16 отзывов оставили туристы

Петропавловская крепость - это начало Санкт-Петербурга. Здесь можно узнать о строительстве первых укреплений и домах, истории царской семьи и знаменитых узниках. Экскурсия предлагает погружение в тайны крепости, её фортификационные сооружения и легенды. Рассказ о наводнениях, революционных событиях и судьбах известных арестантов сделает посещение незабываемым

Описание экскурсии

Нескучная прогулка по Заячьему острову

Мы войдем в крепость через парадные ворота и направимся к Петропавловскому собору. После полюбуемся ансамблем Соборной площади и увидим здание, где хранился кораблик Петра — «ботик». Вы рассмотрите диковинный памятник основателю города. Пройдя через Невские ворота к воде, изучите таблицу, показывающую масштабы наводнений, которые пережил город. В завершение экскурсии мы побываем в тюрьме Трубецкого бастиона. А если экскурсия состоится в первой половине дня, услышим и полуденный выстрел, впечатляющий и детей, и взрослых.

Неизведанное о Петропавловской крепости и Петербурге

Как строились фортификационные укрепления, сооружения бастиона и первые городские дома — вы узнаете много интересных фактов об основании защитного сооружения и северной столицы. Услышите о тайных ходах в крепости и системе батардо. Узнаете о захоронениях царей, останках семьи Николая II и поймёте, почему крепость называют сердцем Российского империи.

От монархов к тем, кто попал в заточение на Заячьем острове — рассказ коснётся судеб известных арестантов Заячьего острова: царевича Алексея, княжны Таракановой, Фёдора Достоевского и декабристов. Мы изучим быт узников, увидим тюремную баню и выясним, кого арестанты называли Иудой-предателем и кто из них не пал духом в неволе.

Конечно, мы поговорим о знаменитых наводнениях, их последствиях для города и впечатлениях Пушкина от стихийного бедствия. Вспомним жизнь крепости в неспокойные революционные годы и во время Великой Отечественной войны.

Самые удивительные детали из жизни Петропавловской крепости и столицы Российской империи, а также легенды о Весёлом и Чёртовом островах ждут вас на нашей экскурсии.

Организационные детали