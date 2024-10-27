Выборг — город, похожий на средневековую сказку.
За 1 день вы увидите все знаковые достопримечательности: Выборгский замок, Ратушу, Круглую и Часовую башни, загадочный парк Монрепо.
Сделаете гигабайт фотоснимков на атмосферных улочках и попробуете традиционные лакомства — крендели и марципан — в антуражной «Лавке вкусностей».
За 1 день вы увидите все знаковые достопримечательности: Выборгский замок, Ратушу, Круглую и Часовую башни, загадочный парк Монрепо.
Сделаете гигабайт фотоснимков на атмосферных улочках и попробуете традиционные лакомства — крендели и марципан — в антуражной «Лавке вкусностей».
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30
Описание экскурсии
07:30 — отправление от Казанского собора
10:15 — живописный и загадочный парк «Монрепо»
12:30 — Выборгский замок на скалистом острове, Ратуша и уютная ратушная площадь
13:00 — Дом бюргера. Здесь сохранились интерьеры с действующим камином, сводчатые и деревянные перекрытия
14:00 — обед в ресторане
15:00 — обзорная экскурсия по Выборгу: Круглая башня, Часовая башня, Дом горожанина (самый старый в России)
16:30 — свободное время. Вы можете посетить «Лавку вкусностей» с традиционными кренделями, марципаном и имбирными пряниками, Музей шоколада и библиотеку Алвара Аалто — воплощённую мечту архитектора об идеальной библиотеке
20:30–21:00 — возвращение в Санкт-Петербург
Организационные детали
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
Дополнительные расходы
- Билет в парк Монрепо: 200 ₽ — взрослый билет, 100 ₽ — льготный
- Вход на Замковый остров — 100 ₽ за чел.
По желанию:
- Экскурсия в библиотеке Алвара Ааалто — 150 ₽ за чел.
- Посещение Музея шоколада (в зависимости от количества желающих): от 2 до 5 чел. — 550 ₽ за чел..; от 6 до 14 чел. — 250 ₽ за чел.; от 15 чел. — 150 ₽ за чел.
- Обед в ресторане — от 600 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 890 ₽
|Пенсионеры
|1 790 ₽
|Школьники
|1 790 ₽
|Студенты
|1 790 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Казанской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 296 туристов
Приветствуем гостей северного края! С 2016 года более 70 тысяч человек посетили с нами экскурсии в Карелии, Ленинградской области и Великом Новгороде. В нашей команде работают лицензированные гиды, которые ежегодно повышают свою квалификацию. Мы организуем качественные путешествия по доступным ценам и с душой знакомим с достопримечательностями региона. Приезжайте к нам — и путешествуйте с любовью!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
27 окт 2024
Поездка в Выборг и Монрепо прошла на отлично!!! Все сложилось: позитивный гид Татьяна, организовала группу и провела с нами весь день. Продуманный маршрут, интересный рассказ, питание и свободное время, вежливый и аккуратный водитель. Спасибо за замечательный, познавательный день!!! Рекомендую 👍
н
наталья
16 окт 2024
Экскурсия очень понравилась. Правда, не хватило времени на парк. Но по нему можно бесконечно гулять… Это не зависит от организаторов. Особое спасибо гиду Татьяне. Пожалела, что не заказала обед. Были в воскресенье. все кафе переполнены! Так, что для тех кто думает, оплачивать обед или нет, советую однозначно-да!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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