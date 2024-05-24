«Выше крыши!» Топ-вид на город и необычный Питер в одной прогулке

Настоящая питерская экскурсия, особенная часть которой - подъем на колокольню, где фраза "город на ладони" не метафора, а реальность. Без преувеличения - это лучший вид на Санкт-Петербург. Незабываемые ощущения, которые станут вишенкой на торте вашего путешествия по Северной столице.
5
7 отзывов
«Выше крыши!» Топ-вид на город и необычный Питер в одной прогулке
«Выше крыши!» Топ-вид на город и необычный Питер в одной прогулке
«Выше крыши!» Топ-вид на город и необычный Питер в одной прогулке
Ближайшие даты:
Время начала: 16:30

Описание экскурсии

Здесь вы точно не были! Приглашаю увидеть город с высоты птичьего полета, оказаться, даже выше знаменитых питерских крыш. Легально, а главное безопасно. Осторожно, это может стать одним из самых удивительных ощущений в вашей жизни! Особенно, если воспользуетесь тайным предложением услышать и "увидеть" звон. Приправим эти впечатления разговорами на самые "питерские" темы: доходные дома, парадные, дворы колодцы и, конечно, Достоевский. Добавим щепотку драмы, комедии и реализма. Закольцуем эпохи минувшие с реалиями современности. Важная информация: - Экскурсия включает подъем на колокольню. Он не сложный, с возможностью отдыхать между ярусами, но важно грамотно и внимательно отнестись к своим физическим возможностям. - Учитывайте погодные условия, поднимаемся на высоту, может быть ветрено. - На маршруте будет посещение собора, где платки не выдают, если это принципиально для вас, позаботьтесь об этом заранее. - Если бы вы хотели побывать на колокольном звоне, напишите об этом, это может стать незабываемым жизненным опытом. - Возможен индивидуальный формат только моя вашей группы, обговаривается в частном порядке.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Владимирский собор
  • Музей-квартира Достоевкого (без посещения)
  • Парадная 19 века
  • Доходный Дом Никонова
  • Дворы колодцы
  • Смотровая площадка с видом на город на 360 градусов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вход ст. метро Владимирская, Большая Морская улица
Завершение: Владимирский проспект, 20б
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
П
24 мая 2024
Все было круто! Очень понравилось, гид харизматична и увлечена своим делом! Рекомендую)
К
24 мая 2024
Спасибо за экскурсию! Все, что она вызывает — восторг: от маршрута до текста и подачи гида. Не заезженный Питер, колокольня - открытие. Очень рекомендую
О
24 мая 2024
Хочу сказать большое спасибо Виктории за проведенную экскурсию по улочкам центра Петербурга и прекрасный вид, который открылся с колокольни Владимирского собора. Когда речь заходит о Санкт-Петербурге в голову приходят самые
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знаменитые, но в то же время, самые избитые туристами места. А ведь в этом прекрасном городе много других интересных атмосферных мест, что и демонстрирует эта экскурсия! Отдельного внимания заслуживает подача Виктории, которая разрывает шаблон стандартного гида с монотонным голосом и на 5-ку заученным текстом, в котором нет места импровизации. Виктория словно просто говорит от себя информацию о своем (очевидно) любимом городе, вставляя тонкие шуточки и интересные аналогии в сухую историческую справку.
Подъём на колокольню лично для меня был непростым, но во-первых, по пути есть возможность делать остановки (при необходимости), а во-вторых, потрясающий вид на чарующий Петербург затмевает все сложности пути. Очень рекомендую этот маршрут и Викторию как гида во всех остальных экскурсиях с ее участием

С
17 мая 2024
У экскурсии от Виктории только один минус - понимаешь, как мало знаешь о Питере))
Интересно рассказывает и о важных исторических фактах, и о жизни обычных людей в разные периоды.
Особенно понравился подъем на колокольню в момент, когда звонят в колокола - необычные ощущения!
Спасибо!
А
17 мая 2024
Экскурсия на колокольню в Санкт-Петербурге была просто потрясающей!

Виктория — очень знающий и увлекательный рассказчик, она не только интересно рассказывала о истории колокольни, но и делилась увлекательными фактами. Ее было очень
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приятно слушать, так как говорила она на понятном языке, а не заученными фразами из книжек. Чувство юмора, харизма и артистизм Виктории, сделали экскурсию такой запоминающейся.

Дополнительно мы посетили несколько красивых колодцев и одну, невероятной красоты, парадную.

Мы получили массу новых знаний и впечатлений, плюс насладились потрясающим видом на город с высоты.

Обязательно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать больше о культуре и истории Санкт-Петербурга!

П
17 мая 2024
На днях с друзьями покорили колокольню Владимирского собора! Виктория, наш гид, провела нас по лабиринтам истории собора и его окрестностей. Внутри собора царит особая атмосфера, а вид с колокольни на звонящие колокола и город - просто завораживают! Спасибо, Виктория ❤️
А
17 мая 2024
Классная экскурсия, очень понравилось! Вика провела исторический экскурс и рассказала много интересных фактов. Посмотрели и шикарный собор, и непарадный Петербург. А колокольни собора действительно открывается один из лучших видов на Питер.

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