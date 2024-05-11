Представьте, что вы приехали в Петербург всего на несколько дней, хотите сохранить яркие воспоминания о поездке и привезти домой не просто селфи на телефон, а действительно качественные снимки, которые будет не стыдно показать близким или повесить на стену. Исаакий, Мариинский дворец, Синий мост через Мойку, питерские набережные и улицы — они останутся с вами на живых фотографиях!

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Я поснимаю вас на фоне знаковых мест города — Дворцовой площади, Исаакиевского собора, разводных мостов и многих других. Я дам вам профессиональные советы по позированию и объясню, как правильно выбирать ракурсы и точки съёмки, чтобы выглядеть на фотографиях наиболее выигрышно. После чего вам останется только наслаждаться прогулкой.

Бонус: я покажу вам несколько секретных точек, откуда открываются потрясающие виды на город.

Не просто фотосессия

Вы не только получите потрясающие снимки, но и узнаете много интересного об истории и культуре Санкт-Петербурга.

Вы услышите о 40-летнем строительстве грандиозного Исаакиевского собора и о трагической судьбе его архитектора Огюста Монферрана

У Мариинского дворца я расскажу о пышных балах и приёмах

На Синем мосту вы узнаете, почему он получил такое название и чем знамениты другие цветные мосты города. А на набережной реки Мойки я поделюсь историями о знаменитых обитателях особняков, роковых дуэлях и гибели Александра Пушкина.

Гуляя по историческим улочкам, вы откроете для себя малоизвестные страницы жизни Петербурга. Узнаете, как жили простые горожане в прошлые века, какие секреты хранят старинные доходные дома и как менялся облик города на протяжении столетий.

Организационные детали