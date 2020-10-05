16 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Нескучная прогулка 👣 по Заячьему острову

Мы войдем в крепость через парадные ворота и направимся к Петропавловскому собору. После полюбуемся ансамблем Соборной площади и увидим здание, где хранился кораблик Петра — «ботик». Вы рассмотрите диковинный памятник основателю города. Пройдя через Невские ворота к воде, изучите таблицу, показывающую масштабы наводнений, которые пережил город 🏙️. В завершение экскурсии 🧭 мы побываем в тюрьме Трубецкого бастиона. А если экскурсия ⛳ состоится в первой половине дня, услышим и полуденный выстрел, впечатляющий и детей, и взрослых.

Неизведанное о Петропавловской крепости и Петербурге

Как строились фортификационные укрепления, сооружения бастиона и первые городские дома — вы узнаете много интересных фактов об основании защитного сооружения и северной столицы ⭐️. Услышите о тайных ходах в крепости и системе батардо. Узнаете о захоронениях царей, останках семьи Николая II и поймёте, почему крепость называют сердцем Российского империи.

От монархов к тем, кто попал в заточение на Заячьем острове 🏝️ — рассказ коснётся судеб известных арестантов Заячьего острова: царевича Алексея, княжны Таракановой, Фёдора Достоевского и декабристов. Мы изучим быт узников, увидим тюремную баню и выясним, кого арестанты называли Иудой-предателем и кто из них не пал духом в неволе.

Конечно, мы поговорим о знаменитых наводнениях, их последствиях для города и впечатлениях Пушкина от стихийного бедствия. Вспомним жизнь крепости в неспокойные революционные годы и во время Великой отечественной войны.

Самые удивительные детали из жизни Петропавловской крепости и столицы Российской империи, а также легенды о Весёлом и Чёртовом островах ждут вас на нашей экскурсии.

Организационные детали