16 отзывов оставили туристы

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Петропавловская крепость - сердце Российской империи

Начните знакомство с Петербургом с Петропавловской крепости. Откройте для себя историю основания города и его легенды. Уникальная экскурсия ждёт вас
Петропавловская крепость - это начало Санкт-Петербурга.

Здесь можно узнать о строительстве первых укреплений и домах, истории царской семьи и знаменитых узниках. Экскурсия предлагает погружение в тайны крепости, её фортификационные сооружения и легенды.

Рассказ о наводнениях, революционных событиях и судьбах известных арестантов сделает посещение незабываемым
5
275 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Историческое значение
  • 📜 Уникальные факты
  • 🔍 Тайные ходы
  • 👑 Царские захоронения
  • 🚶‍♂️ Прогулка по Заячьему острову
  • 🎯 Полуденный выстрел
Петропавловская крепость - сердце Российской империи
Петропавловская крепость - сердце Российской империи
Петропавловская крепость - сердце Российской империи

Что можно увидеть

  • Петропавловский собор
  • Соборная площадь
  • Невские ворота
  • Тюрьма Трубецкого бастиона

Описание экскурсии

Нескучная прогулка по Заячьему острову

Мы войдем в крепость через парадные ворота и направимся к Петропавловскому собору. После полюбуемся ансамблем Соборной площади и увидим здание, где хранился кораблик Петра — «ботик». Вы рассмотрите диковинный памятник основателю города. Пройдя через Невские ворота к воде, изучите таблицу, показывающую масштабы наводнений, которые пережил город. В завершение экскурсии мы побываем в тюрьме Трубецкого бастиона. А если экскурсия состоится в первой половине дня, услышим и полуденный выстрел, впечатляющий и детей, и взрослых.

Неизведанное о Петропавловской крепости и Петербурге

Как строились фортификационные укрепления, сооружения бастиона и первые городские дома — вы узнаете много интересных фактов об основании защитного сооружения и северной столицы. Услышите о тайных ходах в крепости и системе батардо. Узнаете о захоронениях царей, останках семьи Николая II и поймёте, почему крепость называют сердцем Российского империи.
От монархов к тем, кто попал в заточение на Заячьем острове — рассказ коснётся судеб известных арестантов Заячьего острова: царевича Алексея, княжны Таракановой, Фёдора Достоевского и декабристов. Мы изучим быт узников, увидим тюремную баню и выясним, кого арестанты называли Иудой-предателем и кто из них не пал духом в неволе.
Конечно, мы поговорим о знаменитых наводнениях, их последствиях для города и впечатлениях Пушкина от стихийного бедствия. Вспомним жизнь крепости в неспокойные революционные годы и во время Великой Отечественной войны.
Самые удивительные детали из жизни Петропавловской крепости и столицы Российской империи, а также легенды о Весёлом и Чёртовом островах ждут вас на нашей экскурсии.

Организационные детали

  • Комплексный билет в Петропавловскую крепость оплачивается отдельно. Стоимость: полный билет — 1000 рублей, для учащихся (школьники, студенты) — 550 рублей, для пенсионеров РФ — 450 рублей. Возможна покупка билетов по Пушкинской карте
  • Экскурсию проведу я или Елена — внештатный сотрудник крепости и мой любимый экскурсовод в Петербурге

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провели экскурсии для 5516 туристов
Меня зовут Александра, я закончила исторический факультет СПбГУ в 2012 году, несколько лет работаю экскурсоводом, много работаю с детьми. Мои родители приехали в Петербург, когда мне было 6 лет, здесь
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я выросла и влюбилась в белые ночи и запах моря. Разбираюсь в искусстве и истории, стараюсь сделать свои экскурсии глубокими и живыми. Вместе с командой коллег-единомышленников будем рады показать путешественникам Эрмитаж и любимый город!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 275 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
265
4
5
3
3
2
1
1
1
С
Несмотря на отвратительную погоду, экскурсия прошла замечательно. Экскурсовод Елена настоящий профессионал!
Все участники нашей компании остались довольны
Несмотря на отвратительную погоду, экскурсия прошла замечательно. Экскурсовод Елена настоящий профессионал!
Несмотря на отвратительную погоду, экскурсия прошла замечательно. Экскурсовод Елена настоящий профессионал!
Несмотря на отвратительную погоду, экскурсия прошла замечательно. Экскурсовод Елена настоящий профессионал!
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Ю
Экскурсию по Петропавловской крепости проводила Елена. отличный экскурсовод, 2 часа пролетели на одном дыхании. Ребёнку 9 лет было тяжеловато из-за большого объема новой, сложной для него информации, но в итоге сказал, было интересно, особенно тюрьма) Однозначно рекомендую!
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Я
Экскурсию нам проводила Елена, очень интересно и познавательно, два часа пролетели на одном дыхании! Всем рекомендую посетить данную экскурсию, будет интересно и взрослым и подросткам!
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А
Экскурсовод Елена провела чудесную экскурсию, рассказывала удивительно проникновенно, погружая нас слушателей, в атмосферу драматичный и великих событий в истории города.
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А
Всё супер! Были с семьёй! Всем очень понравилось!!! Спасибо большое!!!!
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Наталья
Шикарная экскурсия! Наш гид Александра рассказала нам о самом сердце Петербурга - о Петропавловской крепости. Нас провели подземным ходом, показали царскую тюрьму для политзаключённых. Мы присутствовали на полуденном выстреле в
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крепости, посетили усыпальницу русских императоров. Александра рассказывала очень интересно, мои дети-подростки слушали с открытыми ртами. Особенное впечатление на них произвели тюремные камеры. Очень интересная и понавательная экскурсия. Огромное спасибо Александре за эти два незабываемых часа в Петропавловской крепости!

Шикарная экскурсия! Наш гид Александра рассказала нам о самом сердце Петербурга - о Петропавловской крепости. Нас
Шикарная экскурсия! Наш гид Александра рассказала нам о самом сердце Петербурга - о Петропавловской крепости. Нас
Шикарная экскурсия! Наш гид Александра рассказала нам о самом сердце Петербурга - о Петропавловской крепости. Нас
Шикарная экскурсия! Наш гид Александра рассказала нам о самом сердце Петербурга - о Петропавловской крепости. Нас
Шикарная экскурсия! Наш гид Александра рассказала нам о самом сердце Петербурга - о Петропавловской крепости. Нас
Шикарная экскурсия! Наш гид Александра рассказала нам о самом сердце Петербурга - о Петропавловской крепости. Нас
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