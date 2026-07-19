Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
Погрузитесь в историю Кронштадта и насладитесь видами Финского залива на теплоходе. Откройте для себя уникальные достопримечательности и парки
Экскурсия в Кронштадт и парк Остров фортов - это уникальная возможность посетить Морской Никольский собор, увидеть Синий мост и Петровский док. Прогулка по парку Остров фортов порадует аллеей Героев и маяком Памяти. Теплоходная прогулка позволит насладиться видами фортов Кронштадта. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и погружение в историю ВМФ России
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться комфортной прогулкой по парку и теплоходной поездкой по заливу, когда все достопримечательности открыты и доступны для посещения.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Морской Никольский собор
Синий мост
Петровский док
Гостиный двор
Адмиралтейство
Летний сад
Якорная площадь
Полуденная пушка
Аллея Героев
Маяк Памяти
Описание экскурсии
Кронштадт: прогулка по знаковым местам
Вы посетите Морской Никольский собор — главный военно-морской храм России, находящийся под прямым управлением патриарха. Увидите Синий мост с футштоком, по нулевой отметке которого ведется отсчёт всех глубин и высот на территории бывшего Союза. Кроме того, мы покажем вам: Гостиный двор, Адмиралтейство, Летний сад, Петровский док, Якорную площадь и полуденную пушку. Расскажем, как развивался Кронштадт и какие важные события здесь происходили.
Парк Остров фортов
Вы пройдёте по аллее Героев российского флота и рассмотрите маяк Памяти. Дети будут в восторге от панорамных качелей и верёвочного парка, а любители неспешных прогулок — от зоны тихого отдыха в саду Памяти. А ещё на территории парка расположены детские площадки с капитанскими мостиками и рулями. Здесь можно почувствовать себя настоящим начальником судна!
Теплоходная прогулка
В сопровождении гида вы пройдёте по водам Финского залива, чтобы обзорно познакомиться с фортами Кронштадта: это «Пётр I», «Александр I», «Павел I» (руины) и «Кроншлот».
Организационные детали
Что включено: транспортное обслуживание, сопровождение гида, входные билеты и теплоходная прогулка с гидом
Дополнительные расходы: питание
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 10:00 и 12:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе м. Площадь Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 12:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 25040 туристов
Наша компания предлагает увлекательные экскурсии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Предлагаем разнообразные маршруты, включая пешеходные, автобусные и индивидуальные, которые охватывают главные достопримечательности и живописные уголки региона.
С нашими опытными гидами вы получите глубокое понимание истории и культуры, а высокий уровень комфорта и безопасности обеспечит приятное путешествие. Мы стремимся сделать ваши поездки незабываемыми и доступными для всех!
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на последних 30 из 142 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Тимур
Очень хороший маршрут для любителей такой тематики,берите такую экскурсию,главное с погодой угадать
+1
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Б
Бондаренко
гид очень интересно рассказывал
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Элла
Великолепный гид Елена и прекрасная организация маршрута
Дмитрий
Ответ организатора:
Благодарим за ваш отзыв! Нам приятно знать, что мы смогли вас порадовать.
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Елена
Отличная экскурсия! Рекомендую брать именно с теплоходной прогулкой, иначе 1,5 часа будете гулять по парку самостоятельно, пока другая часть группы будет кататься на теплоходе. Теплоход идёт мимо всех фортов, гид читать дальшеуменьшить
на теплоходе рассказывает о фортах исторические факты и интересные нюансы. На данный момент многие места на реконструкции, через пару лет думаю будет гораздо нагляднее. В парке тоже красиво, но он современный с большим количеством локаций для фото. Далее на автобусе поехали в Кронштадт, там прошли по набережной, парку и завершилась экскурсия на площади Святоникольского собора. Гид у нас был очень колоритный, речь интересная, информация преподносится интересно с шуткой к месту. Мы в восторге! Спасибо за замечательный день и отличное настроение!
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П
Полина
Остались очень довольны от экскурсии. Нас встретила замечательный гид Юлия которая на пути в Кронштадт рассказала много всего интересного об истории города. Об ее бесконечной любви к городу и с такими трепетными читать дальшеуменьшить
историями влюбились в Санкт- Петербург еще сильнее(обязательно приедем вновь). Нас поразила церковь, парк Фортов и сама теплоходная экскурсия на которую хочется возвращаться вновь и вновь:) Передавайте наши теплые пожелания гиду Юлии, пусть радует и дальше рассказами о городе и вдохновляет всех туристов на дальнейшие путешествия в этот ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ГОРОД!!! Спасибо огромное😀🌷
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Марина
18 июля посетили Кронштадт на автобусе +прогулка на теплоходе. Дорога до Кронштадта заняла примерно 1,5 часа. Время пролетело, тк Елена рассказывала много интересной информации. Сам Автобус комфортабельный, водитель профессионал! Экскурсовод Елена прекрасно провела экскурсию, интересно было слушать. Все прошло просто замечательно!
Дмитрий
Ответ организатора:
Большое спасибо за ваш отзыв! Мы рады слышать, что ваша поездка в Кронштадт была такой приятной и запоминающейся. Комфортабельный автобус читать дальшеуменьшить
и профессиональный водитель — это важные аспекты, которые мы всегда стараемся обеспечить для наших гостей.
Особая благодарность за высокую оценку работы нашего экскурсовода Елены! Мы всегда стремимся предоставить интересную и познавательную информацию, и приятно знать, что она смогла сделать вашу экскурсию увлекательной.
Надеемся увидеть вас снова на наших экскурсиях!
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