32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Парадный, нешаблонный, современный — какой он, ваш Петербург? Кажется, что его можно исследовать бесконечно! Я помогу раскрыть разные грани Северной столицы, подобрав оптимальный маршрут и те локации, которые заинтересуют именно вас. Будут ли это знаковые и открыточные виды для первого знакомства, необычные места или изнанка города — вас ждут яркие сюжеты и полезные рекомендации для отдыха.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Оживить исторический центр в вашем ритме

Скучные лекции останутся за бортом. Вы основательно погрузитесь в историю Петербурга, но в формате дружеской беседы. И узнаете самое интересное о прошлом и настоящем всех главных достопримечательностей, среди которых будут:

Петропавловская крепость

Михайловский замок

Казанский и Исаакиевский соборы

Храм Спаса на Крови

Крейсер «Аврора»

«Открыточные» Дворцовая и Сенатская площади

Стрелка Васильевского острова

Парадный Невский проспект

Знаменитые мосты и набережные

Узнать «другой» Петербург

Обязательно напишите, если вы уже бывали на обзорных экскурсиях в нашем городе, и тогда я покажу его с нестандартной стороны. Мы исследуем то, что скрыто от глаз гостей города:

Знаменитые дворы-колодцы и парадные

Мозаичных Атлантов и уголки «северного Амстердама»

Необычные доходные дома и яркие современные общественные пространства

Атмосферный исторический вокзал и многое другое

Программу можно гибко менять под ваши интересы. Например:

перекусить в популярном креативном пространстве с ресторанами и красивыми видами

подняться на обзорную площадку с панорамой Петербурга

заглянуть в интересную кофейню

Отыскать города мира в Петербурге

Сквозная тема этой экскурсии-приключения — архитектурные параллели. Как опытный путешественник, я помогу вам найти отголоски других культур в облике Северной столицы.

Вы узнаете, какими европейскими шедеврами вдохновлялись петербургские зодчие

«Найдёте» в городе мотивы Китая и Египта

Узнаете о современных европейских тенденциях, которые проявляются в жизни Петербурга

Организационные детали

Как проходит экскурсия