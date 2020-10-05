16 отзывов оставили туристы

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Петропавловская крепость — сердце Российской империи

Исследовать все уголки сооружения и открыть малоизвестные факты о нём

4.9
16 отзывов
Александра
Александра – представитель из Санкт-Петербурга
Знакомство с Петербургом лучше всего начинать с Петропавловской крепости, ведь именно здесь заложили первый камень в основании города.

Тонкости строительства крепости и первых жилых домов, истории 📖 знаменитых узников и царской семьи, всё о тайных ходах и системе батардо — наш рассказ будет посвящен самым примечательным и необычным фактам из прошлого.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Петропавловская крепость — сердце Российской империи
Петропавловская крепость — сердце Российской империи

Что вас ожидает

Нескучная прогулка 👣 по Заячьему острову
Мы войдем в крепость через парадные ворота и направимся к Петропавловскому собору. После полюбуемся ансамблем Соборной площади и увидим здание, где хранился кораблик Петра — «ботик». Вы рассмотрите диковинный памятник основателю города. Пройдя через Невские ворота к воде, изучите таблицу, показывающую масштабы наводнений, которые пережил город 🏙️. В завершение экскурсии 🧭 мы побываем в тюрьме Трубецкого бастиона. А если экскурсия ⛳ состоится в первой половине дня, услышим и полуденный выстрел, впечатляющий и детей, и взрослых.

Неизведанное о Петропавловской крепости и Петербурге
Как строились фортификационные укрепления, сооружения бастиона и первые городские дома — вы узнаете много интересных фактов об основании защитного сооружения и северной столицы ⭐️. Услышите о тайных ходах в крепости и системе батардо. Узнаете о захоронениях царей, останках семьи Николая II и поймёте, почему крепость называют сердцем Российского империи.
От монархов к тем, кто попал в заточение на Заячьем острове 🏝️ — рассказ коснётся судеб известных арестантов Заячьего острова: царевича Алексея, княжны Таракановой, Фёдора Достоевского и декабристов. Мы изучим быт узников, увидим тюремную баню и выясним, кого арестанты называли Иудой-предателем и кто из них не пал духом в неволе.
Конечно, мы поговорим о знаменитых наводнениях, их последствиях для города и впечатлениях Пушкина от стихийного бедствия. Вспомним жизнь крепости в неспокойные революционные годы и во время Великой отечественной войны.
Самые удивительные детали из жизни Петропавловской крепости и столицы Российской империи, а также легенды о Весёлом и Чёртовом островах ждут вас на нашей экскурсии.

Организационные детали

  • Комплексный билет 🎫 в Петропавловскую крепость оплачивается отдельно. Стоимость: 750 рублей для взрослых, 400 рублей для учащихся, 300 рублей для пенсионеров.
  • Экскурсию проведу я или Елена — внештатный сотрудник крепости и мой любимый экскурсовод в Петербурге
Петропавловская крепость — сердце Российской империи
Петропавловская крепость — сердце Российской империи
Петропавловская крепость — сердце Российской империи
Петропавловская крепость — сердце Российской империи
Петропавловская крепость — сердце Российской империи
Петропавловская крепость — сердце Российской империи
Петропавловская крепость — сердце Российской империи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александра
Александра
Меня зовут Александра, я закончила исторический факультет СПбГУ в 2012 году, несколько лет работаю экскурсоводом, много работаю с детьми. Мои родители приехали в Петербург, когда мне было 6 лет, здесь я выросла и влюбилась в белые ночи и запах моря. Разбираюсь в искусстве и истории, стараюсь сделать свои экскурсии глубокими и живыми. Вместе с командой коллег-единомышленников будем рады показать путешественникам Эрмитаж и любимый город!
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16 отзывов оставили туристы

5 октября 2020
Спасибо Елене за экскурсию. Много нового узнали про историю города и России. Материал был подобран под нас, на все вопросы получили ответы. Отличная прогулка.
1 сентября 2020
Хочу поделиться впечатлениями об экскурсии по Петропавловской крепости, проведенной Еленой( к сожалению не знаю фамилии) 26 августа. Елена очень профессиональный экскурсовод, влюбленный в свой город, нашу страну и нашу историю. Приятно, что материал преподносится об'ективно, без политических пристрастий. Узнали много нового. Приятный, симпатичный человек. Очень рады общению. Большое спасибо. Рекомендуем.
1 сентября 2020
Искренняя благодарность Елене за такую нескучную, чудесную и познавательную экскурсию! Два часа пролетели незаметно)
27 августа 2020
Это уже наша вторая экскурсия с Александрой, все замечательно! Гид обладает обширными знаниями в различных областях (история, политика, искусство и др. ), поэтому на любой вопрос вы получите ответ. Сама Петропавловская крепость, на мой взгляд, к посещению обязательна. От военной крепости и тюрьмы сложно ожидать большого позитива, зайцы и погода разбавили обстановку;))
25 августа 2020
Спасибо гиду Елене за интересную прогулку по Петропавловской крепости и Трубецкому бастину, даже фотографировать забывали. Интересно и взрослым и ребёнку 8 лет.
24 августа 2020
Прекрасная экскурсия, все, что мы хотели, с нами были дети 11 и 14 лет, очень понравилось всем. Если хотите. чтобы информация и подача были для Вас интересны -обсудите маршрут экскурсии заранее, т. к. в Крепости есть что посмотреть, а время летит незаметно.
Галина
19 августа 2020
11 августа побывали на данной экскурсии с гидом Еленой. Елена очень интересный рассказчик. Ей удалось необыкновенно мягким тембром, интонацией своего голоса заинтересовать нас с первых минут встречи. И удержать наш интерес на протяжении всей экскурсии. Большой объём информации подан без занудства и переизбытка. 2 часа пролетели незаметно, и после расставания мы ещё раз прошлись по крепости, обсуждая полученную информацию от Елены. Рекомендую тем, кто интересуется не только историей, но и тем, кто хочет проникнуться величием и трагизмом Петропавловской крепости.
18 августа 2020
Прекрасный экскурсовод! Исчерпывающая информация! Все очень понятно! Спасибо большое!
14 августа 2020
Хотелсь бы большей ориентированность на детей. Немного меньше цифр, побольше интересных детям фактов. Для взрослых людей всё содержательной и интересно, ребёнку, который ещё не изучал в школе историю Росси не всё понятно, хотя и понравилось
8 августа 2020
Александра очень понравилась! Ребенку (10лет) было очень интересно! Александра рассказывала очень искренне, она сразу расположила к себе детей, отвечала на любые вопросы и видно было, что она это делает с удовольствием и большим желанием заинтересовать нас и влюбить нас в свой город! Конечно, очень повезло с погодой: был солнечный и жаркий день.
5 августа 2020
Одна из самых интересных и красивых экскурсий. Экскурсовод Александра - огромное вам спасибо!!! Это было не забываемо. Интересно, весело и познавательно! Подача информации очень интересная и не нудная для детей! Видно на сколько человек любит свой город и тем более свою работу! Спасибо вам огромное!!!
31 июля 2020
Были на экскурсии "Петропавловская крепость- сердце Российской империи. Спасибо нашему экскурсоводу Елене за прекрасную экскурсию, которая погрузила нас в разные эпохи жизни крепости. Единственное, что не понравилось - экскурсия заканчивается посещением тюремных казематов, что оставляет очень тяжёлое впечатление.
30 июля 2020
Это была самая интересная экскурсия из всех, которые нам удалось посетить в Санкт-Петербурге. Если еще раз получится приехать в этот город, обязательно обратимся к Александре. И всем рекомендуем! Александра, спасибо вам огромное от всей нашей семьи за отличную, душевную экскурсию и интересный рассказ!
25 июля 2020
Нам с мамой оооочень понравилась экскурсия. Елена рассказывала все интересно и с любовью. Она заразила нас своей увлеченностью ))) Рекомендую всем!
15 июля 2020
Вчера побывали в Петропавловской крепости с Еленой. Прекрасная рассказчица и большой знаток материала! Рассказ был очень эмоциональный, живой и интересный! Очень много информации дети потом пересказали, что для меня является показательным! Большое спасибо!!!!
Ещё 1 отзыв

Александра проводит ещё 3 экскурсии

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