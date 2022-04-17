Квест-прогулка в самом сердце Санкт-Петербурга

Квест-прогулка в самом сердце Санкт-Петербурга

Что вас ожидает 🤩

  • Дворцовый мост
  • Сад Зимнего дворца
  • Здание Главного штаба
  • Триумфальная арка
  • Александровская колонна
  • Кованые ворота Эрмитажа
  • Эрмитаж
  • Атланты
  • Зимний дворец Петра I
  • Дом Учёных
  • Ново-Михайловский дворец
  • Дворец Кантемира
  • Мраморный дворец
  • Монумент Императору Александру III
  • Суворовская площадь
  • Лебяжья канавка
  • Марсово поле
Это необычная экскурсия. На ней вас не встретит гид, не будет группы людей, не нужно будет вставать к какому-то времени. Все это вы решаете сами.
Сделать перерыв на кофе - без проблем, любите пить и жевать во время экскурсии - welcome. Вам больше не нужно не под кого подстраиваться, берите с собой тех, с кем вам интересно.
Но самое главное, что на нашей экскурсии вы встретите не только информацию о достопримечательностях маршрута, но и игровое задание, ответ на которое откроет вам следующую точку маршрута.
Маршрут "В самом сердце Санкт-Петербурга" проведет вас по знаменитому разводному Дворцовому мосту, вы откроете тайну пропавшей ограды, узнаете какие секреты хранит в себе здание Главного штаба, где обитают котики и почему вы никогда не увидите Эрмитаж.
На нашем пути будет 23 остановки. Вы познакомитесь с большим количеством дворцов: Зимним, Мраморным, Ново-Михайловским и другими. Увидите Атлантов Эрмитажа, посетите Суворовскую площадь и не только.
У вас больше не получится остаться просто наблюдателями. Вы станете активными участниками своего собственного приключения.
На маршруте вам предстоит поучаствовать в нескольких викторинах: найти что же держит в руках ангел, разглядеть какие сказочные существа украшают дом учёных и кто охраняет Эрмитаж. Важна будет каждая деталь! Насколько вы наблюдательны?
Возьмите с собой хорошее настроение и приготовьтесь знакомиться с великолепным Санкт-Петербургом.

Заинтриговали?

Тогда жмите "купить экскурсию", ваша точка старта Дворцовый мост. В начале экскурсии мы расскажем как до нее добраться от метро и на машине.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Бессрочный доступ к материалам экскурсии в вашем личном кабинете на сайте turest.in
Что не входит
  • Билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворцовый мост
Завершение: Марсово поле
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в любое время
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Итак, мы поздравляем счастливых обладателей вот-вот начинающегося приключения под названием "Кёнигсберг в деталях". Вы как раз успели к отправлению. Прыгайте в вагон, наш исторический поезд отправляется прямо сейчас!
  • Приготовьте свое воображение, ведь именно оно поможет вам прочувствовать этот прекрасный город.
  • Обратите внимание, что это самостоятельная экскурсия. Вас никто не встретит в стартовой точке.
  • После оплаты экскурсии мы получим сообщение о вашем бронировании. Наш менеджер свяжется с вами и расскажет вам как открыть экскурсию на ваших телефонах.
  • Если у вас возникнут вопросы вы всегда сможете позвонить нам или написать в WhatsApp +79955956785
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в любое время

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