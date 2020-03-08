32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Многогранность города и нескучные рассказы — авто-пешеходная экскурсия на целый день

Алексей
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Алексей – ваш гид
Общепризнано, что Санкт-Петербург — самый европейский город России.

Моя экскурсия докажет это утверждение: вы найдёте общие черты Петербурга и Европы (и не только), изучая главные достопримечательности.

Откроете нескучные сюжеты из истории и «соберете» виды с открыток, посетите действительно знаковые места, которые редко попадают в классическую обзорную экскурсию, а также узнаете о современной жизни города на Неве.

Обещаю отсутвие спешки, полезные рекомендации и насыщенный маршрут, интересный именно вам, — всё, чтобы понять и полюбить Петербург!
8550 ₽
8123 за экскурсию
скидка5%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии32 отзыва
5
Петербург — отдельный мир!
Петербург — отдельный мир!

Что вас ожидает

Отыскать города мира в Петербурге
Сквозная тема этой экскурсии-приключения — параллели Петербурга с городами мира, отголоски других культур и архитектурных стилей в Северной столице. Вы узнаете, какими европейскими шедеврами вдохновлялись архитекторы, «найдете» в городе Китай и Египет. Как заядлый путешественник на примере Петербурга я подскажу, как с пользой провести время в других городах мира, и расскажу о современных европейских тенденциях Северной столицы.

Must-see места в вашем ритме и без сухих дат
Скучные лекции — не обо мне. Вы, конечно, погрузитесь в историю города, но в формате дружеской беседы, а не длинного монолога гида. Узнаете самое интересное из прошлого Петропавловской крепости, крейсера «Аврора», Михайловского замка, Казанского и Исаакиевского соборов, храма Спаса на Крови и других значимых достопримечательностей. Увидите «открыточные» Дворцовую и Сенатскую площади и Стрелку Васильевского острова, проедете по парадному Невскому проспекту, по набережным рек Мойка и Фонтанка.

«Приручить» современный Петербург
По вашему желанию и интересам прямо «на ходу» можно корректировать программу. Например:
— заехать перекусить в одно из популярных креативных пространств с ресторанами, творческими студиями и красивыми видами
— посмотреть на самые современные достопримечательности
— посетить знаменитые дворы-колодцы а, может, даже забраться на обзорную площадку на крыше
— заглянуть в нетуристические рестораны, кофейни или бары (многие расположены в исторических интерьерах)
— и многое другое!

Оптимальным продолжением этой программы может стать моя экскурсия в Петергоф и Кронштадт.

Кому подойдет экскурсия

Всем-всем путешественникам! Я легко подстрою маршрут и информационный материал как для самого первого дня пребывания в Петербурге, так и для тех, кто уже не в первый раз посещает Северную Столицу.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На автомобиле Mitsubishi Lancer или Hyundai IX35. Возможна экскурсия на Volkswagen Touareg (доплата 1500 руб.).
  • Экскурсия начинается в любом удобном вам месте. Я могу забрать вас из аэропорта, с вокзала, круизного терминала или из отеля. Транспортные расходы включены в стоимость
  • После экскурсии отвезу в удобное вам место в пределах исторического центра. За пределы — доплата 600 руб.

Дополнительные опции

  • В программу могут быть добавлены любые интересные вам места Петербурга, увеличено или сокращено время нашей встречи (уточняйте в переписке)
  • Посещение Петропавловского и Исаакиевского соборов, а также храма Спаса на Крови возможно по желанию. Билеты оплачиваются на месте дополнительно.
Петербург — отдельный мир!
Петербург — отдельный мир!
Петербург — отдельный мир!
Петербург — отдельный мир!
Петербург — отдельный мир!
Петербург — отдельный мир!
Петербург — отдельный мир!
Петербург — отдельный мир!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алексей
Алексей
Здравствуйте! Я путешественник из Санкт-Петербурга. Посетив более 55 стран и около 350 городов за 10 лет, я всегда с гордостью и любовью возвращался в свой родной город! На своих прогулках в формате легкого диалога я с радостью, расскажу, почему это так. Могу назвать себя разносторонней личностью — люблю историю и ночную жизнь, театр и спорт, исторический центр и новые районы, прогулки в солнце и в дождь — поэтому легко подстроюсь под ваши предпочтения. Обещаю интересную и нескучную экскурсию!
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32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Спасибо Алексею за экскурсию, часто бываем в Питере, любим этот город, не раз пользовались услугами гидов, но с Алексеем мы провели день не так как обычно, он показал нам город с другого ракурса и сам оказался очень приятным и эрудированным человеком.
26 февраля 2020
Все понравилось . Огромное спасибо
18 февраля 2020
Задолго до поездки мы выбирали мероприятия и экскурсии. Для своего романтический уикенда хотелось самого лучшего... Предложений на сайте много,но наш выбор остановился на индивидуальной экскурсии- Петербург — отдельный мир! Питер Бесконечно интересный город...
Гид Алексей провел свою экскурсию на одном дыхании /6 часов! /.
Увлекательно! Познавательно! Артистично! Очарованы достопримечательностями города и нашим гидом!
Алексей учел наши пожелания. Было много открытий и даже сюрпризов. Благодарны и признательны ! Спасибо! Рекомендуем!
24 января 2020
Мы очень благодарны Алексею за интереснейшую экскурсию. Он встретил нас в аэропорту, затем в течении 6 часов знакомил нас с основными достопримечательностями города на Неве. Эрудиция Алексея и его умение интересно рассказывать сделало нашу экскурсию незабываемой. Будем рекомендовать друзьям и знакомым.
6 января 2020
Всем рекомендую и экскурсию, и гида!!!
Я очень люблю свой город и довольно хорошо его знаю, так что заказывала экскурсию скорее для своих гостей, но по ходу повествования Алексея, я поняла, что открываю для себя новые, интересные уголки Санкт-Петербурга и исторические факты.
Формат экскурсии так же очень порадовал – непринужденный и очень гибко подстраиваемый под интересы экскурсантов.
Также хочется отметить, что Алексей не только великолепный гид, прекрасно знающий город и его историю, но и отличный водитель (для меня это был очень важно), а также очень пунктуальный и ответственный человек. Все что было заявлено в описании к экскурсии – все было выполнено на 120%.
6 января 2020
Безумно благодарны! Алексей прекрасно провел экскурсию на английском и русском языках одновременно, легко и очень точно переключаясь с одного на другой. Открыл нам большие, маленькие и своеобразные чудеса Санкт-Петербурга от местного жителя, который разделяет страсть и любовь к своему городу, любит и знает его великую историю. Ни один наш вопрос не остался без ответа. Были мандарины, шутки и рассказы, переносившие нас в историю, а затем снова в современность. Маршрут логичный, интересный, с возможностью в любой момент перестроиться, если потребуется. Алексей учел все наши предложения, поделился местами, которые мы после экскурсии посещали еще два дня!) Еще раз огромное спасибо. Действительно лучший гид для вашей поездки в Санкт-Петербург.
6 января 2020
Алексей- лучший из всех виденных мной гидов! То, что мы увидели и услышали за несколько часов, самостоятельно мы бы узнали не менее, чем за неделю. Я первый раз пользуюсь услугами индивидуального экскурсовода, раньше считал это дорогим удовольствием. Теперь считаю по- другому. Мы сэкономили массу времени, побывали в обществе интеллигентного, образованного, воспитанного человека, неутомимого рассказчика. Алексей встретил нас в аэропорту, показал нам удивительно красивые места, видовые площадки, исторические места. Рассказал и историю города, зданий, памятников. Рассказал биографию исторически значимых людей. Алексей, спасибо большое! Всем туристам очень рекомендую Алексея!
9 декабря 2019
Мы с друзьями хотим поблагодарить Алексея за то что дал возможность влюбиться в Петербург,за то что помог нам объять необъятное и за профессионализм и креативный подход!Очень рекомендуем доверить своё драгоценное время в Петербурге именно этому специалисту!!!👍👌
18 октября 2019
Спасибо за экскурсию! Алексей очень эрудированный человек и искренне влюбленный в свой город. Для первого знакомства с этим замечательным городом - то что нужно!
2 октября 2019
Это наша вторая экскурсия с Алексеем,настоящим профессионалом своего дела,эрудированным,интеллигентным ,с хорошей и правильной русской речью. Очень интересный собеседник,было приятно провести с ним шесть часов,рассказывает очень увлекательно. Всем будем его рекомендовать и в следующий приезд в Санкт-Петербург обратимся обязательно к нему. Спасибо,Алексей!
Ещё 22 отзыва

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