Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться комфортной прогулкой по парку и теплоходной поездкой по заливу, когда все достопримечательности открыты и доступны для посещения.

Экскурсия в Кронштадт и парк Остров фортов - это уникальная возможность посетить Морской Никольский собор, увидеть Синий мост и Петровский док. Прогулка по парку Остров фортов порадует аллеей Героев и маяком Памяти. Теплоходная прогулка позволит насладиться видами фортов Кронштадта. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и погружение в историю ВМФ России

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Кронштадт: прогулка по знаковым местам

Вы посетите Морской Никольский собор — главный военно-морской храм России, находящийся под прямым управлением патриарха. Увидите Синий мост с футштоком, по нулевой отметке которого ведется отсчёт всех глубин и высот на территории бывшего Союза. Кроме того, мы покажем вам: Гостиный двор, Адмиралтейство, Летний сад, Петровский док, Якорную площадь и полуденную пушку. Расскажем, как развивался Кронштадт и какие важные события здесь происходили.

Парк Остров фортов

Вы пройдёте по аллее Героев российского флота и рассмотрите маяк Памяти. Дети будут в восторге от панорамных качелей и верёвочного парка, а любители неспешных прогулок — от зоны тихого отдыха в саду Памяти. А ещё на территории парка расположены детские площадки с капитанскими мостиками и рулями. Здесь можно почувствовать себя настоящим начальником судна!

Теплоходная прогулка

В сопровождении гида вы пройдёте по водам Финского залива, чтобы обзорно познакомиться с фортами Кронштадта: это «Пётр I», «Александр I», «Павел I» (руины) и «Кроншлот».

Организационные детали