Выборг — редчайший уголок европейского Средневековья в России, а еще у него удивительная история — за 7 веков он успел побывать под шведской, финской, русской и советской властью. На экскурсии вы узнаете о ключевых вехах в истории города, пройдете по древним мощеным улочкам и площадям, увидите башенки и дома с черепичной крышей, откроете чудесные виды для любования и фотосессий. Прогуляетесь по территории крепости 13 века. А еще наш гид познакомит вас с архитектурой северного модерна и функционализма на примере самых ярких работ в центральных районах Выборга.
В нашей программе: Красная площадь, библиотека Алвара Аалто (внешний осмотр), парк Эспланада, Дом наместника, старинное здание почты, доходный дом Пеликан, бастион Панцирлакс и Выборгский Эрмитаж, Соборная площадь, банковская архитектура начала 20 века, Рыночная площадь, Круглая башня, Прогонная улица, усадьба Бюргера 16 века, дом на скале, Гранитный дворец, Часовая башню, Крепостная улица (Линнакату) и старинная Крепостная площадь с постройками в стиле «балтийский ренессанс», руины древнего собора, самый старый жилой дом в России (16 века) и многое другое.
По дороге мы будем заходить в аутентичные сувенирные лавки и ремесленные мастерские, а также остановимся на вкусный кофе-брейк в историческом месте. Несомненно, не обойдем вниманием знаменитый Выборгский крендель, изготавливаемый в нескольких местах города по старинным рецептам монахов-францисканцев. Пообедать мы предложим в башне времен Ивана Грозного. И отличным дополнением к прогулке станет посещение Музея шоколада в конце дня. Впрочем, это опциональный вариант, и при желании вы сможете провести больше времени в парке Монрепо.
Даже если в Выборге у вас всего один день, часть путешествия непременно стоит посвятить единственному скально-пейзажному парку на Северо-Западе России. В компании гида вы пройдете по тропам Монрепо, познакомитесь с историей создания комплекса, объединившего красоту северной природы и изящество классической архитектуры, и полюбуетесь панорамами залива.
9:00 — встреча с гидом на Финляндском вокзале/в отеле (при заказе трансфера)
9:30-10:42 — дорога в Выборг
10:45-14:00 — экскурсия по Выборгу
14:00-15:00 — обед
15:00-16:00 — прогулка по территории старинной крепости (о. Замковый) и Анненским укреплениям
16:00-17:00 — прогулка по пейзажному парку Монрепо
17:30-18:00 — посещение Музея шоколада (по желанию участников)/свободное время
18:30 — встреча на вокзале
18:45 — отправление поезда в Санкт-Петербург
19:56 — расчетное время прибытия в Петербург, на Финляндский вокзал
*При заказе трансфера отправление из Выборга в 19:00, расчетное время прибытия в Петербург — 21:00. Так же есть поезд на 20:45 с прибытием в СПб в 21:57 — вы сможете вернуться в город позднее, если захотите провести больше свободного времени в Выборге.
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.