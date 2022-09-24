В полутора часах езды от Петербурга, на западе Карельского перешейка вы откроете дивный город, сохранивший наследие четырех совершенно разных эпох и культур. В компании гида вы разберетесь в калейдоскопе событий, определивших судьбу и облик Выборга. Проникнетесь колоритом мощеных улочек со шпилями, черепичными крышами, уютными лавками. И насладитесь красотой ландшафтного парка Монрепо.

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Описание

Что вас ожидает

Путешествие в Европу

Выборг — редчайший уголок европейского Средневековья в России, а еще у него удивительная история — за 7 веков он успел побывать под шведской, финской, русской и советской властью. На экскурсии вы узнаете о ключевых вехах в истории города, пройдете по древним мощеным улочкам и площадям, увидите башенки и дома с черепичной крышей, откроете чудесные виды для любования и фотосессий. Прогуляетесь по территории крепости 13 века. А еще наш гид познакомит вас с архитектурой северного модерна и функционализма на примере самых ярких работ в центральных районах Выборга.

В нашей программе: Красная площадь, библиотека Алвара Аалто (внешний осмотр), парк Эспланада, Дом наместника, старинное здание почты, доходный дом Пеликан, бастион Панцирлакс и Выборгский Эрмитаж, Соборная площадь, банковская архитектура начала 20 века, Рыночная площадь, Круглая башня, Прогонная улица, усадьба Бюргера 16 века, дом на скале, Гранитный дворец, Часовая башню, Крепостная улица (Линнакату) и старинная Крепостная площадь с постройками в стиле «балтийский ренессанс», руины древнего собора, самый старый жилой дом в России (16 века) и многое другое.

Выборгский колорит

По дороге мы будем заходить в аутентичные сувенирные лавки и ремесленные мастерские, а также остановимся на вкусный кофе-брейк в историческом месте. Несомненно, не обойдем вниманием знаменитый Выборгский крендель, изготавливаемый в нескольких местах города по старинным рецептам монахов-францисканцев. Пообедать мы предложим в башне времен Ивана Грозного. И отличным дополнением к прогулке станет посещение Музея шоколада в конце дня. Впрочем, это опциональный вариант, и при желании вы сможете провести больше времени в парке Монрепо.

Чарующий Монрепо

Даже если в Выборге у вас всего один день, часть путешествия непременно стоит посвятить единственному скально-пейзажному парку на Северо-Западе России. В компании гида вы пройдете по тропам Монрепо, познакомитесь с историей создания комплекса, объединившего красоту северной природы и изящество классической архитектуры, и полюбуетесь панорамами залива.

Примерный план путешествия

9:00 — встреча с гидом на Финляндском вокзале/в отеле (при заказе трансфера)

9:30-10:42 — дорога в Выборг

10:45-14:00 — экскурсия по Выборгу

14:00-15:00 — обед

15:00-16:00 — прогулка по территории старинной крепости (о. Замковый) и Анненским укреплениям

16:00-17:00 — прогулка по пейзажному парку Монрепо

17:30-18:00 — посещение Музея шоколада (по желанию участников)/свободное время

18:30 — встреча на вокзале

18:45 — отправление поезда в Санкт-Петербург

19:56 — расчетное время прибытия в Петербург, на Финляндский вокзал

*При заказе трансфера отправление из Выборга в 19:00, расчетное время прибытия в Петербург — 21:00. Так же есть поезд на 20:45 с прибытием в СПб в 21:57 — вы сможете вернуться в город позднее, если захотите провести больше свободного времени в Выборге.

Организационные детали

Подготовка к путешествию

Экскурсия пешая и подразумевает интенсивную ходьбу — мы проведем целый день на ногах (разумеется, с перерывами). Парк Монрепо занимает площадь в 112 га, экскурсия проходит по западной части (маршрут 2-3 км).

Одеваться лучше всего многослойно, обязательно быть в удобной обуви без каблука! Обязательно иметь с собой теплые вещи, питьевую воду, летом — головные уборы.

Также не забудьте взять паспорт и документы, подтверждающие право на льготу, и мелкие наличные деньги

Дополнительные расходы

При поездке на ж/д — билеты для себя и гида — 370 руб. /чел в одну сторону

Трансфер на автомобиле будет стоить 11000 руб. для групп до 3 человек (седан), 16000 руб. для групп до 6 человек (минивен), 22000 для групп до 20 человек (микроавтобус)

Билеты в парк Монрепо — 200 руб. /чел., льготный — 100 руб. (пенсионеры), дети до 14 лет — бесплатно

Напитки, снеки, обед

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.