Представьте, что вы приехали в Петербург всего на несколько дней, хотите сохранить яркие воспоминания о поездке и привезти домой не просто селфи на телефон, а действительно качественные снимки, которые будет не стыдно показать близким или повесить на стену.
Исаакий, Мариинский дворец, Синий мост через Мойку, питерские набережные и улицы — они останутся с вами на живых фотографиях!
Исаакий, Мариинский дворец, Синий мост через Мойку, питерские набережные и улицы — они останутся с вами на живых фотографиях!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Я поснимаю вас на фоне знаковых мест города — Дворцовой площади, Исаакиевского собора, разводных мостов и многих других. Я дам вам профессиональные советы по позированию и объясню, как правильно выбирать ракурсы и точки съёмки, чтобы выглядеть на фотографиях наиболее выигрышно. После чего вам останется только наслаждаться прогулкой.
Бонус: я покажу вам несколько секретных точек, откуда открываются потрясающие виды на город.
Не просто фотосессия
Вы не только получите потрясающие снимки, но и узнаете много интересного об истории и культуре Санкт-Петербурга.
- Вы услышите о 40-летнем строительстве грандиозного Исаакиевского собора и о трагической судьбе его архитектора Огюста Монферрана
- У Мариинского дворца я расскажу о пышных балах и приёмах
- На Синем мосту вы узнаете, почему он получил такое название и чем знамениты другие цветные мосты города. А на набережной реки Мойки я поделюсь историями о знаменитых обитателях особняков, роковых дуэлях и гибели Александра Пушкина.
- Гуляя по историческим улочкам, вы откроете для себя малоизвестные страницы жизни Петербурга. Узнаете, как жили простые горожане в прошлые века, какие секреты хранят старинные доходные дома и как менялся облик города на протяжении столетий.
Организационные детали
- Каждая фотопрогулка планируется индивидуально с учётом ваших пожеланий. Я подберу удобный для вас маршрут, темп прогулки и время съёмки, чтобы вы чувствовали себя максимально комфортно. А если вы путешествуете с детьми или домашними питомцами — они тоже смогут принять участие в фотосессии!
- Про качество и сроки: я использую профессиональную фототехнику последнего поколения, которая позволяет получать снимки безупречного качества даже в сложных условиях съёмки. А благодаря многолетнему опыту работы, я могу гарантировать, что вы получите ваши фотографии в кратчайшие сроки после окончания фотопрогулки — обычно 40–70 фото в авторской обработке в течение 5 дней. Я пришлю вам ссылку на облачное хранилище, с которого вы сможете их скачать в течение 3 месяцев.
- Возможность создать свой образ: если вы хотите не просто сделать красивые фото на память, но и примерить на себя определённый образ или стиль — я с радостью помогу вам в этом! Вместе мы можем придумать интересную концепцию для фотосессии, подобрать подходящие локации и реквизит.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Исаакиевского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Санкт-Петербурге
Привет! Меня зовут Мария, и я профессиональный фотограф из Санкт-Петербурга. Фотография — моя страсть и призвание, я ей занимаюсь более 10 лет. Мне нравится находить необычные ракурсы, запечатлевать красоту городаЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
11 мая 2024
Прекрасная фотопрогулка!
Мария - очень приятная девушка и по-настоящему опытный фотограф.
Во время фотосъемки мы узнали много интересных фактов о городе, подобрали лучшие локации для снимков и просто приятно провели время!
С нетерпением ждем готовые работы!
Мария - очень приятная девушка и по-настоящему опытный фотограф.
Во время фотосъемки мы узнали много интересных фактов о городе, подобрали лучшие локации для снимков и просто приятно провели время!
С нетерпением ждем готовые работы!
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