотим выразить огромную благодарность Алексею за потрясающую индивидуальную экскурсию по Санкт-Петербургу.
В этот день шел дождь, Алексей полностью адаптировал маршрут под наши интересы, учел возраст ребенка (предстоит ЕГЭ)и отказался от банальных
В этот день шел дождь, Алексей полностью адаптировал маршрут под наши интересы, учел возраст ребенка (предстоит ЕГЭ)и отказался от банальных
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И
Спасибо огромное Алексею за такую потрясающую экскурсию! Хочу отметить безусловную любовь Алексея к своему городу, которой он горит и дарит огоньки этой любви нам, гостям!!! Я не первый раз в
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