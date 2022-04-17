Это необычная экскурсия. На ней вас не встретит гид, не будет группы людей, не нужно будет вставать к какому-то времени. Все это вы решаете сами.

Сделать перерыв на кофе - без проблем, любите пить и жевать во время экскурсии - welcome. Вам больше не нужно не под кого подстраиваться, берите с собой тех, с кем вам интересно.

Но самое главное, что на нашей экскурсии вы встретите не только информацию о достопримечательностях маршрута, но и игровое задание, ответ на которое откроет вам следующую точку маршрута.

Маршрут "В самом сердце Санкт-Петербурга" проведет вас по знаменитому разводному Дворцовому мосту, вы откроете тайну пропавшей ограды, узнаете какие секреты хранит в себе здание Главного штаба, где обитают котики и почему вы никогда не увидите Эрмитаж.

На нашем пути будет 23 остановки. Вы познакомитесь с большим количеством дворцов: Зимним, Мраморным, Ново-Михайловским и другими. Увидите Атлантов Эрмитажа, посетите Суворовскую площадь и не только.

У вас больше не получится остаться просто наблюдателями. Вы станете активными участниками своего собственного приключения.

На маршруте вам предстоит поучаствовать в нескольких викторинах: найти что же держит в руках ангел, разглядеть какие сказочные существа украшают дом учёных и кто охраняет Эрмитаж. Важна будет каждая деталь! Насколько вы наблюдательны?

Возьмите с собой хорошее настроение и приготовьтесь знакомиться с великолепным Санкт-Петербургом.

Заинтриговали?

Тогда жмите "купить экскурсию", ваша точка старта Дворцовый мост. В начале экскурсии мы расскажем как до нее добраться от метро и на машине.