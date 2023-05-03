Ещё недавно в Кронштадт пускали только по специальному пропуску, теперь же он открыт для всех желающих. Приглашаем отправиться в него на комфортабельном автобусе в группе до 50 человек. Вы увидите все главные достопримечательности города: Морской собор, Петровский док и другие. А также посетите самый большой парк страны, наглядно раскрывающий историю ВМФ России.

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Описание

Что вас ожидает

Кронштадт: прогулка по знаковым местам

Вы посетите Морской Никольский собор — главный военно-морской храм России, находящийся под прямым управлением патриарха. Увидите Синий мост с футштоком, по нулевой отметке которого ведется отсчёт всех глубин и высот на территории бывшего Союза. Кроме того, мы покажем вам: Гостиный двор, Адмиралтейство, Летний сад, Петровский док, Якорную площадь и полуденную пушку. Расскажем, как развивался Кронштадт и какие важные события здесь происходили.

Парк Остров фортов

Вы пройдёте по аллее Героев российского флота и рассмотрите маяк Памяти. Дети будут в восторге от Панорамных качелей и Верёвочного парка, а любители неспешных прогулок — от зоны тихого отдыха в саду Памяти. А ещё на территории парка расположены детские площадки с капитанским мостиком и рулём. Здесь можно почувствовать себя настоящим начальником судна!

Организационные детали