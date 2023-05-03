Посетить знаменитый город-порт и современный парк, посвящённый военно-морскому флоту
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Описание
Что вас ожидает
Кронштадт: прогулка по знаковым местам
Вы посетите Морской Никольский собор — главный военно-морской храм России, находящийся под прямым управлением патриарха. Увидите Синий мост с футштоком, по нулевой отметке которого ведется отсчёт всех глубин и высот на территории бывшего Союза. Кроме того, мы покажем вам: Гостиный двор, Адмиралтейство, Летний сад, Петровский док, Якорную площадь и полуденную пушку. Расскажем, как развивался Кронштадт и какие важные события здесь происходили.
Парк Остров фортов
Вы пройдёте по аллее Героев российского флота и рассмотрите маяк Памяти. Дети будут в восторге от Панорамных качелей и Верёвочного парка, а любители неспешных прогулок — от зоны тихого отдыха в саду Памяти. А ещё на территории парка расположены детские площадки с капитанским мостиком и рулём. Здесь можно почувствовать себя настоящим начальником судна!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 50 человек
- Что включено: транспортное обслуживание, сопровождение гида, входные билеты в парк и дворец
- Дополнительные расходы: питание
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- По желанию, вы сможете отправиться на часовую теплоходную прогулку по Финскому заливу вокруг фортов (оплачивается отдельно). Или самостоятельно погулять в это время.
ежедневно в 10:30, 11:30 и 13:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе м. Площадь Восстания
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:30, 11:30 и 13:30Экскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.