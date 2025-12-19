16 отзывов оставили туристы

Мы войдем в крепость через парадные ворота и направимся к Петропавловскому собору. После полюбуемся ансамблем Соборной площади и увидим здание, где хранился кораблик Петра — «ботик». Вы рассмотрите диковинный памятник основателю города. Пройдя через Невские ворота к воде, изучите таблицу, показывающую масштабы наводнений, которые пережил город. В завершение экскурсии мы побываем в тюрьме Трубецкого бастиона. А если экскурсия состоится в первой половине дня, услышим и полуденный выстрел, впечатляющий и детей, и взрослых.
Неизведанное о Петропавловской крепости и Петербурге
Как строились фортификационные укрепления, сооружения бастиона и первые городские дома — вы узнаете много интересных фактов об основании защитного сооружения и северной столицы. Услышите о тайных ходах в крепости и системе батардо. Узнаете о захоронениях царей, останках семьи Николая II и поймёте, почему крепость называют сердцем Российского империи. От монархов к тем, кто попал в заточение на Заячьем острове — рассказ коснётся судеб известных арестантов Заячьего острова: царевича Алексея, княжны Таракановой, Фёдора Достоевского и декабристов. Мы изучим быт узников, увидим тюремную баню и выясним, кого арестанты называли Иудой-предателем и кто из них не пал духом в неволе. Конечно, мы поговорим о знаменитых наводнениях, их последствиях для города и впечатлениях Пушкина от стихийного бедствия. Вспомним жизнь крепости в неспокойные революционные годы и во время Великой Отечественной войны. Самые удивительные детали из жизни Петропавловской крепости и столицы Российской империи, а также легенды о Весёлом и Чёртовом островах ждут вас на нашей экскурсии.
Организационные детали
Комплексный билет в Петропавловскую крепость оплачивается отдельно. Стоимость: полный билет — 1000 рублей, для учащихся (школьники, студенты) — 550 рублей, для пенсионеров РФ — 450 рублей. Возможна покупка билетов по Пушкинской карте
Экскурсию проведу я или Елена — внештатный сотрудник крепости и мой любимый экскурсовод в Петербурге
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провели экскурсии для 5516 туристов
Меня зовут Александра, я закончила исторический факультет СПбГУ в 2012 году, несколько лет работаю экскурсоводом, много работаю с детьми. Мои родители приехали в Петербург, когда мне было 6 лет, здесь читать дальшеуменьшить
я выросла и влюбилась в белые ночи и запах моря. Разбираюсь в искусстве и истории, стараюсь сделать свои экскурсии глубокими и живыми. Вместе с командой коллег-единомышленников будем рады показать путешественникам Эрмитаж и любимый город!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 275 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Несмотря на отвратительную погоду, экскурсия прошла замечательно. Экскурсовод Елена настоящий профессионал! Все участники нашей компании остались довольны
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Ю
Юлия
Экскурсию по Петропавловской крепости проводила Елена. отличный экскурсовод, 2 часа пролетели на одном дыхании. Ребёнку 9 лет было тяжеловато из-за большого объема новой, сложной для него информации, но в итоге сказал, было интересно, особенно тюрьма) Однозначно рекомендую!
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Я
Ярослав
Экскурсию нам проводила Елена, очень интересно и познавательно, два часа пролетели на одном дыхании! Всем рекомендую посетить данную экскурсию, будет интересно и взрослым и подросткам!
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А
Алексей
Экскурсовод Елена провела чудесную экскурсию, рассказывала удивительно проникновенно, погружая нас слушателей, в атмосферу драматичный и великих событий в истории города.
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А
Алексей
Всё супер! Были с семьёй! Всем очень понравилось!!! Спасибо большое!!!!
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Наталья
Шикарная экскурсия! Наш гид Александра рассказала нам о самом сердце Петербурга - о Петропавловской крепости. Нас провели подземным ходом, показали царскую тюрьму для политзаключённых. Мы присутствовали на полуденном выстреле в читать дальшеуменьшить
крепости, посетили усыпальницу русских императоров. Александра рассказывала очень интересно, мои дети-подростки слушали с открытыми ртами. Особенное впечатление на них произвели тюремные камеры. Очень интересная и понавательная экскурсия. Огромное спасибо Александре за эти два незабываемых часа в Петропавловской крепости!
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