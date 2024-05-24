Описание экскурсии

Здесь вы точно не были! Приглашаю увидеть город с высоты птичьего полета, оказаться, даже выше знаменитых питерских крыш. Легально, а главное безопасно. Осторожно, это может стать одним из самых удивительных ощущений в вашей жизни! Особенно, если воспользуетесь тайным предложением услышать и "увидеть" звон. Приправим эти впечатления разговорами на самые "питерские" темы: доходные дома, парадные, дворы колодцы и, конечно, Достоевский. Добавим щепотку драмы, комедии и реализма. Закольцуем эпохи минувшие с реалиями современности. Важная информация: - Экскурсия включает подъем на колокольню. Он не сложный, с возможностью отдыхать между ярусами, но важно грамотно и внимательно отнестись к своим физическим возможностям. - Учитывайте погодные условия, поднимаемся на высоту, может быть ветрено. - На маршруте будет посещение собора, где платки не выдают, если это принципиально для вас, позаботьтесь об этом заранее. - Если бы вы хотели побывать на колокольном звоне, напишите об этом, это может стать незабываемым жизненным опытом. - Возможен индивидуальный формат только моя вашей группы, обговаривается в частном порядке.