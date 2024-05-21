Размеры Павловского парка поражают — это почти 600 гектар.
Обойти его сложно, но есть прекрасная возможность заглянуть в потаённые уголки, насладиться тишиной и магией пейзажей на велосипеде.
Вы отыщете среди деревьев античный храм и памятник императору Павлу Петровичу, изучите иллюзорную фреску Гонзаго и побываете в самом романтичном уголке парка — на Парадном поле.
Обойти его сложно, но есть прекрасная возможность заглянуть в потаённые уголки, насладиться тишиной и магией пейзажей на велосипеде.
Вы отыщете среди деревьев античный храм и памятник императору Павлу Петровичу, изучите иллюзорную фреску Гонзаго и побываете в самом романтичном уголке парка — на Парадном поле.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Почти 250 лет парк радует нас своей красотой. Его районы, а их 7, своеобразны и неповторимы, история каждого уникальна. Вы побываете там, куда обычно не доходят пешком, и по достоинству оцените весь масштаб этого шедевра — Павловского дворцово-паркового ансамбля.
- Начнём мы с Центрального района. Это визитная карточка парка, насыщенная архитектурными постройками и скульптурами. Рассмотрим памятники владельцам Марии Фёдоровне и Павлу Петровичу и иллюзорную фреску Гонзаго на стене дворца.
- На видовой площадке полюбуемся видом на храм Дружбы — творение Чарльза Камерона — и долину реки Славянки.
- По Гонзаговой дороге попадём в Сильвию, район 12 дорожек. Среди длинных тропинок здесь укрылись от взора посетителей мавзолей, античный храм и памятник императору Павлу Петровичу, первому владельцу Павловска.
- Изучим пейзажный район Белая берёза, в центре которого находится хоровод из берёз — место, куда редко доходят посетители. Полюбуемся Розовым павильоном: именно в нём проходил торжественный приём в честь императора Александра I в 1814 году.
- Побываем на Острове любви на Венерином пруду, посмотрим на олений мостик, руины и заглянем в самый романтичный уголок парка — Парадное поле. Он создан Пьетро Гонзаго, театральным художником, который перевоплотился в ландшафтного дизайнера и применил своё мастерство, используя вместо красок и кисти листву и деревья.
Вы узнаете:
- Как молодые Павел Петрович и Мария Фёдоровна обустраивали своё любовное гнездышко, наслаждаясь семейной идиллией
- Как коварные интриги повлияли на отношения супругов
- Что привело к трагической гибели императора
- Как жила вдовствующая императрица, как она изменила парк после гибели мужа и какое наследие оставила
- И многое другое
Кому подойдёт программа
Протяженность маршрута — около 6 км. Он проходит по аллеям парка, довольно широким, но в некоторых местах дорожки немного каменистые. Подходит для взрослых и детей старше 10 лет со средней физической подготовкой.
Организационные детали
- Экскурсия подразумевает неспешную двухчасовую велопрогулку с тремя остановками на 10-15 минут
- Отдельно оплачивается вход в парк — 200 руб. /чел., а также аренда велосипеда на территории (при необходимости) — 350-400 руб. /час. Если у вас есть свой велосипед, можете поехать на нём.
- До парка вам нужно добраться самостоятельно. Это несложно: из Петербурга можно доехать на электричке от Витебского вокзала или на автобусе от станции метро «Купчино».
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Павловский парк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Меня зовут Татьяна. Я Гид по Санкт-Петербургу. Имею государственную аккредитацию и лицензию на право работать в Павловском парке. Участница краеведческого клуба Путеводительные звезды. Принимала участие в краеведческом фестивале Карты вЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Вера
21 мая 2024
Мы с подругой выбрали велосипедную прогулку по Павловскому парку. Гид Татьяна заранее узнала для нас стоимость проката велосипедов, в парке взяли без проблем. Маршрут построен замечательно: любовались красотами, а в
И
Ирина
15 мая 2024
Побывали сегодня на велосипедах в Павловском парке. Чудесная погода, интересный рассказ о первых владельцах. Посмотрели прекрасные пейзажи. Было красиво, весело и интересно. Спасибо Татьяне за экскурсию и приятное общение. Обязательно буду советовать Татьяну друзьям!
Юлия
6 мая 2024
Много раз бывала в Павловске. Но обычно пешком, поэтому гуляли по самым популярным маршрутам. Нашла эту экскурсию и решила совместить физ нагрузку и узнать что-то новое.
Заехали в такие места, куда точно не охота идти пешком.
Татьяна прекрасный рассказчик. Время поездки с ней пролетело незаметно. Было весело и интересно. Рекомендую попробовать такую экскурсию и открыть для себя парк заново
Заехали в такие места, куда точно не охота идти пешком.
Татьяна прекрасный рассказчик. Время поездки с ней пролетело незаметно. Было весело и интересно. Рекомендую попробовать такую экскурсию и открыть для себя парк заново
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