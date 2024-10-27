Поездка в Выборг и Монрепо прошла на отлично!!! Все сложилось: позитивный гид Татьяна, организовала группу и провела с нами весь день. Продуманный маршрут, интересный рассказ, питание и свободное время, вежливый и аккуратный водитель. Спасибо за замечательный, познавательный день!!! Рекомендую 👍

н наталья

Экскурсия очень понравилась. Правда, не хватило времени на парк. Но по нему можно бесконечно гулять… Это не зависит от организаторов. Особое спасибо гиду Татьяне. Пожалела, что не заказала обед. Были в воскресенье. все кафе переполнены! Так, что для тех кто думает, оплачивать обед или нет, советую однозначно-да!