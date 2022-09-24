В гости к старушке Европе: Выборг и Монрепо

Ощутить атмосферу Западного Средневековья, поразиться истории города и погулять по пейзажному парку

В полутора часах езды от Петербурга, на западе Карельского перешейка вы откроете дивный город, сохранивший наследие четырех совершенно разных эпох и культур. В компании гида вы разберетесь в калейдоскопе событий, определивших судьбу и облик Выборга. Проникнетесь колоритом мощеных улочек со шпилями, черепичными крышами, уютными лавками. И насладитесь красотой ландшафтного парка Монрепо.
В гости к старушке Европе: Выборг и Монрепо
В гости к старушке Европе: Выборг и Монрепо
В гости к старушке Европе: Выборг и Монрепо
В гости к старушке Европе: Выборг и Монрепо
В гости к старушке Европе: Выборг и Монрепо
В гости к старушке Европе: Выборг и Монрепо
В гости к старушке Европе: Выборг и Монрепо
В гости к старушке Европе: Выборг и Монрепо
В гости к старушке Европе: Выборг и Монрепо
В гости к старушке Европе: Выборг и Монрепо
В гости к старушке Европе: Выборг и Монрепо
В гости к старушке Европе: Выборг и Монрепо
В гости к старушке Европе: Выборг и Монрепо
В гости к старушке Европе: Выборг и Монрепо
Ближайшие даты:
24
сен
25
сен
26
сен
27
сен
28
сен
29
сен
30
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путешествие в Европу

Выборг — редчайший уголок европейского Средневековья в России, а еще у него удивительная история — за 7 веков он успел побывать под шведской, финской, русской и советской властью. На экскурсии вы узнаете о ключевых вехах в истории города, пройдете по древним мощеным улочкам и площадям, увидите башенки и дома с черепичной крышей, откроете чудесные виды для любования и фотосессий. Прогуляетесь по территории крепости 13 века. А еще наш гид познакомит вас с архитектурой северного модерна и функционализма на примере самых ярких работ в центральных районах Выборга.

В нашей программе: Красная площадь, библиотека Алвара Аалто (внешний осмотр), парк Эспланада, Дом наместника, старинное здание почты, доходный дом Пеликан, бастион Панцирлакс и Выборгский Эрмитаж, Соборная площадь, банковская архитектура начала 20 века, Рыночная площадь, Круглая башня, Прогонная улица, усадьба Бюргера 16 века, дом на скале, Гранитный дворец, Часовая башню, Крепостная улица (Линнакату) и старинная Крепостная площадь с постройками в стиле «балтийский ренессанс», руины древнего собора, самый старый жилой дом в России (16 века) и многое другое.

Выборгский колорит

По дороге мы будем заходить в аутентичные сувенирные лавки и ремесленные мастерские, а также остановимся на вкусный кофе-брейк в историческом месте. Несомненно, не обойдем вниманием знаменитый Выборгский крендель, изготавливаемый в нескольких местах города по старинным рецептам монахов-францисканцев. Пообедать мы предложим в башне времен Ивана Грозного. И отличным дополнением к прогулке станет посещение Музея шоколада в конце дня. Впрочем, это опциональный вариант, и при желании вы сможете провести больше времени в парке Монрепо.

Чарующий Монрепо

Даже если в Выборге у вас всего один день, часть путешествия непременно стоит посвятить единственному скально-пейзажному парку на Северо-Западе России. В компании гида вы пройдете по тропам Монрепо, познакомитесь с историей создания комплекса, объединившего красоту северной природы и изящество классической архитектуры, и полюбуетесь панорамами залива.

Примерный план путешествия

9:00 — встреча с гидом на Финляндском вокзале/в отеле (при заказе трансфера)
9:30-10:42 — дорога в Выборг
10:45-14:00 — экскурсия по Выборгу
14:00-15:00 — обед
15:00-16:00 — прогулка по территории старинной крепости (о. Замковый) и Анненским укреплениям
16:00-17:00 — прогулка по пейзажному парку Монрепо
17:30-18:00 — посещение Музея шоколада (по желанию участников)/свободное время
18:30 — встреча на вокзале
18:45 — отправление поезда в Санкт-Петербург
19:56 — расчетное время прибытия в Петербург, на Финляндский вокзал

*При заказе трансфера отправление из Выборга в 19:00, расчетное время прибытия в Петербург — 21:00. Так же есть поезд на 20:45 с прибытием в СПб в 21:57 — вы сможете вернуться в город позднее, если захотите провести больше свободного времени в Выборге.

Организационные детали

Подготовка к путешествию

  • Экскурсия пешая и подразумевает интенсивную ходьбу — мы проведем целый день на ногах (разумеется, с перерывами). Парк Монрепо занимает площадь в 112 га, экскурсия проходит по западной части (маршрут 2-3 км).
  • Одеваться лучше всего многослойно, обязательно быть в удобной обуви без каблука! Обязательно иметь с собой теплые вещи, питьевую воду, летом — головные уборы.
  • Также не забудьте взять паспорт и документы, подтверждающие право на льготу, и мелкие наличные деньги

Дополнительные расходы

  • При поездке на ж/д — билеты для себя и гида — 370 руб. /чел в одну сторону
  • Трансфер на автомобиле будет стоить 11000 руб. для групп до 3 человек (седан), 16000 руб. для групп до 6 человек (минивен), 22000 для групп до 20 человек (микроавтобус)
  • Билеты в парк Монрепо — 200 руб. /чел., льготный — 100 руб. (пенсионеры), дети до 14 лет — бесплатно
  • Напитки, снеки, обед

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Финляндском вокзале (если едем на Ж/Д) или по договоренности (при заказе трансфера)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

😎Индивидуальные🧒Можно с детьми🏡Выездные☀️На весь деньВыборг🍀Природа и пейзажи

Похожие туры в Санкт-Петербурге

Выборг - средневековый город и крепость
9 часов
Индивидуальная
до 18 чел.
Организатор экскурсии Павел
Павел
Нет отзывов
Выборг - средневековый город и крепость
Выборг - единственный европейский средневековый город в стране
у отеля
от 20 900 за всё до 4 чел.
Выборг и парк Монрепо: автобусная экскурсия из Петербурга
13 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 49 чел.
Организатор экскурсии Роман
Роман
Нет отзывов
Выборг и парк Монрепо: автобусная экскурсия из Петербурга
Оценить «визитные карточки» старинного города и погулять по знаменитому скальному парку
у м. пл. Восстания или м. Черная речка
24 сен
25 сен
28 сен
1 окт
1 990 за 1 человека
Средневековый Выборг в мини-группе
10 часов
🚌 На автобусе
Входной билет
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
Нет отзывов
Средневековый Выборг в мини-группе
Открыть истории древнего города и прогуляться по парку Монрепо (билеты включены в стоимость)
на площади Искусств
24 сен
30 сен
8 окт
15 окт
45003 825 за 1 человека
Автобусная экскурсия из Санкт-Петербурга в Выборг
9 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.3
1062 отзыва
Автобусная экскурсия из Санкт-Петербурга в Выборг
Прогуляйтесь по атмосферным средневековым улочкам Выборга с экскурсоводом
Невский проспект, 35
Завтра
24 сен
25 сен
26 сен
от 2 000 за 1 человека
Выборг: осколок ганзейского Средневековья
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Никита
Никита
5
1 отзыв
Выборг: осколок ганзейского Средневековья
Посетить город на границе с Европой и осознать его уникальность на неформальной прогулке с историком
Завтра
24 сен
25 сен
26 сен
от 4 000 за всё до 2 чел.
Путешествие в средневековый Выборг (для школьной группы)
10 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Организатор экскурсии ТурсервисСПб
ТурсервисСПб
Нет отзывов
Путешествие в средневековый Выборг (для школьной группы)
На автобусной экскурсии из Санкт-Петербурга в Выборг вас ждёт самый увлекательный урок по истории России
От школы
2 050 за 1 человека
Экскурсия в Выборг по Королевской дороге
14 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
4.7
92 отзыва
Экскурсия в Выборг по Королевской дороге
Что вы знаете о Выборге
м. пл. Восстания, Лиговский просп. , 10
Завтра
24 сен
25 сен
28 сен
1 990 за 1 человека
Загадки Павловского парка: интерактивная аудиоэкскурсия с билетами
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Экскурсии с аудиогидом
Экскурсии с аудиогидом
Нет отзывов
Загадки Павловского парка: интерактивная аудиоэкскурсия с билетами
Поразиться ландшафтному дизайну в крупнейшем пейзажном парке Европы и узнать историю ансамбля
около входа в Павловский парк
Сегодня
Завтра
24 сен
25 сен
790 за 1 человека
В Выборг на комфортном автомобиле в мини-группе
10 часов
🚗 На машине
Мини-группа
до 6 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
4.9
13 отзывов
В Выборг на комфортном автомобиле в мини-группе
Всего в 130 километрах от Петербурга находится самый европейский город России
Казанская площадь, 2
5 500 за 1 человека
Кронштадт, музей Маяков и парк Остров фортов за 1 день
10 часов
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Роман
Роман
Нет отзывов
Кронштадт, музей Маяков и парк Остров фортов за 1 день
Посетить старинный город-порт, погрузиться в его богатую историю и увидеть все знаковые места
на пл. Восстания
24 сен
28 сен
1 окт
5 окт
2 990 за 1 человека
Путешествие из Петербурга в Царское Село и Александровский дворец
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Игорь
Игорь
5
33 отзыва
Путешествие из Петербурга в Царское Село и Александровский дворец
Открыть историю и тайны последней резиденции Романовых, а также погулять по городу и парку
в районе метро Московская
Сегодня
Завтра
24 сен
25 сен
9 500 за всё до 4 чел.
«Другой Петербург»: непарадная история города
3.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
«Другой Петербург»: непарадная история города
Как творили, грустили и радовались жители Северной столицы
в районе метро «Сенная площадь»
Завтра
24 сен
25 сен
26 сен
5 500 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🧭
ТАМ