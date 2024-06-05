Экскурсии в Мариинский дворец

Найдено 13 экскурсий в категории «Мариинский Дворец» в Санкт-Петербурге, цены от 690 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
99 отзывов
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
Увидеть здания-шедевры, узнать о жизни аристократии и открыть тайны истории на автобусной экскурсии
Начало: Дворцовая Площадь
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
2 950 за человека
Мой Петербург
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
458 отзывов
Индивидуальная экскурсия Мой Петербург: Путешествие по душе города
Исследуйте Санкт-Петербург с экспертом, родившимся и выросшим в этих местах. Настоящее погружение в атмосферу города
Завтра в 07:30
9 июня в 07:00
1250011 250 за всё до 4 чел.
Жандарм империи, или вдоль Мойки с Бенкендорфом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Жандарм империи, или вдоль Мойки с Бенкендорфом
Начало: Иссакиевская площадь, 6
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 000 за всё до 10 чел.
Петербург про любовь
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Популярное предложение
Петербург про любовь
Прогуляться по городу и узнать, как здесь влюблялись, женились и расставались
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
4 000 за всё до 10 чел.
Ваш Петербург: фотопрогулка по сердцу города
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
1 отзыв
Ваш Петербург: фотопрогулка по сердцу города
Пройти по открыточным местам, услышать факты из прошлого и получить профессиональные снимки
Начало: У Исаакиевского собора
Завтра в 16:00
10 июня в 10:00
7 500 за всё до 4 чел.
Архитектура и легенды Исаакиевской площади
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
14 отзывов
Архитектура и легенды Исаакиевской площади
Разобраться в истории, стилях и загадках одной из красивейших площадей Петербурга
Начало: Исаакиеская площадь
9 июня в 18:00
13 июня в 13:30
1 340 за человека
Два Петербурга: блеск и нищета Северной столицы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Два Петербурга: блеск и нищета Северной столицы
Исследовать самые аристократичные и злачные районы города, погружаясь в его поразительные контрасты
Начало: на Сенной площади
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
5 000 за всё до 6 чел.
Судьбы дворцов и усадеб Петербурга
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Судьбы дворцов и усадеб Петербурга
Проехать мимо роскошных зданий города, узнать о жизни дворян и о волнующих событиях истории
Начало: площадь Искусств
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500 за всё до 7 чел.
Петербург аристократический
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
1 отзыв
Петербург аристократический
Полюбоваться дворцами и особняками и разобраться, как жили при императорском дворе (в группе)
Начало: у Исаакиевского собора
Расписание: в воскресенье в 13:00
9 июня в 13:00
16 июня в 13:00
1 000 за человека
Петербурга парадное лицо. На автомобиле с водителем-экскурсоводом
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
41 отзыв
Петербурга парадное лицо. На автомобиле с водителем-экскурсоводом
Большой обзорный тур с инженером, принимавшим участие в реконструкции исторических зданий города
23 сен в 10:00
24 сен в 10:00
16 000 за всё до 4 чел.
Мифы и истории Петербурга: аудиоэкскурсия от Александровского сада до Исаакиевской площади
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
Мифы и истории Петербурга: аудиоэкскурсия от Александровского сада до Исаакиевской площади
Начало: Адмиралтейский проспект, 6
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690 за человека
Любовные драмы Петербурга: скандалы, дуэли, проклятия
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
Любовные драмы Петербурга: скандалы, дуэли, проклятия
Прогулка в мини-группе по центру города под аккомпанемент романтических историй
Начало: У набережной Мойки
Расписание: ежедневно в 15:30
9 июня в 15:30
10 июня в 15:30
2 950 за человека
Душа Санкт-Петербурга: групповая экскурсия по центру
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Душа Санкт-Петербурга: групповая экскурсия по центру
Увидеть всё то, с чем ассоциируется город, с живыми обсуждениями
Начало: Около Исаакиевского собора
17 июня в 15:00
18 июня в 15:00
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Петербург про любовь
    Экскурсия отличная. А самое главное она будет составлена исходя из ваших пожеланий!
  • Е
    Евгения
    4 июня 2024
    Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
    Отличная экскурсия! Нас сопровождала Оксана все доступно и красиво рассказывала,группа маленькая,микроавтобус комфортный! Увидела и услышала много для себя интересного)))Юсуповский дворец однозначно нужно посетить)
    Отличная экскурсия! Нас сопровождала Оксана все доступно и красиво рассказывала,группа маленькая,микроавтобус комфортный! Увидела и услышала многоОтличная экскурсия! Нас сопровождала Оксана все доступно и красиво рассказывала,группа маленькая,микроавтобус комфортный! Увидела и услышала многоОтличная экскурсия! Нас сопровождала Оксана все доступно и красиво рассказывала,группа маленькая,микроавтобус комфортный! Увидела и услышала много
  • М
    Марина
    4 июня 2024
    Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
    Комфортное знакомство с дворцами: хороший маршрут, прекрасный автомобиль, интересный рассказ Подойдет для любого туриста
  • E
    Ekaterina
    31 мая 2024
    Мой Петербург
    Очень информативная, максимально продуманная, удобная и комфортная, а самое главное НЕ скучная экскурсия! Спасибо большое Антону за столько познавательной информации про горячо любимый им город!
  • Е
    Екатерина
    31 мая 2024
    Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
    Были на экскурсии 31/05 шикарная экскурсия. Все четко и по времени. Гид Екатерина провела увлекательную экскурсию по дворцам. Все очень интересно,живо и увлекательно. Дети 15 и 10 лет были в восторге!
  • У
    Ульяна
    29 мая 2024
    Мой Петербург
    Брали индивидуальную обзорную экскурсию на автомобиле. Очень остались довольны. Антон прекрасный человек и профессионал своего дела. Рекомендую!!!
  • С
    Сергей
    27 мая 2024
    Мой Петербург
    Антон, спасибо Вам большое за увлекательное путешествие в историю Санкт-Петербурга. Мы вместе с сыном 12 лет получили удовольствие и много
    читать дальше

    интересной информации о городе. При этом с Вами было комфортно и приятно. Продуманная программа и отличные педагогические приёмы с Вашей стороны. Очень рекомендуем!!!

  • О
    Оксана
    19 мая 2024
    Судьбы дворцов и усадеб Петербурга
    Хотелось бы в рамках этой экскурсии посетить хотя бы один дворец, а не только разглядывать фасады.
  • А
    Алексей
    11 мая 2024
    Ваш Петербург: фотопрогулка по сердцу города
    Прекрасная фотопрогулка! Мария - очень приятная девушка и по-настоящему опытный фотограф. Во время фотосъемки мы узнали много интересных фактов о городе, подобрали лучшие локации для снимков и просто приятно провели время! С нетерпением ждем готовые работы!
  • С
    Сергей
    6 мая 2024
    Петербурга парадное лицо. На автомобиле с водителем-экскурсоводом
    Виктор тактичен и внимателен, отлично владеет материалом, заботится о комфорте гостей. Рекомендую тем, кто хочет погрузиться в историю с акцентом на архитектуру знаковых мест Петербурга.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Мариинский Дворец»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
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  3. Жандарм империи, или вдоль Мойки с Бенкендорфом
  4. Петербург про любовь
  5. Ваш Петербург: фотопрогулка по сердцу города
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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